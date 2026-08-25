Мистерията се разплита! Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е на тайна визита в Русия

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е пристигнал на тайна визита в Москва за срещи, съобщи американската телевизия "Си Би Ес Нюз", цитирана от БТА.
Новината за посещението му идва, след като на летище "Внуково" в Москва по-рано днес бе забелязан транспортен самолет "Боинг C-17A Глоубмастър III" на Военновъздушните сили на САЩ, заедно с американски дипломатически кортеж, отбелязва Ройтерс.
Нито правителството на САЩ, нито Кремъл са коментирали самоличността на американския официален представител в Русия или целта на посещението.
ЦРУ също не е коментирало още тази информация.
Изглежда, че това е първото досега пътуване на Ратклиф до Русия като директор на ЦРУ, отбелязва "Си Би Ес Нюз", позовавайки се на свои информирани източници, въпреки че той поддържа контакти с колегите си от руските разузнавателни служби.
ЦРУ също така изигра роля в неотдавнашните размени на задържани между САЩ и Русия, включително освобождаването през април 2025 г. на Ксения Карелина, която има двойно американско и руско гражданство, като Ратклиф лично е преговарял по нейния случай. Американската разузнавателна агенция също така е участвала в обмена на затворници през 2024 г., който осигури освобождаването на репортера на "Уолстрийт Джърнъл" Еван Гершкович и ветерана от морската пехота Пол Уилън.
Бившият директор на ЦРУ Уилям Бърнс посети Москва през ноември 2021 г., когато се срещна с висши руски длъжностни лица и разговаря директно с президента Владимир Путин, за да го предупреди да не напада Украйна.
Посещението на Ратклиф идва в момент, когато мирните преговори с Украйна, чрез посредничеството на САЩ, остават до голяма степен в застой, като позициите на страните по основните въпроси все още са далеч една от друга.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много тайна
18:19 25.08.2026
2 Кон Спиратор
Коментиран от #21, #34
18:21 25.08.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Какво ли носи сегашният🤔
Коментиран от #6, #37
18:22 25.08.2026
4 Дон Корлеоне
18:23 25.08.2026
5 Оня
Коментиран от #10, #39
18:24 25.08.2026
6 Аа майкуууу
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Янките вика.😂😂😂😂😂
18:24 25.08.2026
7 Лека
Коментиран от #32, #41, #42
18:24 25.08.2026
8 Маринов
18:26 25.08.2026
9 Няма мистерия
Коментиран от #28, #43
18:26 25.08.2026
10 Бай оня
До коментар #5 от "Оня":Бутчета.Карат им пилешки бутчета и памперси.
Брат за брата.
18:27 25.08.2026
11 ЦРУ
Коментиран от #19
18:27 25.08.2026
12 Преговорите са за земя
Тръмп дава 7 милиона долара.
Коментиран от #17, #22
18:28 25.08.2026
13 Трябваше в аляска или чуКотка
18:30 25.08.2026
14 Отива за да лобира за един
Нищо лично естествен продукт на движението към източната граница на НАТО.
А Европа е в колапс.
18:32 25.08.2026
15 Няма мистерии
18:32 25.08.2026
16 не може да бъде
18:33 25.08.2026
17 0407
До коментар #12 от "Преговорите са за земя":каза бившия от ЦРУ....много знаите Вие резидентите...
18:33 25.08.2026
18 7676
Коментиран от #50
18:33 25.08.2026
19 Този Цвятко Радойнов
До коментар #11 от "ЦРУ":Май го обесиха малко.Комунист бил.
18:33 25.08.2026
20 Личи
18:34 25.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Не позна
До коментар #12 от "Преговорите са за земя":Китай изкупи европейската промишленост докато чакаш да завземе Чукотка и Сибир.
Коментиран от #33
18:35 25.08.2026
23 Последния Софиянец
Коментиран от #31
18:36 25.08.2026
24 Вангелия Гущерова, пророчица
18:36 25.08.2026
25 Айляк
А някои родни идЬоти побързаха да ни "информират" че с краварското самальотче кацнали и близки на Димата Медведчук:)
Е па щом Джонито е цъфнал тайно у Кремлин, за да джаркне малко качествена водка, значи...от утре можем да очакваме капитулация на Бандерията, да речем.
Или най-малкото - преговори по сФирката на Русия.
Те така стават тия рабоги.
18:36 25.08.2026
26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
"Однажды у меня был разговор с Ее Величеством покойной королевой. Я рассказывал ей, как трудно убедить наших индийских друзей повернуться против России. Было это незадолго до ее смерти. Так вот она сказала, помню: «Да-да. В 1952 году я общалась с премьером Неру и тот сказал мне: Ваше Величество, Индия всегда будет на стороне России. И добавил, есть вещи, которые не меняются, это просто данность». Не знаю, согласны ли вы с этим, но я был поражен."
18:36 25.08.2026
27 След което
18:37 25.08.2026
28 Директно от Ялта
До коментар #9 от "Няма мистерия":Това го приказвате вече година след Аляска
Но духът от Анкъридж отдавна се възнесе в небитието
18:37 25.08.2026
29 Съобщи
18:39 25.08.2026
30 Сатана Z
Версия 1:
Най-очевидното обяснение за посещението беше размяната или освобождаването на задържани в САЩ и Русия. ЦРУ вече беше участвало в преговори с Русия по подобни въпроси, а Ратклиф беше лично ангажиран в някои от процесите. Сега се появи отделна теория за евентуално помилване на американеца Чарлз Уейн Цимерман.
Чарлз Уейн „Чък“ Цимерман, ветеран от американския флот, се отправи на дълго пътешествие с 10-метровата си яхта „Труд Зена“. През лятото на 2025 г. той пристигна в Сочи с яхтата след пътуване през Атлантика и Средиземно море, отчасти за да се срещне с рускиня, която срещна онлайн. При претърсване на яхтата бяха открити пушка и боеприпаси. Цимерман се призна за виновен, обяснявайки, че е държал оръжието на борда за самозащита и не е знаел, че вносът му в Русия по този начин е забранен. През януари 2026 г. съд в Сочи го осъди на пет години затвор.
Версия 2:
Вторият, по-убедителен вариант е Украйна и предотвратяване на по-нататъшна ескалация. Мирният път в момента е в застой поради неподходящото поведение на Киев и страните от НАТО, а директорът на ЦРУ е удобно позициониран да предава непублични предложения.
Подобни контакти (включително чрез обмен на лица) позволяват обсъждането на въпроси, които Белият дом не се чувства комфортно да повдига на официално дипломатическо ниво.
Трета възможна област е стратегическата стабилност и управлението на риск
18:40 25.08.2026
31 Патравият Дух от Анкъридж
До коментар #23 от "Последния Софиянец":Да сериозно е ,защото ако наистина Украинците са направили добра балистична ракета ,ще се види още по ясно какъв продънен котел е Мада Раша
18:40 25.08.2026
32 Хаха
До коментар #7 от "Лека":Богатир или престъпник?
18:40 25.08.2026
33 Ясно
До коментар #22 от "Не позна":Какво е изкупил Китай? Я по-точно? Вярно че Китай здраво се е нанесъл в Черно Гора, Сърбия и Унгария все треторазрядни европейски държави.
Коментиран от #38
18:41 25.08.2026
34 Ами жужи
До коментар #2 от "Кон Спиратор":не смее да излиза от бункера
Коментиран от #48
18:46 25.08.2026
35 Гост
18:47 25.08.2026
36 стоян георгиев
Коментиран от #49
18:47 25.08.2026
37 Последно
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":предупреждение за пу тлер
18:47 25.08.2026
38 Унгария
До коментар #33 от "Ясно":Е член на ЕС! Щом за теб е треторазрядна държава, какво ли ти е мнението и за ЕС? 🤣
Коментиран от #44, #47
18:49 25.08.2026
39 Скоро ще видим
До коментар #5 от "Оня":колко го е по.л домакина
18:49 25.08.2026
40 Нарцис като всички
18:50 25.08.2026
41 РЕАЛИСТ
До коментар #7 от "Лека":Почнаха , щото подводницата Хабаровск с Посейдон я пуснаха на вода. Соловьов иска първи да се изпробва Посейдон по Острова.
18:51 25.08.2026
42 Богатира жужи
До коментар #7 от "Лека":голям смях, той от подземието не излиза
18:51 25.08.2026
43 Надай се
До коментар #9 от "Няма мистерия":чадо
18:53 25.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Механик
Големо шубе ги тресе американските официални лица. Крият се и се шифроват като...
18:53 25.08.2026
46 хахахахха
18:53 25.08.2026
47 Сатанаил Даниил
До коментар #38 от "Унгария":Е до преди няколко месеца Унгария беше силна и независима според русoрoбите
Но откакто нaритаха холeстеролното руско мeкeре орбан вече е третoразрядна държава
18:54 25.08.2026
48 да питам
До коментар #34 от "Ами жужи":А ти смееш ли да излезеш от панелката?
18:55 25.08.2026
49 не може да бъде
До коментар #36 от "стоян георгиев":Разбира се би трябвало да чакаме такова обяснение ---но нямам големи надежди ..но в същото време ми се струва уместно да се следи какви линейки и лекари посещават членовете на ЕК в момента -готов съм да се обзаложа че има доста припаднали ...тази визита е крайно неприятна и идва в крайно неприятен момент за политиката на г-жа Урсула и нейните мисирки!?
18:55 25.08.2026
50 Лоши новини
До коментар #18 от "7676":ще получи ботокса
Коментиран от #52
18:56 25.08.2026
51 Ами
Скоро ще разберем.
18:58 25.08.2026
52 хахахахха
До коментар #50 от "Лоши новини":щом толкова скимтите явно са лоши новини за евр0гейт@ците
18:58 25.08.2026