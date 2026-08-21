Екзекутираха затворник в Япония за първи път при администрацията на Такаичи

В Япония беше изпълнена първата смъртна присъда, откакто премиерът Санае Такаичи пое управлението на страната през октомври миналата година.

Осъденият на смърт затворник е бил екзекутиран чрез обесване в ранните часове на деня. Източници, близки до правосъдното министерство в Токио, потвърдиха, че процедурата е преминала при строга секретност, каквато е стандартната практика в азиатската държава.

В Япония затворниците на „острова на смъртта“ не се уведомяват за точния ден на екзекуцията си до сутринта на самото обесване, а семействата разбират едва след приключването на процеса.

Япония остава една от малкото развити демокрации и член на Г-7, която продължава да прилага капиталното наказание за тежки и жестоки престъпления.

Изпълнението на присъдата веднага предизвика остри реакции от страна на международни правозащитни организации, включително „Амнести Интернешънъл“, които определят секретността на екзекуциите като проява на изключителна жестокост.

Натискът се засили и заради скорошни случаи на преразглеждане на присъди, които разкриха рискове от съдебни грешки в японската наказателна система. Правителството в Токио обаче контрира, че смъртното наказание е необходимо като възпиращ фактор за бруталните престъпления и е съобразено с обществените нагласи и чувствата на близките на жертвите.