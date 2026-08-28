Новини
Свят »
Белгия »
ЕК: България получи 489,3 млн. евро по европейския инструмент SAFE за отбрана

ЕК: България получи 489,3 млн. евро по европейския инструмент SAFE за отбрана

28 Август, 2026 16:09 788 43

  • европейски съюз-
  • нато-
  • украйна-
  • русия

Инструментът е част от плана на Европейската комисия за превъоръжаването на Европа, който цели да мобилизира над 800 млрд. евро за инвестиции в отбраната в целия ЕС

ЕК: България получи 489,3 млн. евро по европейския инструмент SAFE за отбрана - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

България получи днес първото плащане по инструмента "Мерки за сигурността на Европа" (SAFE) на Европейския съюз в размер на 489,3 милиона евро. В същото време Латвия получи 524,7 милиона евро, съобщи Европейската комисия, цитирана от БТА.

Сумите представляват 15% от общото финансиране, одобрено за двете държави - съответно 3,3 млрд. евро за България и 3,5 млрд. евро за Латвия.

SAFE е финансов инструмент на стойност 150 млрд. евро, чрез който на държавите членки се предоставят заеми за инвестиции в отбраната. Основният му фокус е върху съвместното възлагане на обществени поръчки за боеприпаси, ракети, системи за противовъздушна отбрана и наземни бойни системи, произведени в ЕС.

Инструментът е част от плана на Европейската комисия за превъоръжаването на Европа, който цели да мобилизира над 800 млрд. евро за инвестиции в отбраната в целия ЕС.

Предварителното финансиране ще позволи на България да ускори приоритетните инвестиции в отбраната, да укрепи устойчивостта си и да модернизира военните си способности в съответствие с общите европейски цели.

"С тези първи плащания по SAFE помагаме на България и Латвия да ускорят ключови инвестиции в отбраната, като същевременно укрепват своята готовност и устойчивост. Действаме бързо и решително, за да подкрепим държавите членки по източния фланг на ЕС", заяви комисарят по отбраната и космическото пространство Андрюс Кубилюс.

SAFE позволява на държавите членки да инвестират по-бързо, да организират по-ефективно обществени поръчки чрез съвместни действия и да укрепват европейската отбранителна индустриална база, добави той.

Следващите плащания ще бъдат извършвани при изпълнението на договорените етапни цели и напредъка по съответните инвестиции.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Право там

    6 0 Отговор
    А за какво били извели някакъв си подполковник
    с военна полиция и прокуратура
    от министрество на отбраната ?

    Коментиран от #4

    16:11 28.08.2026

  • 2 Колю Копринката

    11 5 Отговор
    Охааа, малко свежи пароци за мен и шефчетата Шиши и Крадев!

    16:13 28.08.2026

  • 3 Гост№4442

    13 4 Отговор
    ЗАЕМ ЗАЕМ ЗАЕМ а заема се връща,никой нищо не е предоставил

    16:14 28.08.2026

  • 4 Няма страшно

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Право там":

    Ще ги връщат мигрантите..

    16:14 28.08.2026

  • 5 И кой се готви

    8 5 Отговор
    да напада България!? Гърция!? Турция!? Македония!? Румъния!? Ах даа Сърбия - "Страх лозе пази!" "Чавка май Ви е изпила акъла!?"

    Коментиран от #19

    16:17 28.08.2026

  • 6 !!!?

    8 2 Отговор
    Кеш по SAFE - ЗКПЧто на Мистър Кеш да купи МИГове...!!!?

    16:20 28.08.2026

  • 7 Трол

    10 5 Отговор
    Хайде сега наще идиоти да изпратят тез евра на урките като финансова помощ

    Коментиран от #30

    16:20 28.08.2026

  • 8 Гресирана ватенка

    5 8 Отговор
    Копейките грухтят 😁😁😁

    16:20 28.08.2026

  • 9 Сатана Z

    4 7 Отговор
    С тия пари Мунчо ще си купи колело.Друг път.

    16:20 28.08.2026

  • 10 Ехааааа...

    6 7 Отговор
    Румбата и бандата потриват ръчички - още пари за крадене ни дават.

    16:21 28.08.2026

  • 11 Държавата камикадзе наречена Украйна

    5 7 Отговор
    ...лети с бясна скорост към бездната , но трябват още оръжия за да се подържа летежа, защото първите свършиха.

    Коментиран от #28

    16:21 28.08.2026

  • 12 Песимист

    8 6 Отговор
    Май ни пускат по украинската пързалка!

    16:22 28.08.2026

  • 13 Тошо

    6 2 Отговор
    Много интересно от кого ще се отбранява България ? Даже мигрантите бягат от България защото за тях е много бедно тук.

    Коментиран от #34

    16:25 28.08.2026

  • 14 Уточнявам

    3 2 Отговор
    Помощни оръжия от ЕС за Украйна, а за Baj Ganew някой дребен едноцифрен процент.

    16:27 28.08.2026

  • 15 Евродебил

    7 2 Отговор
    Ако не прочетеш внимателно статията ще останеш с впечатление,че ЕСССР щедро ни е подарил въпросната сума.В действителност иде реч за заем,в случая част от поредния почти 4 милярден заем.Каква благодат само се сипе в евроинтегрираната ни кочинка

    Коментиран от #17, #20

    16:27 28.08.2026

  • 16 Движение"Хомосексуалисти за Путин"

    5 4 Отговор
    Уррррааааа!!!

    16:28 28.08.2026

  • 17 Рисодебил

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "Евродебил":

    Искам кремълският запартък да ни даде!

    Коментиран от #38

    16:30 28.08.2026

  • 18 ОСМАНАГИЧ

    3 1 Отговор
    😲 С парите от "Джиро Италия" се асфалтираха 500 км пътища. Дано с част от тези пари да довършат магистрала " Хемус ". 😨

    16:30 28.08.2026

  • 19 По точно

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "И кой се готви":

    България винаги трябва да е готова за военен конфликт с вражеска Русия.

    Коментиран от #25

    16:31 28.08.2026

  • 20 123

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Евродебил":

    Евроолигофренията ни дава заем с изричното условие да отиде за пушкала.Добре де от кого ще се вардим, като няма мераклии да ни нападат.Па то няма и за какво да ни нападат, беднотор и голотор.Даже мигрантите бягат от нас.

    Коментиран от #23

    16:32 28.08.2026

  • 21 Аеееее

    1 2 Отговор
    Дъртите русорасти марш на фронта!

    16:33 28.08.2026

  • 22 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    2 4 Отговор
    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното

    16:34 28.08.2026

  • 23 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "123":

    Гледай Украйна, мисли за България.

    16:35 28.08.2026

  • 24 Т Живков

    2 3 Отговор
    Смрът на комунизма!

    Коментиран от #41

    16:35 28.08.2026

  • 25 Удари русораста с лопатеЕто!

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "По точно":

    РЕЗКО!

    16:36 28.08.2026

  • 26 И от тия грешни пари

    0 2 Отговор
    Колко Радун ще преведе на Украйна? Няма значение под каква форма!
    Мястото на Румбата е на пилона. Там има умения, но като глава на нацията е обезглавен!

    16:40 28.08.2026

  • 27 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    1 3 Отговор
    Заема за България

    Ще бъде при благоприятни лихвени условия, с до 10-годишен гратисен период върху главницата и срок на изплащане до 45 години.

    16:40 28.08.2026

  • 28 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Държавата камикадзе наречена Украйна":

    Никой не дава пари в брой или по сметка.
    Това са оръжия, боеприпаси, инфраструктура.

    16:43 28.08.2026

  • 29 ха, ха, ха...

    1 1 Отговор
    Радев получи само от дарения над 600 милиона евро за предизборната кампания. Които са по друга причина няма да ги броим.

    16:43 28.08.2026

  • 30 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Трол":

    От 200 милиарда на Путин са за Украйна.

    16:44 28.08.2026

  • 31 факуса

    2 1 Отговор
    не,получава ги сащ за боклучави излезли от употреба боклуци дет ни пробутват чрез продажниците ни

    16:49 28.08.2026

  • 32 Мишел

    1 1 Отговор
    Човечеството вече има такива оръжия, че всякакви средства за отбрана са пари , безсмислено хвърлени на вятъра.
    Сега ни ги дават, но децата и внуците ни ще трябва да ги връщат и да ги отделят от залъка си

    16:51 28.08.2026

  • 33 Михокраст

    2 1 Отговор
    Веднага един завод за дронове българско производство, няма начин да няма български дрон който е разработен и готов за масово производство... ама наще не искат такива евтини бе те ще купят от САЩ закво им е наш си дрон по добре дадем 2 милиарда и са ги чакаме до 2050 година

    16:52 28.08.2026

  • 34 1234

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тошо":

    има едни по слънчака нема отърване от тях

    Коментиран от #37

    16:52 28.08.2026

  • 35 асенчо

    1 0 Отговор
    И хариза 5х"489,3 млн. евро" за бомби.

    16:55 28.08.2026

  • 36 Е че откъде ги получи бре?

    1 0 Отговор
    От печатницата на мадам Лагард сигурно. Щото то от другаде няма от къде!

    16:55 28.08.2026

  • 37 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "1234":

    То на Слънчака най много са руснаците, ама айде.

    16:56 28.08.2026

  • 38 Магарето

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Рисодебил":

    Марко е по близо и ще Ти свърши чудесна работа...

    17:01 28.08.2026

  • 39 Строго секретно

    2 0 Отговор
    Путин искал да пуска термоядрени ракети в София, на жълтите павета. Затова дошъл шефа на ЦРУ. Но, Путин казал, че ще унищожи София през събота или неделя.

    17:01 28.08.2026

  • 40 Троха

    3 1 Отговор
    Блгария е загубила трилион евро след демокрацията. Ама как така?
    Нормален българин-с више образование със заплата 70-80000 и повече евро/долари годишно плаща най-малко 30-50К евро/долари за данъци, здравна застраховка, наеми. Ако беше останал в БГ част от тези пари щяха частично да се влеят в нашата икономика. При допускане, че един милион от 2.5 -3 - та милиона българи са такива, ние финансираме 30 милиарда евро/долари Запада годишно, а получаваме 0.7 млд евро. За 20 години в ЕС - приблизително половин трилион.

    За отглеждахе на едно дете до 18 г. в Америка са нужни 200 000 долара. Пресметнете 2.5 млн българи поне по 20.0000 евро. А разходите за висше и средно образование? Бедна България е финансирала запада най-малко 0.75 – 1.2 трилион евро

    А БГ е получила мижави 15 -20 млд. И на кого са разпределени?.

    17:02 28.08.2026

  • 41 Какво

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Т Живков":

    чакаш заминавай при него - чака Те...

    17:04 28.08.2026

  • 42 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    1 0 Отговор
    За тия милиони ша си купим още самолети ф16...
    Ша имаме най много, на калпак от населението.

    17:05 28.08.2026

  • 43 Нищожни сумички

    2 0 Отговор
    Западът, профашистките партии Герб, ДПС и другите са в антибългарска коалиция.

    Еекспорта ни е по оменклатура на третия свят: жито, дървен материал,необработене руда, съровини. Къде са завършените продукти с висока принадена стойност?
    Получаваме малка помощ в момента, но не заразвитие, а за война.

    17:07 28.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания