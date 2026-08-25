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23-ма мигранти остават в ареста след безредици край Серес

23-ма мигранти остават в ареста след безредици край Серес

25 Август, 2026 11:59, обновена 25 Август, 2026 12:03 657 4

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  • безредици

Задържаните са обвинени в опит за бягство, бунт и нанасяне на материални щети

23-ма мигранти остават в ареста след безредици край Серес - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Двадесет и трима от общо 25 души, задържани след безредици в център за задържане на мигранти край Серес, Северна Гърция, остават в ареста и се очаква да бъдат изправени пред съда, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“, предава БТА.

Задържаните са граждани на Бангладеш и Египет. Те са обвинени в опит за бягство, бунт и нанасяне на материални щети.

По данни на гръцката полиция безредиците са започнали малко след 21:00 часа местно време в събота в центъра за задържане, разположен близо до българо-гръцката граница.

Част от мигрантите са избягали

По време на безредиците задържаните са хвърляли камъни и други предмети по полицаите и са нанесли щети на сградата и оградата на съоръжението.

Някои от тях са прерязали телената ограда и са успели да избягат. Полицията съобщава, че 15 души все още са на свобода, като издирването им продължава.

Петима чуждестранни граждани са били ранени по време на безредиците. Трима са получили медицинска помощ в болницата в Серес и след това са се върнали в центъра, докато други двама остават хоспитализирани.

За възстановяване на реда в съоръжението са били изпратени допълнителни полицейски сили.

Центърът е критикуван заради условията

Центърът за задържане е обект на критики от правозащитни организации заради пренаселеността и условията в него.

По данни на „Катимерини“ съоръжението неведнъж е ставало сцена на безредици. На местно ниво се обсъждат и възможни мерки за неговото закриване.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да бъдат изправени пред съда

    8 0 Отговор
    браво на гърците не се шегуват и не цепят басма кат тукашните органи

    а тук при същите золуми нищо нямаше да им направят и скоро да са отпрашили за германия

    12:18 25.08.2026

  • 2 Егати!

    7 1 Отговор
    Че какво им е на условията?!Имат ток,вода и климатици.В Бангладеш да не би да им е по-комфортно?

    12:25 25.08.2026

  • 3 ВИС-2 🦁🦁🦁

    2 6 Отговор
    Днес е тежък ден за цяла България. Преди 21 години подъл, коварен изстрел прекъсна младия живот на Жоро Илиев - безусловен, народен лидер на нацията, който може да бъде поставен заедно с Васил Левски и Христо Ботев. България те помни, БРАТКО МИЛИ, и никога няма да забрави!

    12:25 25.08.2026

  • 4 демек заптитета тук поемат щафетата да

    1 0 Отговор
    ги озаптят и като ги регистрират да се натресат тук да шляят около духалите и лъвов мост

    съобщава, че 15 души все още са на свобода, като издирването им продължава

    12:39 25.08.2026

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