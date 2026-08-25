Изнесено заседание на правителството! Канцлерът обеща бързо да съживи икономиката на Германия

Канцлерът Фридрих Мерц заяви днес при откриването на двудневното изнесено заседание на кабинета, че Германия има потенциала да преодолее икономическите си затруднения, предаде ДПА. Той призова страната да надгради индустриалните си предимства, пише БТА.

„Страната ни има огромен потенциал и няма абсолютно никаква причина да се подценяваме“, заяви Мерц в замъка Нойхарденберг в провинция Бранденбург, източно от германската столица.

Германия все още разполага с отлична промишлена база, силен сектор от малки и средни предприятия, световно признат сектор на квалифицираните професии и научни изследвания на световно ниво, каза Мерц. „И точно върху това градим. Искаме да използваме тези силни страни, за да осигурим растеж и заетост в бъдеще“, добави канцлерът.

Заседанието е посветено на конкурентоспособността на Германия и повишаването ѝ чрез иновации, като правителството търси диалог по темата с представители на бизнеса.

„Искаме да излезем от периода на слаб растеж на нашата икономика“, заяви Мерц и допълни: „Искаме да дадем възможност на икономиката ни да се възстанови и отново да създава работни места“.

По думите му Германия до голяма степен разполага със средствата сама да постигне това. „Германия може да се конкурира успешно в световен мащаб“, каза Мерц. Държавата обаче трябва да създаде необходимите и подходящи условия за това, добави той.

Коалиционното правителство започна основни реформи преди лятната парламентарна ваканция, но те все още не са приложени. Сред тях са мерки за намаляване на бюрокрацията за бизнеса, укрепване на технологиите на бъдещето и повишаване на конкурентоспособността. Вече е договорен пакет от мерки за спиране на увеличаването на ставките на задължителните здравноосигурителни вноски.

Бизнес организациите в Германия отдавна се оплакват от прекомерната бюрокрация и високите в международен план разходи за енергия.

Фридрих Мерц защити също и ангажимента си в борбата с глобалното затопляне, въпреки критиките към него заради бездействието му по отношение на горещите вълни, засегнали населението и индустрията, информира Франс прес.

„Трябва да продължим да ограничаваме изменението на климата и същевременно да адаптираме по-добре страната към последиците от него“, заяви консервативният лидер в кулоарите на изнесено заседание, поставящо началото на политическия сезон.

Той призова най-вече да се „извлекат дългосрочни поуки от екстремни ситуации като тазгодишната лятна гореща вълна“.

Безпрецедентен спад на нивото на река Рейн, слаби реколти за лозарите и производителите на зърно, увеличаване на горските пожари: глобалното затопляне остави дълбоки следи през последните месеци в Германия, която обикновено е по-малко засегната от останалата част на Европа, отбелязва АФП.

Тези събития причиниха „сериозни щети“ и „ясно ни показват, че е нужно да прибегнем към конкретни действия“, заяви канцлерът. По думите му последиците от горещите вълни засягат множество сектори - от здравеопазването до селското стопанство.

Опозиционната партия „Зелените“ и неправителствени организации обвиняват правителството на Мерц в бездействие. Според тях от идването си на власт през май 2025 г. правителството е поставило на първо място конкурентоспособността на изпитващата затруднения индустрия, оставяйки на заден план екологичните въпроси.

Мерц беше посрещнат в събота с освиркания в Хюртгенвалд, в западната част на страната, където горски пожар изпепели между 300 и 400 хектара и наложи евакуацията на 1800 души в средата на август.