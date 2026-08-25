Изнесено заседание на правителството! Канцлерът обеща бързо да съживи икономиката на Германия

Канцлерът Фридрих Мерц заяви днес при откриването на двудневното изнесено заседание на кабинета, че Германия има потенциала да преодолее икономическите си затруднения, предаде ДПА. Той призова страната да надгради индустриалните си предимства, пише БТА.
„Страната ни има огромен потенциал и няма абсолютно никаква причина да се подценяваме“, заяви Мерц в замъка Нойхарденберг в провинция Бранденбург, източно от германската столица.
Германия все още разполага с отлична промишлена база, силен сектор от малки и средни предприятия, световно признат сектор на квалифицираните професии и научни изследвания на световно ниво, каза Мерц. „И точно върху това градим. Искаме да използваме тези силни страни, за да осигурим растеж и заетост в бъдеще“, добави канцлерът.
Заседанието е посветено на конкурентоспособността на Германия и повишаването ѝ чрез иновации, като правителството търси диалог по темата с представители на бизнеса.
„Искаме да излезем от периода на слаб растеж на нашата икономика“, заяви Мерц и допълни: „Искаме да дадем възможност на икономиката ни да се възстанови и отново да създава работни места“.
По думите му Германия до голяма степен разполага със средствата сама да постигне това. „Германия може да се конкурира успешно в световен мащаб“, каза Мерц. Държавата обаче трябва да създаде необходимите и подходящи условия за това, добави той.
Коалиционното правителство започна основни реформи преди лятната парламентарна ваканция, но те все още не са приложени. Сред тях са мерки за намаляване на бюрокрацията за бизнеса, укрепване на технологиите на бъдещето и повишаване на конкурентоспособността. Вече е договорен пакет от мерки за спиране на увеличаването на ставките на задължителните здравноосигурителни вноски.
Бизнес организациите в Германия отдавна се оплакват от прекомерната бюрокрация и високите в международен план разходи за енергия.
Фридрих Мерц защити също и ангажимента си в борбата с глобалното затопляне, въпреки критиките към него заради бездействието му по отношение на горещите вълни, засегнали населението и индустрията, информира Франс прес.
„Трябва да продължим да ограничаваме изменението на климата и същевременно да адаптираме по-добре страната към последиците от него“, заяви консервативният лидер в кулоарите на изнесено заседание, поставящо началото на политическия сезон.
Той призова най-вече да се „извлекат дългосрочни поуки от екстремни ситуации като тазгодишната лятна гореща вълна“.
Безпрецедентен спад на нивото на река Рейн, слаби реколти за лозарите и производителите на зърно, увеличаване на горските пожари: глобалното затопляне остави дълбоки следи през последните месеци в Германия, която обикновено е по-малко засегната от останалата част на Европа, отбелязва АФП.
Тези събития причиниха „сериозни щети“ и „ясно ни показват, че е нужно да прибегнем към конкретни действия“, заяви канцлерът. По думите му последиците от горещите вълни засягат множество сектори - от здравеопазването до селското стопанство.
Опозиционната партия „Зелените“ и неправителствени организации обвиняват правителството на Мерц в бездействие. Според тях от идването си на власт през май 2025 г. правителството е поставило на първо място конкурентоспособността на изпитващата затруднения индустрия, оставяйки на заден план екологичните въпроси.
Мерц беше посрещнат в събота с освиркания в Хюртгенвалд, в западната част на страната, където горски пожар изпепели между 300 и 400 хектара и наложи евакуацията на 1800 души в средата на август.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гошо
20:52 25.08.2026
3 Овчар
Коментиран от #19
20:52 25.08.2026
4 Като Хитлер на времето
20:52 25.08.2026
5 Немците са
20:55 25.08.2026
6 Друсан майтапчия!😂
20:56 25.08.2026
7 Фейк - либераст
1. Германия притежава суровини от цялата таблица на Менделеев.
2. Германия притежава неизчерпаеми запаси на нефт, газ, въглища и има безброй ядрени електроцентрали.
3. Германия разполага с неограничен брой висококвалифицирани специалисти от арабски и африкански произход, които работят като дзверове.
А дали е така КОЙ ЩЕ МУ КАЖЕ НА МЕРЦ?
Коментиран от #20
20:57 25.08.2026
8 Симо
20:57 25.08.2026
9 осраински
20:58 25.08.2026
10 Айне Майне Дупишвайне
20:59 25.08.2026
11 Глупости
21:00 25.08.2026
12 Да Да Капитанът на „Титаник“ след айсбер
Думите на Фридрих Мерц звучат оптимистично, но оптимизмът сам по себе си не е икономическа политика.
Малко напомня на капитана на „Титаник“, който след удара в айсберга събира пътниците и им обяснява, че корабът има прекрасни двигатели, отличен екипаж и всичко ще бъде поправено.
Да, Германия все още има огромна индустриална и технологична база. Това никой не оспорва. Въпросът е при какви условия тази индустрия трябва да се конкурира.
Високи цени на енергията, тежка бюрокрация, данъчна и осигурителна тежест, разходи по климатичния преход, международна търговска несигурност и все по-силна конкуренция за инвестиции не могат да бъдат компенсирани само с политически декларации.
А конкуренцията вече не чака Германия. Турция, Гърция и други държави предлагат все по-агресивни данъчни, инвестиционни и административни стимули, за да привличат предприятия, капитали и работни места.
Към това се прибавят огромните финансови ангажименти на Германия и Европа, включително подкрепата за Украйна и увеличаването на разходите за отбрана.
Затова въпросът към канцлера Мерц не е дали „майка Германия“ има потенциал. Разбира се, че има.
Въпросът е дали германската държава ще създаде условия този потенциал отново да бъде конкурентоспособен.
Защото капиталът няма национални чувства. Заводът се строи там, където има предвидима енергия, разумни данъци, по-малко бюрокрация, квалифицирани хора и добра възвръщаемост.
Герм
21:01 25.08.2026
13 Не ва я срам ,
21:02 25.08.2026
14 Чи как, много ясно че
21:02 25.08.2026
15 Да Да Капитанът на „Титаник“ след айсбер
Не е достатъчно канцлерът Мерц да казва, че Германия има прекрасна индустрия, инженери, научни институти и квалифицирани работници. Това е все едно капитанът на „Титаник“ след удара в айсберга да събере пътниците и да им обясни колко добри са двигателите и екипажът.
Проблемът е курсът.
Германия се нуждае от много по-дълбока икономическа реформа.
Първо — данъците. Германия трябва сериозно да обсъди радикално опростяване на данъчната система, включително вариант за нисък и предвидим плосък данък върху доходите и конкурентно корпоративно облагане. Инвеститорът трябва предварително да знае каква ще бъде данъчната му тежест след пет или десет години.
Второ — Германия трябва да погледне какво правят конкурентите ѝ. Турция вече използва агресивни инвестиционни стимули — данъчни намаления, освобождаване от ДДС и мита за определени инвестиции, подкрепа за осигурителните разходи, финансиране и стимули за квалифицирани специалисти. Гърция също променя данъчната си политика и въвежда конкретни облекчения, включително за младите хора.
Докато Германия обсъжда как да намали бюрокрацията, други държави вече казват на инвеститора: „Ела при нас — ще ти направим инвестицията по-изгодна.“
Трето — здравната система и социалните осигуровки. Не може разходите за здравеопазване и социалната система непрекъснато да се прехвърлят върху заплатата и работодател
21:09 25.08.2026
16 Тея луди ли са
21:10 25.08.2026
17 Г/0л да гобарате
21:10 25.08.2026
18 Да Да Капитанът на „Титаник“ след айсбер
Четвърто — имиграцията. Германия има нужда от имиграция заради демографията и недостига на работници, но икономическата имиграция трябва да бъде насочена към хората, от които страната действително има нужда — инженери, лекари, медицински сестри, IT специалисти, техници, строители и квалифицирани индустриални работници.
И тук трябва да има проста логика: по-бърз достъп за тези, които работят, плащат данъци, спазват закона и се интегрират; строг контрол върху злоупотребите със социалната система.
Пето — енергията. Няма как германската химическа, автомобилна, металургична и машиностроителна индустрия да бъде световен шампион, ако плаща енергия на цени, при които конкурентът произвежда по-евтино.
Германия не е бедна държава и не е загубила индустриалния си талант.
Но капиталът няма сантимент към „майка Германия“.
Заводът отива там, където има евтина и надеждна енергия, квалифицирани работници, разумни данъци, по-малко бюрокрация и предвидима държава.
Германия може да се възстанови. Но първо трябва да признае къде точно е айсбергът — данъци, осигуровки, енергия, бюрокрация, демография и неправилн
21:11 25.08.2026
19 Франция
До коментар #3 от "Овчар":да, ъам могат, но немците предимно мрънкат вкъщи. В Берлин излизат, ноо птичка пролет не прави. Но народно недоволство има
21:15 25.08.2026
20 гост
До коментар #7 от "Фейк - либераст":Германия е трета икономика в света , след САЩ и Китай , и ТРИ ПЪТИ ПО-ГОЛЯМА от блатото с "ресурсите " , за ваш ужас !!! И като притежавало " цялата таблица на Менделеев и всички останали боклуци " , КЕЛ ФАЙДА !!!! Като е по-малка икономика от "фалиралата" Италия , да не говорим за други ??? Яжте и оная работа на Германия , "победената" във втората световна със почти 50 % окупирана територия и трябваха никаквите 20 години да мине "победителя " СССР и от тогава ще и дишате само праха , ама мнооооого време !!
Коментиран от #23, #25
21:24 25.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ами
21:30 25.08.2026
23 Болен
До коментар #20 от "гост":си!И теб те хапе коня!
Коментиран от #24
21:32 25.08.2026
24 гост
До коментар #23 от "Болен":Нищо друго не измъдри , нали ?? Щото всичко е вярно до последната дума !! Остава ти само да се пръснеш от яд , ама пак файда йок , хахахахха !! 1
Коментиран от #29
21:36 25.08.2026
25 Сарьожът
До коментар #20 от "гост":Целият индустриален сектор на Германия (20-25% от БВП) вече не е достатъчен, за да покрие програмите за социално подпомагане и помощите за бежанци.
Социалната държава вече консумира почти една трета от БВП. През 2025 г. социалните разходи достигнаха 1,43 трилиона евро, или 32% от общото производство (в сравнение с 31,2% през 2024 г.). Помощите растат по-бързо от БВП и социалната държава сега поглъща икономиката.
Почти е невъзможно да мине седмица, без някоя германска компания да обяви масови съкращения или затваряне на фабрики. Германия преживява най-дълбоката си структурна криза от Втората световна война насам. Засега само държавните разходи прикриват истинския мащаб на проблема.
Коментиран от #28
21:37 25.08.2026
26 хахахаха
21:40 25.08.2026
27 Ахахахаха….
21:41 25.08.2026
28 гост
До коментар #25 от "Сарьожът":Пак повтарям , Германия е ТРЕТА ИКОНОМИКА В СВЕТА !!! Три пъти по-голяма от блатото Московия !!! И така ще бъде мнооооого след като вие идете при любимия си Сталин !!! Пък иначе глупости от копейки колкото щеш , и за вицове не стават , щото са отчайващо тъпи !!
Коментиран от #31, #36, #37
21:43 25.08.2026
29 хахахаха
До коментар #24 от "гост":Ми като е 3та икономика Германия, що ша си съживява икономиката ве, самия канцлер си призна, че икономиката е грохнала и ша съживявал мъртвец, то па си дудне за някви блатни там, ми да не би блатните да са направили икономиката на немецо мъртвец хахахахаха, размърдай поне една от двете мозъчни клетки де.
21:45 25.08.2026
30 Ъъъ
21:46 25.08.2026
31 Така…
До коментар #28 от "гост":…говореше и Хитлер -> е, признавам, поне за него имаше две безплатни туби бензин!
21:46 25.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Стенли
21:49 25.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Канцлера
До коментар #28 от "гост":Пак ти повтярчм ве еврасче, 3та икономика в света грохна и сега ша пробваме да съживим мъртвец, иначе глупости от еврасти колкото щеш, ама 3тата икономика грохна, колкото и вицове да разправят еврастите, щото евраста е отчайващо тъп и си фалира икономиката и не само немецо и франсето и италиано и за кой еврас се сетиш все е фалирал.
21:50 25.08.2026
37 Сарьожът
До коментар #28 от "гост":И да потретиш ,тая мантра не е актуална доста отдавна .
Германия е посмешище ,и повод за вицове ,и ,което е най тъжното - никога няма да се възстанови .
21:52 25.08.2026
38 Я войл
21:53 25.08.2026
39 млад еврас
21:55 25.08.2026
40 млад еврас
21:57 25.08.2026