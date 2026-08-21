В Хърватия задържаха украинец за взрива на „Северен поток“

Хърватските правоохранителни органи наложиха постоянна мярка „задържане под стража“ на украинския гражданин Владимир Ж. (идентифициран в някои медии като Владимир Журавльов), заподозрян от германската прокуратура за участие в детонацията на газопроводите „Северен поток“ през 2022 г., предаде Украинска правда.

Арестът е извършен на 19 август в крайбрежния град Пула въз основа на европейска заповед за арест, издадена от Федералната прокуратура на Германия. Изключителната ирония в случая е, че заподозреният е задържан по време на участие в снимачния процес на холивудския политически трилър „Змийски остров“ (Snake Island), разказващ именно за взривовете на подводната инфраструктура.

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Холивудски декор за истински диверсант

Според разследване на германското юридическо издание Legal Tribune Online (LTO), цитирано от водещи европейски агенции, Владимир Ж. е нает като част от техническия екип на филма поради експертизата му като дълбоководен професионален водолаз. Лентата се режисира от създателя на „Самоличността на Борн“ Дъг Лайман, а главните роли се изпълняват от световните звезди Шон Пен и Ейдриън Броуди.

Сюжетът на филма проследява тайна мисия на украински гмуркачи на дъното на Балтийско море. Екипът се е преместил в град Пула за заснемане на реалистични подводни сцени, където местната полиция е прекъснала ангажимента на украинеца.

Предистория на преследването и дипломатическо напрежение

Германското разследване сочи, че Владимир Ж. е бил част от шестчленна група, наела яхтата „Андромеда“, за да заложи експлозиви край остров Борнхолм през септември 2022 г. Този арест е третият опит на германските власти да се доберат до водолаза:

Лятото на 2024 г.: Избягва арест в Полша, пресичайки границата към Украйна с автомобил с дипломатически номера на украинското посолство във Варшава.

Избягва арест в Полша, пресичайки границата към Украйна с автомобил с дипломатически номера на украинското посолство във Варшава. Есента на 2025 г.: Задържан отново в Полша, но полският съд отказва екстрадиция в Германия, приемайки неофициално диверсията като легитимна самоотбрана на Украйна. Премиерът Доналд Туск тогава коментира остро, че авторите на проекта „Северен поток“ трябва единствено „да мълчат и да се срамуват“.

Сега защитата на украинския гражданин в Хърватия подготвя тридневна апелация, аргументирайки се, че Берлин изисква екстрадиция на базата на същите юридически факти, които Варшава вече е отхвърлила. Анализатори обаче смятат, че шансовете Хърватия да предаде заподозрения на германския съд са изключително високи поради липсата на остра политическа позиция от страна на Загреб по казуса.

Разширяване на германското разследване

Владимир Ж. е вторият ключов задържан по мегаделото. Първият е соченият за ръководител на операцията – капитанът от ВСУ Сергей Кузнецов, който бе арестуван в Италия през август 2025 г. и екстрадиран в Германия [Kommersant.ru]. На 1 юли 2026 г. Федералната прокуратура на Германия официално му повдигна обвинения на база 136 страници доказателствен материал, сочещ директен „държавен отпечатък“ и участие на украински военнослужещи по заповед на държавни органи. Съдебният процес срещу Кузнецов в Хамбург е насрочен за 26 октомври 2026 г..

Официален Киев и Офисът на генералния прокурор на Украйна продължават категорично да отричат всякаква съпричастност на украинската държава и нейни длъжностни лица към саботажа на газопроводите.