Под тежък обстрел! Украинската армия удари най-малко 21 руски петролни рафинерии през август

Украинските въоръжени сили са атакували руски петролни рафинерии най-малко 21 пъти от началото на август, което е рекорден брой удари за един месец, съобщи Bloomberg.

Според изчисленията на агенцията сред атакуваните обекти са четири от десетте най-големи нефтопреработвателни завода в Русия. Те са изграждани така, че да снабдяват някои от най-гъсто населените и индустриално развити райони на страната.

Засилената украинска кампания вече оказва сериозно влияние върху производството и доставките на горива на руския вътрешен пазар.

Производството на бензин и доставките му в Русия през първите три седмици на август са намалели с близо 20% спрямо същия период на миналата година, съобщил пред Bloomberg източник, запознат с непублични данни за сектора.

Според анализаторската компания EA Analytics обемът на нефтопреработката в Русия в момента е близо до най-ниското си равнище за повече от две десетилетия.

През август руските рафинерии са преработвали средно малко над 3,8 млн. барела петрол дневно. За сравнение, през летните месеци в нормални условия Русия обичайно преработва между 5,3 и 5,5 млн. барела дневно.

Това означава, че настоящият обем е с приблизително една четвърт до една трета под обичайното сезонно равнище.

EA Analytics прогнозира частично възстановяване през септември до около 4,2 млн. барела дневно, но само ако украинските атаки не продължат със сегашната интензивност.

Проблемите в руската нефтопреработвателна индустрия се задълбочават от месеци.

Още през юли данни, цитирани от Bloomberg, показаха, че руските рафинерии са преработвали около 3,6 млн. барела петрол дневно - най-ниското равнище от май 2002 г. и приблизително една трета под обичайната сезонна норма.

Украинските удари са насочени не само срещу първичните дестилационни мощности, но и срещу по-сложни технологични установки, включително хидрокрекинг, каталитичен реформинг и други съоръжения, необходими за производството на бензин и дизелово гориво.

Повредата на подобни съоръжения може да извади част от рафинерията от експлоатация за значително по-дълго време от удар по складов резервоар, тъй като ремонтът често изисква специализирано оборудване и резервни части.

Кампанията вече има отражение и върху износа.

Русия беше принудена да ограничи износа на някои видове горива, за да стабилизира вътрешния пазар. Намалените руски доставки на дизел доведоха и до промени на международните пазари, като Турция например значително увеличи вноса си от Съединените щати и Индия през август.

Украйна системно атакува руската петролна инфраструктура като част от стратегията си за намаляване на приходите на Москва и затрудняване на снабдяването на руските въоръжени сили с горива.

За Русия проблемът има и чисто логистично измерение. Страната продължава да добива големи количества суров петрол, но когато вътрешните рафинерии не могат да го преработят, Москва трябва или да увеличава износа на суровина, или да намалява добива.

През юли засилените украински удари вече принудиха Русия да изнася почти рекордни количества суров петрол именно заради намаления капацитет на рафинериите.

Натискът върху сектора е особено чувствителен, защото нефтопреработката се намира между два ключови елемента на руската икономика - огромния добив на суров петрол и необходимостта да се осигуряват бензин, дизел и авиационно гориво за вътрешния пазар, индустрията и армията.