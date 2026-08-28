Война или мир? Високопоставен украински представител изрази очакване скоро да започнат технически преговори с Русия

Началникът на администрацията на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов заяви днес, че в близко време вероятно ще се състоят технически преговори за войната на Русия в Украйна, но добави, че не очаква бързо постигане на споразумение, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Мисля, че всички ще станат очевидци на преговори много скоро. Те обаче ще засягат предимно техническата страна на нещата и подготовката за нещо по-голямо, до което, надявам се, в крайна сметка ще стигнем", каза Буданов в интервю за проекта в ЮТюб "Мосейчук+".

Подкрепяните от САЩ мирни преговори досега не успяха да доведат до осезаеми стъпки за слагане на край на войната, която продължава вече пета година, отбелязва Ройтерс. Последният кръг от тристранните преговори се състоя през февруари.

В отговор на въпрос дали боевете ще продължат през зимата, Буданов каза, че "е нереалистично" да се очаква войната да приключи сега.

През последните месеци и двете страни значително засилиха атаките срещу логистиката, пристанищната инфраструктура и енергийните съоръжения. Освен това се очаква Русия да поднови кампанията си срещу украинската електроенергийна мрежа с наближаването на зимата, отбелязва Ройтерс.

Украйна и Русия трябва да стигнат до момент, в който да са готови едновременно да направят крачка една към друга, заяви Буданов, който е украинският представител в преговорите. Той добави, че Киев е отворен за това.

"И в момента Руската федерация – и ви казвам това като човек, който е основен участник в този процес – казва направо: "Може би бихме искали, но не".

Ключовото искане на Русия е Украйна да се изтегли от частта от Донбас, която руските войски не са успели да окупират.

Киев настоява, че няма да отстъпи територии, които продължава да контролира.

Руските въздушни удари в последно време са унищожили 90 процента от логистиката на търговските вериги за продажба на храни в Украйна, заяви също днес украинският министър на селското стопанство Тарас Висоцки, цитиран от Ройтерс.

И двете воюващи страни засилиха през последните седмици атаките си срещу свързани с икономиката цели като големи складове за дистрибуция. Русия по-конкретно увеличи своите нападения срещу складове на най-големите украински вериги от супермаркети, сортировъчни центрове на пощенската служба и търговски обекти, обобщава Ройтерс.

"Към днешна дата, приблизително 90 процента от логистиката на търговските вериги за продажба на храни са прекъснати, но това не означава, че украинците ще бъдат оставени без продоволствие", посочи Висоцки.

Коментарите на министъра са най-откровената досега официална оценка на щетите, нанесени на отслабената от войната украинска икономика от засилващите се руски атаки, отбелязва Ройтерс.

През последните седмици пресните плодове, зеленчуците, захарта, млечните продукти и други стоки от първа необходимост от време на време изчезват от рафтовете на някои супермаркети в Киев в резултат на руските удари срещу логистични центрове на дистрибуторите на храни.

На свой ред, украинските атаки с оръжия с голям обсег вземат на прицел обекти на най-големите компании за онлайн търговия в Русия, наред с на енергийната инфраструктура и петролни танкери в Черно и Азовско море, посочва Ройтерс.