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Обща стачка в Испания заради цените на жилищата
  Тема: Икономика

Обща стачка в Испания заради цените на жилищата

6 Октомври, 2026 06:21, обновена 6 Октомври, 2026 06:24 799 5

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  • заплати

Двата най-големи синдиката ще организират 24-часов протест за по-високи заплати и достъпни жилища. Датата на стачката все още не е определена.

Обща стачка в Испания заради цените на жилищата - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двата най-големи синдиката в Испания обявиха 24-часова обща стачка с искане за заплати, които да осигуряват достъп до достойни жилища. Датата на протеста все още не е определена, съобщи Българското национално радио.

Решението идва след призив на Съюза на наемателите за мобилизация на работниците в цялата страна. Ръководните органи на двата синдиката предстои да определят кога ще бъде спряна работата.

В общо изявление организациите заявяват, че „е дошло време за социален отговор“. Те посочват нарастващите разходи за жилище и стагниращите заплати като основни причини за решението. Според синдикатите жилищата са скъпи, защото възнагражденията са в застой.

Стачката няма да е по време на кампанията

Призивът за общата стачка ще бъде отправен преди изборите. Самото спиране на работа обаче няма да се проведе в периода на предизборната кампания от 13 до 27 ноември.

Синдикатите предлагат и план от десет точки, свързан с правото на жилище. Сред исканията са социално-политическо споразумение, постоянен фонд от обществени социални жилища и тавани на цените на наемите.

В плана е включено и настояване за ефективно прилагане на Закона за правото на жилище. Конкретната дата на стачката и начинът на провеждането ѝ ще бъдат определени от ръководствата на синдикалните организации.

Източници: bnrnews.bg


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 оня с коня

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    За разлика от нас Испания не заслужава да е в Клуба на богатите след като Жителите й нямат дори Покрив над главата си.

    06:33 06.10.2026

  • 2 Ний ша Ва упрайм

    11 0 Отговор
    2008 г време беше за дежавюто! Време балона да пукне. Откачена история

    06:35 06.10.2026

  • 3 Гориил

    9 0 Отговор
    Цените на жилищата се покачват не само в Испания. Това е напълно в съответствие с ресурсната криза и прогнозите на най-авторитетните експерти и икономисти в света. Дори с положителната си динамика днес, низходящата тенденция на Европа все още сочи мрачни перспективи за много близко бъдеще. Европа е все по-близо до ръба на пропастта на неконкурентоспособност и липса на стимули за растеж и развитие. Засега преобладава спекулативният модел за бъдещето на Европа. В него няма да намерите отговори на тревожните си въпроси. Този модел изобщо не е за хората. Става дума за безкрайното инфлиране на стойността на местните европейски стоки чрез ценни книжа и увеличени външни заеми.

    Коментиран от #4

    06:38 06.10.2026

  • 4 Гост

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    Изчезва зелената сделка и Европа се оправя доста бързо ..

    06:47 06.10.2026

  • 5 Имотен балон

    2 0 Отговор
    Пазарът на имоти в България е силно изкривен и нереален с брутални надценки, вследствие на огромното изпиране на пари, което беше осъществено. Хора с мръсни и укрити пари, от корупция и какво ли не. Изкупиха апартаментите на килограм, по цели сгради. С което се навреди на обикновения купувач, който не може да си позволи тези цени. Затова данъците за имоти трябва да се вдигне в ПЪТИ на основата на количество, над втори, трети апартамент, прогресивни данъци. Защото се превърнаха в Бирници!

    Брокерите и строителния сектор трябва да разберат, обикновените хора нямат парите, които искат. Цените им са балон. Разбира се не очаквам такова разбиране от тези, които си изпраха парите и се набалбукаха. Трябва да се разбие строителния олигопол и да влезнат фирми предлагащи имоти на разумни човешки цени.

    08:19 06.10.2026

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