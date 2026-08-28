ЕК: България получи 489,3 млн. евро по европейския инструмент SAFE за отбрана

България получи днес първото плащане по инструмента "Мерки за сигурността на Европа" (SAFE) на Европейския съюз в размер на 489,3 милиона евро. В същото време Латвия получи 524,7 милиона евро, съобщи Европейската комисия, цитирана от БТА.

Сумите представляват 15% от общото финансиране, одобрено за двете държави - съответно 3,3 млрд. евро за България и 3,5 млрд. евро за Латвия.

SAFE е финансов инструмент на стойност 150 млрд. евро, чрез който на държавите членки се предоставят заеми за инвестиции в отбраната. Основният му фокус е върху съвместното възлагане на обществени поръчки за боеприпаси, ракети, системи за противовъздушна отбрана и наземни бойни системи, произведени в ЕС.

Инструментът е част от плана на Европейската комисия за превъоръжаването на Европа, който цели да мобилизира над 800 млрд. евро за инвестиции в отбраната в целия ЕС.

Предварителното финансиране ще позволи на България да ускори приоритетните инвестиции в отбраната, да укрепи устойчивостта си и да модернизира военните си способности в съответствие с общите европейски цели.

"С тези първи плащания по SAFE помагаме на България и Латвия да ускорят ключови инвестиции в отбраната, като същевременно укрепват своята готовност и устойчивост. Действаме бързо и решително, за да подкрепим държавите членки по източния фланг на ЕС", заяви комисарят по отбраната и космическото пространство Андрюс Кубилюс.

SAFE позволява на държавите членки да инвестират по-бързо, да организират по-ефективно обществени поръчки чрез съвместни действия и да укрепват европейската отбранителна индустриална база, добави той.

Следващите плащания ще бъдат извършвани при изпълнението на договорените етапни цели и напредъка по съответните инвестиции.