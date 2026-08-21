Русия удари тежко Киев, Суми, Запорожие и Краматорск

Ситуацията в Украйна остава критична, след като през последното денонощие руската армия отприщи нова вълна от комбинирани атаки с ракети, авиационни бомби и безпилотни апарати.
Според официалните сводки на Генералния щаб на ВСУ, по цялата линия на съприкосновение са регистрирани близо двеста ожесточени бойни сблъсъци. Противникови удари нанесоха сериозни щети на гражданската инфраструктура и доведоха до нови жертви сред мирното население в Киев, Суми, Краматорск и Запорожие.
Нощен терор в Киев и влошаване на въздуха в Голосеевския район
Късно вечерта руските сили предприеха поредна масирана атака срещу столицата Киев. По данни на местните власти, в резултат на ударите има загинал гражданин. Поразени са обекти от критичната инфраструктура, което предизвика прекъсвания и възможни дългосрочни проблеми с подаването на топла вода в някои райони на града.
Следствие на детонациите и последвалите пожари, в Голосеевския район на Киев е регистрирано рязко и опасно влошаване на качеството на атмосферния въздух. Спасителните служби призоваха жителите да държат прозорците си затворени. Междувременно Столичната администрация обяви, че от 20:00 часа на 21 август до 17:00 часа на 24 август частично ще бъде ограничено движението по ключовия мост "Метро" в посока от десния към левия бряг (към станция "Хидропарк") поради неотложни ремонтни дейности в крайната дясна лента.
Президентът Володимир Зеленски коментира отбраната на столицата, като посочи високата ефективност на противовъздушната отбрана, но и сериозните предизвикателства:
„Около 90% от крилатите ракети бяха успешно свалени по време на руската атака срещу Киев. Със защитата срещу балистичните ракети обаче ситуацията остава значително по-сложна.“
Жертви и разрушения в Суми и Краматорск
В ранните часове на 21 август руски реактивни дронове атакуваха град Суми. По информация на Сумската градска военна администрация, безпилотните апарати са поразили двуетажна жилищна сграда и обекти от гражданската инфраструктура в Ковпаковския район. На място са избухнали мащабни пожари. По предварителни данни двама души са ранени, а повтарящата се заплаха от нови удари сериозно затруднява работата на екипите на „Пожарна безопасност и защита на населението“.
Още по-тежка бе равносметката от бруталния обстрел над Краматорск в Донецка област. Руската авиация е пуснала общо 9 планиращи авиобомби ФАБ-250 с модули УМПК директно в централната част на града. Ударът е отнел живота на една жена (родена през 1949 г.), а други 11 души са пострадали с различна степен на наранявания. Повредени са общо 26 частни и многофамилни жилищни сгради, търговски обекти и автомобили.
Нападение в Запорожие и разкритията на The Atlantic
Руската армия нанесе удар и по областния център Запорожие. Началникът на Запорожката ОВА Иван Федоров потвърди, че при нападението е ранен 19-годишен младеж. Той е хоспитализиран в лечебно заведение с травми от средна степен на тежест.
На фона на ескалацията на фронта, авторитетното американско списание The Atlantic излезе с ексклузивен политически материал. Според техен аналитичен доклад, на украинския президент Володимир Зеленски в миналото тайно е било предлагано да организира и нанесе масиран изпреварващ удар с рояци от дронове по международните летища на руската столица Москва с цел да парализира логистиката и военната авиация на Кремъл.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #4
04:02 21.08.2026
2 оня с коня
Коментиран от #8
04:03 21.08.2026
3 Kaлпазанин
04:04 21.08.2026
4 Дежурните тиТъпотииБоклук😁
До коментар #1 от "оня с коня":Явно си простМангал...
04:08 21.08.2026
5 Зевзек
Руснака няма оръжие от четири години
04:10 21.08.2026
6 ВЕСЕЛЯК
Бангарангааааа!
04:21 21.08.2026
7 Хахаххаха
04:22 21.08.2026
8 Госあ
До коментар #2 от "оня с коня":Хм! Много интересен въпрос поставяш!
04:31 21.08.2026
9 Мими Кучева🐕
🦧🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍
04:32 21.08.2026
10 Добро утро !
Коментиран от #11, #13, #17
04:33 21.08.2026
11 Мими Кучева🐕
До коментар #10 от "Добро утро !":Добро утро на троловете сички,
яжте у.юви главички!
🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣🖕
Коментиран от #19
04:39 21.08.2026
12 Ееееех, че хубаво!
04:58 21.08.2026
13 Заблуден русофил
До коментар #10 от "Добро утро !":Разбрах, че Русия не може да победи! Разбрах, че НАТО е страшна сила! Обаче парад на победата над нацизма , пак ще има! Дежа вю!😂😂😂😂😂😂😂
05:02 21.08.2026
14 Въпрос
05:10 21.08.2026
15 И какво чакаш Зелю
05:11 21.08.2026
16 СЛОНА
ЗАТОВА ОГЪН ДО ПОСЛЕДНИЯ ЖИВ УКРАИНЕЦ.
05:20 21.08.2026
17 Ъъъ
До коментар #10 от "Добро утро !":"Зимата наближава и когато украинците ударят електрическите подстанции в Москва и Санкт Петербург .."
Първо обаче да решат къде ще пратят столичани, защото тази зима няма да може да се живее в Киев.... А тези, които са останали хич не са малко.... Пък тогава да мислят за Москва и Питер....
05:28 21.08.2026
18 СтаМат МаГа
05:31 21.08.2026
19 стоян георгиев
До коментар #11 от "Мими Кучева🐕":Винаги го правя с апетит ...хахах .
05:33 21.08.2026
20 7676
05:37 21.08.2026
21 пхенянець..
05:38 21.08.2026
22 Ъъъ
- Fire Point, компанията, която произвежда компоненти за атакуващи безпилотни летателни апарати и сглобява и съхранява ускорители, използвани в крилатите ракети „Фламинго“;
- търговско-складов комплекс на компанията „Укрспецсистемс“, където са се произвеждали, сглобявали и съхранявали компоненти за атакуващи безпилотни летателни апарати;
- монтажния завод на Антонов, който е произвел безпилотния летателен апарат „Лютий“;
- склад за боеприпаси, където са се съхранявали термобарични авиобомби М-900, противотанкови мини и боеприпаси за безпилотни летателни апарати тип „Баба Яга“.
- транспортно-логистичен център Мартусовка (логистичен център "Замлер Груп"),
- склад за горива и смазочни материали в Бровари.
05:41 21.08.2026