Пожари застрашиха жилищни сгради край Требине, босненската армия се включи в гасенето

Пожари са обхванали района около босненския град Требине, като няколко от огнищата са се доближили опасно до жилищни и други обитаеми сгради. Това съобщи Министерството на отбраната на Босна и Херцеговина, цитирано от регионалната телевизия Ен1, предава БТА.

Военен хеликоптер от Първа вертолетна ескадрила на бригадата на ВВС и противовъздушната отбрана на въоръжените сили на страната е участвал вчера в шестчасова операция за потушаване на пожарите. По време на полетите над засегнатите райони са били изхвърлени общо 73 тона вода, с което е установен контрол върху няколко огнища, застрашаващи жилищни постройки.

Въпреки усилията около 20 огнища продължават да горят. Работата на пожарникарите по суша е сериозно затруднена заради труднодостъпния терен и липсата на пътна инфраструктура.

Едно от новите огнища е избухнало вчера следобед южно от Требине след скъсване на проводник на електропровод. Пламъците са започнали да се придвижват към града, което е наложило незабавното включване на военния хеликоптер в операцията.

Гасенето по въздух е извършено при сложни условия - силен вятър, високи температури и множество електропроводи в района. В операцията е участвал и противопожарен самолет „Еър трактор“ (Air Tractor).

Въоръжените сили на Босна и Херцеговина ще продължат да подпомагат борбата с пожарите от въздуха. Като приоритет ще бъдат определяни районите, в които огънят непосредствено застрашава жилищни и спомагателни сгради, съобщи службата за връзки с обществеността на Министерството на отбраната на Босна, цитирана от Ен1.