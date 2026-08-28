Под тежък обстрел! Украинската армия удари най-малко 21 руски петролни рафинерии през август

Украинските въоръжени сили са атакували руски петролни рафинерии най-малко 21 пъти от началото на август, което е рекорден брой удари за един месец, съобщи Bloomberg.
Според изчисленията на агенцията сред атакуваните обекти са четири от десетте най-големи нефтопреработвателни завода в Русия. Те са изграждани така, че да снабдяват някои от най-гъсто населените и индустриално развити райони на страната.
Засилената украинска кампания вече оказва сериозно влияние върху производството и доставките на горива на руския вътрешен пазар.
Производството на бензин и доставките му в Русия през първите три седмици на август са намалели с близо 20% спрямо същия период на миналата година, съобщил пред Bloomberg източник, запознат с непублични данни за сектора.
Според анализаторската компания EA Analytics обемът на нефтопреработката в Русия в момента е близо до най-ниското си равнище за повече от две десетилетия.
През август руските рафинерии са преработвали средно малко над 3,8 млн. барела петрол дневно. За сравнение, през летните месеци в нормални условия Русия обичайно преработва между 5,3 и 5,5 млн. барела дневно.
Това означава, че настоящият обем е с приблизително една четвърт до една трета под обичайното сезонно равнище.
EA Analytics прогнозира частично възстановяване през септември до около 4,2 млн. барела дневно, но само ако украинските атаки не продължат със сегашната интензивност.
Проблемите в руската нефтопреработвателна индустрия се задълбочават от месеци.
Още през юли данни, цитирани от Bloomberg, показаха, че руските рафинерии са преработвали около 3,6 млн. барела петрол дневно - най-ниското равнище от май 2002 г. и приблизително една трета под обичайната сезонна норма.
Украинските удари са насочени не само срещу първичните дестилационни мощности, но и срещу по-сложни технологични установки, включително хидрокрекинг, каталитичен реформинг и други съоръжения, необходими за производството на бензин и дизелово гориво.
Повредата на подобни съоръжения може да извади част от рафинерията от експлоатация за значително по-дълго време от удар по складов резервоар, тъй като ремонтът често изисква специализирано оборудване и резервни части.
Кампанията вече има отражение и върху износа.
Русия беше принудена да ограничи износа на някои видове горива, за да стабилизира вътрешния пазар. Намалените руски доставки на дизел доведоха и до промени на международните пазари, като Турция например значително увеличи вноса си от Съединените щати и Индия през август.
Украйна системно атакува руската петролна инфраструктура като част от стратегията си за намаляване на приходите на Москва и затрудняване на снабдяването на руските въоръжени сили с горива.
За Русия проблемът има и чисто логистично измерение. Страната продължава да добива големи количества суров петрол, но когато вътрешните рафинерии не могат да го преработят, Москва трябва или да увеличава износа на суровина, или да намалява добива.
През юли засилените украински удари вече принудиха Русия да изнася почти рекордни количества суров петрол именно заради намаления капацитет на рафинериите.
Натискът върху сектора е особено чувствителен, защото нефтопреработката се намира между два ключови елемента на руската икономика - огромния добив на суров петрол и необходимостта да се осигуряват бензин, дизел и авиационно гориво за вътрешния пазар, индустрията и армията.
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1 Пич
Някой да вземе да обясни на разбираем български, как точно Украйна ще победи Русия!!!
Защото сега новините на Урсулианците са в графата - Все тая!!!
Коментиран от #4, #6, #12, #16, #24, #71
19:12 28.08.2026
2 Блогър от Москва
Иначе всьо хорошо у матушката.
Коментиран от #75
19:12 28.08.2026
3 План победы
2. Удри по командните центрове и с дълбочинни бомби по бункери!
3. Унищожавай петролни рафинерии, финансиращи агресията на кучaата!
4. Провеждай разяснителни агитации на руското население, бичувайки лицемерната същност на гнилия комунистически режим!
5. Бъди няколко крачки пред врага в техническо и тактическо отношение! Всеки допълнително произведен дрон с интелект, циpка на заднuка на путин!, юмрyк в мyтрата на камунизма!
Коментиран от #77
19:16 28.08.2026
4 Румен Решетников
До коментар #1 от "Пич":Я по добре абясни защо след пет години блицкриг Украйна още не е победена, а вторая в мире още тъпче калта в Донбас!
Коментиран от #8, #18, #21, #49
19:16 28.08.2026
5 Ами
19:17 28.08.2026
6 стоян
До коментар #1 от "Пич":До 1 ком - другар явно не знаеш как афганците победиха сесесерето 1989 гд - е по тоя начин и украинците ще победят - с избиване на орки палене на рафинерии и заводи до фалита и разпада на федерацията
19:18 28.08.2026
7 ?????
"Украинската армия удари най-малко 21 руски петролни рафинерии" - в заглавието
"Украинските въоръжени сили са атакували руски петролни рафинерии най-малко 21 пъти" - в текста
Тва просто са две различни неща.
Що тогава реват за примирие след като побеждават?
Или не е така? А?
19:19 28.08.2026
8 Пич
До коментар #4 от "Румен Решетников":Това е лесно обяснимо!!! Украйна е напълно победена, заедно с нея е победено и цялото НАТО!!! Въпроса е - защо още диша Украйна?! Това трябва да питаш!!!
Коментиран от #17
19:20 28.08.2026
9 Абе
А каква стана тя при тази "СВО" развиваща се по плана.
19:20 28.08.2026
10 Смешник
19:20 28.08.2026
11 Йовчо копейката (със 7 клас)
Коментиран от #14
19:21 28.08.2026
12 Соломон
До коментар #1 от "Пич":И защо Украйна трябва да побеждава Русия като не тя води тази война.Украйна иска само да принуди Русия да спре войната която започна през 2014г.И ако може да си върне отнетите със сила територии
Коментиран от #29
19:21 28.08.2026
13 розовото пони зеля
Коментиран от #20
19:22 28.08.2026
14 Соломон
До коментар #11 от "Йовчо копейката (със 7 клас)":Да бе фейк.И 140000 руснаци избягаха в Грузия само за седмица.А опашката на грузинската граница се вижда чак от космоса
Коментиран от #23, #25, #31
19:23 28.08.2026
15 И предизвикаха Русия
19:24 28.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Румен Решетников
До коментар #8 от "Пич":Абсалютно вярно!
Забравих, че още първата година украинската армия и НАТО бяха унищожени, и само бойните гъски и комари спират непобедимая и легендарная четвърта година, дам. 😀
19:25 28.08.2026
18 Смешник
До коментар #4 от "Румен Решетников":Защото войната в момента е между Русия и тъй наречените желаещи в Европа Украинците са само разходен материал
Коментиран от #22
19:26 28.08.2026
19 Яжмюю
19:26 28.08.2026
20 Соломон
До коментар #13 от "розовото пони зеля":Война се води със ресурси.А ресурсите за Русия идват от горивата.Тази техника за да се движи на фронта трябва гориво.За логистиката и цивилните които работят също трябва гориво.В момента Русия вместо да изнася внася горива.
Коментиран от #26, #28, #30, #45, #65
19:27 28.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 На разход на ведомост
До коментар #18 от "Смешник":Ги изписва е като "укропи"
19:28 28.08.2026
23 Лъжеш
До коментар #14 от "Соломон":жалко е да си лъжец!
Коментиран от #27
19:28 28.08.2026
24 Ами
До коментар #1 от "Пич":В момента руската икономика е много по-уязвима от колкото беше тази за СССР в края на студената война, която тя загуби точно на икономическият фронт, а не на военния в Афганистан.Това ще се повтори отново и всички имперски амбиции ще бъдат унищожени веднъж завинаги.
Коментиран от #32, #37, #56, #69
19:28 28.08.2026
25 Сюлемане
До коментар #14 от "Соломон":На колко роми си правил кавали едновременно, кажи честно?
Коментиран от #36
19:29 28.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Соломон
До коментар #23 от "Лъжеш":Тома неверни.Ако искаш вярвай.Проблема си е само твой
Коментиран от #35
19:29 28.08.2026
28 Правиш ли разлика
До коментар #20 от "Соломон":между горива и петрол. Русия продължава да си изнася петрол. Проблемите с горивата са логистични заради ударите на Украйна!
Коментиран от #43, #50, #51
19:29 28.08.2026
29 млад еврас
До коментар #12 от "Соломон":Да де, саямо дето войната я почнаха укрите и еврастите с въоръжаването на едномилионна армия и избиването на руснаци от фашагите азов по Донбас и Луганск, ми така се случва като предизвикваш някого достатъчно дълго той ще ти отвърне, и после ми кой ми kъkа в гaщaта, ми що така стана и ни нападат, ми така става като слушаш еврастите и накрая умираш за тяхните интереси а те се измъкват ни лук яли ни лук мирисали.
19:29 28.08.2026
30 Голда гобараш
До коментар #20 от "Соломон":КактомайкатиПроста
19:30 28.08.2026
31 А в Украйна
До коментар #14 от "Соломон":И през деня не можеш да видиш украинци, всички се крият от ТКЦ-тата... Щом руснаците са ги пуснали през границата, значи не бягат.. Пробвай ти да избягаш през граничен пункт и ще ме разбереш...
19:30 28.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Защо не
19:30 28.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Въпроса е
До коментар #27 от "Соломон":не дали ще намериш глупак да вярва на лъжите на тролей, а че с лъжи изглеждаш много жалко!
19:30 28.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Вървящият към реката
Пък нека побеждават в yниан ,yа uнсайдер ,трyxа и т.н.
19:32 28.08.2026
39 Куев
19:32 28.08.2026
40 ?????
Тва след посещението на директора на ЦРУ в Москва.
Честито на печелившите.
Коментиран от #60
19:32 28.08.2026
41 Говномьот зельоной
Коментиран от #52
19:34 28.08.2026
42 млад еврас
Коментиран от #54
19:34 28.08.2026
43 Ами децата на Сорос
До коментар #28 от "Правиш ли разлика":откъде да знаят, че английската дума "газ" на български е бензин, "петрол" е нефт.. Те си мислят, че е като "цент" да си е цент
19:34 28.08.2026
44 АМА ВЕРНО ЛИ ??????
19:34 28.08.2026
45 Вървящият към реката
До коментар #20 от "Соломон":А украина кво прави ?
Чака на Дунава в Рени и Измаил братушките с паляниця бек им прарят некой танкер речен ,и да успее да стигне ,да не го подпалят Геранките
19:34 28.08.2026
46 ......
Коментиран от #55
19:35 28.08.2026
47 Украинската армия е ударила
Не знам дали си вярвате на простотиите, с които дезинформирате редовно българската общественост.
Сигурно сте учили, че ролята на журналистите е да информира, а не да дезинформира обществото.
Вие ще бъдете вкарани в затвора за системна дезинформация.
19:36 28.08.2026
48 ДА СЕ ЧЕТЕ
19:36 28.08.2026
49 Какъв блиц кринг бря
До коментар #4 от "Румен Решетников":Ти с пропаганда въпроси ли задаваш. Къде ви намират да се излагате така!
19:36 28.08.2026
50 Соломон
До коментар #28 от "Правиш ли разлика":Естествено че правя разлика .Русия изнасяше и горива и петрол.Сега не само не изнася ами и няма как да си усигури толкова внос на горива.Танкер от Индия стоя в Мурманск и не разтовари защото Русия не и хареса цената на горивото.Относно петрола,износа освен че е на по ниски цени той също е спаднал заради ударите по морските терминали.А в Татарстан започнаха запечатване на кладенци защото няма къде да го нагнетяват тоя петрол
Коментиран от #58
19:36 28.08.2026
51 Абе
До коментар #28 от "Правиш ли разлика":И какво на не рафениран петрол нещо върви ли. Индия е вносител на петрол от Русия, но се превърна в основен износител на дизел за Русия произведен от руски нефт. Колко ефективно ли етова за руската икономика? Това е така, защото просто след гарантирането на сигурността на Русия чрез "СВО" на Путин и неговите буферни зони в Русия няма работоспособен капацитет за рафиниране вече.
Коментиран от #61
19:37 28.08.2026
52 Куев не важен для стратегии
До коментар #41 от "Говномьот зельоной":МЬЙ на запад хочем.... Урсула ден ги дает... и меня поцелует(говномьот вонящий)
19:38 28.08.2026
53 Механик
19:38 28.08.2026
54 Какво означава
До коментар #42 от "млад еврас":русорасти и еврасти ?
19:38 28.08.2026
55 Соломон
До коментар #46 от "......":Така и не разбрахте че НАТО не доставя оръжие с кораби през Черно море.Но това не пречи да вярвяш на това щом те прави щаслив
Коментиран от #59, #62
19:38 28.08.2026
56 Това са безспорни
До коментар #24 от "Ами":Факти.
19:39 28.08.2026
57 Хи хи хи . Голям майтап !
19:42 28.08.2026
58 Не изнася горива
До коментар #50 от "Соломон":Изнася петрол! Рафинериите спират работа за няколко дена и в последствие се пускат! Един дрон може да наруши някоя линия на една рафинерия. Повече проблеми са складовете за горива, защото се нарушава логистиката! Реално с това само предизвикаха Русия да ги бомби денонощно, което видно не беше цел!
Коментиран от #64, #70, #73
19:42 28.08.2026
59 Оръжия се доставят от всякъде
До коментар #55 от "Соломон":И с кораби и със самолети и с влакове!
19:43 28.08.2026
60 Абе
До коментар #40 от "?????":И каква реалната полза от тези удари на Путлер по Киев точно.
Украйна атакува военни и логистични и индустриални цели, а орките на Путлер от яд и неспособност за друго атакуват молове и жилищни блокове.После още разправяте кои били терористите и кои не.
Коментиран от #63, #90
19:43 28.08.2026
61 Ами война е
До коментар #51 от "Абе":Логично имаш и загуби! Но това само предизвика Русия да бомби денонощно. Голям келепир.
19:45 28.08.2026
62 Паси
До коментар #55 от "Соломон":Ти ли си бе ревльо!?
19:46 28.08.2026
63 Пропагандата е забавна
До коментар #60 от "Абе":но не за всеки!
19:46 28.08.2026
64 Соломон
До коментар #58 от "Не изнася горива":Очевидно мисленето не ти се отдава.Естествено че не изнася горива.Износа бе спрян защото нямат какво да изнесат.А освен че няма какво да изнесат няма кой да им осигори количествата които са им необходими.Да не говорим че и Русия няма да има пари за да си ги купи от свободния пазар на горива
Коментиран от #66, #72
19:46 28.08.2026
65 Това
До коментар #20 от "Соломон":го тролиш денонощно!
19:47 28.08.2026
66 Ами ако ти се отдаваше
До коментар #64 от "Соломон":нямаше да стигнеш до тролене!
19:48 28.08.2026
67 Ъъъ
"Само през последните 24 часа руски атаки напълно са унищожили складове на Roshen, Comfy, Budinka Igrashok, най-големите хъбове на 3PL операторите Raben Group, Bergen Cargo, и други. Преди това бяха унищожени складове на веригите хранителни магазини Fozzy, Metro, Varus, Novus и други. Според Асоциацията на украинските търговци на дребно, на 27 август е унищожен нов склад на веригата Fora, който е функционирал само от четири дни. Това означава, че руските войски активно следят опитите на търговците на дребно да преструктурират логистиката си и буквално унищожават всичко. Много магазини сега изпитват недостиг на брашно, зърнени храни, пресни плодове и зеленчуци, както и на перилни и миещи препарати.
Така се сбъдват най-лошите прогнози на експертите: те предсказаха, че през следващите няколко месеца складовете близо до Киев може почти напълно да бъдат унищожени"
Няма да препечатвам цялата статия, но в отговор на украинските атаки срещу рафинерии, рашките унищожават складовете на магазите и има недостиг на стоки от първа необходимост в Киев и околията.... Да не говорим, че тази зима Киев ще е и на тъмно, и на студено....Че и с празни магазини..... Така че, не виждам на какво се радва Блумбърг?
19:48 28.08.2026
68 Гост
Коментиран от #76
19:48 28.08.2026
69 Това го тролиш
До коментар #24 от "Ами":денонощно.
19:48 28.08.2026
70 Да бе, да
До коментар #58 от "Не изнася горива":За това си има график за ситемно атакуване на рафенерите. Удар изчакване данапредне възтановяването 7-14 дни и втори удар. После пак изчакване и отново. Някои рафеннери са на 5-ти пореден удар вече. Те дали успяват да поизвеждат?
Коментиран от #74
19:49 28.08.2026
71 ХАХАХА😂
До коментар #1 от "Пич":На тъпанари не се обяснява 🤓
19:50 28.08.2026
72 И как разбра
До коментар #64 от "Соломон":че няма пари? 😄 И колко поражение мислиш правиш с дрон на една рафинерия? Не я мисли Русия! Мисли, че САЩ унищожи Украйна, за да източва Европа!
Коментиран от #79, #81
19:50 28.08.2026
73 Соломон
До коментар #58 от "Не изнася горива":Някога виждал ли си на живо какво представлява една рафинерия .И колко време отнема само ремонта на една цистерна от 50000 куб.м.А в русия тези дето горят има и с капацитет от 150000 куб.м. Само основа на цистерна от 50000куб м. е 3000кв.м а ремонта и отнема повече от година
Коментиран от #78
19:51 28.08.2026
74 Ами с дрон
До коментар #70 от "Да бе, да":пораженията са нищожни в една рафинерия. Спира работа за два три дни докато се изгасят пожарите и после продължава с другите линии.
19:52 28.08.2026
75 Като се събуди
До коментар #2 от "Блогър от Москва":Краката отвити, и си помисли, че си в Москва ли? Ех, завалийката, пусни си едно кафе от кварталната машина, малко да се разсъниш. Пък може след това да седнеш на някой бордюр на припек и да си помечтаеш и за слънчевия Крим даже..
19:52 28.08.2026
76 МДАМ
До коментар #68 от "Гост":Путин е най-големият русофоб Муне, ликвидира милион и половина руснаци заради личната си геронтофилска тъпанарщина!
Коментиран от #80
19:53 28.08.2026
77 6 точка
До коментар #3 от "План победы":С подвита опашка на топли острови..
19:53 28.08.2026
78 Знаеш ли
До коментар #73 от "Соломон":една рафинерия на колко километра площ се разпространява? После си помисли с един дрон колко щета правиш. Но и въобще за какво спорим? Ако с това мислиш, че Русия е победена, дерзай дои разочарованието си.
Коментиран от #82
19:54 28.08.2026
79 Соломон
До коментар #72 от "И как разбра":Още един умник който не е наясно че нещо което гори е без значение със какво е го запалиш.Дали със дрон от Али Експрес или със Орешник.Резултата е един.Ремонт който може да отнеме минимум 2 г.И ще струва милиарди.Веднъж защото няма да работи и втори път защото струва милиарди за да се възтанови
Коментиран от #83
19:55 28.08.2026
80 Изглеждаш
До коментар #76 от "МДАМ":много глупаво с тролене.
19:56 28.08.2026
81 Ами
До коментар #72 от "И как разбра":Явно напълно достатачни поражения щом има километрични опашки на безиностанците в Москва
Коментиран от #86
19:56 28.08.2026
82 Соломон
До коментар #78 от "Знаеш ли":Знам колко е голяма една рафинерия.Влизал съм в рафинерията в Басра и знам.И заминели кулата която разделя първоначалните съставки на петрола.Спира цялата рафинерия
Коментиран от #84, #100, #109
19:58 28.08.2026
83 Ами верно ли
До коментар #79 от "Соломон":Вярно си "умник". 😄 Къде е Орешник, в състояние да заличи рафинерия и къде дрон, правещ локален пожар.
Коментиран от #85, #87
19:58 28.08.2026
84 Ами видно
До коментар #82 от "Соломон":рафинериите продължават след дни пак да работят!
Коментиран от #89, #92
20:00 28.08.2026
85 Абе
До коментар #83 от "Ами верно ли":Локален ама такъв с димен стълб виждащ се от космоса даже.
Коментиран от #88
20:00 28.08.2026
86 Опашки има
До коментар #81 от "Ами":заради логистиката и ударените складове! В пропагандата е друго! 😄
Коментиран от #95
20:01 28.08.2026
87 Соломон
До коментар #83 от "Ами верно ли":Прави пожар ама само там където има нужда.А след пожара всичко става на пихтия и трябва да се смени.
Коментиран от #91
20:01 28.08.2026
88 Ами това е гориво бря
До коментар #85 от "Абе":Без дим ли искаш. 😄
20:02 28.08.2026
89 Ами
До коментар #84 от "Ами видно":Междувременно в Москва " нет бензина "Защо така бе?
Коментиран от #93, #99
20:02 28.08.2026
90 ?????
До коментар #60 от "Абе":Уф.
Свали оптимистичните очила.
Кво стана за месец след като Зеленски обяви 40 дни за принуждаване на Русия за нещо си?
Украйна стана сухопътна държава без пристанища.
За глупостите с жилищните блокове даже не ми се коментира щото като свършиха Патриотите някак си свършиха и нападенията на жилищните блокове.
Но разбирам че тва ти бърка матрицата за победата на Зеленски.
Все ми е тая - Западът успя да накара сегашните управляващи в Украйна да пожертват народа си.
Евалла на тях.
А колко беше просто - не пипайте общата история и общия език, търгувайте и с Европа и с Русия.
Но не авоарите в западните банки се оказаха по скъпи за тях отколкото съдбата на живеещите на територията.
20:02 28.08.2026
91 Ами ще си го сменят
До коментар #87 от "Соломон":Или ти не искаш да го сменят? 😄
20:02 28.08.2026
92 Соломон
До коментар #84 от "Ами видно":Единственото което продължава е опашките по бензиностанциите.А идва зима
Коментиран от #94, #97
20:03 28.08.2026
93 Малко по напред
До коментар #89 от "Ами":обясних! 😄
20:03 28.08.2026
94 Ами те
До коментар #92 от "Соломон":не са заради рафинериите, а заради складовете в даден регион и логистика.
Коментиран от #98
20:04 28.08.2026
95 Ами
До коментар #86 от "Опашки има":логистични поблеми ама с вноса защото месното поизводство няма капацитет вече. Какво ли е станало с този капацитет?
Коментиран от #96
20:05 28.08.2026
96 Логично е да има внос
До коментар #95 от "Ами":Но това теб какво те грее. Стана по лошо за Украйна!
Коментиран от #103
20:07 28.08.2026
97 Ба бааааа
До коментар #92 от "Соломон":А где заправки где и свет нет
20:18 28.08.2026
98 Соломон
До коментар #94 от "Ами те":Още един разбирач.Рафинерите са и складове.А прехвърлянето от склад в склад става по тръбопроводи а не със коли.Само че няма какво да се прехвърля когато дълго време няма производство или е намалено производството.Резервите ги няма.И следват опашките
Коментиран от #101, #102, #104, #105
20:18 28.08.2026
99 Москва
До коментар #89 от "Ами":Всичко има и дизел и бензин
20:20 28.08.2026
100 Преди 2 години
До коментар #82 от "Соломон":ако не се лъжа в село до Пловдив откриха нелегална колона за рафиниране.... Та кажи ми пак колко е трудно да се изгради колона, произвеждаща основно бензин....
20:21 28.08.2026
101 Ами като удариш даден склад
До коментар #98 от "Соломон":логично е да нарушиш доставките бря. Но не разбирам за какво спориш? Какво те радва от всичко това. Че войната ескалира и загиват повече хора ли? теб ти е лесно. тролиш си от диване, но някъде загиват хора заради чужди интереси!
20:21 28.08.2026
102 Селям Алейком
До коментар #98 от "Соломон":Как спа
20:21 28.08.2026
103 Ами
До коментар #96 от "Логично е да има внос":Като има внос за него се паща. Въпроса е какви цени.Само заради двойния транспорт цената вече е нагоре.Отделно от това колкото куповача е по-притиснат толкова подавача се възползва повече. Реално за даняма вътрешно напрежение краините цени за потребителите се подържат изкуствено ниски но това пак коства за бюджета. Тоест удря икономоката жестоко и лишава военната машина от евентуални средства. Отделно от това в по дългосрочен план липсата на горива за цивилния сектор ще има още по опустошителни икономически последици за всички сектори дори и за земеделието което междудругото вече е пред друг колабс заради нарушения зърнен износ.
Коментиран от #107
20:22 28.08.2026
104 Аде бегай
До коментар #98 от "Соломон":Ве разбирач стига си дрънкал глупости лъжеш като Тръмпата
20:23 28.08.2026
105 Сулейманчо
До коментар #98 от "Соломон":С мекото биберонче
20:24 28.08.2026
106 чичо Кольо
20:24 28.08.2026
107 И с колко
До коментар #103 от "Ами":мислиш удряш икономиката? Пълнят ви главите с евтина пропаганда и си мислите, че утре Русия фалира. А истината е, че Русия може да води пълно мащабна война няколко години, а подобно регионално СВО няма да я бръкнеш и за 20 години. С подобна пропаганда оправдават милиардите които крадат от вас и източват от Европа, ама толкова ви е акъла.
20:25 28.08.2026
108 стоян георгиев
20:26 28.08.2026
109 Ба бааааа
До коментар #82 от "Соломон":Много ти се иска но не се получава ядете бой до скъсване
20:26 28.08.2026
110 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
20:27 28.08.2026
111 И ТЪЙ ДО ПОСЛЕДНИЯ
20:28 28.08.2026
112 Явно затова Урко фашистите горят
20:29 28.08.2026