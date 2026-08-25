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Мистерията се разплита! Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е на тайна визита в Русия
  Тема: Украйна

Мистерията се разплита! Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е на тайна визита в Русия

25 Август, 2026 18:18 1 535 52

  • джим ратклиф-
  • цру-
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  • москва-
  • украйна-
  • иран-
  • доналд тръмп

Нито правителството на САЩ, нито Кремъл са коментирали самоличността на американския официален представител в Русия или целта на посещението

Мистерията се разплита! Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е на тайна визита в Русия - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е пристигнал на тайна визита в Москва за срещи, съобщи американската телевизия "Си Би Ес Нюз", цитирана от БТА.

Новината за посещението му идва, след като на летище "Внуково" в Москва по-рано днес бе забелязан транспортен самолет "Боинг C-17A Глоубмастър III" на Военновъздушните сили на САЩ, заедно с американски дипломатически кортеж, отбелязва Ройтерс.

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Нито правителството на САЩ, нито Кремъл са коментирали самоличността на американския официален представител в Русия или целта на посещението.

ЦРУ също не е коментирало още тази информация.

Изглежда, че това е първото досега пътуване на Ратклиф до Русия като директор на ЦРУ, отбелязва "Си Би Ес Нюз", позовавайки се на свои информирани източници, въпреки че той поддържа контакти с колегите си от руските разузнавателни служби.

ЦРУ също така изигра роля в неотдавнашните размени на задържани между САЩ и Русия, включително освобождаването през април 2025 г. на Ксения Карелина, която има двойно американско и руско гражданство, като Ратклиф лично е преговарял по нейния случай. Американската разузнавателна агенция също така е участвала в обмена на затворници през 2024 г., който осигури освобождаването на репортера на "Уолстрийт Джърнъл" Еван Гершкович и ветерана от морската пехота Пол Уилън.

Бившият директор на ЦРУ Уилям Бърнс посети Москва през ноември 2021 г., когато се срещна с висши руски длъжностни лица и разговаря директно с президента Владимир Путин, за да го предупреди да не напада Украйна.

Посещението на Ратклиф идва в момент, когато мирните преговори с Украйна, чрез посредничеството на САЩ, остават до голяма степен в застой, като позициите на страните по основните въпроси все още са далеч една от друга.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много тайна

    29 4 Отговор
    Всички медии я знаят.

    18:19 25.08.2026

  • 2 Кон Спиратор

    39 3 Отговор
    Щом отива на крака лично, явно е дебела работата.

    Коментиран от #21, #34

    18:21 25.08.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 22 Отговор
    Той един шеф на СеРеУ така кацна ненадейно в МаЦква с празен чек за Путин, когато янките потопиха "Курск"❗
    Какво ли носи сегашният🤔

    Коментиран от #6, #37

    18:22 25.08.2026

  • 4 Дон Корлеоне

    6 25 Отговор
    Хаяско ще продава златото.

    18:23 25.08.2026

  • 5 Оня

    29 8 Отговор
    И кой на кого се моли сега че не разбрах! Ама не е лошо като влиза в Кремъл да е наведен !

    Коментиран от #10, #39

    18:24 25.08.2026

  • 6 Аа майкуууу

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Янките вика.😂😂😂😂😂

    18:24 25.08.2026

  • 7 Лека

    36 8 Отговор
    Почнаха да стъпват на килимчето пред богатира Владимир Путин... 😁😛

    Коментиран от #32, #41, #42

    18:24 25.08.2026

  • 8 Маринов

    27 1 Отговор
    Хайде да ви видя сега, Факти, кого ще плюете. Не е ясно нищо. И е изненада. Хората си делкат света, вашите платени хуйвенбини се заливат с пяна. С сега?

    18:26 25.08.2026

  • 9 Няма мистерия

    29 6 Отговор
    Ще делят Украйна и ще решават съдбата на Зеленото и някои "желаещи"..

    Коментиран от #28, #43

    18:26 25.08.2026

  • 10 Бай оня

    6 16 Отговор

    До коментар #5 от "Оня":

    Бутчета.Карат им пилешки бутчета и памперси.
    Брат за брата.

    18:27 25.08.2026

  • 11 ЦРУ

    7 3 Отговор
    Цвятко Радойнов Училище

    Коментиран от #19

    18:27 25.08.2026

  • 12 Преговорите са за земя

    7 20 Отговор
    САЩ ще купуват Чукотка и Якутия от Русия, защото иначе Китай ще си ги вземе без пари.

    Тръмп дава 7 милиона долара.

    Коментиран от #17, #22

    18:28 25.08.2026

  • 13 Трябваше в аляска или чуКотка

    5 1 Отговор
    Да се срещнат

    18:30 25.08.2026

  • 14 Отива за да лобира за един

    15 6 Отговор
    полуразложен труп но няма да получи желаната отсрочка за да го реанимират.
    Нищо лично естествен продукт на движението към източната граница на НАТО.
    А Европа е в колапс.

    18:32 25.08.2026

  • 15 Няма мистерии

    14 3 Отговор
    Американците бягат в Русия за по-добър живот.

    18:32 25.08.2026

  • 16 не може да бъде

    18 2 Отговор
    Според мен е доста учудващо че във Факти доста късно реагират на тази новина ...както се разбира от други медии в около10 ч.по московско време на летище Внуково е кацнал американски самолет на ВВС Боинг В-17 Globmaster -на такъв самолет возят само много важни личности за важни мисии!?Първият въпрос е -защо американците търсят преговори сега -ами те направиха доста в последно време да няма преговори ...отметнаха се от всички предишни позиции!?Второто неудобство е че тази визита идва 2 дни след последното изявление на Путин -а то изразява много "втвърдена" позиция ...и Путин не се отмята !?Американците в момента определено са в притеснена позиция -като хипотеза -кажете ми как Тръмп ще разговаря с Путин след изборите през ноември ако е загубил и двете камари ...а това е най.вероятно...!!?

    18:33 25.08.2026

  • 17 0407

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Преговорите са за земя":

    каза бившия от ЦРУ....много знаите Вие резидентите...

    18:33 25.08.2026

  • 18 7676

    11 2 Отговор
    Тоя ли ще поведе опашката! ? Интересно кои ще са след него на червеното килимче ! Голем смеееееееех! Мали Мали! Франсето и Дойчето са нелегитимни залагам на Мелони! Може и да и се получи ,става още!

    Коментиран от #50

    18:33 25.08.2026

  • 19 Този Цвятко Радойнов

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "ЦРУ":

    Май го обесиха малко.Комунист бил.

    18:33 25.08.2026

  • 20 Личи

    7 0 Отговор
    колко е тайна...

    18:34 25.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Не позна

    15 3 Отговор

    До коментар #12 от "Преговорите са за земя":

    Китай изкупи европейската промишленост докато чакаш да завземе Чукотка и Сибир.

    Коментиран от #33

    18:35 25.08.2026

  • 23 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Това вече е сериозно!

    Коментиран от #31

    18:36 25.08.2026

  • 24 Вангелия Гущерова, пророчица

    13 4 Отговор
    До края на есента зеленио еврей ке подскача на майдана - на въже!

    18:36 25.08.2026

  • 25 Айляк

    12 6 Отговор
    Виж ти кво било.
    А някои родни идЬоти побързаха да ни "информират" че с краварското самальотче кацнали и близки на Димата Медведчук:)
    Е па щом Джонито е цъфнал тайно у Кремлин, за да джаркне малко качествена водка, значи...от утре можем да очакваме капитулация на Бандерията, да речем.
    Или най-малкото - преговори по сФирката на Русия.
    Те така стават тия рабоги.

    18:36 25.08.2026

  • 26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 5 Отговор
    Борис Джонсън,примиер на Англия- бивш:
    "Однажды у меня был разговор с Ее Величеством покойной королевой. Я рассказывал ей, как трудно убедить наших индийских друзей повернуться против России. Было это незадолго до ее смерти. Так вот она сказала, помню: «Да-да. В 1952 году я общалась с премьером Неру и тот сказал мне: Ваше Величество, Индия всегда будет на стороне России. И добавил, есть вещи, которые не меняются, это просто данность». Не знаю, согласны ли вы с этим, но я был поражен."

    18:36 25.08.2026

  • 27 След което

    4 3 Отговор
    ще даде пресконференция!

    18:37 25.08.2026

  • 28 Директно от Ялта

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Няма мистерия":

    Това го приказвате вече година след Аляска
    Но духът от Анкъридж отдавна се възнесе в небитието

    18:37 25.08.2026

  • 29 Съобщи

    2 0 Отговор
    Радио Ереван!

    18:39 25.08.2026

  • 30 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Да не ви мъчат мисирките с двигатели.Ето и моят прочит за посещението на СеРеУ шефа:

    Версия 1:
    Най-очевидното обяснение за посещението беше размяната или освобождаването на задържани в САЩ и Русия. ЦРУ вече беше участвало в преговори с Русия по подобни въпроси, а Ратклиф беше лично ангажиран в някои от процесите. Сега се появи отделна теория за евентуално помилване на американеца Чарлз Уейн Цимерман.

    Чарлз Уейн „Чък“ Цимерман, ветеран от американския флот, се отправи на дълго пътешествие с 10-метровата си яхта „Труд Зена“. През лятото на 2025 г. той пристигна в Сочи с яхтата след пътуване през Атлантика и Средиземно море, отчасти за да се срещне с рускиня, която срещна онлайн. При претърсване на яхтата бяха открити пушка и боеприпаси. Цимерман се призна за виновен, обяснявайки, че е държал оръжието на борда за самозащита и не е знаел, че вносът му в Русия по този начин е забранен. През януари 2026 г. съд в Сочи го осъди на пет години затвор.
    Версия 2:
    Вторият, по-убедителен вариант е Украйна и предотвратяване на по-нататъшна ескалация. Мирният път в момента е в застой поради неподходящото поведение на Киев и страните от НАТО, а директорът на ЦРУ е удобно позициониран да предава непублични предложения.

    Подобни контакти (включително чрез обмен на лица) позволяват обсъждането на въпроси, които Белият дом не се чувства комфортно да повдига на официално дипломатическо ниво.

    Трета възможна област е стратегическата стабилност и управлението на риск

    18:40 25.08.2026

  • 31 Патравият Дух от Анкъридж

    2 5 Отговор

    До коментар #23 от "Последния Софиянец":

    Да сериозно е ,защото ако наистина Украинците са направили добра балистична ракета ,ще се види още по ясно какъв продънен котел е Мада Раша

    18:40 25.08.2026

  • 32 Хаха

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Лека":

    Богатир или престъпник?

    18:40 25.08.2026

  • 33 Ясно

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "Не позна":

    Какво е изкупил Китай? Я по-точно? Вярно че Китай здраво се е нанесъл в Черно Гора, Сърбия и Унгария все треторазрядни европейски държави.

    Коментиран от #38

    18:41 25.08.2026

  • 34 Ами жужи

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Кон Спиратор":

    не смее да излиза от бункера

    Коментиран от #48

    18:46 25.08.2026

  • 35 Гост

    1 1 Отговор
    Мноу ясно, Вие кво, Белугата ли очаквахте да се пльосне на летище Кенеди? Може, ама със 100 тона водка за окупационния корпус!!!

    18:47 25.08.2026

  • 36 стоян георгиев

    3 1 Отговор
    Тая тайна визита как да си я обясниме след вчерашните статии за победите на Зеля. 🤔 Уж Русия губи, а някой си тайно идва да клечи в краката на Путин. Чакаме обяснение от Мара евтините очила. Тя ша знае.

    Коментиран от #49

    18:47 25.08.2026

  • 37 Последно

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    предупреждение за пу тлер

    18:47 25.08.2026

  • 38 Унгария

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ясно":

    Е член на ЕС! Щом за теб е треторазрядна държава, какво ли ти е мнението и за ЕС? 🤣

    Коментиран от #44, #47

    18:49 25.08.2026

  • 39 Скоро ще видим

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Оня":

    колко го е по.л домакина

    18:49 25.08.2026

  • 40 Нарцис като всички

    0 0 Отговор
    За САЩ войната в Украйна е бизнес и търсят сделка, затова не разбират, че за пожизнения президент тя е въпрос на егоцентризъм и смисъл на живота му.

    18:50 25.08.2026

  • 41 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Лека":

    Почнаха , щото подводницата Хабаровск с Посейдон я пуснаха на вода. Соловьов иска първи да се изпробва Посейдон по Острова.

    18:51 25.08.2026

  • 42 Богатира жужи

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Лека":

    голям смях, той от подземието не излиза

    18:51 25.08.2026

  • 43 Надай се

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Няма мистерия":

    чадо

    18:53 25.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Механик

    1 0 Отговор
    Тия хептен я подкараха през просото. Тоя отива на официално посещение в КАРГО самолет. В товарния отсек. Дано само не бил и Тъмп там в някой кетъринг-контейнер.
    Големо шубе ги тресе американските официални лица. Крият се и се шифроват като...

    18:53 25.08.2026

  • 46 хахахахха

    1 0 Отговор
    И кое по точно е тайното?

    18:53 25.08.2026

  • 47 Сатанаил Даниил

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Унгария":

    Е до преди няколко месеца Унгария беше силна и независима според русoрoбите
    Но откакто нaритаха холeстеролното руско мeкeре орбан вече е третoразрядна държава

    18:54 25.08.2026

  • 48 да питам

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ами жужи":

    А ти смееш ли да излезеш от панелката?

    18:55 25.08.2026

  • 49 не може да бъде

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "стоян георгиев":

    Разбира се би трябвало да чакаме такова обяснение ---но нямам големи надежди ..но в същото време ми се струва уместно да се следи какви линейки и лекари посещават членовете на ЕК в момента -готов съм да се обзаложа че има доста припаднали ...тази визита е крайно неприятна и идва в крайно неприятен момент за политиката на г-жа Урсула и нейните мисирки!?

    18:55 25.08.2026

  • 50 Лоши новини

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "7676":

    ще получи ботокса

    Коментиран от #52

    18:56 25.08.2026

  • 51 Ами

    0 0 Отговор
    Ще да е сериозна работа.
    Скоро ще разберем.

    18:58 25.08.2026

  • 52 хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Лоши новини":

    щом толкова скимтите явно са лоши новини за евр0гейт@ците

    18:58 25.08.2026

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