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Русия планира да добави около 30 гигавата нови ядрени мощности

Русия планира да добави около 30 гигавата нови ядрени мощности

21 Август, 2026 07:12 638 8

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  • путин

Путин обяви разширяване на атомната енергетика към Урал, Сибир и Далечния изток

Русия планира да добави около 30 гигавата нови ядрени мощности - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия планира да разшири значително атомната си енергетика и да въведе около 30 гигавата нови мощности, включително чрез малки атомни електроцентрали. Това заяви руският президент Владимир Путин на среща, посветена на развитието на ядрения сектор, предава Фокус.

По думите му новите мощности ще позволят не само да бъдат заменени атомните енергоблокове, които постепенно достигат края на експлоатационния си ресурс, но и да бъде увеличен общият капацитет на руското атомно електропроизводство.

Путин подчерта, че плановете включват и разширяване на географския обхват на ядрената енергетика. Според него съвременни атомни електроцентрали ще бъдат изграждани в Урал, Сибир и Далечния изток.

Руският президент определи страната като единствената държава в света, която разполага с компетенции по цялата верига на ядрената енергетика. Той подчерта, че нарастващата международна конкуренция изисква от Москва да запази технологичните си позиции, като едновременно с това повишава безопасността и икономическата ефективност на атомните централи.

Путин постави акцент и върху серийното производство на стандартни енергийни блокове. Според него Русия трябва да има технологична готовност за проектиране и изграждане както на големи, така и на малки атомни електроцентрали, които да могат да се произвеждат серийно.

Още през есента на миналата година Путин обяви планове за серийно производство на малки наземни и плаващи атомни електроцентрали.

Тогава руският президент съобщи и за намерението в Томска област да бъде въведена в експлоатация първата в света ядрена енергийна система със затворен горивен цикъл.

Разширяването на атомната енергетика е част от стратегията на Москва за увеличаване на производството на електроенергия и развитие на високотехнологичната инфраструктура в отдалечени и енергийно натоварени региони на страната.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кледре

    18 3 Отговор
    Русия си има Владимир Путин и се развива и забогатява, а ние си имаме ПП и ДБ педофили с ампутирани мозъци, дето се оглеждат на кой на Запад да му направят едно Моника Люински. От България остана само територия, а Русия сама намачка 52 Западни държави дето я нападнаха чрез бандера фашистите на надрусаната маймуна Зеленски. Слава на Господ Иисус Христос поне 2 реактора в АЕЦ работят, та имаме малко по евтин ток. Талибаните на ПП и ДБ педофили и ГЕРБ разбойниците и АЕЦ за малко да затрият и ограбят.

    07:20 21.08.2026

  • 2 А някои

    15 2 Отговор
    говореха, че Русия не може и два еднакви пирона да направи. Оказа се че им набиват сериен номер и затова няма как да са еднакви 🤣

    07:20 21.08.2026

  • 3 А УРСУЛА

    9 1 Отговор
    Ще въвежда 236-ят пакет санкции на тъмно.

    07:30 21.08.2026

  • 4 Руснаци

    10 2 Отговор
    52 държави съсипани от руския народ който ги смаза, на фронта укрите са масово избивани от руски доброволци, в политиката Путин смаза 52 държави дори без да се изпоти, каква трагедия за укрите и Нато

    Коментиран от #5

    07:31 21.08.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Руснаци":

    С колко добре би било, ако загубите в жива сила, горива, инфраструктура, пари и пр.
    бяха избегнати ❗
    И всичко заради подкупа който прибра рошавия🤔

    07:38 21.08.2026

  • 6 ?????

    1 0 Отговор
    Могат, правят.
    Ние 40 години с Белене ем сърби, ем боли.

    07:40 21.08.2026

  • 7 2554

    0 1 Отговор
    Да побърза. Така на Украйна няма да и е необходимо да разработва ядрено оръжие ...

    07:43 21.08.2026

  • 8 САНКЦИИТЕ РАБОТЯТ......

    0 0 Отговор
    .........АМА В ПОЛЗА НА РУСНАЦИТЕ

    07:50 21.08.2026

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