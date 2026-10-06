Обща стачка в Испания заради цените на жилищата

Двата най-големи синдиката в Испания обявиха 24-часова обща стачка с искане за заплати, които да осигуряват достъп до достойни жилища. Датата на протеста все още не е определена, съобщи Българското национално радио.

Решението идва след призив на Съюза на наемателите за мобилизация на работниците в цялата страна. Ръководните органи на двата синдиката предстои да определят кога ще бъде спряна работата.

В общо изявление организациите заявяват, че „е дошло време за социален отговор“. Те посочват нарастващите разходи за жилище и стагниращите заплати като основни причини за решението. Според синдикатите жилищата са скъпи, защото възнагражденията са в застой.

Стачката няма да е по време на кампанията

Призивът за общата стачка ще бъде отправен преди изборите. Самото спиране на работа обаче няма да се проведе в периода на предизборната кампания от 13 до 27 ноември.

Синдикатите предлагат и план от десет точки, свързан с правото на жилище. Сред исканията са социално-политическо споразумение, постоянен фонд от обществени социални жилища и тавани на цените на наемите.

В плана е включено и настояване за ефективно прилагане на Закона за правото на жилище. Конкретната дата на стачката и начинът на провеждането ѝ ще бъдат определени от ръководствата на синдикалните организации.

Източници: bnrnews.bg