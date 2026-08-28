Доналд Тръмп: САЩ не искат и не преговарят с Иран

Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати не преговарят с Иран, докато Вашингтон се фокусира върху икономическите санкции срещу Техеран, обещавайки да санкционира страни, които правят бизнес с Ислямската република, съобщава "Ройтерс".

"Не искаме да говорим с тях. Не търсим срещи или нещо подобно", каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет.

По-рано през деня прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че икономическата кампания на САЩ ще продължи, докато Иран не реши наистина да преговаря.

"Сега имаме операция "Икономически изгнаник", за да унищожим икономиката им, каза Ливит. "В момента не се водят преговори и това ще продължи, докато президентът не почувства, че може би ще седнат на масата за преговори по смислен начин. Той, разбира се, продължава да запазва всички опции на масата."

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент предупреди в понеделник държавите да прекъснат финансовите си връзки с Иран или да се изправят пред вторични санкции като част от това, което беше обявено за "икономически ден Д", но Министерството на финансите не успя да наложи реално санкции.

На въпрос дали ще накаже Русия за бизнес с Иран, Тръмп отговори: "Зависи. Досега мисля, че Русия се държеше доста добре, що се отнася до Ормузкия проток, и трябва да разберете: за всичко, което правят те, ние също го правим. Знаете ли, някой говореше за Китай. Ами Китай? Чуваме, че шпионират. Ние също ги шпионираме."

След това, когато го попитаха дали ще санкционира китайски банки за бизнес с Иран, Тръмп каза: "Кой каза, че не го правя? Не знаете дали го правя. Не е нужно да обявявам всичко, нали?"

Припомняме, че премиерът на Катар посети Техеран в четвъртък в опит да възобнови дипломацията.

САЩ и Иран си размениха взаимни обвинения заради обещанието на Вашингтон да увеличи икономическия натиск, ход, който един ирански служител определи като "всеобща икономическа война".