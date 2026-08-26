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243 нелегални мигранти са открити при операции край остров Крит

243 нелегални мигранти са открити при операции край остров Крит

26 Август, 2026 08:59 523 2

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Гръцките власти са провели няколко последователни акции югозападно от Йерапетра с участието на Фронтекс и бреговата охрана

243 нелегални мигранти са открити при операции край остров Крит - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Общо 243 нелегални мигранти са открити при няколко последователни операции в района на остров Крит в рамките на един ден, съобщава електронното издание на гръцкия в. „Прото тема“, предава БТА.

Операциите са координирани от Единния център за координация на операциите по издирване и спасяване в района югозападно от град Йерапетра.

При първата операция дрон на Европейската агенция за гранична и брегова охрана „Фронтекс“ е засекъл лодка с 61 мигранти на борда. Те са били транспортирани с кораб на гръцката брегова охрана до пристанището в Йерапетра.

По-късно е открита втора лодка с 52 души. Мигрантите са били качени на намиращ се в района танкер под малтийски флаг и превозени до Крит.

Паралелно с това при друга операция са открити още 45 мигранти.

При четвъртия случай дрон на „Фронтекс“ е засекъл две лодки с общо 85 души. Те са били прибрани от лодка на бреговата охрана и откарани до пристанището Кали Лименес в южната част на острова.

Въпреки регистрираните през последното денонощие случаи, гръцките власти отчитат спад на миграционния натиск. По данни на Министерството на миграцията и убежището броят на пристигащите в страната мигранти е намалял с около 35% през последните 12 месеца.

Между 1 август 2024 г. и 1 август 2025 г. в Гърция са регистрирани 61 112 пристигания на мигранти. За следващия 12-месечен период - от 1 август 2025 г. до 31 юли 2026 г. - броят им е спаднал до 41 998.

Това означава близо 20 000 по-малко пристигания и спад от приблизително 35%.


Гърция
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