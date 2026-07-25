Ирландската полиция откри мощна бомба в кола

Националната полиция на Република Ирландия проведе успешна антитерористична операция, при която прихвана автомобил, превозващ напълно сглобено и изключително мощно взривно устройство.

Превозното средство е било спряно на магистрала N2 близо до град Карикмакрос, разположен само на десетина километра от отворената граница със Северна Ирландия.

Комисарят на ирландската полиция Джъстин Кели обяви на пресконференция, че намерената бомба е съдържала детонатор, захранващ блок и експлозиви от военно качество. „Устройството беше в пълна готовност и можеше да причини огромни разрушения и жертви“, заяви Кели. За обезвреждането му е бил извикан специализиран военен сапьорен екип.

Във връзка със случая са арестувани двама души. Шофьорката на автомобила – 25-годишна студентка по право – и мъж на около 40 години, задържан в района на Дъблин. Разследването се води по Закона за престъпленията срещу държавата. Полицията определя заловените като част от малцинство „радикализирани републиканци“ (дисиденти), които не признават мирното споразумение от Разпети петък и продължават опитите за насилствено обединение на острова.