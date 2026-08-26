Бразилия глоби TikTok с близо 30 млн. долара заради данни на деца

Бразилският орган за защита на данните наложи глоба от близо 30 млн. долара на компанията майка на TikTok – ByteDance, заради предполагаемо неправомерно събиране и обработване на лични данни на деца и тийнейджъри, съобщи „Ал Джазира“, предава News.bg.

Регулаторът посочи, че платформата е нарушила изискванията за защита на личните данни както при регистрирани потребители, така и при хора, използващи TikTok без регистрация. Според властите лична информация на непълнолетни е била обработвана без валидно правно основание и без достатъчни защитни мерки.

По данни на бразилския регулатор TikTok може да е обработил данните на най-малко 8 млн. деца. Причината е свързана с установени системни пропуски в механизмите за проверка на възрастта на потребителите.

Освен глобата властите са разпоредили на TikTok да изтрие всички данни, които са били събрани по незаконен начин. Компанията трябва също да разработи цялостна система за по-добра защита на непълнолетните.

Особено внимание регулаторът обръща на функцията за разглеждане на съдържание без регистрация. Според бразилските власти тя улеснява достъпа на непълнолетни до платформата, като позволява заобикаляне на механизмите за проверка на възрастта. Функцията е достъпна в Бразилия, докато в САЩ и Европа достъпът е ограничен до регистрирани потребители.

Решението е част от по-широките усилия на Бразилия да засили контрола върху защитата на децата в интернет. По-рано този месец местният регулатор разпореди на Discord да спре функцията си за излъчване на живо в страната, като обвини платформата, че не осигурява достатъчна защита на деца и тийнейджъри.

Правителството на президента Луис Инасио Лула да Силва и Върховният съд на Бразилия предприемат редица мерки за регулиране на достъпа и използването на интернет от непълнолетни.