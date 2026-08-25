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Доналд Тръмп: Екзекуциите на протестиращи в Иран трябва да бъдат незабавно прекратени
  Тема: Иранската криза

Доналд Тръмп: Екзекуциите на протестиращи в Иран трябва да бъдат незабавно прекратени

25 Август, 2026 18:48 930 33

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  • моджтаба хаменей-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

В неделя иранската съдебна власт съобщи за екзекуцията на мъж, осъден за извършване на оперативни действия в подкрепа на Израел и САЩ по време на протестите през януари

Доналд Тръмп: Екзекуциите на протестиращи в Иран трябва да бъдат незабавно прекратени - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че екзекуциите на протестиращи в Иран трябва да бъдат „незабавно прекратени“, като определи ситуацията като „хуманитарна криза с огромни мащаби“, цитиран от Франс прес, пише БТА.

„Ислямската република Иран, която е в пълен хаос, не успява да изплати възнагражденията на голяма част от военния си персонал, като същевременно убива протестиращи – дори когато те не протестират“, написа Тръмп в социалната си платформа Трут Соушъл.

„Това е хуманитарна криза с огромни мащаби, която трябва да бъде спряна незабавно“, добави той.

Тръмп не уточни дали има предвид конкретна екзекуция, но броят на екзекуциите в Иран се е увеличил от началото на войната, която започна с американско-израелските удари срещу Техеран на 28 февруари.

В неделя иранската съдебна власт съобщи за екзекуцията на мъж, осъден за извършване на „оперативни действия“ в подкрепа на Израел и САЩ по време на протестите през януари.

Протестното движение, започнало в края на декември заради повишаването на разходите за живот, бързо прерасна в масови антиправителствени демонстрации, които достигнаха своя пик на 8 и 9 януари.

Тогава иранските власти съобщиха за над 3000 жертви, като обвиниха за насилието „терористични действия“, организирани от САЩ и Израел. Базирани извън Иран правозащитни организации обаче твърдят, че силите за сигурност са стреляли по протестиращите, отбелязва АФП.

Най-малко 1639 души са били екзекутирани в Иран – рекорден брой от 1989 г. насам, според базираната в Норвегия неправителствена организация „Иран Хюман Райтс“ и базираната в Париж организация „Заедно против смъртната присъда“ (ECPM).

В средата на август около 30 държави, сред които Франция, Великобритания и Канада, представиха съвместно изявление, осъждащо екзекуциите.

САЩ, където смъртното наказание все още съществува, не подписаха изявлението.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Явно

    33 3 Отговор
    Иран са започнали да бесят агентите на ЦРУ и Мосад! Сигурно за това и директора на ЦРУ е в Москва, да моли Путин да окаже натиск на Иран

    Коментиран от #10, #12

    18:52 25.08.2026

  • 2 Правилно

    5 17 Отговор
    55 000 бяха екзекутирани от КСИР от шест месеца
    Да им се и радикалните ислямисти!
    Персите не бяха мюсюлмани до 18 век
    Айде, Тръмп, помогни на персите

    Коментиран от #17

    18:53 25.08.2026

  • 3 Мисира

    26 2 Отговор
    А бомбени мирни граждани? Бая екзекутирахте!

    18:53 25.08.2026

  • 4 Наблюдател

    3 19 Отговор
    Един път и Тръмп да е прав. Екзекуциите имам предвид.

    18:55 25.08.2026

  • 5 ХАМЕНЕЙ И ТОЙ

    16 1 Отговор
    ДА ПУСНА НЕКОЯ ЗАПОВЕД ИЛИ УЛТИМАТУМ НА БЕЛИЯ ДОМ.ТЕЗИ АМЕРИКАНЦИ ЗА КАКВИ СЕ МИСЛЯТ.

    Коментиран от #9

    18:56 25.08.2026

  • 6 А ти

    24 2 Отговор
    Като убиваш хора в лодки? Кеlеме

    18:56 25.08.2026

  • 7 Лондонсити

    14 2 Отговор
    Докара на власт мулите и радикалната ислямска организация КСИР
    За да подържа войната с Израел- другата му рожба и да печели от петродолара със лондонската застрахователна компания Лойдс.

    Идеи, Тръмп!
    Трилионите от въздуха свършиха за лондонсити

    18:56 25.08.2026

  • 8 Както и екзекуциите на протестиращи

    3 22 Отговор
    в Русия

    Коментиран от #18

    18:57 25.08.2026

  • 9 Ха ха ха

    4 13 Отговор

    До коментар #5 от "ХАМЕНЕЙ И ТОЙ":

    Тоя не е на тоя свят

    18:57 25.08.2026

  • 10 В Иран режимът избива

    4 24 Отговор

    До коментар #1 от "Явно":

    тези с гражданско съзнание. Десетки хиляди дотук. Шпиони, а?

    Коментиран от #16, #31

    18:57 25.08.2026

  • 11 САЩ И ТЕ

    22 3 Отговор
    Екзекутираха скоро 3ма за 1 ден. Никой не им се е бъркал или налагал.

    18:58 25.08.2026

  • 12 Здрасти, фейкав!

    3 13 Отговор

    До коментар #1 от "Явно":

    Градушка ли те би вчера?

    18:58 25.08.2026

  • 13 Град София

    15 1 Отговор
    Най доброто правораздаване е в Иран! Откраднеш ръката до рамото! Убиеш и на бесилката!

    19:04 25.08.2026

  • 14 сащисан кравар

    12 2 Отговор
    Никой вече не го бръсне Бай Дончо за рижа cлива

    19:06 25.08.2026

  • 15 Сатана Z

    12 2 Отговор
    Доналд Тръмп: Екзекуциите на протестиращи в Иран трябва да бъдат незабавно прекратени
    И агентите на МОСАД да бъдат веднага освободени?

    19:08 25.08.2026

  • 16 Психоаналитик

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от "В Иран режимът избива":

    ли си, че знаш какви са? Или си от тея дето са им плащали за самосъзнанието? И как ще докажеш, че не са били престъпници - крадци, убийци, мародери... Само американците действат без доказателства, явно си от тяхната школа?

    Коментиран от #21

    19:10 25.08.2026

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Правилно":

    Кой ги брои?
    Дойче Зеле?
    ВВС?
    Тези Ги знаем как смятат?

    19:11 25.08.2026

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Както и екзекуциите на протестиращи":

    И в Русия ли Има? Кой ги брои?
    Дойче Зеле?
    ВВС?
    Тези Ги знаем как смятат.

    19:13 25.08.2026

  • 19 Ей....

    2 7 Отговор
    Вижте , че ЦРУ е в Москва, днес
    Ошсшави лондонсити
    Тръмп и Путин са съюзници
    Да сте чули да се застъпва за този радикален ислямизъм на КСИР...
    Само онзи глобален алигатор Китай реве
    Щото той е точно такъв..
    Я, си рестартирате разума, че хич го няма

    19:16 25.08.2026

  • 20 Анонимен

    6 0 Отговор
    "Протестиращи" с автомати? Що не забранят да се стреля по стрелящите в училищата в САЩ?

    19:18 25.08.2026

  • 21 Май си от либералните

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Психоаналитик":

    Или дотолкова си невеж

    19:18 25.08.2026

  • 22 ПРЕДАТЕЛИТЕ И ЧУЖДИТЕ АГЕНТИ

    6 2 Отговор
    Трябва да бъдат веднага ликвидирани.

    Коментиран от #24

    19:18 25.08.2026

  • 23 стоян георгиев

    5 2 Отговор
    Рижата бай Перукан ,кой го брои за 6лива в международното пространство ?

    19:19 25.08.2026

  • 24 Град Козлодуй

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "ПРЕДАТЕЛИТЕ И ЧУЖДИТЕ АГЕНТИ":

    90% от парламента!

    Коментиран от #26

    19:20 25.08.2026

  • 25 Чакайте сега

    5 1 Отговор
    За екзекуции на протестиращи ли става дума или за агенти на чуждите служби(мосад), внедрени в протестите които Помпео хвалеше и такива даващи координати ь

    19:35 25.08.2026

  • 26 Другите

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Град Козлодуй":

    10% са чистачките и охраната

    19:35 25.08.2026

  • 27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 2 Отговор
    Наcpaнuя мухльо Тръмп не спря да дава акъли.Ама не си вижда задния двор

    19:36 25.08.2026

  • 28 Познато от Мейдана

    2 2 Отговор
    и снайперистите: "Базирани извън Иран правозащитни организации обаче твърдят, че силите за сигурност са стреляли по протестиращите"

    19:39 25.08.2026

  • 29 Констатация

    5 1 Отговор
    Бай Дончо..., кво речи, бе??? -)))

    19:39 25.08.2026

  • 30 Уха

    2 0 Отговор
    Ко стана с кенуефната зелена серия. Май печатницата сама си купува облигациите. Металът е по скъп от центовете при печатане всеки месец на 500 милиарда

    20:07 25.08.2026

  • 31 име

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "В Иран режимът избива":

    Колко дедетки хиляди иранци изби режима в САЩ и с какво бяха виновни те?!

    20:18 25.08.2026

  • 32 сф канализация

    3 0 Отговор
    протестиращи = слабоумни промити мозъци от мосад

    20:21 25.08.2026

  • 33 Да де

    2 0 Отговор
    Ако евреите и янките не ги правеха предатели , сега щяха да са живи. Много удобно да ревеш за човек , който са осъдили на смърт заради действията ти

    20:26 25.08.2026