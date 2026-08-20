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Турция представя автономен дълбоководен дрон на военноморското изложение „Текнофест“

Турция представя автономен дълбоководен дрон на военноморското изложение „Текнофест“

20 Август, 2026 11:13 1 019 6

  • турция-
  • дрон

„Дерингьоз“ може да работи на дълбочина до 600 метра и е предназначен за противоминни операции и подводни проучвания

Турция представя автономен дълбоководен дрон на военноморското изложение „Текнофест“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турция представя първия си изцяло автономен дълбоководен дрон „Дерингьоз“ (DERİNGÖZ) в рамките на тазгодишното издание на военноморското изложение „Текнофест - Синя родина“ (TEKNOFEST Mavi Vatan), предаде Анадолската агенция, предава БТА.

Изложението се провежда от 20 до 23 август във военноморската база в Гьолджюк, край Истанбул. Сред основните акценти на форума е именно новата подводна автономна платформа.

„Дерингьоз“ е разработен от турската отбранителна компания „Аселсан“ (Aselsan). Основните му задачи включват противоминни операции, защита на критична подводна инфраструктура, проучвателни мисии и инспекция на подводни обекти.

Според представените технически характеристики апаратът може да изпълнява автономни мисии на дълбочина до 600 метра. С едно зареждане той може да работи между пет и 15 часа, а максималната му скорост достига 5 морски възела, или около 9 км/ч.

Подводният дрон разполага със сонар за странично сканиране и сонар за избягване на препятствия. На борда са монтирани и сензори за измерване на проводимостта, дълбочината и температурата на водата.

Системата е оборудвана и с безжична комуникационна технология, която позволява бърз трансфер на данни при изплуване на апарата на повърхността.

Прототипът на „Дерингьоз“ ще бъде показан на посетителите на изложението, а кадри от първите тестове на апарата вече бяха публикувани от турската страна.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нескопосана статия

    9 1 Отговор
    Факти, за подводни дронове пишете а снимки пляскате на Байрактар, дето фърчи. Нещо сте не сте в синхрон .

    11:18 20.08.2026

  • 2 Теслатъ

    8 0 Отговор
    "Компетентноста" на родните ни дЖурналя е галактическа!!! -))))

    11:23 20.08.2026

  • 3 УдоМача

    3 2 Отговор
    Щом има "безжична комуникационна технология" НЕ Е автономен! Ако му резна честотата (или обхвата ако е със скачаща такава ще се разавтономизира веднага..

    11:27 20.08.2026

  • 4 Туркия ке падне

    0 4 Отговор
    Туркия ке стане

    11:41 20.08.2026

  • 5 Факт

    2 1 Отговор
    Тези оръжия не стават за глобална война!

    Коментиран от #6

    11:51 20.08.2026

  • 6 Българските турци

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Турция си укрепва отбранителната мощ !...Никой в Турция няма намерение да напада Гърция , Южен Кипър или Израел !.. А ако ще има глобална война Турция вече е способна да се брани за да запази законните си граници по суша,въздух , море и под море !...😊

    12:13 20.08.2026

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