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Русия удари тежко Киев, Суми, Запорожие и Краматорск
  Тема: Украйна

Русия удари тежко Киев, Суми, Запорожие и Краматорск

21 Август, 2026 03:52, обновена 21 Август, 2026 04:00 1 328 22

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Близо 200 сражения на фронта. The Atlantic разкри тайни планове за Москва

Русия удари тежко Киев, Суми, Запорожие и Краматорск - 1
Снимка: Сумска ОГА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Украйна остава критична, след като през последното денонощие руската армия отприщи нова вълна от комбинирани атаки с ракети, авиационни бомби и безпилотни апарати.

Според официалните сводки на Генералния щаб на ВСУ, по цялата линия на съприкосновение са регистрирани близо двеста ожесточени бойни сблъсъци. Противникови удари нанесоха сериозни щети на гражданската инфраструктура и доведоха до нови жертви сред мирното население в Киев, Суми, Краматорск и Запорожие.

Нощен терор в Киев и влошаване на въздуха в Голосеевския район

Късно вечерта руските сили предприеха поредна масирана атака срещу столицата Киев. По данни на местните власти, в резултат на ударите има загинал гражданин. Поразени са обекти от критичната инфраструктура, което предизвика прекъсвания и възможни дългосрочни проблеми с подаването на топла вода в някои райони на града.

Следствие на детонациите и последвалите пожари, в Голосеевския район на Киев е регистрирано рязко и опасно влошаване на качеството на атмосферния въздух. Спасителните служби призоваха жителите да държат прозорците си затворени. Междувременно Столичната администрация обяви, че от 20:00 часа на 21 август до 17:00 часа на 24 август частично ще бъде ограничено движението по ключовия мост "Метро" в посока от десния към левия бряг (към станция "Хидропарк") поради неотложни ремонтни дейности в крайната дясна лента.

Президентът Володимир Зеленски коментира отбраната на столицата, като посочи високата ефективност на противовъздушната отбрана, но и сериозните предизвикателства:

„Около 90% от крилатите ракети бяха успешно свалени по време на руската атака срещу Киев. Със защитата срещу балистичните ракети обаче ситуацията остава значително по-сложна.“

Жертви и разрушения в Суми и Краматорск

В ранните часове на 21 август руски реактивни дронове атакуваха град Суми. По информация на Сумската градска военна администрация, безпилотните апарати са поразили двуетажна жилищна сграда и обекти от гражданската инфраструктура в Ковпаковския район. На място са избухнали мащабни пожари. По предварителни данни двама души са ранени, а повтарящата се заплаха от нови удари сериозно затруднява работата на екипите на „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Още по-тежка бе равносметката от бруталния обстрел над Краматорск в Донецка област. Руската авиация е пуснала общо 9 планиращи авиобомби ФАБ-250 с модули УМПК директно в централната част на града. Ударът е отнел живота на една жена (родена през 1949 г.), а други 11 души са пострадали с различна степен на наранявания. Повредени са общо 26 частни и многофамилни жилищни сгради, търговски обекти и автомобили.

Нападение в Запорожие и разкритията на The Atlantic

Руската армия нанесе удар и по областния център Запорожие. Началникът на Запорожката ОВА Иван Федоров потвърди, че при нападението е ранен 19-годишен младеж. Той е хоспитализиран в лечебно заведение с травми от средна степен на тежест.

На фона на ескалацията на фронта, авторитетното американско списание The Atlantic излезе с ексклузивен политически материал. Според техен аналитичен доклад, на украинския президент Володимир Зеленски в миналото тайно е било предлагано да организира и нанесе масиран изпреварващ удар с рояци от дронове по международните летища на руската столица Москва с цел да парализира логистиката и военната авиация на Кремъл.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    25 49 Отговор
    ами нормална работа бандеровците само това заслужават бой иЕБАНЕ по цял ден

    Коментиран от #4

    04:02 21.08.2026

  • 2 оня с коня

    25 49 Отговор
    Поляците откраднаха от България 6 - броя самолети Миг 29 и соросите в България си траят. Къде са Бг миговете оставени преди 5 години в Полша за модернизация питам къде са бе сороси продажни?

    Коментиран от #8

    04:03 21.08.2026

  • 3 Kaлпазанин

    12 22 Отговор
    А ранените кога да били родени ?????

    04:04 21.08.2026

  • 4 Дежурните тиТъпотииБоклук😁

    17 11 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Явно си простМангал...

    04:08 21.08.2026

  • 5 Зевзек

    17 34 Отговор
    Не може да бъде
    Руснака няма оръжие от четири години

    04:10 21.08.2026

  • 6 ВЕСЕЛЯК

    20 26 Отговор
    Гутен МОРГЕН бандераци!
    Бангарангааааа!

    04:21 21.08.2026

  • 7 Хахаххаха

    18 24 Отговор
    Кой плаща на трола да слага минуси?

    04:22 21.08.2026

  • 8 Госあ

    6 26 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Хм! Много интересен въпрос поставяш!

    04:31 21.08.2026

  • 9 Мими Кучева🐕

    12 24 Отговор
    Въпреке сичко Зеленски пичели,нали!?
    🦧🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍

    04:32 21.08.2026

  • 10 Добро утро !

    25 27 Отговор
    И най-заблудените русофили вече разбраха че Русия не може да победи Украйна в тази война . Безсилието на фашистите повече от очевадно . Зимата наближава и когато украинците ударят електрическите подстанции в Москва и Санкт Петербург ще гледаме руския вариант на филма "Ледена епоха " с който ще приключи и войната .

    Коментиран от #11, #13, #17

    04:33 21.08.2026

  • 11 Мими Кучева🐕

    15 19 Отговор

    До коментар #10 от "Добро утро !":

    Добро утро на троловете сички,
    яжте у.юви главички!
    🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣🖕

    Коментиран от #19

    04:39 21.08.2026

  • 12 Ееееех, че хубаво!

    10 10 Отговор
    Отлични новини! 😂😂😂👍👍👍Ще си платят за всички пакости нацистите!

    04:58 21.08.2026

  • 13 Заблуден русофил

    8 10 Отговор

    До коментар #10 от "Добро утро !":

    Разбрах, че Русия не може да победи! Разбрах, че НАТО е страшна сила! Обаче парад на победата над нацизма , пак ще има! Дежа вю!😂😂😂😂😂😂😂

    05:02 21.08.2026

  • 14 Въпрос

    4 1 Отговор
    Ранобудните тролове са на щат в сайта или пишат от другата страна на голямото езеро ?

    05:10 21.08.2026

  • 15 И какво чакаш Зелю

    6 1 Отговор
    Вокзал Москва подпис на капитулацията и ще мирне света!!!

    05:11 21.08.2026

  • 16 СЛОНА

    5 2 Отговор
    ИМА УКРАИНЦИ ИМА ПРОБЛЕМ,НЯМА ГИ,НЯМА ПРОБЛЕМ.
    ЗАТОВА ОГЪН ДО ПОСЛЕДНИЯ ЖИВ УКРАИНЕЦ.

    05:20 21.08.2026

  • 17 Ъъъ

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Добро утро !":

    "Зимата наближава и когато украинците ударят електрическите подстанции в Москва и Санкт Петербург .."

    Първо обаче да решат къде ще пратят столичани, защото тази зима няма да може да се живее в Киев.... А тези, които са останали хич не са малко.... Пък тогава да мислят за Москва и Питер....

    05:28 21.08.2026

  • 18 СтаМат МаГа

    3 0 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    05:31 21.08.2026

  • 19 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мими Кучева🐕":

    Винаги го правя с апетит ...хахах .

    05:33 21.08.2026

  • 20 7676

    1 0 Отговор
    Чудесно начало на деня!

    05:37 21.08.2026

  • 21 пхенянець..

    1 0 Отговор
    А бе,бгбандерци чухте ли,оня балтииски мелесь каласс сака да сложи пакет от санкции и срещу кимискандер..

    05:38 21.08.2026

  • 22 Ъъъ

    0 0 Отговор
    В Киев са били поразени следните обекти:

    - Fire Point, компанията, която произвежда компоненти за атакуващи безпилотни летателни апарати и сглобява и съхранява ускорители, използвани в крилатите ракети „Фламинго“;

    - търговско-складов комплекс на компанията „Укрспецсистемс“, където са се произвеждали, сглобявали и съхранявали компоненти за атакуващи безпилотни летателни апарати;

    - монтажния завод на Антонов, който е произвел безпилотния летателен апарат „Лютий“;

    - склад за боеприпаси, където са се съхранявали термобарични авиобомби М-900, противотанкови мини и боеприпаси за безпилотни летателни апарати тип „Баба Яга“.

    - транспортно-логистичен център Мартусовка (логистичен център "Замлер Груп"),

    - склад за горива и смазочни материали в Бровари.

    05:41 21.08.2026

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