Обща стачка в Испания заради цените на жилищата

Двата най-големи синдиката в Испания обявиха 24-часова обща стачка с искане за заплати, които да осигуряват достъп до достойни жилища. Датата на протеста все още не е определена, съобщи Българското национално радио.
Решението идва след призив на Съюза на наемателите за мобилизация на работниците в цялата страна. Ръководните органи на двата синдиката предстои да определят кога ще бъде спряна работата.
В общо изявление организациите заявяват, че „е дошло време за социален отговор“. Те посочват нарастващите разходи за жилище и стагниращите заплати като основни причини за решението. Според синдикатите жилищата са скъпи, защото възнагражденията са в застой.
Стачката няма да е по време на кампанията
Призивът за общата стачка ще бъде отправен преди изборите. Самото спиране на работа обаче няма да се проведе в периода на предизборната кампания от 13 до 27 ноември.
Синдикатите предлагат и план от десет точки, свързан с правото на жилище. Сред исканията са социално-политическо споразумение, постоянен фонд от обществени социални жилища и тавани на цените на наемите.
В плана е включено и настояване за ефективно прилагане на Закона за правото на жилище. Конкретната дата на стачката и начинът на провеждането ѝ ще бъдат определени от ръководствата на синдикалните организации.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
06:33 06.10.2026
2 Ний ша Ва упрайм
06:35 06.10.2026
3 Гориил
Коментиран от #4
06:38 06.10.2026
4 Гост
До коментар #3 от "Гориил":Изчезва зелената сделка и Европа се оправя доста бързо ..
06:47 06.10.2026
5 Имотен балон
Брокерите и строителния сектор трябва да разберат, обикновените хора нямат парите, които искат. Цените им са балон. Разбира се не очаквам такова разбиране от тези, които си изпраха парите и се набалбукаха. Трябва да се разбие строителния олигопол и да влезнат фирми предлагащи имоти на разумни човешки цени.
08:19 06.10.2026