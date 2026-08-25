Новини
Свят »
Германия »
Изнесено заседание на правителството! Канцлерът обеща бързо да съживи икономиката на Германия

Изнесено заседание на правителството! Канцлерът обеща бързо да съживи икономиката на Германия

25 Август, 2026 20:48 827 40

  • германия-
  • фридрих мерц-
  • берлин-
  • алтернатива за германия-
  • мигранти

Страната ни има огромен потенциал и няма абсолютно никаква причина да се подценяваме, заяви Мерц в замъка Нойхарденберг в провинция Бранденбург, източно от германската столица

Изнесено заседание на правителството! Канцлерът обеща бързо да съживи икономиката на Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Канцлерът Фридрих Мерц заяви днес при откриването на двудневното изнесено заседание на кабинета, че Германия има потенциала да преодолее икономическите си затруднения, предаде ДПА. Той призова страната да надгради индустриалните си предимства, пише БТА.

„Страната ни има огромен потенциал и няма абсолютно никаква причина да се подценяваме“, заяви Мерц в замъка Нойхарденберг в провинция Бранденбург, източно от германската столица.

Германия все още разполага с отлична промишлена база, силен сектор от малки и средни предприятия, световно признат сектор на квалифицираните професии и научни изследвания на световно ниво, каза Мерц. „И точно върху това градим. Искаме да използваме тези силни страни, за да осигурим растеж и заетост в бъдеще“, добави канцлерът.

Заседанието е посветено на конкурентоспособността на Германия и повишаването ѝ чрез иновации, като правителството търси диалог по темата с представители на бизнеса.

„Искаме да излезем от периода на слаб растеж на нашата икономика“, заяви Мерц и допълни: „Искаме да дадем възможност на икономиката ни да се възстанови и отново да създава работни места“.

По думите му Германия до голяма степен разполага със средствата сама да постигне това. „Германия може да се конкурира успешно в световен мащаб“, каза Мерц. Държавата обаче трябва да създаде необходимите и подходящи условия за това, добави той.

Коалиционното правителство започна основни реформи преди лятната парламентарна ваканция, но те все още не са приложени. Сред тях са мерки за намаляване на бюрокрацията за бизнеса, укрепване на технологиите на бъдещето и повишаване на конкурентоспособността. Вече е договорен пакет от мерки за спиране на увеличаването на ставките на задължителните здравноосигурителни вноски.

Бизнес организациите в Германия отдавна се оплакват от прекомерната бюрокрация и високите в международен план разходи за енергия.

Фридрих Мерц защити също и ангажимента си в борбата с глобалното затопляне, въпреки критиките към него заради бездействието му по отношение на горещите вълни, засегнали населението и индустрията, информира Франс прес.

„Трябва да продължим да ограничаваме изменението на климата и същевременно да адаптираме по-добре страната към последиците от него“, заяви консервативният лидер в кулоарите на изнесено заседание, поставящо началото на политическия сезон.

Той призова най-вече да се „извлекат дългосрочни поуки от екстремни ситуации като тазгодишната лятна гореща вълна“.

Безпрецедентен спад на нивото на река Рейн, слаби реколти за лозарите и производителите на зърно, увеличаване на горските пожари: глобалното затопляне остави дълбоки следи през последните месеци в Германия, която обикновено е по-малко засегната от останалата част на Европа, отбелязва АФП.

Тези събития причиниха „сериозни щети“ и „ясно ни показват, че е нужно да прибегнем към конкретни действия“, заяви канцлерът. По думите му последиците от горещите вълни засягат множество сектори - от здравеопазването до селското стопанство.

Опозиционната партия „Зелените“ и неправителствени организации обвиняват правителството на Мерц в бездействие. Според тях от идването си на власт през май 2025 г. правителството е поставило на първо място конкурентоспособността на изпитващата затруднения индустрия, оставяйки на заден план екологичните въпроси.

Мерц беше посрещнат в събота с освиркания в Хюртгенвалд, в западната част на страната, където горски пожар изпепели между 300 и 400 хектара и наложи евакуацията на 1800 души в средата на август.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гошо

    30 1 Отговор
    Има ,но този потенциал се нарича АзГ

    20:52 25.08.2026

  • 3 Овчар

    28 3 Отговор
    През зимата се очакват масови протести във Франция и Германия..!

    Коментиран от #19

    20:52 25.08.2026

  • 4 Като Хитлер на времето

    29 2 Отговор
    Мерц от замъка Нойхарденберг в провинция Бранденбург..... Тези нацисти са непоправими

    20:52 25.08.2026

  • 5 Немците са

    20 0 Отговор
    болно племе. Мачът за тях приключи още като качиха танте Меркел на власт.

    20:55 25.08.2026

  • 6 Друсан майтапчия!😂

    19 1 Отговор
    Икономика на дюнерите, до там стигнаха неолибералите!😂😂😂 Я си спретнете един гейпарад, с много вазелин и дидло, ще оживи икономиката и ще ви е приятно!😂😂😂

    20:56 25.08.2026

  • 7 Фейк - либераст

    27 1 Отговор
    ШЪ Стани защото:
    1. Германия притежава суровини от цялата таблица на Менделеев.
    2. Германия притежава неизчерпаеми запаси на нефт, газ, въглища и има безброй ядрени електроцентрали.
    3. Германия разполага с неограничен брой висококвалифицирани специалисти от арабски и африкански произход, които работят като дзверове.
    А дали е така КОЙ ЩЕ МУ КАЖЕ НА МЕРЦ?

    Коментиран от #20

    20:57 25.08.2026

  • 8 Симо

    20 0 Отговор
    Когато демагогията заеме мястото на практичността, ето това се получава. Слаба държава, управлявана от слаби политици, които смятат, че е достатъчно да издрънкат едно клише и магически всичко да се промени.

    20:57 25.08.2026

  • 9 осраински

    19 0 Отговор
    Тоя закусвал със зеленият ф.рер

    20:58 25.08.2026

  • 10 Айне Майне Дупишвайне

    7 0 Отговор
    Охо ,то тъй ако ставаше

    20:59 25.08.2026

  • 11 Глупости

    13 1 Отговор
    конкурентоспособността на Германия на практика не съществува. Купуваш малък климатик с логото "произведено в Германия" а той се оказва китайски вентилатор. Прахосмукачка "Бош" си купуваш и още на първото пускане двигателчето изгаря. Взели да ми продават инжектори за стари модели автомобили рециклирани по 300 евро бройката представете си. Тънкостенните пък нови модели батерии на Грое и половин година не изкарват но затова пък са на цена на злато. ....

    21:00 25.08.2026

  • 12 Да Да Капитанът на „Титаник“ след айсбер

    12 1 Отговор
    Капитанът на „Титаник“ след айсберга

    Думите на Фридрих Мерц звучат оптимистично, но оптимизмът сам по себе си не е икономическа политика.

    Малко напомня на капитана на „Титаник“, който след удара в айсберга събира пътниците и им обяснява, че корабът има прекрасни двигатели, отличен екипаж и всичко ще бъде поправено.

    Да, Германия все още има огромна индустриална и технологична база. Това никой не оспорва. Въпросът е при какви условия тази индустрия трябва да се конкурира.

    Високи цени на енергията, тежка бюрокрация, данъчна и осигурителна тежест, разходи по климатичния преход, международна търговска несигурност и все по-силна конкуренция за инвестиции не могат да бъдат компенсирани само с политически декларации.

    А конкуренцията вече не чака Германия. Турция, Гърция и други държави предлагат все по-агресивни данъчни, инвестиционни и административни стимули, за да привличат предприятия, капитали и работни места.

    Към това се прибавят огромните финансови ангажименти на Германия и Европа, включително подкрепата за Украйна и увеличаването на разходите за отбрана.

    Затова въпросът към канцлера Мерц не е дали „майка Германия“ има потенциал. Разбира се, че има.

    Въпросът е дали германската държава ще създаде условия този потенциал отново да бъде конкурентоспособен.

    Защото капиталът няма национални чувства. Заводът се строи там, където има предвидима енергия, разумни данъци, по-малко бюрокрация, квалифицирани хора и добра възвръщаемост.

    Герм

    21:01 25.08.2026

  • 13 Не ва я срам ,

    10 0 Отговор
    Унищожихте германската автомобилна индустрия , даже и рашките ви се смеят ,в изоставените заводи на БМВ в Русия сглабят в момента по-качествени беемвета от германските

    21:02 25.08.2026

  • 14 Чи как, много ясно че

    13 0 Отговор
    глобалното затопляне ще им е причината че са малоумници...

    21:02 25.08.2026

  • 15 Да Да Капитанът на „Титаник“ след айсбер

    5 0 Отговор
    Германия може да се възстанови. Но първо трябва да признае къде точно е айсбергът — и да промени курса.

    Не е достатъчно канцлерът Мерц да казва, че Германия има прекрасна индустрия, инженери, научни институти и квалифицирани работници. Това е все едно капитанът на „Титаник“ след удара в айсберга да събере пътниците и да им обясни колко добри са двигателите и екипажът.

    Проблемът е курсът.

    Германия се нуждае от много по-дълбока икономическа реформа.

    Първо — данъците. Германия трябва сериозно да обсъди радикално опростяване на данъчната система, включително вариант за нисък и предвидим плосък данък върху доходите и конкурентно корпоративно облагане. Инвеститорът трябва предварително да знае каква ще бъде данъчната му тежест след пет или десет години.

    Второ — Германия трябва да погледне какво правят конкурентите ѝ. Турция вече използва агресивни инвестиционни стимули — данъчни намаления, освобождаване от ДДС и мита за определени инвестиции, подкрепа за осигурителните разходи, финансиране и стимули за квалифицирани специалисти. Гърция също променя данъчната си политика и въвежда конкретни облекчения, включително за младите хора.

    Докато Германия обсъжда как да намали бюрокрацията, други държави вече казват на инвеститора: „Ела при нас — ще ти направим инвестицията по-изгодна.“

    Трето — здравната система и социалните осигуровки. Не може разходите за здравеопазване и социалната система непрекъснато да се прехвърлят върху заплатата и работодател

    21:09 25.08.2026

  • 16 Тея луди ли са

    7 0 Отговор
    изнесено заседание на кабинета в замъка Нойхарденберг в Бранденбург.....

    21:10 25.08.2026

  • 17 Г/0л да гобарате

    7 0 Отговор
    Вие шваби/мръсни... Белия байряк,заедно със зеления... 1....2...3...бял байряк

    21:10 25.08.2026

  • 18 Да Да Капитанът на „Титаник“ след айсбер

    3 1 Отговор
    Трето — здравната система и социалните осигуровки. Не може разходите за здравеопазване и социалната система непрекъснато да се прехвърлят върху заплатата и работодателя. Германия трябва да търси повече конкуренция между фондовете, по-добър контрол върху разходите, дигитализация и ясна връзка между внесените средства, качеството и получената услуга.

    Четвърто — имиграцията. Германия има нужда от имиграция заради демографията и недостига на работници, но икономическата имиграция трябва да бъде насочена към хората, от които страната действително има нужда — инженери, лекари, медицински сестри, IT специалисти, техници, строители и квалифицирани индустриални работници.

    И тук трябва да има проста логика: по-бърз достъп за тези, които работят, плащат данъци, спазват закона и се интегрират; строг контрол върху злоупотребите със социалната система.

    Пето — енергията. Няма как германската химическа, автомобилна, металургична и машиностроителна индустрия да бъде световен шампион, ако плаща енергия на цени, при които конкурентът произвежда по-евтино.

    Германия не е бедна държава и не е загубила индустриалния си талант.

    Но капиталът няма сантимент към „майка Германия“.

    Заводът отива там, където има евтина и надеждна енергия, квалифицирани работници, разумни данъци, по-малко бюрокрация и предвидима държава.

    Германия може да се възстанови. Но първо трябва да признае къде точно е айсбергът — данъци, осигуровки, енергия, бюрокрация, демография и неправилн

    21:11 25.08.2026

  • 19 Франция

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    да, ъам могат, но немците предимно мрънкат вкъщи. В Берлин излизат, ноо птичка пролет не прави. Но народно недоволство има

    21:15 25.08.2026

  • 20 гост

    0 11 Отговор

    До коментар #7 от "Фейк - либераст":

    Германия е трета икономика в света , след САЩ и Китай , и ТРИ ПЪТИ ПО-ГОЛЯМА от блатото с "ресурсите " , за ваш ужас !!! И като притежавало " цялата таблица на Менделеев и всички останали боклуци " , КЕЛ ФАЙДА !!!! Като е по-малка икономика от "фалиралата" Италия , да не говорим за други ??? Яжте и оная работа на Германия , "победената" във втората световна със почти 50 % окупирана територия и трябваха никаквите 20 години да мине "победителя " СССР и от тогава ще и дишате само праха , ама мнооооого време !!

    Коментиран от #23, #25

    21:24 25.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ами

    4 0 Отговор
    Аз лично се съмнявам шМерц да изкара зимата като канцлер.

    21:30 25.08.2026

  • 23 Болен

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "гост":

    си!И теб те хапе коня!

    Коментиран от #24

    21:32 25.08.2026

  • 24 гост

    0 4 Отговор

    До коментар #23 от "Болен":

    Нищо друго не измъдри , нали ?? Щото всичко е вярно до последната дума !! Остава ти само да се пръснеш от яд , ама пак файда йок , хахахахха !! 1

    Коментиран от #29

    21:36 25.08.2026

  • 25 Сарьожът

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "гост":

    Целият индустриален сектор на Германия (20-25% от БВП) вече не е достатъчен, за да покрие програмите за социално подпомагане и помощите за бежанци.

    Социалната държава вече консумира почти една трета от БВП. През 2025 г. социалните разходи достигнаха 1,43 трилиона евро, или 32% от общото производство (в сравнение с 31,2% през 2024 г.). Помощите растат по-бързо от БВП и социалната държава сега поглъща икономиката.

    Почти е невъзможно да мине седмица, без някоя германска компания да обяви масови съкращения или затваряне на фабрики. Германия преживява най-дълбоката си структурна криза от Втората световна война насам. Засега само държавните разходи прикриват истинския мащаб на проблема.

    Коментиран от #28

    21:37 25.08.2026

  • 26 хахахаха

    4 0 Отговор
    Как ще съживиш мъртвец ве хахахахаха, розовите сънища на канцлера, тоя щеше да съживява мъртвеца още като дойде на власт и сега пак.

    21:40 25.08.2026

  • 27 Ахахахаха….

    3 0 Отговор
    ….тва беше най-тежкият виц след глупостите на Хитлер, дето лъжеше хората, че ще ги оправи, ахахахахахаха

    21:41 25.08.2026

  • 28 гост

    0 4 Отговор

    До коментар #25 от "Сарьожът":

    Пак повтарям , Германия е ТРЕТА ИКОНОМИКА В СВЕТА !!! Три пъти по-голяма от блатото Московия !!! И така ще бъде мнооооого след като вие идете при любимия си Сталин !!! Пък иначе глупости от копейки колкото щеш , и за вицове не стават , щото са отчайващо тъпи !!

    Коментиран от #31, #36, #37

    21:43 25.08.2026

  • 29 хахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "гост":

    Ми като е 3та икономика Германия, що ша си съживява икономиката ве, самия канцлер си призна, че икономиката е грохнала и ша съживявал мъртвец, то па си дудне за някви блатни там, ми да не би блатните да са направили икономиката на немецо мъртвец хахахахаха, размърдай поне една от двете мозъчни клетки де.

    21:45 25.08.2026

  • 30 Ъъъ

    4 0 Отговор
    Може и да е така както казва тази карикатура, която все още е Канцлер на Германия.....Но знаете ли....Вчера излезнаха едни данни, които са доста любопитни.....Вече само 28% от германците вярват, че Мерц ще изкара мандата си до край....Не че е способен нещо да промени, а че изобщо ще изкара мандата си.....Огромните 72% са убедени, че той не само е неспособен да промени каквото и да било, с са убедени, че той трябва да си ходи.....Та не знам откъде този оптимизъм у Мерц?🤔

    21:46 25.08.2026

  • 31 Така…

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "гост":

    …говореше и Хитлер -> е, признавам, поне за него имаше две безплатни туби бензин!

    21:46 25.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Стенли

    2 0 Отговор
    Мда , германистан отдавна не това което беше , все пак има някаква надежда за дойчовците и това се нарича АзГ , само дано не стане като бай Дончо , големи приказки и накрая едно голямо НИЩО

    21:49 25.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Канцлера

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "гост":

    Пак ти повтярчм ве еврасче, 3та икономика в света грохна и сега ша пробваме да съживим мъртвец, иначе глупости от еврасти колкото щеш, ама 3тата икономика грохна, колкото и вицове да разправят еврастите, щото евраста е отчайващо тъп и си фалира икономиката и не само немецо и франсето и италиано и за кой еврас се сетиш все е фалирал.

    21:50 25.08.2026

  • 37 Сарьожът

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "гост":

    И да потретиш ,тая мантра не е актуална доста отдавна .
    Германия е посмешище ,и повод за вицове ,и ,което е най тъжното - никога няма да се възстанови .

    21:52 25.08.2026

  • 38 Я войл

    3 0 Отговор
    В Германия влаковете вече не се движат по разписание, мостовете са затворени поради опасения за безопасността, а най-големият автомобилен производител в страната, Volkswagen, съкращава една шеста от работната си сила.

    21:53 25.08.2026

  • 39 млад еврас

    3 0 Отговор
    Китай всъщност вкарва ЕС в капана, в момента изкупуват всичко фалирало в ЕС направо на ишляме без пари, фабрики, цехове, заводи, складове и скоро в европа ще усетят яко дъха на дракона, засега еврастите усетиха само дъха на мечката, скоро и на дракона, Русия не я мислете, мечката и дракона работят в екип и нямат нужда да се превземат и завладяват. Също кики изкупува дългове на европа, а на САЩ са изкупили над 30% от дълга вече, имат пари угаждат си, САЩ вече усещат дъха на дракона и нямат шанс.

    21:55 25.08.2026

  • 40 млад еврас

    3 0 Отговор
    Кво става в еврастия ве, зимъска нямат газ и студуват па лятоска нямат вода и ток и жадуват на тъмно, па в останалото време пари нямат и само заеми теглят, нещо от гат рипнаха на Русия все беди ги сполетяват, не че съм суеверен ама що така стана.

    21:57 25.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания