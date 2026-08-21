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Екзекутираха затворник в Япония за първи път при администрацията на Такаичи

Екзекутираха затворник в Япония за първи път при администрацията на Такаичи

21 Август, 2026 07:42 1 302 20

  • япония-
  • администрация-
  • такаичи-
  • екзекутираха-
  • затворник

Страната изпълни смъртна присъда чрез обесване въпреки засилващия се международен натиск

Екзекутираха затворник в Япония за първи път при администрацията на Такаичи - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В Япония беше изпълнена първата смъртна присъда, откакто премиерът Санае Такаичи пое управлението на страната през октомври миналата година.

Осъденият на смърт затворник е бил екзекутиран чрез обесване в ранните часове на деня. Източници, близки до правосъдното министерство в Токио, потвърдиха, че процедурата е преминала при строга секретност, каквато е стандартната практика в азиатската държава.

В Япония затворниците на „острова на смъртта“ не се уведомяват за точния ден на екзекуцията си до сутринта на самото обесване, а семействата разбират едва след приключването на процеса.

Япония остава една от малкото развити демокрации и член на Г-7, която продължава да прилага капиталното наказание за тежки и жестоки престъпления.

Изпълнението на присъдата веднага предизвика остри реакции от страна на международни правозащитни организации, включително „Амнести Интернешънъл“, които определят секретността на екзекуциите като проява на изключителна жестокост.

Натискът се засили и заради скорошни случаи на преразглеждане на присъди, които разкриха рискове от съдебни грешки в японската наказателна система. Правителството в Токио обаче контрира, че смъртното наказание е необходимо като възпиращ фактор за бруталните престъпления и е съобразено с обществените нагласи и чувствата на близките на жертвите.


Япония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да се проведе референдум в България

    22 7 Отговор
    за връщане на смъртното наказание за престъпления срещу държавата.
    Политици като Борисов, Пеевски, Тагарев, Нейнски, Гюров, Мирчев, Паси, Терзиев и подобни.

    Коментиран от #14, #20

    07:58 21.08.2026

  • 3 Честита екзекуция!

    12 4 Отговор
    Май после някакви положителни новини от залязващата страна на изгряващото Слънце!😂😂😂👍👍👍

    07:59 21.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 А в Израел

    16 2 Отговор
    Също строят бесилки, но всички си мълчат

    08:05 21.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Лъжжите

    4 0 Отговор
    трият истинските престъпници в България...

    08:10 21.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Търновец

    14 1 Отговор
    Екзекутиран е Сунао Таками 58 осъден на смърт за доказано убийство на 5 човека през 2009, миналата година предишната администрация екзекутира престъпник убил 9 човека като е имало разчленяване на жертви. Япония има население от около 139 милиона и смъртното наказание според проучване на общественото мнение е одобрено от общественото мнение

    08:15 21.08.2026

  • 13 ВЕСЕЛЯК

    13 1 Отговор
    "...които определят секретността на екзекуциите като проява на изключителна жестокост."
    Хаха. Ами не бе. Ще ги обявяват по телевизията и ще ги изпълняват под звучите н а духовата музика и БАНГАРАНГА.

    08:28 21.08.2026

  • 14 Хаха

    4 8 Отговор

    До коментар #2 от "Да се проведе референдум в България":

    А какво да правим с националните предатели Радев и Копейкин.

    Коментиран от #16

    08:51 21.08.2026

  • 15 който е убил и е убиец заслужава

    4 0 Отговор
    смъртно наказание . обесването е по хуманен метод от вливането на азот , гилотинирането и разстрела . В някои държави използват за екзекуции инжекции с медикаменти . В други смъртната присъда е отменена . В Норвегия дадоха 20 г за убииствата на 77 млади студенти с взрив и разстрел . Разликата в наказанията за убиици е огромна . Все е справедлива . Виновния получава наказание . В РФ убиеца се амнистира при желание доброволно да отиде на фронта . За Азиатските страни е нормална смъртната присъда .

    08:54 21.08.2026

  • 16 Споко

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Хаха":

    ще има за всички

    08:55 21.08.2026

  • 17 м даааааа

    3 2 Отговор
    Демокрация а ?
    Божеееее
    После ние сме били варвари.

    08:57 21.08.2026

  • 18 Дхкл

    1 1 Отговор
    В Иран няма тайни.
    В петък след молитвата, на площада, на крана, масово.
    Амнести нещо там се не месят?!

    09:15 21.08.2026

  • 19 Стенли

    0 1 Отговор
    Браво , аз дори не знаех , че е Япония се изпълняват смъртно наказание 👍

    09:22 21.08.2026

  • 20 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да се проведе референдум в България":

    Ми то ще намалееем кажи речи половината бре 😂😂😂😂😂😂,хеле пък и за кражба ако всбехсбкримовите закони ,останалите ще сме сакати

    09:45 21.08.2026

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