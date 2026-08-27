Новини
Свят »
Белгия »
Пентагонът: Европа ще остане регион от ключов интерес за САЩ
  Тема: Украйна

Пентагонът: Европа ще остане регион от ключов интерес за САЩ

27 Август, 2026 20:11 583 15

  • сащ-
  • украйна-
  • русия-
  • доналд тръмп-
  • пентагон-
  • пийт хегсет-
  • иран-
  • китай-
  • марк рюте

Прегледът, обявен през юни от американския министър на отбраната Пийт Хегсет, породи опасения за евентуално изтегляне на американски войски от Европа

Пентагонът: Европа ще остане регион от ключов интерес за САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Заместник-министърът на отбраната на САЩ Елбридж Колби се срещна в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и посланиците на страните членки, докато Вашингтон прави преглед на американското военно присъствие в Европа, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Вашингтон иска от съюзниците „директно в писмен вид“ да представят мнението си, каза Колби, имайки предвид въпросник, който САЩ наскоро са изпратили до останалите страни от НАТО. В него се съдържат теми като разходи за отбрана, стратегия, обществени поръчки и подкрепа за приоритетите на външната политика на САЩ.

Още новини от Украйна

Прегледът, обявен през юни от американския министър на отбраната Пийт Хегсет, породи опасения за евентуално изтегляне на американски войски от Европа.

Това е част от стремежа на Вашингтон към т.нар. НАТО 3.0, при който европейските съюзници ще поемат основната отговорност за конвенционалната отбрана на Европа и ще осигуряват по-голямата част от необходимите сили.

При този модел САЩ ще продължат да осигуряват ядреното възпиране на алианса, като същевременно ограничат конвенционалния си военен принос до по-специфични и целенасочени способности.

Европа обаче ще остане „от ключов интерес за САЩ“, заяви Колби, въпреки че приоритетите на Вашингтон се изместват към Западното полукълбо и т.нар. Първа островна верига в Тихия океан.

Колби не даде конкретни примери за съдържанието на въпросника, но посочи прелитането през въздушното пространство като един от въпросите, по които „има някои неща, които трябва да уточним, за да има смисъл занапред“.

Според представители от НАТО други въпроси са свързани с това дали съюзниците са готови да поемат по-голяма отговорност в командната структура на алианса.

Във въпросника са засегнати и секретни политически теми, включително покупките на оръжия от американски компании и съществуващите ограничения за действията на американските сили в Европа.

Тези ограничения предизвикаха недоволство от страна на Вашингтон в началото на войната с Иран, след като някои съюзници отказаха да позволят на САЩ да използват бази на тяхна територия за военни дейности, свързани с конфликта.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 осраински

    5 2 Отговор
    Тия кравари пак гъбаркат евролиберас,,те

    20:15 27.08.2026

  • 2 Айде по-добре НЕ

    11 2 Отговор
    Измитайте се от Европа, събирайте си башибозука от базите, вземайте си канцлерите от Германия и еврокомисарите от Брюксел, и повче да не сте стъпнали на континента ни, бандити и разбойници презокеански!

    Коментиран от #9

    20:15 27.08.2026

  • 3 Гориил

    3 2 Отговор
    Колега, пиян си, лягай си. Излагаш даже мен.

    Коментиран от #4

    20:19 27.08.2026

  • 4 Артилерист

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    Млък ве! Това е един от никовете ми.

    20:20 27.08.2026

  • 5 Пич

    8 2 Отговор
    САЩ разглежда Европа единствено като крава!!!
    Дойна крава!!!

    20:23 27.08.2026

  • 6 Пич

    2 4 Отговор
    Няма да пиша тук.
    Тая тема е интересна само за по-отявлвни путинци.
    Нека се надцакват на воля.

    20:23 27.08.2026

  • 7 Тръмпи

    5 0 Отговор
    ЕС са наши приятели и затова ще анексирам Гренландия

    20:26 27.08.2026

  • 8 Поредните лъжи

    5 1 Отговор
    Днес така А утре иначе. Не забравяйте че Тръмп ясно изрази своето мнение че Европа трябва да се оправя сама и отказа подкрепа и за Украйна. Ако не плащат за американско оръжие не получават нищо А включително и трябва да платя за това което се получили до момента. Има ли още някой заблуден розов

    20:26 27.08.2026

  • 9 Шопо

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Айде по-добре НЕ":

    Лошо е САЩ да са ти враг но по лошо е ако са ти приятел.

    20:27 27.08.2026

  • 10 Kaлпазанин

    1 1 Отговор
    Много пъти съм го писал ,ще стане защото германистан от края на всв е колония или щат на фащ ,неслучайно имаме Урсула Блекрок магаре Мерц макарон Калас ,всички на хранилка на Ротшилд ,интересно ми е по независимите и по отдалечените като Испания Португалия една Австрия Норвегия Дания какво мислят ,Европа не е само германистан

    20:33 27.08.2026

  • 11 Два глупака

    1 3 Отговор
    Единият (рижият) управлява най-великата страна, другият (ботокса)най-голямата кочина.
    Първият поне не си праща хората на заколение.

    20:33 27.08.2026

  • 12 Естествено

    2 1 Отговор
    Европа е от ключово значение за САЩ! Нейната роля е да съсипва икономиката си с цел да противостои на Русия, държейки я концентрирана на запад, за да може САЩ да действат свободно на изток и юг от нея! Докато Европа инвестира във военни направления, САЩ ще привличат останалите отрасли на своя територия...

    Коментиран от #13

    20:34 27.08.2026

  • 13 Озон

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Естествено":

    Тя пък икономиката на пРоссия полетя викаш.😅Опашка от заоадняци на руската граница.😂

    20:37 27.08.2026

  • 14 гост

    1 0 Отговор
    и правилно отказаха защото САЩ е далеч а Европа е близо...

    20:42 27.08.2026

  • 15 Смех

    0 0 Отговор
    Ключов... купувач на желязо.
    Жалки васали!

    20:42 27.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания