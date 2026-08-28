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Под тежък обстрел! Украинската армия удари най-малко 21 руски петролни рафинерии през август
  Тема: Украйна

Под тежък обстрел! Украинската армия удари най-малко 21 руски петролни рафинерии през август

28 Август, 2026 19:09 809 112

  • украйна-
  • русия-
  • ракети-
  • дронове

Украйна системно атакува руската петролна инфраструктура като част от стратегията си за намаляване на приходите на Москва и затрудняване на снабдяването на руските въоръжени сили с горива

Под тежък обстрел! Украинската армия удари най-малко 21 руски петролни рафинерии през август - 1
Bloomberg Bloomberg

Украинските въоръжени сили са атакували руски петролни рафинерии най-малко 21 пъти от началото на август, което е рекорден брой удари за един месец, съобщи Bloomberg.

Според изчисленията на агенцията сред атакуваните обекти са четири от десетте най-големи нефтопреработвателни завода в Русия. Те са изграждани така, че да снабдяват някои от най-гъсто населените и индустриално развити райони на страната.

Засилената украинска кампания вече оказва сериозно влияние върху производството и доставките на горива на руския вътрешен пазар.

Производството на бензин и доставките му в Русия през първите три седмици на август са намалели с близо 20% спрямо същия период на миналата година, съобщил пред Bloomberg източник, запознат с непублични данни за сектора.

Според анализаторската компания EA Analytics обемът на нефтопреработката в Русия в момента е близо до най-ниското си равнище за повече от две десетилетия.

През август руските рафинерии са преработвали средно малко над 3,8 млн. барела петрол дневно. За сравнение, през летните месеци в нормални условия Русия обичайно преработва между 5,3 и 5,5 млн. барела дневно.

Това означава, че настоящият обем е с приблизително една четвърт до една трета под обичайното сезонно равнище.

EA Analytics прогнозира частично възстановяване през септември до около 4,2 млн. барела дневно, но само ако украинските атаки не продължат със сегашната интензивност.

Проблемите в руската нефтопреработвателна индустрия се задълбочават от месеци.

Още през юли данни, цитирани от Bloomberg, показаха, че руските рафинерии са преработвали около 3,6 млн. барела петрол дневно - най-ниското равнище от май 2002 г. и приблизително една трета под обичайната сезонна норма.

Украинските удари са насочени не само срещу първичните дестилационни мощности, но и срещу по-сложни технологични установки, включително хидрокрекинг, каталитичен реформинг и други съоръжения, необходими за производството на бензин и дизелово гориво.

Повредата на подобни съоръжения може да извади част от рафинерията от експлоатация за значително по-дълго време от удар по складов резервоар, тъй като ремонтът често изисква специализирано оборудване и резервни части.

Кампанията вече има отражение и върху износа.

Русия беше принудена да ограничи износа на някои видове горива, за да стабилизира вътрешния пазар. Намалените руски доставки на дизел доведоха и до промени на международните пазари, като Турция например значително увеличи вноса си от Съединените щати и Индия през август.

Украйна системно атакува руската петролна инфраструктура като част от стратегията си за намаляване на приходите на Москва и затрудняване на снабдяването на руските въоръжени сили с горива.

За Русия проблемът има и чисто логистично измерение. Страната продължава да добива големи количества суров петрол, но когато вътрешните рафинерии не могат да го преработят, Москва трябва или да увеличава износа на суровина, или да намалява добива.

През юли засилените украински удари вече принудиха Русия да изнася почти рекордни количества суров петрол именно заради намаления капацитет на рафинериите.

Натискът върху сектора е особено чувствителен, защото нефтопреработката се намира между два ключови елемента на руската икономика - огромния добив на суров петрол и необходимостта да се осигуряват бензин, дизел и авиационно гориво за вътрешния пазар, индустрията и армията.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    16 13 Отговор
    Тъпанарщини не ми се слушат!!!
    Някой да вземе да обясни на разбираем български, как точно Украйна ще победи Русия!!!
    Защото сега новините на Урсулианците са в графата - Все тая!!!

    Коментиран от #4, #6, #12, #16, #24, #71

    19:12 28.08.2026

  • 2 Блогър от Москва

    12 17 Отговор
    На опашката съм чакам вече 6 часа дано да успея да заредя, че Машка жена ми няма да ме пусне в къщи.
    Иначе всьо хорошо у матушката.

    Коментиран от #75

    19:12 28.08.2026

  • 3 План победы

    14 15 Отговор
    1. Трепи москали без милост и в доволни количества!
    2. Удри по командните центрове и с дълбочинни бомби по бункери!
    3. Унищожавай петролни рафинерии, финансиращи агресията на кучaата!
    4. Провеждай разяснителни агитации на руското население, бичувайки лицемерната същност на гнилия комунистически режим!
    5. Бъди няколко крачки пред врага в техническо и тактическо отношение! Всеки допълнително произведен дрон с интелект, циpка на заднuка на путин!, юмрyк в мyтрата на камунизма!

    Коментиран от #77

    19:16 28.08.2026

  • 4 Румен Решетников

    14 11 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Я по добре абясни защо след пет години блицкриг Украйна още не е победена, а вторая в мире още тъпче калта в Донбас!

    Коментиран от #8, #18, #21, #49

    19:16 28.08.2026

  • 5 Ами

    11 13 Отговор
    Руския позор няма край. Украйна прави дълбоко в руската територия каквото си иска.Позора е безаналогов определено за разлика от прехвалените руски кюнци наречени от тях ПВО

    19:17 28.08.2026

  • 6 стоян

    8 11 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    До 1 ком - другар явно не знаеш как афганците победиха сесесерето 1989 гд - е по тоя начин и украинците ще победят - с избиване на орки палене на рафинерии и заводи до фалита и разпада на федерацията

    19:18 28.08.2026

  • 7 ?????

    13 3 Отговор
    УФ.
    "Украинската армия удари най-малко 21 руски петролни рафинерии" - в заглавието
    "Украинските въоръжени сили са атакували руски петролни рафинерии най-малко 21 пъти" - в текста
    Тва просто са две различни неща.
    Що тогава реват за примирие след като побеждават?
    Или не е така? А?

    19:19 28.08.2026

  • 8 Пич

    10 8 Отговор

    До коментар #4 от "Румен Решетников":

    Това е лесно обяснимо!!! Украйна е напълно победена, заедно с нея е победено и цялото НАТО!!! Въпроса е - защо още диша Украйна?! Това трябва да питаш!!!

    Коментиран от #17

    19:20 28.08.2026

  • 9 Абе

    7 9 Отговор
    Нали уж Путлер изграждаше буферни зони и целта на всичко беше да се гарантирала сигурността на Русия.
    А каква стана тя при тази "СВО" развиваща се по плана.

    19:20 28.08.2026

  • 10 Смешник

    7 4 Отговор
    Е за това сега киевляни ще спат в метрото

    19:20 28.08.2026

  • 11 Йовчо копейката (със 7 клас)

    8 4 Отговор
    Фейк! Фейк! Фейк! Не и вярну, Русия нъпредвъ пу сички фронуи мръсни сурусуиди колко ви плащът?

    Коментиран от #14

    19:21 28.08.2026

  • 12 Соломон

    8 9 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    И защо Украйна трябва да побеждава Русия като не тя води тази война.Украйна иска само да принуди Русия да спре войната която започна през 2014г.И ако може да си върне отнетите със сила територии

    Коментиран от #29

    19:21 28.08.2026

  • 13 розовото пони зеля

    9 5 Отговор
    Е и, кво стана, на фронта се побеждава с армия и оръжие, няма как да победиш с удари в тила, рафинериите ще си ги ремонтират, до тогава ще вземат гориво от приятели, защо хабят платеното от нас оръжие да кладенци и складове а не за фронта, явно си заслужават това което им се случва, и накрая и ракетите ще свършат и дроновете а руската армия напредва всеки ден, след Крематорск работата им е спукана па ако ще и всичките им рафинерии да взривят, а то половината взривени са пуснати отново та пак трябва да ги взривяват а половината ги взривяват за 2-3 път и кво.

    Коментиран от #20

    19:22 28.08.2026

  • 14 Соломон

    5 9 Отговор

    До коментар #11 от "Йовчо копейката (със 7 клас)":

    Да бе фейк.И 140000 руснаци избягаха в Грузия само за седмица.А опашката на грузинската граница се вижда чак от космоса

    Коментиран от #23, #25, #31

    19:23 28.08.2026

  • 15 И предизвикаха Русия

    11 3 Отговор
    да ги бомби яко! Сега реве наркомана!

    19:24 28.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Румен Решетников

    7 8 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Абсалютно вярно!
    Забравих, че още първата година украинската армия и НАТО бяха унищожени, и само бойните гъски и комари спират непобедимая и легендарная четвърта година, дам. 😀

    19:25 28.08.2026

  • 18 Смешник

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "Румен Решетников":

    Защото войната в момента е между Русия и тъй наречените желаещи в Европа Украинците са само разходен материал

    Коментиран от #22

    19:26 28.08.2026

  • 19 Яжмюю

    1 1 Отговор
    На български-аз жма - игра на криеница...

    19:26 28.08.2026

  • 20 Соломон

    4 8 Отговор

    До коментар #13 от "розовото пони зеля":

    Война се води със ресурси.А ресурсите за Русия идват от горивата.Тази техника за да се движи на фронта трябва гориво.За логистиката и цивилните които работят също трябва гориво.В момента Русия вместо да изнася внася горива.

    Коментиран от #26, #28, #30, #45, #65

    19:27 28.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 На разход на ведомост

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Смешник":

    Ги изписва е като "укропи"

    19:28 28.08.2026

  • 23 Лъжеш

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Соломон":

    жалко е да си лъжец!

    Коментиран от #27

    19:28 28.08.2026

  • 24 Ами

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    В момента руската икономика е много по-уязвима от колкото беше тази за СССР в края на студената война, която тя загуби точно на икономическият фронт, а не на военния в Афганистан.Това ще се повтори отново и всички имперски амбиции ще бъдат унищожени веднъж завинаги.

    Коментиран от #32, #37, #56, #69

    19:28 28.08.2026

  • 25 Сюлемане

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Соломон":

    На колко роми си правил кавали едновременно, кажи честно?

    Коментиран от #36

    19:29 28.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Соломон

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "Лъжеш":

    Тома неверни.Ако искаш вярвай.Проблема си е само твой

    Коментиран от #35

    19:29 28.08.2026

  • 28 Правиш ли разлика

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Соломон":

    между горива и петрол. Русия продължава да си изнася петрол. Проблемите с горивата са логистични заради ударите на Украйна!

    Коментиран от #43, #50, #51

    19:29 28.08.2026

  • 29 млад еврас

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "Соломон":

    Да де, саямо дето войната я почнаха укрите и еврастите с въоръжаването на едномилионна армия и избиването на руснаци от фашагите азов по Донбас и Луганск, ми така се случва като предизвикваш някого достатъчно дълго той ще ти отвърне, и после ми кой ми kъkа в гaщaта, ми що така стана и ни нападат, ми така става като слушаш еврастите и накрая умираш за тяхните интереси а те се измъкват ни лук яли ни лук мирисали.

    19:29 28.08.2026

  • 30 Голда гобараш

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Соломон":

    КактомайкатиПроста

    19:30 28.08.2026

  • 31 А в Украйна

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Соломон":

    И през деня не можеш да видиш украинци, всички се крият от ТКЦ-тата... Щом руснаците са ги пуснали през границата, значи не бягат.. Пробвай ти да избягаш през граничен пункт и ще ме разбереш...

    19:30 28.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Защо не

    4 1 Отговор
    напишете колко получи в отговор Украйна!?

    19:30 28.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Въпроса е

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Соломон":

    не дали ще намериш глупак да вярва на лъжите на тролей, а че с лъжи изглеждаш много жалко!

    19:30 28.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Вървящият към реката

    3 2 Отговор
    Нали се сещате ,че второ cвuнокаракyдено "контранастъпленuе " никога повече няма да има и всички територии които 404 губи сега , rи губи завинаги безвъзвpатно !
    Пък нека побеждават в yниан ,yа uнсайдер ,трyxа и т.н.

    19:32 28.08.2026

  • 39 Куев

    3 1 Отговор
    Ние укропи ти се изнася е-Няма спасение... Нападаме Лисабон....

    19:32 28.08.2026

  • 40 ?????

    7 2 Отговор
    "В Киев ракетните тревоги и предупрежденията за дронове са били в сила общо 14 часа през последните 24 часа. Сирени за въздушна тревога са били задействани 13 пъти. Това е рекорд за целия период на Съвместната военна операция. Предишният рекорд е поставен на 1 март 2022 г. с 12 сирени за въздушна тревога за един ден." - гугъл превод
    Тва след посещението на директора на ЦРУ в Москва.
    Честито на печелившите.

    Коментиран от #60

    19:32 28.08.2026

  • 41 Говномьот зельоной

    3 2 Отговор
    Я укропъй не уважаю, я евреин.....

    Коментиран от #52

    19:34 28.08.2026

  • 42 млад еврас

    3 2 Отговор
    Другари еврасти, радваме се, че тук таме няма гориво в Русия, но то след време се появява и е временна радоста, а гориво за фронта винаги ще има, та другари еврасти, имаме друг проблем, укрите ударно свършват и е време да станем от диванчетата и да отидем на фронта да помогнем на нашите братя укри, форумните и диванни победи не помогнаха и трябва лично да ги подкрепим на първа линия, та другари еврасти да се приготвим и да се запасим с много вазелин преди тръгване, УСПЕХ.

    Коментиран от #54

    19:34 28.08.2026

  • 43 Ами децата на Сорос

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "Правиш ли разлика":

    откъде да знаят, че английската дума "газ" на български е бензин, "петрол" е нефт.. Те си мислят, че е като "цент" да си е цент

    19:34 28.08.2026

  • 44 АМА ВЕРНО ЛИ ??????

    4 3 Отговор
    ТО ЗАТУЙ НАРКОМАНА РЕВЕ ЗА СПИРАНЕ НА ВОЙНАТА ???????

    19:34 28.08.2026

  • 45 Вървящият към реката

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Соломон":

    А украина кво прави ?
    Чака на Дунава в Рени и Измаил братушките с паляниця бек им прарят некой танкер речен ,и да успее да стигне ,да не го подпалят Геранките

    19:34 28.08.2026

  • 46 ......

    3 3 Отговор
    А защо не пишете нищо за фронта, а за сринатите пристанища на Одеса, сринати са барабар с натовските кораби с оръжие, също няколко логистични центъра с натовци дадоха фира и напредъка на руснаците по целия фронт. А защо не пишете за бунтовете в цяла укрия, докЪ еврастите чакат бунтове в Русия, бунтовете почнаха в укрия, докЪ ЕС режима чака да фалира Русия то фалира самия ЕС, барабар с голямото си БВП.

    Коментиран от #55

    19:35 28.08.2026

  • 47 Украинската армия е ударила

    4 3 Отговор
    главните мозъци на членовете от цялата ви поръчкова редакция.
    Не знам дали си вярвате на простотиите, с които дезинформирате редовно българската общественост.

    Сигурно сте учили, че ролята на журналистите е да информира, а не да дезинформира обществото.
    Вие ще бъдете вкарани в затвора за системна дезинформация.

    19:36 28.08.2026

  • 48 ДА СЕ ЧЕТЕ

    5 3 Отговор
    Британците удариха рафинериите, а после го отнесоха бандерите. Окраина си отива.

    19:36 28.08.2026

  • 49 Какъв блиц кринг бря

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Румен Решетников":

    Ти с пропаганда въпроси ли задаваш. Къде ви намират да се излагате така!

    19:36 28.08.2026

  • 50 Соломон

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Правиш ли разлика":

    Естествено че правя разлика .Русия изнасяше и горива и петрол.Сега не само не изнася ами и няма как да си усигури толкова внос на горива.Танкер от Индия стоя в Мурманск и не разтовари защото Русия не и хареса цената на горивото.Относно петрола,износа освен че е на по ниски цени той също е спаднал заради ударите по морските терминали.А в Татарстан започнаха запечатване на кладенци защото няма къде да го нагнетяват тоя петрол

    Коментиран от #58

    19:36 28.08.2026

  • 51 Абе

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Правиш ли разлика":

    И какво на не рафениран петрол нещо върви ли. Индия е вносител на петрол от Русия, но се превърна в основен износител на дизел за Русия произведен от руски нефт. Колко ефективно ли етова за руската икономика? Това е така, защото просто след гарантирането на сигурността на Русия чрез "СВО" на Путин и неговите буферни зони в Русия няма работоспособен капацитет за рафиниране вече.

    Коментиран от #61

    19:37 28.08.2026

  • 52 Куев не важен для стратегии

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Говномьот зельоной":

    МЬЙ на запад хочем.... Урсула ден ги дает... и меня поцелует(говномьот вонящий)

    19:38 28.08.2026

  • 53 Механик

    1 4 Отговор
    А на мен ми бяха надули главата, че Русия била сила.

    19:38 28.08.2026

  • 54 Какво означава

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "млад еврас":

    русорасти и еврасти ?

    19:38 28.08.2026

  • 55 Соломон

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "......":

    Така и не разбрахте че НАТО не доставя оръжие с кораби през Черно море.Но това не пречи да вярвяш на това щом те прави щаслив

    Коментиран от #59, #62

    19:38 28.08.2026

  • 56 Това са безспорни

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ами":

    Факти.

    19:39 28.08.2026

  • 57 Хи хи хи . Голям майтап !

    2 2 Отговор
    Абе тая измислена държава , ПУТИН реши да я премахне , защото запада си помисли , че ще победи РУСИЯ със тия будали до последния украинец !!!!!!

    19:42 28.08.2026

  • 58 Не изнася горива

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Соломон":

    Изнася петрол! Рафинериите спират работа за няколко дена и в последствие се пускат! Един дрон може да наруши някоя линия на една рафинерия. Повече проблеми са складовете за горива, защото се нарушава логистиката! Реално с това само предизвикаха Русия да ги бомби денонощно, което видно не беше цел!

    Коментиран от #64, #70, #73

    19:42 28.08.2026

  • 59 Оръжия се доставят от всякъде

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Соломон":

    И с кораби и със самолети и с влакове!

    19:43 28.08.2026

  • 60 Абе

    2 4 Отговор

    До коментар #40 от "?????":

    И каква реалната полза от тези удари на Путлер по Киев точно.
    Украйна атакува военни и логистични и индустриални цели, а орките на Путлер от яд и неспособност за друго атакуват молове и жилищни блокове.После още разправяте кои били терористите и кои не.

    Коментиран от #63, #90

    19:43 28.08.2026

  • 61 Ами война е

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "Абе":

    Логично имаш и загуби! Но това само предизвика Русия да бомби денонощно. Голям келепир.

    19:45 28.08.2026

  • 62 Паси

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Соломон":

    Ти ли си бе ревльо!?

    19:46 28.08.2026

  • 63 Пропагандата е забавна

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "Абе":

    но не за всеки!

    19:46 28.08.2026

  • 64 Соломон

    1 2 Отговор

    До коментар #58 от "Не изнася горива":

    Очевидно мисленето не ти се отдава.Естествено че не изнася горива.Износа бе спрян защото нямат какво да изнесат.А освен че няма какво да изнесат няма кой да им осигори количествата които са им необходими.Да не говорим че и Русия няма да има пари за да си ги купи от свободния пазар на горива

    Коментиран от #66, #72

    19:46 28.08.2026

  • 65 Това

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Соломон":

    го тролиш денонощно!

    19:47 28.08.2026

  • 66 Ами ако ти се отдаваше

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Соломон":

    нямаше да стигнеш до тролене!

    19:48 28.08.2026

  • 67 Ъъъ

    3 1 Отговор
    Така е... Атакуват рафинериите.... Четем украинска медия:

    "Само през последните 24 часа руски атаки напълно са унищожили складове на Roshen, Comfy, Budinka Igrashok, най-големите хъбове на 3PL операторите Raben Group, Bergen Cargo, и други. Преди това бяха унищожени складове на веригите хранителни магазини Fozzy, Metro, Varus, Novus и други. Според Асоциацията на украинските търговци на дребно, на 27 август е унищожен нов склад на веригата Fora, който е функционирал само от четири дни. Това означава, че руските войски активно следят опитите на търговците на дребно да преструктурират логистиката си и буквално унищожават всичко. Много магазини сега изпитват недостиг на брашно, зърнени храни, пресни плодове и зеленчуци, както и на перилни и миещи препарати.

    Така се сбъдват най-лошите прогнози на експертите: те предсказаха, че през следващите няколко месеца складовете близо до Киев може почти напълно да бъдат унищожени"

    Няма да препечатвам цялата статия, но в отговор на украинските атаки срещу рафинерии, рашките унищожават складовете на магазите и има недостиг на стоки от първа необходимост в Киев и околията.... Да не говорим, че тази зима Киев ще е и на тъмно, и на студено....Че и с празни магазини..... Така че, не виждам на какво се радва Блумбърг?

    19:48 28.08.2026

  • 68 Гост

    2 2 Отговор
    "Украинската армия"- това някакъв виц ли е, украинците станаха пушечно месо за интересите на Запада, няма украинска армия, няма украинска държава, няма мъже в тази сбъркана държава, милион живота бяха пожертвани с лека ръка, заради амбициите на Робовладелците, украинският народ знае от кого да търси отговорност, едва ли този Някой, някога ще успее да се скрие...

    Коментиран от #76

    19:48 28.08.2026

  • 69 Това го тролиш

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ами":

    денонощно.

    19:48 28.08.2026

  • 70 Да бе, да

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Не изнася горива":

    За това си има график за ситемно атакуване на рафенерите. Удар изчакване данапредне възтановяването 7-14 дни и втори удар. После пак изчакване и отново. Някои рафеннери са на 5-ти пореден удар вече. Те дали успяват да поизвеждат?

    Коментиран от #74

    19:49 28.08.2026

  • 71 ХАХАХА😂

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    На тъпанари не се обяснява 🤓

    19:50 28.08.2026

  • 72 И как разбра

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Соломон":

    че няма пари? 😄 И колко поражение мислиш правиш с дрон на една рафинерия? Не я мисли Русия! Мисли, че САЩ унищожи Украйна, за да източва Европа!

    Коментиран от #79, #81

    19:50 28.08.2026

  • 73 Соломон

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Не изнася горива":

    Някога виждал ли си на живо какво представлява една рафинерия .И колко време отнема само ремонта на една цистерна от 50000 куб.м.А в русия тези дето горят има и с капацитет от 150000 куб.м. Само основа на цистерна от 50000куб м. е 3000кв.м а ремонта и отнема повече от година

    Коментиран от #78

    19:51 28.08.2026

  • 74 Ами с дрон

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "Да бе, да":

    пораженията са нищожни в една рафинерия. Спира работа за два три дни докато се изгасят пожарите и после продължава с другите линии.

    19:52 28.08.2026

  • 75 Като се събуди

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Блогър от Москва":

    Краката отвити, и си помисли, че си в Москва ли? Ех, завалийката, пусни си едно кафе от кварталната машина, малко да се разсъниш. Пък може след това да седнеш на някой бордюр на припек и да си помечтаеш и за слънчевия Крим даже..

    19:52 28.08.2026

  • 76 МДАМ

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Гост":

    Путин е най-големият русофоб Муне, ликвидира милион и половина руснаци заради личната си геронтофилска тъпанарщина!

    Коментиран от #80

    19:53 28.08.2026

  • 77 6 точка

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "План победы":

    С подвита опашка на топли острови..

    19:53 28.08.2026

  • 78 Знаеш ли

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Соломон":

    една рафинерия на колко километра площ се разпространява? После си помисли с един дрон колко щета правиш. Но и въобще за какво спорим? Ако с това мислиш, че Русия е победена, дерзай дои разочарованието си.

    Коментиран от #82

    19:54 28.08.2026

  • 79 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "И как разбра":

    Още един умник който не е наясно че нещо което гори е без значение със какво е го запалиш.Дали със дрон от Али Експрес или със Орешник.Резултата е един.Ремонт който може да отнеме минимум 2 г.И ще струва милиарди.Веднъж защото няма да работи и втори път защото струва милиарди за да се възтанови

    Коментиран от #83

    19:55 28.08.2026

  • 80 Изглеждаш

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "МДАМ":

    много глупаво с тролене.

    19:56 28.08.2026

  • 81 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "И как разбра":

    Явно напълно достатачни поражения щом има километрични опашки на безиностанците в Москва

    Коментиран от #86

    19:56 28.08.2026

  • 82 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Знаеш ли":

    Знам колко е голяма една рафинерия.Влизал съм в рафинерията в Басра и знам.И заминели кулата която разделя първоначалните съставки на петрола.Спира цялата рафинерия

    Коментиран от #84, #100, #109

    19:58 28.08.2026

  • 83 Ами верно ли

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Соломон":

    Вярно си "умник". 😄 Къде е Орешник, в състояние да заличи рафинерия и къде дрон, правещ локален пожар.

    Коментиран от #85, #87

    19:58 28.08.2026

  • 84 Ами видно

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Соломон":

    рафинериите продължават след дни пак да работят!

    Коментиран от #89, #92

    20:00 28.08.2026

  • 85 Абе

    0 1 Отговор

    До коментар #83 от "Ами верно ли":

    Локален ама такъв с димен стълб виждащ се от космоса даже.

    Коментиран от #88

    20:00 28.08.2026

  • 86 Опашки има

    1 1 Отговор

    До коментар #81 от "Ами":

    заради логистиката и ударените складове! В пропагандата е друго! 😄

    Коментиран от #95

    20:01 28.08.2026

  • 87 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Ами верно ли":

    Прави пожар ама само там където има нужда.А след пожара всичко става на пихтия и трябва да се смени.

    Коментиран от #91

    20:01 28.08.2026

  • 88 Ами това е гориво бря

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Абе":

    Без дим ли искаш. 😄

    20:02 28.08.2026

  • 89 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #84 от "Ами видно":

    Междувременно в Москва " нет бензина "Защо така бе?

    Коментиран от #93, #99

    20:02 28.08.2026

  • 90 ?????

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "Абе":

    Уф.
    Свали оптимистичните очила.
    Кво стана за месец след като Зеленски обяви 40 дни за принуждаване на Русия за нещо си?
    Украйна стана сухопътна държава без пристанища.
    За глупостите с жилищните блокове даже не ми се коментира щото като свършиха Патриотите някак си свършиха и нападенията на жилищните блокове.
    Но разбирам че тва ти бърка матрицата за победата на Зеленски.
    Все ми е тая - Западът успя да накара сегашните управляващи в Украйна да пожертват народа си.
    Евалла на тях.
    А колко беше просто - не пипайте общата история и общия език, търгувайте и с Европа и с Русия.
    Но не авоарите в западните банки се оказаха по скъпи за тях отколкото съдбата на живеещите на територията.

    20:02 28.08.2026

  • 91 Ами ще си го сменят

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Соломон":

    Или ти не искаш да го сменят? 😄

    20:02 28.08.2026

  • 92 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #84 от "Ами видно":

    Единственото което продължава е опашките по бензиностанциите.А идва зима

    Коментиран от #94, #97

    20:03 28.08.2026

  • 93 Малко по напред

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Ами":

    обясних! 😄

    20:03 28.08.2026

  • 94 Ами те

    0 1 Отговор

    До коментар #92 от "Соломон":

    не са заради рафинериите, а заради складовете в даден регион и логистика.

    Коментиран от #98

    20:04 28.08.2026

  • 95 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #86 от "Опашки има":

    логистични поблеми ама с вноса защото месното поизводство няма капацитет вече. Какво ли е станало с този капацитет?

    Коментиран от #96

    20:05 28.08.2026

  • 96 Логично е да има внос

    2 1 Отговор

    До коментар #95 от "Ами":

    Но това теб какво те грее. Стана по лошо за Украйна!

    Коментиран от #103

    20:07 28.08.2026

  • 97 Ба бааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "Соломон":

    А где заправки где и свет нет

    20:18 28.08.2026

  • 98 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "Ами те":

    Още един разбирач.Рафинерите са и складове.А прехвърлянето от склад в склад става по тръбопроводи а не със коли.Само че няма какво да се прехвърля когато дълго време няма производство или е намалено производството.Резервите ги няма.И следват опашките

    Коментиран от #101, #102, #104, #105

    20:18 28.08.2026

  • 99 Москва

    1 1 Отговор

    До коментар #89 от "Ами":

    Всичко има и дизел и бензин

    20:20 28.08.2026

  • 100 Преди 2 години

    1 2 Отговор

    До коментар #82 от "Соломон":

    ако не се лъжа в село до Пловдив откриха нелегална колона за рафиниране.... Та кажи ми пак колко е трудно да се изгради колона, произвеждаща основно бензин....

    20:21 28.08.2026

  • 101 Ами като удариш даден склад

    0 1 Отговор

    До коментар #98 от "Соломон":

    логично е да нарушиш доставките бря. Но не разбирам за какво спориш? Какво те радва от всичко това. Че войната ескалира и загиват повече хора ли? теб ти е лесно. тролиш си от диване, но някъде загиват хора заради чужди интереси!

    20:21 28.08.2026

  • 102 Селям Алейком

    1 2 Отговор

    До коментар #98 от "Соломон":

    Как спа

    20:21 28.08.2026

  • 103 Ами

    1 3 Отговор

    До коментар #96 от "Логично е да има внос":

    Като има внос за него се паща. Въпроса е какви цени.Само заради двойния транспорт цената вече е нагоре.Отделно от това колкото куповача е по-притиснат толкова подавача се възползва повече. Реално за даняма вътрешно напрежение краините цени за потребителите се подържат изкуствено ниски но това пак коства за бюджета. Тоест удря икономоката жестоко и лишава военната машина от евентуални средства. Отделно от това в по дългосрочен план липсата на горива за цивилния сектор ще има още по опустошителни икономически последици за всички сектори дори и за земеделието което междудругото вече е пред друг колабс заради нарушения зърнен износ.

    Коментиран от #107

    20:22 28.08.2026

  • 104 Аде бегай

    1 2 Отговор

    До коментар #98 от "Соломон":

    Ве разбирач стига си дрънкал глупости лъжеш като Тръмпата

    20:23 28.08.2026

  • 105 Сулейманчо

    1 1 Отговор

    До коментар #98 от "Соломон":

    С мекото биберонче

    20:24 28.08.2026

  • 106 чичо Кольо

    1 1 Отговор
    Еваларката.

    20:24 28.08.2026

  • 107 И с колко

    1 2 Отговор

    До коментар #103 от "Ами":

    мислиш удряш икономиката? Пълнят ви главите с евтина пропаганда и си мислите, че утре Русия фалира. А истината е, че Русия може да води пълно мащабна война няколко години, а подобно регионално СВО няма да я бръкнеш и за 20 години. С подобна пропаганда оправдават милиардите които крадат от вас и източват от Европа, ама толкова ви е акъла.

    20:25 28.08.2026

  • 108 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Как ми липсваха медиините победи на Украйна. Сега пуснете статия какво е казал и зеления гном за да заспим спокойно.

    20:26 28.08.2026

  • 109 Ба бааааа

    2 1 Отговор

    До коментар #82 от "Соломон":

    Много ти се иска но не се получава ядете бой до скъсване

    20:26 28.08.2026

  • 110 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    2 1 Отговор
    И пак ще спаси света от фашизма

    20:27 28.08.2026

  • 111 И ТЪЙ ДО ПОСЛЕДНИЯ

    1 0 Отговор
    И ЗАСЛУЖЕНО ЩЕ СИ ПОЛУЧАТ КАПОИТУЛАЦИЯТА , ИЗПЪЛНЯВАЙКИ ЧУЖДИТЕ ФФАШИНТЕРЕСИ!

    20:28 28.08.2026

  • 112 Явно затова Урко фашистите горят

    3 1 Отговор
    Урки още много мъка ви чака

    20:29 28.08.2026

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