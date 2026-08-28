ЕК: България получи 489,3 млн. евро по европейския инструмент SAFE за отбрана

България получи днес първото плащане по инструмента "Мерки за сигурността на Европа" (SAFE) на Европейския съюз в размер на 489,3 милиона евро. В същото време Латвия получи 524,7 милиона евро, съобщи Европейската комисия, цитирана от БТА.
Сумите представляват 15% от общото финансиране, одобрено за двете държави - съответно 3,3 млрд. евро за България и 3,5 млрд. евро за Латвия.
SAFE е финансов инструмент на стойност 150 млрд. евро, чрез който на държавите членки се предоставят заеми за инвестиции в отбраната. Основният му фокус е върху съвместното възлагане на обществени поръчки за боеприпаси, ракети, системи за противовъздушна отбрана и наземни бойни системи, произведени в ЕС.
Инструментът е част от плана на Европейската комисия за превъоръжаването на Европа, който цели да мобилизира над 800 млрд. евро за инвестиции в отбраната в целия ЕС.
Предварителното финансиране ще позволи на България да ускори приоритетните инвестиции в отбраната, да укрепи устойчивостта си и да модернизира военните си способности в съответствие с общите европейски цели.
"С тези първи плащания по SAFE помагаме на България и Латвия да ускорят ключови инвестиции в отбраната, като същевременно укрепват своята готовност и устойчивост. Действаме бързо и решително, за да подкрепим държавите членки по източния фланг на ЕС", заяви комисарят по отбраната и космическото пространство Андрюс Кубилюс.
SAFE позволява на държавите членки да инвестират по-бързо, да организират по-ефективно обществени поръчки чрез съвместни действия и да укрепват европейската отбранителна индустриална база, добави той.
Следващите плащания ще бъдат извършвани при изпълнението на договорените етапни цели и напредъка по съответните инвестиции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Право там
с военна полиция и прокуратура
от министрество на отбраната ?
Коментиран от #4
16:11 28.08.2026
2 Колю Копринката
16:13 28.08.2026
3 Гост№4442
16:14 28.08.2026
4 Няма страшно
До коментар #1 от "Право там":Ще ги връщат мигрантите..
16:14 28.08.2026
5 И кой се готви
Коментиран от #19
16:17 28.08.2026
6 !!!?
16:20 28.08.2026
7 Трол
Коментиран от #30
16:20 28.08.2026
8 Гресирана ватенка
16:20 28.08.2026
9 Сатана Z
16:20 28.08.2026
10 Ехааааа...
16:21 28.08.2026
11 Държавата камикадзе наречена Украйна
Коментиран от #28
16:21 28.08.2026
12 Песимист
16:22 28.08.2026
13 Тошо
Коментиран от #34
16:25 28.08.2026
14 Уточнявам
16:27 28.08.2026
15 Евродебил
Коментиран от #17, #20
16:27 28.08.2026
16 Движение"Хомосексуалисти за Путин"
16:28 28.08.2026
17 Рисодебил
До коментар #15 от "Евродебил":Искам кремълският запартък да ни даде!
Коментиран от #38
16:30 28.08.2026
18 ОСМАНАГИЧ
16:30 28.08.2026
19 По точно
До коментар #5 от "И кой се готви":България винаги трябва да е готова за военен конфликт с вражеска Русия.
Коментиран от #25
16:31 28.08.2026
20 123
До коментар #15 от "Евродебил":Евроолигофренията ни дава заем с изричното условие да отиде за пушкала.Добре де от кого ще се вардим, като няма мераклии да ни нападат.Па то няма и за какво да ни нападат, беднотор и голотор.Даже мигрантите бягат от нас.
Коментиран от #23
16:32 28.08.2026
21 Аеееее
16:33 28.08.2026
22 Запада загина мож би почти сигурно скоро
16:34 28.08.2026
23 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #20 от "123":Гледай Украйна, мисли за България.
16:35 28.08.2026
24 Т Живков
Коментиран от #41
16:35 28.08.2026
25 Удари русораста с лопатеЕто!
До коментар #19 от "По точно":РЕЗКО!
16:36 28.08.2026
26 И от тия грешни пари
Мястото на Румбата е на пилона. Там има умения, но като глава на нацията е обезглавен!
16:40 28.08.2026
27 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
Ще бъде при благоприятни лихвени условия, с до 10-годишен гратисен период върху главницата и срок на изплащане до 45 години.
16:40 28.08.2026
28 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #11 от "Държавата камикадзе наречена Украйна":Никой не дава пари в брой или по сметка.
Това са оръжия, боеприпаси, инфраструктура.
16:43 28.08.2026
29 ха, ха, ха...
16:43 28.08.2026
30 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ
До коментар #7 от "Трол":От 200 милиарда на Путин са за Украйна.
16:44 28.08.2026
31 факуса
16:49 28.08.2026
32 Мишел
Сега ни ги дават, но децата и внуците ни ще трябва да ги връщат и да ги отделят от залъка си
16:51 28.08.2026
33 Михокраст
16:52 28.08.2026
34 1234
До коментар #13 от "Тошо":има едни по слънчака нема отърване от тях
Коментиран от #37
16:52 28.08.2026
35 асенчо
16:55 28.08.2026
36 Е че откъде ги получи бре?
16:55 28.08.2026
37 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #34 от "1234":То на Слънчака най много са руснаците, ама айде.
16:56 28.08.2026
38 Магарето
До коментар #17 от "Рисодебил":Марко е по близо и ще Ти свърши чудесна работа...
17:01 28.08.2026
39 Строго секретно
17:01 28.08.2026
40 Троха
Нормален българин-с више образование със заплата 70-80000 и повече евро/долари годишно плаща най-малко 30-50К евро/долари за данъци, здравна застраховка, наеми. Ако беше останал в БГ част от тези пари щяха частично да се влеят в нашата икономика. При допускане, че един милион от 2.5 -3 - та милиона българи са такива, ние финансираме 30 милиарда евро/долари Запада годишно, а получаваме 0.7 млд евро. За 20 години в ЕС - приблизително половин трилион.
За отглеждахе на едно дете до 18 г. в Америка са нужни 200 000 долара. Пресметнете 2.5 млн българи поне по 20.0000 евро. А разходите за висше и средно образование? Бедна България е финансирала запада най-малко 0.75 – 1.2 трилион евро
А БГ е получила мижави 15 -20 млд. И на кого са разпределени?.
17:02 28.08.2026
41 Какво
До коментар #24 от "Т Живков":чакаш заминавай при него - чака Те...
17:04 28.08.2026
42 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
Ша имаме най много, на калпак от населението.
17:05 28.08.2026
43 Нищожни сумички
Еекспорта ни е по оменклатура на третия свят: жито, дървен материал,необработене руда, съровини. Къде са завършените продукти с висока принадена стойност?
Получаваме малка помощ в момента, но не заразвитие, а за война.
17:07 28.08.2026