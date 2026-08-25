23-ма мигранти остават в ареста след безредици край Серес

Двадесет и трима от общо 25 души, задържани след безредици в център за задържане на мигранти край Серес, Северна Гърция, остават в ареста и се очаква да бъдат изправени пред съда, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“, предава БТА.

Задържаните са граждани на Бангладеш и Египет. Те са обвинени в опит за бягство, бунт и нанасяне на материални щети.

По данни на гръцката полиция безредиците са започнали малко след 21:00 часа местно време в събота в центъра за задържане, разположен близо до българо-гръцката граница.

Част от мигрантите са избягали

По време на безредиците задържаните са хвърляли камъни и други предмети по полицаите и са нанесли щети на сградата и оградата на съоръжението.

Някои от тях са прерязали телената ограда и са успели да избягат. Полицията съобщава, че 15 души все още са на свобода, като издирването им продължава.

Петима чуждестранни граждани са били ранени по време на безредиците. Трима са получили медицинска помощ в болницата в Серес и след това са се върнали в центъра, докато други двама остават хоспитализирани.

За възстановяване на реда в съоръжението са били изпратени допълнителни полицейски сили.

Центърът е критикуван заради условията

Центърът за задържане е обект на критики от правозащитни организации заради пренаселеността и условията в него.

По данни на „Катимерини“ съоръжението неведнъж е ставало сцена на безредици. На местно ниво се обсъждат и възможни мерки за неговото закриване.