Война или мир? Високопоставен украински представител изрази очакване скоро да започнат технически преговори с Русия

Началникът на администрацията на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов заяви днес, че в близко време вероятно ще се състоят технически преговори за войната на Русия в Украйна, но добави, че не очаква бързо постигане на споразумение, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Мисля, че всички ще станат очевидци на преговори много скоро. Те обаче ще засягат предимно техническата страна на нещата и подготовката за нещо по-голямо, до което, надявам се, в крайна сметка ще стигнем", каза Буданов в интервю за проекта в ЮТюб "Мосейчук+".
Подкрепяните от САЩ мирни преговори досега не успяха да доведат до осезаеми стъпки за слагане на край на войната, която продължава вече пета година, отбелязва Ройтерс. Последният кръг от тристранните преговори се състоя през февруари.
В отговор на въпрос дали боевете ще продължат през зимата, Буданов каза, че "е нереалистично" да се очаква войната да приключи сега.
През последните месеци и двете страни значително засилиха атаките срещу логистиката, пристанищната инфраструктура и енергийните съоръжения. Освен това се очаква Русия да поднови кампанията си срещу украинската електроенергийна мрежа с наближаването на зимата, отбелязва Ройтерс.
Украйна и Русия трябва да стигнат до момент, в който да са готови едновременно да направят крачка една към друга, заяви Буданов, който е украинският представител в преговорите. Той добави, че Киев е отворен за това.
"И в момента Руската федерация – и ви казвам това като човек, който е основен участник в този процес – казва направо: "Може би бихме искали, но не".
Ключовото искане на Русия е Украйна да се изтегли от частта от Донбас, която руските войски не са успели да окупират.
Киев настоява, че няма да отстъпи територии, които продължава да контролира.
Руските въздушни удари в последно време са унищожили 90 процента от логистиката на търговските вериги за продажба на храни в Украйна, заяви също днес украинският министър на селското стопанство Тарас Висоцки, цитиран от Ройтерс.
И двете воюващи страни засилиха през последните седмици атаките си срещу свързани с икономиката цели като големи складове за дистрибуция. Русия по-конкретно увеличи своите нападения срещу складове на най-големите украински вериги от супермаркети, сортировъчни центрове на пощенската служба и търговски обекти, обобщава Ройтерс.
"Към днешна дата, приблизително 90 процента от логистиката на търговските вериги за продажба на храни са прекъснати, но това не означава, че украинците ще бъдат оставени без продоволствие", посочи Висоцки.
Коментарите на министъра са най-откровената досега официална оценка на щетите, нанесени на отслабената от войната украинска икономика от засилващите се руски атаки, отбелязва Ройтерс.
През последните седмици пресните плодове, зеленчуците, захарта, млечните продукти и други стоки от първа необходимост от време на време изчезват от рафтовете на някои супермаркети в Киев в резултат на руските удари срещу логистични центрове на дистрибуторите на храни.
На свой ред, украинските атаки с оръжия с голям обсег вземат на прицел обекти на най-големите компании за онлайн търговия в Русия, наред с на енергийната инфраструктура и петролни танкери в Черно и Азовско море, посочва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Моля ти се бай Ставри
Коментиран от #8, #29
23:13 28.08.2026
2 ?????
Нали перемога тва онова за 40 дни.
Що такива надежди за преговори?
Или не е перемога? А?
Коментиран от #20
23:15 28.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дзак
23:17 28.08.2026
5 Плюй тогава
23:17 28.08.2026
6 Русия преговаря,
Първо трябва да клекне яко.
Сега е леко приведена. Още може.
23:17 28.08.2026
7 Шопо
Просто е !
Да да ама не, помощите за Зеленски всъщност са заеми ако Зеленски капитулира кой ще връща заемите ?
Зеленски няма избор ще воюва до последния украинец.
Коментиран от #11, #16, #21
23:18 28.08.2026
8 Личният ти опит
До коментар #1 от "Моля ти се бай Ставри":не касае никого.
Коментиран от #10
23:18 28.08.2026
9 Абортиралата гугутка
Коментиран от #13, #22
23:18 28.08.2026
10 Нееебееее
До коментар #8 от "Личният ти опит":Това е на наркоман личния опит
Коментиран от #12, #24
23:19 28.08.2026
11 Няма да връща нишо
До коментар #7 от "Шопо":Путин плаща от замразените авоари.
Рано е до 2054 г.
Дотогава има време. Ако Раша е на картата.
Коментиран от #18
23:20 28.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Задръж си вкисналите
До коментар #9 от "Абортиралата гугутка":катерици.
Коментиран от #15
23:23 28.08.2026
14 Медведев влиза в бункера:
– Благодаря! Свободно, вече ми докладваха .
Коментиран от #17
23:25 28.08.2026
15 Мляко от кокос
До коментар #13 от "Задръж си вкисналите":Искаш ли.... Черпя!.... Дииййй... Кокосеее... Диййййй......
23:26 28.08.2026
16 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ
До коментар #7 от "Шопо":Това е факта.
Коментиран от #19
23:27 28.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Шопо
До коментар #11 от "Няма да връща нишо":С помощ от България Зеленски може да победи Русия, после може да анексира и Курилските острови.
23:27 28.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 С тролене
До коментар #2 от "?????":изглеждаш много глупаво!
23:29 28.08.2026
21 С тролене
До коментар #7 от "Шопо":изглеждаш много глупаво!
23:29 28.08.2026
22 С тролене
До коментар #9 от "Абортиралата гугутка":изглеждаш много глупаво!
23:30 28.08.2026
23 Айнцу, цвайнцу, дрън
Сега преговори няма да има, а само клякане , навеждане, капитулация и е....
Коментиран от #27
23:30 28.08.2026
24 С тролене
До коментар #10 от "Нееебееее":изглеждаш много глупаво!
23:30 28.08.2026
25 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Коментиран от #28, #30
23:30 28.08.2026
26 Психодиспансера
23:31 28.08.2026
27 С тролене
До коментар #23 от "Айнцу, цвайнцу, дрън":изглеждаш много глупаво!
Коментиран от #34
23:31 28.08.2026
28 С тролене
До коментар #25 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":изглеждаш много глупаво!
Коментиран от #32
23:32 28.08.2026
29 Може и
До коментар #1 от "Моля ти се бай Ставри":да се понатисне малко за да влезе - това е като пояснение за отговор 8 ако не знае
23:32 28.08.2026
30 Точно така
До коментар #25 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":Пенсионери, правят се на демократи, а са Неуспяли комунисти....
23:32 28.08.2026
31 Колкото и да реве наркомана
23:34 28.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Така е
До коментар #27 от "С тролене":С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!
23:37 28.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 AI се намесва
23:38 28.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ачо Смукачо
До коментар #35 от "Ачо":Леко че ми влезна чаршафа бе...
23:40 28.08.2026
39 Град Козлодуй
23:40 28.08.2026