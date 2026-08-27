Пентагонът: Европа ще остане регион от ключов интерес за САЩ

Заместник-министърът на отбраната на САЩ Елбридж Колби се срещна в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и посланиците на страните членки, докато Вашингтон прави преглед на американското военно присъствие в Европа, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Вашингтон иска от съюзниците „директно в писмен вид“ да представят мнението си, каза Колби, имайки предвид въпросник, който САЩ наскоро са изпратили до останалите страни от НАТО. В него се съдържат теми като разходи за отбрана, стратегия, обществени поръчки и подкрепа за приоритетите на външната политика на САЩ.

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Прегледът, обявен през юни от американския министър на отбраната Пийт Хегсет, породи опасения за евентуално изтегляне на американски войски от Европа.

Това е част от стремежа на Вашингтон към т.нар. НАТО 3.0, при който европейските съюзници ще поемат основната отговорност за конвенционалната отбрана на Европа и ще осигуряват по-голямата част от необходимите сили.

При този модел САЩ ще продължат да осигуряват ядреното възпиране на алианса, като същевременно ограничат конвенционалния си военен принос до по-специфични и целенасочени способности.

Европа обаче ще остане „от ключов интерес за САЩ“, заяви Колби, въпреки че приоритетите на Вашингтон се изместват към Западното полукълбо и т.нар. Първа островна верига в Тихия океан.

Колби не даде конкретни примери за съдържанието на въпросника, но посочи прелитането през въздушното пространство като един от въпросите, по които „има някои неща, които трябва да уточним, за да има смисъл занапред“.

Според представители от НАТО други въпроси са свързани с това дали съюзниците са готови да поемат по-голяма отговорност в командната структура на алианса.

Във въпросника са засегнати и секретни политически теми, включително покупките на оръжия от американски компании и съществуващите ограничения за действията на американските сили в Европа.

Тези ограничения предизвикаха недоволство от страна на Вашингтон в началото на войната с Иран, след като някои съюзници отказаха да позволят на САЩ да използват бази на тяхна територия за военни дейности, свързани с конфликта.