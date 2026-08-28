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Доналд Тръмп: САЩ не искат и не преговарят с Иран
  Тема: Иранската криза

Доналд Тръмп: САЩ не искат и не преговарят с Иран

28 Август, 2026 20:18 683 14

  • сащ-
  • иран-
  • доналд тръмп-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ормузки проток

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент предупреди в понеделник държавите да прекъснат финансовите си връзки с Иран или да се изправят пред вторични санкции като част от това, което беше обявено за "икономически ден Д"

Доналд Тръмп: САЩ не искат и не преговарят с Иран - 1
Reuters Reuters

Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати не преговарят с Иран, докато Вашингтон се фокусира върху икономическите санкции срещу Техеран, обещавайки да санкционира страни, които правят бизнес с Ислямската република, съобщава "Ройтерс".

"Не искаме да говорим с тях. Не търсим срещи или нещо подобно", каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет.

По-рано през деня прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че икономическата кампания на САЩ ще продължи, докато Иран не реши наистина да преговаря.

"Сега имаме операция "Икономически изгнаник", за да унищожим икономиката им, каза Ливит. "В момента не се водят преговори и това ще продължи, докато президентът не почувства, че може би ще седнат на масата за преговори по смислен начин. Той, разбира се, продължава да запазва всички опции на масата."

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент предупреди в понеделник държавите да прекъснат финансовите си връзки с Иран или да се изправят пред вторични санкции като част от това, което беше обявено за "икономически ден Д", но Министерството на финансите не успя да наложи реално санкции.

На въпрос дали ще накаже Русия за бизнес с Иран, Тръмп отговори: "Зависи. Досега мисля, че Русия се държеше доста добре, що се отнася до Ормузкия проток, и трябва да разберете: за всичко, което правят те, ние също го правим. Знаете ли, някой говореше за Китай. Ами Китай? Чуваме, че шпионират. Ние също ги шпионираме."

След това, когато го попитаха дали ще санкционира китайски банки за бизнес с Иран, Тръмп каза: "Кой каза, че не го правя? Не знаете дали го правя. Не е нужно да обявявам всичко, нали?"

Припомняме, че премиерът на Катар посети Техеран в четвъртък в опит да възобнови дипломацията.

САЩ и Иран си размениха взаимни обвинения заради обещанието на Вашингтон да увеличи икономическия натиск, ход, който един ирански служител определи като "всеобща икономическа война".


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 3 Отговор
    САЩ ОБМИСЛЯТ ДА ПУСНАТ НОВИЯ САМОЛЕТОНОСАЧ " ДОНАЛД ДЪК" В ЕЗЕРОТО АМЕРИКА:)

    Коментиран от #4

    20:23 28.08.2026

  • 2 Тая Ливит

    10 1 Отговор
    Не напусна ли вече? Или пак измислени статии ни поднасяте?

    Коментиран от #12

    20:25 28.08.2026

  • 3 Без майтап

    5 1 Отговор
    Този има голямо семейство. Земята се оказа много малка за да ги подсигури материално всички.

    20:27 28.08.2026

  • 4 Изпусна

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ключовата дума, че ще е Подводен стелт самолетоносач, на изпитанията даже самолетите излетели от него не са успели да се завърнат, защото не са го открили.. Според рекламата, самолетоносача отговаря напълно на стратегията на амер.армия да се бият от скрити и недосегаеми позиции!

    Коментиран от #6

    20:28 28.08.2026

  • 5 Да,бе

    8 2 Отговор
    Близкия изток ще гледат само през сателитите,а скоро и източна Европа...Жалък край на империята на злото и грабежа,ама кармата не прощава,че да избиеш коренното население на цял континент няма аналог в познатата вселена.

    20:30 28.08.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Изпусна":

    ЛЮХ ПЕС Е В ЕЗЕРОТО ЛОХ НЕС ... ЕЗЕРОТО АМЕРИКА Е БАЯ МРЪСНО И НЯМА ДА ОЦЕЛЕЕ
    ДРОНА В НЕГО :)

    20:31 28.08.2026

  • 7 Лост

    4 2 Отговор
    По правилното е :Отдавна Иран не преговарят със САЩ.А Тръмп само лъжеше за преговорите.

    20:33 28.08.2026

  • 8 сащисан кравар

    6 1 Отговор
    Сърдитко Петко празна му торбичка😂
    Бай Дончо е обиден, че не победи, влезте му в положение!

    20:33 28.08.2026

  • 9 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    Има ли договор досега който говедата и евреите да са спазили ????

    20:35 28.08.2026

  • 10 Ще капитулира ли САЩ направо

    3 0 Отговор
    Щом не искат и не преговарят с Иран ?

    20:37 28.08.2026

  • 11 Много са подли краварите

    1 0 Отговор
    Доналд Тръмп разписа капитулацията а после се изметна. Даже по телевизията е размахваше си спомням много добре

    20:39 28.08.2026

  • 12 Напусна!

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тая Ливит":

    Гледа си детето. Лъжите и пропагандата продължават, а глупаците продължават да вярват!😂🤣

    20:44 28.08.2026

  • 13 Жорко

    1 0 Отговор
    Б.Х. парцал!

    20:44 28.08.2026

  • 14 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Най Дончо трябва да плати кръвнина за убитите 168 ирански деца в девическото училище в Техеран.Никой не преговаря с убийци, особено Иран

    20:50 28.08.2026