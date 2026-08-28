Новини
Свят »
Украйна »
Война или мир? Високопоставен украински представител изрази очакване скоро да започнат технически преговори с Русия
  Тема: Украйна

Война или мир? Високопоставен украински представител изрази очакване скоро да започнат технически преговори с Русия

28 Август, 2026 23:10 587 39

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • донбас-
  • крим

Подкрепяните от САЩ мирни преговори досега не успяха да доведат до осезаеми стъпки за слагане на край на войната, която продължава вече пета година, отбелязва Ройтерс

Война или мир? Високопоставен украински представител изрази очакване скоро да започнат технически преговори с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Началникът на администрацията на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов заяви днес, че в близко време вероятно ще се състоят технически преговори за войната на Русия в Украйна, но добави, че не очаква бързо постигане на споразумение, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Мисля, че всички ще станат очевидци на преговори много скоро. Те обаче ще засягат предимно техническата страна на нещата и подготовката за нещо по-голямо, до което, надявам се, в крайна сметка ще стигнем", каза Буданов в интервю за проекта в ЮТюб "Мосейчук+".

Подкрепяните от САЩ мирни преговори досега не успяха да доведат до осезаеми стъпки за слагане на край на войната, която продължава вече пета година, отбелязва Ройтерс. Последният кръг от тристранните преговори се състоя през февруари.

В отговор на въпрос дали боевете ще продължат през зимата, Буданов каза, че "е нереалистично" да се очаква войната да приключи сега.

През последните месеци и двете страни значително засилиха атаките срещу логистиката, пристанищната инфраструктура и енергийните съоръжения. Освен това се очаква Русия да поднови кампанията си срещу украинската електроенергийна мрежа с наближаването на зимата, отбелязва Ройтерс.

Украйна и Русия трябва да стигнат до момент, в който да са готови едновременно да направят крачка една към друга, заяви Буданов, който е украинският представител в преговорите. Той добави, че Киев е отворен за това.

"И в момента Руската федерация – и ви казвам това като човек, който е основен участник в този процес – казва направо: "Може би бихме искали, но не".

Ключовото искане на Русия е Украйна да се изтегли от частта от Донбас, която руските войски не са успели да окупират.

Киев настоява, че няма да отстъпи територии, които продължава да контролира.

Руските въздушни удари в последно време са унищожили 90 процента от логистиката на търговските вериги за продажба на храни в Украйна, заяви също днес украинският министър на селското стопанство Тарас Висоцки, цитиран от Ройтерс.

И двете воюващи страни засилиха през последните седмици атаките си срещу свързани с икономиката цели като големи складове за дистрибуция. Русия по-конкретно увеличи своите нападения срещу складове на най-големите украински вериги от супермаркети, сортировъчни центрове на пощенската служба и търговски обекти, обобщава Ройтерс.

"Към днешна дата, приблизително 90 процента от логистиката на търговските вериги за продажба на храни са прекъснати, но това не означава, че украинците ще бъдат оставени без продоволствие", посочи Висоцки.

Коментарите на министъра са най-откровената досега официална оценка на щетите, нанесени на отслабената от войната украинска икономика от засилващите се руски атаки, отбелязва Ройтерс.

През последните седмици пресните плодове, зеленчуците, захарта, млечните продукти и други стоки от първа необходимост от време на време изчезват от рафтовете на някои супермаркети в Киев в резултат на руските удари срещу логистични центрове на дистрибуторите на храни.

На свой ред, украинските атаки с оръжия с голям обсег вземат на прицел обекти на най-големите компании за онлайн търговия в Русия, наред с на енергийната инфраструктура и петролни танкери в Черно и Азовско море, посочва Ройтерс.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Моля ти се бай Ставри

    2 4 Отговор
    Не със скалпела.... НЕЕЕ... ОПИТАЙ ПАК... МОЖЕ ПЪК ДА ВЛЕЗЕ НОРМАЛНО......

    Коментиран от #8, #29

    23:13 28.08.2026

  • 2 ?????

    7 2 Отговор
    Уф.
    Нали перемога тва онова за 40 дни.
    Що такива надежди за преговори?
    Или не е перемога? А?

    Коментиран от #20

    23:15 28.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дзак

    2 1 Отговор
    Щом Буданов казва!

    23:17 28.08.2026

  • 5 Плюй тогава

    1 2 Отговор
    Да те боли по-малко..... Какво бе... Устътъ ли ти пресъйна......

    23:17 28.08.2026

  • 6 Русия преговаря,

    2 8 Отговор
    само когато е на колене.
    Първо трябва да клекне яко.
    Сега е леко приведена. Още може.

    23:17 28.08.2026

  • 7 Шопо

    12 4 Отговор
    Зеленски капитулира,Украйна става част от РФ и войната свършва.
    Просто е !
    Да да ама не, помощите за Зеленски всъщност са заеми ако Зеленски капитулира кой ще връща заемите ?
    Зеленски няма избор ще воюва до последния украинец.

    Коментиран от #11, #16, #21

    23:18 28.08.2026

  • 8 Личният ти опит

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Моля ти се бай Ставри":

    не касае никого.

    Коментиран от #10

    23:18 28.08.2026

  • 9 Абортиралата гугутка

    7 1 Отговор
    Те това е положението след 40 дни на укропи те...

    Коментиран от #13, #22

    23:18 28.08.2026

  • 10 Нееебееее

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Личният ти опит":

    Това е на наркоман личния опит

    Коментиран от #12, #24

    23:19 28.08.2026

  • 11 Няма да връща нишо

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    Путин плаща от замразените авоари.
    Рано е до 2054 г.
    Дотогава има време. Ако Раша е на картата.

    Коментиран от #18

    23:20 28.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Задръж си вкисналите

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Абортиралата гугутка":

    катерици.

    Коментиран от #15

    23:23 28.08.2026

  • 14 Медведев влиза в бункера:

    2 2 Отговор
    – Христос воскресе, Владимир Владимирович!
    – Благодаря! Свободно, вече ми докладваха .

    Коментиран от #17

    23:25 28.08.2026

  • 15 Мляко от кокос

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Задръж си вкисналите":

    Искаш ли.... Черпя!.... Дииййй... Кокосеее... Диййййй......

    23:26 28.08.2026

  • 16 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    Това е факта.

    Коментиран от #19

    23:27 28.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Шопо

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Няма да връща нишо":

    С помощ от България Зеленски може да победи Русия, после може да анексира и Курилските острови.

    23:27 28.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 С тролене

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "?????":

    изглеждаш много глупаво!

    23:29 28.08.2026

  • 21 С тролене

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    изглеждаш много глупаво!

    23:29 28.08.2026

  • 22 С тролене

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Абортиралата гугутка":

    изглеждаш много глупаво!

    23:30 28.08.2026

  • 23 Айнцу, цвайнцу, дрън

    3 2 Отговор
    Преговорите с Русия завършиха отдавна, още преди 4 год. с Минските споразумения, с които Украйна под натиска на Запада и главно Англия нарушиха, като забиха нож в гърба на коректната Русия.

    Сега преговори няма да има, а само клякане , навеждане, капитулация и е....

    Коментиран от #27

    23:30 28.08.2026

  • 24 С тролене

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Нееебееее":

    изглеждаш много глупаво!

    23:30 28.08.2026

  • 25 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    2 1 Отговор
    Вие сте един от най-пpoпадналите сaйтoве в България, а тук кoментари пишат най-дeгpaдиралите рycoфобни дъpти самoтни пияндypници в дъpжавата.

    Коментиран от #28, #30

    23:30 28.08.2026

  • 26 Психодиспансера

    1 1 Отговор
    Всички Русофоби да лягат, щото ви връзва за леглата......

    23:31 28.08.2026

  • 27 С тролене

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Айнцу, цвайнцу, дрън":

    изглеждаш много глупаво!

    Коментиран от #34

    23:31 28.08.2026

  • 28 С тролене

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    изглеждаш много глупаво!

    Коментиран от #32

    23:32 28.08.2026

  • 29 Може и

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Моля ти се бай Ставри":

    да се понатисне малко за да влезе - това е като пояснение за отговор 8 ако не знае

    23:32 28.08.2026

  • 30 Точно така

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    Пенсионери, правят се на демократи, а са Неуспяли комунисти....

    23:32 28.08.2026

  • 31 Колкото и да реве наркомана

    2 1 Отговор
    мир няма да има, докато Русия не смачка фашисткият режим в Украйна!

    23:34 28.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "С тролене":

    С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!

    23:37 28.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 AI се намесва

    1 1 Отговор
    Русия-държава победител. Украйна-няма такава държава.

    23:38 28.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ачо Смукачо

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ачо":

    Леко че ми влезна чаршафа бе...

    23:40 28.08.2026

  • 39 Град Козлодуй

    0 0 Отговор
    Намериха ли главата на полковника?

    23:40 28.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания