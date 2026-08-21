Екзекутираха затворник в Япония за първи път при администрацията на Такаичи

В Япония беше изпълнена първата смъртна присъда, откакто премиерът Санае Такаичи пое управлението на страната през октомври миналата година.
Осъденият на смърт затворник е бил екзекутиран чрез обесване в ранните часове на деня. Източници, близки до правосъдното министерство в Токио, потвърдиха, че процедурата е преминала при строга секретност, каквато е стандартната практика в азиатската държава.
В Япония затворниците на „острова на смъртта“ не се уведомяват за точния ден на екзекуцията си до сутринта на самото обесване, а семействата разбират едва след приключването на процеса.
Япония остава една от малкото развити демокрации и член на Г-7, която продължава да прилага капиталното наказание за тежки и жестоки престъпления.
Изпълнението на присъдата веднага предизвика остри реакции от страна на международни правозащитни организации, включително „Амнести Интернешънъл“, които определят секретността на екзекуциите като проява на изключителна жестокост.
Натискът се засили и заради скорошни случаи на преразглеждане на присъди, които разкриха рискове от съдебни грешки в японската наказателна система. Правителството в Токио обаче контрира, че смъртното наказание е необходимо като възпиращ фактор за бруталните престъпления и е съобразено с обществените нагласи и чувствата на близките на жертвите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Да се проведе референдум в България
Политици като Борисов, Пеевски, Тагарев, Нейнски, Гюров, Мирчев, Паси, Терзиев и подобни.
Коментиран от #14, #20
07:58 21.08.2026
3 Честита екзекуция!
07:59 21.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 А в Израел
08:05 21.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
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9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Лъжжите
08:10 21.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Търновец
08:15 21.08.2026
13 ВЕСЕЛЯК
Хаха. Ами не бе. Ще ги обявяват по телевизията и ще ги изпълняват под звучите н а духовата музика и БАНГАРАНГА.
08:28 21.08.2026
14 Хаха
До коментар #2 от "Да се проведе референдум в България":А какво да правим с националните предатели Радев и Копейкин.
Коментиран от #16
08:51 21.08.2026
15 който е убил и е убиец заслужава
08:54 21.08.2026
16 Споко
До коментар #14 от "Хаха":ще има за всички
08:55 21.08.2026
17 м даааааа
Божеееее
После ние сме били варвари.
08:57 21.08.2026
18 Дхкл
В петък след молитвата, на площада, на крана, масово.
Амнести нещо там се не месят?!
09:15 21.08.2026
19 Стенли
09:22 21.08.2026
20 Kaлпазанин
До коментар #2 от "Да се проведе референдум в България":Ми то ще намалееем кажи речи половината бре 😂😂😂😂😂😂,хеле пък и за кражба ако всбехсбкримовите закони ,останалите ще сме сакати
09:45 21.08.2026