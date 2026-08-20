Турция представя автономен дълбоководен дрон на военноморското изложение „Текнофест“

Турция представя първия си изцяло автономен дълбоководен дрон „Дерингьоз“ (DERİNGÖZ) в рамките на тазгодишното издание на военноморското изложение „Текнофест - Синя родина“ (TEKNOFEST Mavi Vatan), предаде Анадолската агенция, предава БТА.
Изложението се провежда от 20 до 23 август във военноморската база в Гьолджюк, край Истанбул. Сред основните акценти на форума е именно новата подводна автономна платформа.
„Дерингьоз“ е разработен от турската отбранителна компания „Аселсан“ (Aselsan). Основните му задачи включват противоминни операции, защита на критична подводна инфраструктура, проучвателни мисии и инспекция на подводни обекти.
Според представените технически характеристики апаратът може да изпълнява автономни мисии на дълбочина до 600 метра. С едно зареждане той може да работи между пет и 15 часа, а максималната му скорост достига 5 морски възела, или около 9 км/ч.
Подводният дрон разполага със сонар за странично сканиране и сонар за избягване на препятствия. На борда са монтирани и сензори за измерване на проводимостта, дълбочината и температурата на водата.
Системата е оборудвана и с безжична комуникационна технология, която позволява бърз трансфер на данни при изплуване на апарата на повърхността.
Прототипът на „Дерингьоз“ ще бъде показан на посетителите на изложението, а кадри от първите тестове на апарата вече бяха публикувани от турската страна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нескопосана статия
11:18 20.08.2026
2 Теслатъ
11:23 20.08.2026
3 УдоМача
11:27 20.08.2026
4 Туркия ке падне
11:41 20.08.2026
5 Факт
Коментиран от #6
11:51 20.08.2026
6 Българските турци
До коментар #5 от "Факт":Турция си укрепва отбранителната мощ !...Никой в Турция няма намерение да напада Гърция , Южен Кипър или Израел !.. А ако ще има глобална война Турция вече е способна да се брани за да запази законните си граници по суша,въздух , море и под море !...😊
12:13 20.08.2026