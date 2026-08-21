Русия планира да добави около 30 гигавата нови ядрени мощности

Русия планира да разшири значително атомната си енергетика и да въведе около 30 гигавата нови мощности, включително чрез малки атомни електроцентрали. Това заяви руският президент Владимир Путин на среща, посветена на развитието на ядрения сектор, предава Фокус.

По думите му новите мощности ще позволят не само да бъдат заменени атомните енергоблокове, които постепенно достигат края на експлоатационния си ресурс, но и да бъде увеличен общият капацитет на руското атомно електропроизводство.

Путин подчерта, че плановете включват и разширяване на географския обхват на ядрената енергетика. Според него съвременни атомни електроцентрали ще бъдат изграждани в Урал, Сибир и Далечния изток.

Руският президент определи страната като единствената държава в света, която разполага с компетенции по цялата верига на ядрената енергетика. Той подчерта, че нарастващата международна конкуренция изисква от Москва да запази технологичните си позиции, като едновременно с това повишава безопасността и икономическата ефективност на атомните централи.

Путин постави акцент и върху серийното производство на стандартни енергийни блокове. Според него Русия трябва да има технологична готовност за проектиране и изграждане както на големи, така и на малки атомни електроцентрали, които да могат да се произвеждат серийно.

Още през есента на миналата година Путин обяви планове за серийно производство на малки наземни и плаващи атомни електроцентрали.

Тогава руският президент съобщи и за намерението в Томска област да бъде въведена в експлоатация първата в света ядрена енергийна система със затворен горивен цикъл.

Разширяването на атомната енергетика е част от стратегията на Москва за увеличаване на производството на електроенергия и развитие на високотехнологичната инфраструктура в отдалечени и енергийно натоварени региони на страната.