Доналд Тръмп: Екзекуциите на протестиращи в Иран трябва да бъдат незабавно прекратени

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че екзекуциите на протестиращи в Иран трябва да бъдат „незабавно прекратени“, като определи ситуацията като „хуманитарна криза с огромни мащаби“, цитиран от Франс прес, пише БТА.
„Ислямската република Иран, която е в пълен хаос, не успява да изплати възнагражденията на голяма част от военния си персонал, като същевременно убива протестиращи – дори когато те не протестират“, написа Тръмп в социалната си платформа Трут Соушъл.
„Това е хуманитарна криза с огромни мащаби, която трябва да бъде спряна незабавно“, добави той.
Тръмп не уточни дали има предвид конкретна екзекуция, но броят на екзекуциите в Иран се е увеличил от началото на войната, която започна с американско-израелските удари срещу Техеран на 28 февруари.
В неделя иранската съдебна власт съобщи за екзекуцията на мъж, осъден за извършване на „оперативни действия“ в подкрепа на Израел и САЩ по време на протестите през януари.
Протестното движение, започнало в края на декември заради повишаването на разходите за живот, бързо прерасна в масови антиправителствени демонстрации, които достигнаха своя пик на 8 и 9 януари.
Тогава иранските власти съобщиха за над 3000 жертви, като обвиниха за насилието „терористични действия“, организирани от САЩ и Израел. Базирани извън Иран правозащитни организации обаче твърдят, че силите за сигурност са стреляли по протестиращите, отбелязва АФП.
Най-малко 1639 души са били екзекутирани в Иран – рекорден брой от 1989 г. насам, според базираната в Норвегия неправителствена организация „Иран Хюман Райтс“ и базираната в Париж организация „Заедно против смъртната присъда“ (ECPM).
В средата на август около 30 държави, сред които Франция, Великобритания и Канада, представиха съвместно изявление, осъждащо екзекуциите.
САЩ, където смъртното наказание все още съществува, не подписаха изявлението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Явно
Коментиран от #10, #12
18:52 25.08.2026
2 Правилно
Да им се и радикалните ислямисти!
Персите не бяха мюсюлмани до 18 век
Айде, Тръмп, помогни на персите
Коментиран от #17
18:53 25.08.2026
3 Мисира
18:53 25.08.2026
4 Наблюдател
18:55 25.08.2026
5 ХАМЕНЕЙ И ТОЙ
Коментиран от #9
18:56 25.08.2026
6 А ти
18:56 25.08.2026
7 Лондонсити
За да подържа войната с Израел- другата му рожба и да печели от петродолара със лондонската застрахователна компания Лойдс.
Идеи, Тръмп!
Трилионите от въздуха свършиха за лондонсити
18:56 25.08.2026
8 Както и екзекуциите на протестиращи
Коментиран от #18
18:57 25.08.2026
9 Ха ха ха
До коментар #5 от "ХАМЕНЕЙ И ТОЙ":Тоя не е на тоя свят
18:57 25.08.2026
10 В Иран режимът избива
До коментар #1 от "Явно":тези с гражданско съзнание. Десетки хиляди дотук. Шпиони, а?
Коментиран от #16, #31
18:57 25.08.2026
11 САЩ И ТЕ
18:58 25.08.2026
12 Здрасти, фейкав!
До коментар #1 от "Явно":Градушка ли те би вчера?
18:58 25.08.2026
13 Град София
19:04 25.08.2026
14 сащисан кравар
19:06 25.08.2026
15 Сатана Z
И агентите на МОСАД да бъдат веднага освободени?
19:08 25.08.2026
16 Психоаналитик
До коментар #10 от "В Иран режимът избива":ли си, че знаш какви са? Или си от тея дето са им плащали за самосъзнанието? И как ще докажеш, че не са били престъпници - крадци, убийци, мародери... Само американците действат без доказателства, явно си от тяхната школа?
Коментиран от #21
19:10 25.08.2026
17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #2 от "Правилно":Кой ги брои?
Дойче Зеле?
ВВС?
Тези Ги знаем как смятат?
19:11 25.08.2026
18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #8 от "Както и екзекуциите на протестиращи":И в Русия ли Има? Кой ги брои?
Дойче Зеле?
ВВС?
Тези Ги знаем как смятат.
19:13 25.08.2026
19 Ей....
Ошсшави лондонсити
Тръмп и Путин са съюзници
Да сте чули да се застъпва за този радикален ислямизъм на КСИР...
Само онзи глобален алигатор Китай реве
Щото той е точно такъв..
Я, си рестартирате разума, че хич го няма
19:16 25.08.2026
20 Анонимен
19:18 25.08.2026
21 Май си от либералните
До коментар #16 от "Психоаналитик":Или дотолкова си невеж
19:18 25.08.2026
22 ПРЕДАТЕЛИТЕ И ЧУЖДИТЕ АГЕНТИ
Коментиран от #24
19:18 25.08.2026
23 стоян георгиев
19:19 25.08.2026
24 Град Козлодуй
До коментар #22 от "ПРЕДАТЕЛИТЕ И ЧУЖДИТЕ АГЕНТИ":90% от парламента!
Коментиран от #26
19:20 25.08.2026
25 Чакайте сега
19:35 25.08.2026
26 Другите
До коментар #24 от "Град Козлодуй":10% са чистачките и охраната
19:35 25.08.2026
27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:36 25.08.2026
28 Познато от Мейдана
19:39 25.08.2026
29 Констатация
19:39 25.08.2026
30 Уха
20:07 25.08.2026
31 име
До коментар #10 от "В Иран режимът избива":Колко дедетки хиляди иранци изби режима в САЩ и с какво бяха виновни те?!
20:18 25.08.2026
32 сф канализация
20:21 25.08.2026
33 Да де
20:26 25.08.2026