Ситуацията в Украйна остава критична, след като през последното денонощие руската армия отприщи нова вълна от комбинирани атаки с ракети, авиационни бомби и безпилотни апарати.

Според официалните сводки на Генералния щаб на ВСУ, по цялата линия на съприкосновение са регистрирани близо двеста ожесточени бойни сблъсъци. Противникови удари нанесоха сериозни щети на гражданската инфраструктура и доведоха до нови жертви сред мирното население в Киев, Суми, Краматорск и Запорожие.

Нощен терор в Киев и влошаване на въздуха в Голосеевския район

Късно вечерта руските сили предприеха поредна масирана атака срещу столицата Киев. По данни на местните власти, в резултат на ударите има загинал гражданин. Поразени са обекти от критичната инфраструктура, което предизвика прекъсвания и възможни дългосрочни проблеми с подаването на топла вода в някои райони на града.

Следствие на детонациите и последвалите пожари, в Голосеевския район на Киев е регистрирано рязко и опасно влошаване на качеството на атмосферния въздух. Спасителните служби призоваха жителите да държат прозорците си затворени. Междувременно Столичната администрация обяви, че от 20:00 часа на 21 август до 17:00 часа на 24 август частично ще бъде ограничено движението по ключовия мост "Метро" в посока от десния към левия бряг (към станция "Хидропарк") поради неотложни ремонтни дейности в крайната дясна лента.

Президентът Володимир Зеленски коментира отбраната на столицата, като посочи високата ефективност на противовъздушната отбрана, но и сериозните предизвикателства:

„Около 90% от крилатите ракети бяха успешно свалени по време на руската атака срещу Киев. Със защитата срещу балистичните ракети обаче ситуацията остава значително по-сложна.“

Жертви и разрушения в Суми и Краматорск

В ранните часове на 21 август руски реактивни дронове атакуваха град Суми. По информация на Сумската градска военна администрация, безпилотните апарати са поразили двуетажна жилищна сграда и обекти от гражданската инфраструктура в Ковпаковския район. На място са избухнали мащабни пожари. По предварителни данни двама души са ранени, а повтарящата се заплаха от нови удари сериозно затруднява работата на екипите на „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Още по-тежка бе равносметката от бруталния обстрел над Краматорск в Донецка област. Руската авиация е пуснала общо 9 планиращи авиобомби ФАБ-250 с модули УМПК директно в централната част на града. Ударът е отнел живота на една жена (родена през 1949 г.), а други 11 души са пострадали с различна степен на наранявания. Повредени са общо 26 частни и многофамилни жилищни сгради, търговски обекти и автомобили.

Нападение в Запорожие и разкритията на The Atlantic

Руската армия нанесе удар и по областния център Запорожие. Началникът на Запорожката ОВА Иван Федоров потвърди, че при нападението е ранен 19-годишен младеж. Той е хоспитализиран в лечебно заведение с травми от средна степен на тежест.

На фона на ескалацията на фронта, авторитетното американско списание The Atlantic излезе с ексклузивен политически материал. Според техен аналитичен доклад, на украинския президент Володимир Зеленски в миналото тайно е било предлагано да организира и нанесе масиран изпреварващ удар с рояци от дронове по международните летища на руската столица Москва с цел да парализира логистиката и военната авиация на Кремъл.