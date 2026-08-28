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Владимир Путин готви бърза мобилизация! Десетки хиляди руснаци напускат странана
  Тема: Украйна

Владимир Путин готви бърза мобилизация! Десетки хиляди руснаци напускат странана

28 Август, 2026 19:39 1 162 63

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • нато

Едногодишната военна служба е задължителна за всеки руски мъж на възраст между 18 и 30 години, с някои изключения по здравословни причини или заради продължаване на образованието

Владимир Путин готви бърза мобилизация! Десетки хиляди руснаци напускат странана - 1
Politico Politico списание за политически анализи

На южната граница на Русия с Грузия отново се наблюдава познато масово изселване, пише "Политико".

Над 113 000 руснаци са напуснали страната си миналата седмица през т.нар. ГКПП "Горен Ларс" — рязък скок в движението, който отразява нарастващите опасения, че Кремъл се готви да обяви нова мобилизация.

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През последните месеци руските власти въведоха все по-агресивни мерки за набиране на военнослужещи, засилиха събирането на данни за резервистите и разшириха правомощията на Националната гвардия, което допълнително подхрани разговорите за нова мобилизационна кампания.

Алексей Табалов — основател на правозащитната организация "Школа на наборника", която работи за защита на наборниците и военнослужещите — заяви, че неправителствената му организация е регистрирала неотдавнашен ръст на молбите за правна помощ от мъже във военна възраст, "предимно от тези в запаса". В началото на август украинският президент Володимир Зеленски заяви, че разузнавателните служби на страната очакват Русия да започне "бърза мобилизация" на няколкостотин хиляди души до края на годината.

Нещо повече, Грузия вече е виждала подобен трафик през границата. През септември 2022 г., когато президентът Владимир Путин обяви частична военна мобилизация, при която след пълномащабното нахлуване в Украйна бяха призовани около 300 000 души, Грузия беше една от основните дестинации за руснаците, които се опитваха да избягат. Като една от малкото източноевропейски държави, които позволяват безвизово влизане на руски граждани, тя прие над 100 000 руснаци само за една седмица.

Кремъл обаче от месеци отрича слуховете за мобилизация. Миналата седмица руският посланик в ООН Василий Небензя заяви: "В момента не се нуждаем от масова мобилизация; доколкото ми е известно, тя нито е планирана, нито се очаква". Междувременно говорителят на правителството Дмитрий Песков тази седмица посочи, че всички разговори за мобилизация са "насаждани от украинските власти".

Но променящата се ситуация на бойното поле трудно може да бъде пренебрегната. Макар Русия да не публикува официални данни за загубите си, бившият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски заяви, че загубите на Москва са надхвърлили броя на доброволците, готови за първи път да се присъединят към армията. И докато Русия до голяма степен успяваше да използва щедри финансови възнаграждения, за да набира доброволци и затворници за войната, "за Кремъл става все по-трудно да набира нови хора", отбеляза адвокат от организацията "Мирна молба", която помага на мъже да избегнат военната служба.

"Социалният договор" между Кремъл и руския народ видимо се разпада", твърди той.

Подготвителни мерки

Военният резерв на Русия се състои основно от мъже на възраст под 55 години, които са завършили задължителната си военна служба. Едногодишната военна служба е задължителна за всеки руски мъж на възраст между 18 и 30 години, с някои изключения по здравословни причини или заради продължаване на образованието.

"Това са хората, които обикновено са сред най-вероятните да бъдат призовани при мобилизация", уточни Табалов. През 2022 г. тогавашният руски министър на отбраната Сергей Шойгу оцени броя им на около 25 милиона.

По думите на Табалов през последните месеци руското правителство активно събира лични данни за резервистите чрез техните работодатели. "Дори питат за адресите на техните роднини", посочи той, тъй като тази информация може да бъде използвана за издирване на хора, които биха се опитали да се укрият при активна мобилизация. След това тези мъже са викани във военните комисариати и им се дават назначения, в които е посочено в кое подразделение трябва да се явят, ако бъде обявена мобилизация.

"От пролетта интересът на правителството към резервистите рязко нарасна", потвърди адвокатът от "Мирна молба".

Табалов смята, че това полага основите за по-бърза и по-дискретна мобилизация. "Просто изпращате например 10 автобуса до конкретен металургичен завод и вземате предварително определен брой работници направо от работните им места, като ги викате по име: Петров, Иванов, Сидоров — качвайте се в автобуса, който след това ги отвежда във военната база", обясни той.

Поредица от закони, приети през последните месеци, също сочи към възможна подготовка.

През март Кремъл направи електронните военни призовки задължителни в рамките на наборния процес. При мобилизацията през 2022 г. бяха използвани хартиени призовки, които по правило влизаха в сила едва след като получателят ги подпишеше. Това създаде бюрократична вратичка, която доведе до бързото напускане на страната на до 1 милион руснаци, очакващи да получат призовка и последваща забрана за пътуване.

Въведените през 2023 г. и внедрявани в цялата страна на незадължителен принцип през 2025 г. дигитални призовки, които сега са в действие, влизат в сила веднага след издаването им онлайн, като незабавно уведомяват граничните служби и забраняват на получателя да напуска страната. "Властите си взеха поука от предишната мобилизация", отбеляза Табалов.

След това - през юли, руските медии съобщиха, че Националната гвардия — силова структура, създадена от Путин през 2016 г. основно за защита на режима от вътрешни заплахи и протести в страната и в окупираните територии — предприема стъпки за подготовка на военнослужещите, персонала и съоръженията си в случай на евентуална мобилизация чрез обучения и евакуации.

За тази цел директорът на Националната гвардия Владимир Золотов е подписал указ, в който изрично се посочва, че структурата трябва допълнително да охранява "от опасности, възникващи по време на мобилизационния период, при военно положение и във военно време".

Тези промени показват, че правителството се подготвя за по-твърд и "по-репресивен" тип мобилизация, който би включил и силовите структури, заяви украинският военен експерт Олександър Коваленко.

Отлагане на неизбежното

Дори при всички признаци за нарастваща вероятност от нова мобилизация, Путин изглежда решен да я избегне. Официална мобилизация "би означавала, че нещата на фронта вървят зле и че Путин е лош главнокомандващ", заяви Табалов. Кремъл се опитва да използва редица агресивни стратегии за набиране на военнослужещи, за да избегне официалното обявяване на мобилизация.

През март 2026 г. руските медии съобщиха, че Министерството на отбраната планира да набере около 80 000 души - предимно студенти, в новосъздадените "Войски за безпилотни системи". Инициативата беше придружена от мащабна пропагандна кампания и натиск върху университетите. Ръководствата на учебните заведения редовно нареждаха на студентите да присъстват на масови срещи с военни специалисти по подбор на персонал, където те бяха насърчавани да подписват договори срещу финансови възнаграждения. През август "Новая газета Европа" изчисли, че почти всички от 50-те най-добри руски университета са започнали да оказват натиск върху студентите си да се присъединят към "дроновите войски". До юли обаче са били набрани едва 8000 души — приблизително 10% от целта.

Според Табалов този опит за справяне с недостига на кадри чрез привличане на студенти е бил обречен на провал. "Исторически мъжете влизат в университетите, за да избегнат армията, а не за да се присъединят към нея", подчерта той. Разследващата организация Conflict Intelligence Team също съобщи през юли за провала на програмата за "студентски дронови войски", който тя свърза със спада на интереса към постъпване в армията и общото "нежелание на студентите да подписват договор с армията въпреки активната пропаганда и натиск".

Друга стратегия се появи по-късно - през юни, след като в социалните мрежи се разпространиха видеоклипове от масови проверки в Пенза — един от най-бедните градове в европейската част на Русия. На тях се виждаха полицаи и военнослужещи, понякога придружавани от мъже с балаклави, които спираха цивилни мъже на контролно-пропускателни пунктове, по улиците и в обществения транспорт, качваха ги в микробуси и ги отвеждаха във военните комисариати, където някои от тях впоследствие били принуждавани да подписват договори за участие във войната.

Властите в Пенза многократно отрекоха участие в предполагаемите отвличания и принудително набиране.

Смята се, че кампанията в Пенза е част от по-мащабни усилия на правителството да накара регионите да набират повече мъже и да изпълняват квотите си, без официално да се обявява мобилизация. Според медийни публикации руското Министерство на отбраната си е поставило официална цел да набере 409 000 военнослужещи по договор до края на 2026 г.

Но "тази инициатива може да се обърне срещу властите", отново заяви Табалов. "Гражданите в Пенза вече започнаха да се самоорганизират — сформират отряди за самоотбрана — и това, честно казано, представлява предизвикателство към държавната власт".

През август блогърът от Пенза Станислав Морозов създаде група, която събра около 1500 членове и помага на мъже, изправени пред задържане и принуда. "Правим това от отчаяние. Защото просто не ни остава друг избор. Ние сме хора, които отстояват основните си права и свободи — правото да не бъдем превръщани в стока или да ни бъде отнета волята под заплахата от палка", написа той. Жители на Башмаково също са сформирали отряд за самоотбрана, който патрулира в района, заснема "вербовчици", записва регистрационните номера на автомобилите им и се опитва да установи самоличността на онези, които прикриват лицата си.

Независимо от недостига на новобранци, не се очаква официално съобщение за евентуална мобилизация преди септември, когато в Русия ще се проведат парламентарни избори. Макар че на нито една антивоенна партия не беше позволено да участва в надпреварата, както самият Путин, така и управляващата партия "Единна Русия" са изправени пред спад в подкрепата, а официалното обявяване на военна мобилизация няма да помогне на политическите позиции на руския лидер.

И все пак става все по-трудно мобилизацията да бъде избегната от Кремъл.

"Мисля, че унищожаването на Украйна е манията на Путин и тази фикс идея изисква жива сила", заяви Табалов. "Единственият останал ресурс — предвид провала на останалите опити — е мобилизацията".


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    14 7 Отговор
    ас съм покоен, мене у-крайна ме пази, затова превеждам по една месечна заплата на зелеюНАРКОМАНОВ

    Коментиран от #3

    19:41 28.08.2026

  • 2 На Берлин ли маама ви блатна де а?

    18 21 Отговор
    Що бегате?

    Коментиран от #6, #15

    19:41 28.08.2026

  • 3 оня с коня

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    ас съм спокоен, мене у-крайна ме пази, затова превеждам по една месечна заплата на зелеюНАРКОМАНОВ

    19:41 28.08.2026

  • 4 Сатана Z

    14 12 Отговор
    Така се печели войната с нацистите в Украйна и още 50 от НАТО

    19:42 28.08.2026

  • 5 само питам

    15 2 Отговор
    къде са евтените тролове на оня с двато пръста чело ?

    защо не пишат?

    19:43 28.08.2026

  • 6 Ха ХаХа

    8 8 Отговор

    До коментар #2 от "На Берлин ли маама ви блатна де а?":

    Изплюй полюциите на Путин бе укроуйгур

    19:43 28.08.2026

  • 7 руснаци напускат странана

    9 5 Отговор
    при грамотния писар да ги учи на пълнежи

    19:44 28.08.2026

  • 8 Говорит Куев

    6 6 Отговор
    Веруйте НАМ-3Т0 САМАЯ ИСТИНА, НЕТ ОБМАН.....

    19:44 28.08.2026

  • 9 Аеееееееее

    10 7 Отговор
    Русорастите!На есен с песен.

    19:44 28.08.2026

  • 10 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА

    12 9 Отговор
    Бягат, но то Бандерия. Окраинците разбраха, че ги пращат да умират за британските интереси, а хунтата крадат милиарди.

    19:45 28.08.2026

  • 11 Укропа у гроба

    8 6 Отговор
    Правилно решение.

    19:45 28.08.2026

  • 12 Дон Корлеоне

    8 10 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #18

    19:45 28.08.2026

  • 13 НЕ Десетки хиляди руснаци напускат

    13 3 Отговор
    странана, а стотици милиони и даже милиарди

    19:46 28.08.2026

  • 14 Ванков

    11 4 Отговор
    А десетки хиляди украйнци, тичат през глава да се приберат...

    19:47 28.08.2026

  • 15 Що бегате?

    6 8 Отговор

    До коментар #2 от "На Берлин ли маама ви блатна де а?":

    аве мишок
    не следиш ли че постоянно ви изливат помия дезинформация

    още преди войната че все напускат Русия
    ама са си още там

    19:47 28.08.2026

  • 16 Минувач

    8 3 Отговор
    Лъжата е ежедневие , фактите манипулация , истината премълчаване …

    19:47 28.08.2026

  • 17 Точен

    6 6 Отговор
    Ако 113 000 руси са "напуснали" страната, то укрите ги бият категорично: 11 300 000 украински мъже са извън украйна, а с всеки ден бягат от бусовизацията по 5-6 000...

    19:47 28.08.2026

  • 18 пешо

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "Дон Корлеоне":

    пусна и един филм в главната роля майка ти

    Коментиран от #27

    19:47 28.08.2026

  • 19 Сандо

    5 3 Отговор
    А какво ни казва сравнението с противника Украйна?Последната нормална мобилизацията в окраината,която си спомням,беше под Номер Девет,след нея започна терора над населението от ТЦК,наречен от населението Бусификация.В същото време територията,известна ни като държава Украйна беше напусната от милиони бягащи от войната и мобилизацията укри,като България беше "ощастливена" с присъствието на над 70000 от тях - поне официално,които вече си показват "кафявите" рога и копита.И за тези,които не знаят - в тази образцова демократична държава вече се обсъжда както намаляването на възрастта за мобилизация на мъжете,така и официално мобилизиране на жените.А сега пак сравнете с толкова оплюваната от западната пропаганда "мобилизация на Путин".

    19:48 28.08.2026

  • 20 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    3 4 Отговор
    Пропагандата им подхвърля подобни статии да се порадват малко преди да ги пратят да умрат на фронта.

    19:48 28.08.2026

  • 21 Курти

    5 1 Отговор
    Ибре курорте.Копеи кръгом и пак напред.Почвайте да цвилите от радост

    19:48 28.08.2026

  • 22 Пенза ама дедовия мобилизация там

    1 1 Отговор
    Пензенска област е субект на Руската федерация, в Приволжкия федерален окръг1. Площ 43 352 km2 (56-о място по големина в Руската Федерация, 0,25% от нейната площ). Население на 1 януари 2018 г. 1 331 621 души (35-о място в Руската Федерация, 0,91% от нейното население). Административен център град Пенза. ....

    19:49 28.08.2026

  • 23 Избий всички укропи

    4 5 Отговор
    Те са неонацисти, нагли, убийци, Строят незаконни анклави близо до укропи-това при тях е държавна политика(не държавна, а нацистка)... Всичко това подкрепяно от урсулът-най-дъртата ве6тица в ефропата

    19:49 28.08.2026

  • 24 По ПУТИНСКИ

    7 3 Отговор
    Лов на руснаци за фронта

    19:50 28.08.2026

  • 25 ЗЕЛЕНОТО МОБИЛИЗИРА ЖЕНИТЕ ВЕЧЕ

    5 7 Отговор
    Праща радост за настъпващата руска армия.

    19:51 28.08.2026

  • 26 Сатана Z

    3 4 Отговор
    Същата пропаганда периодично пускана в БГ медиите.Датата е 09.03.2023

    "Руснаци масово бягат от Грузия! Жестоки задръствания на границата с Русия "
    09.03.23

    19:51 28.08.2026

  • 27 Русофил

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "пешо":

    И твоята също копей

    19:51 28.08.2026

  • 28 Баба Яга

    4 1 Отговор
    Пундини работи... Ами като ще се воюва, обявяваш военно положение, затваряш границите, няма о-в Пукет, няма Анталия и Малдивите. Всичко за фронта, всичко за победата. Олигарсите в ареста, ако не работят в полза родината, Централната банка затваря всякакви преводи навън без причина. Прибираш с изчадията от Лондон и Париж и даваш пример. Както Сталин!!! Да, ама не - Пундина работа.

    19:51 28.08.2026

  • 29 Фейкове на 200

    3 2 Отговор
    Никакъв засилен трафик през границата с Грузия НЯМА !

    19:51 28.08.2026

  • 30 Лов на руснаци за фронта

    2 2 Отговор
    По путински

    19:52 28.08.2026

  • 31 Професор

    8 3 Отговор
    И у нас трябва да бъде обявена мобилизация за всички които подкрепят Русия за да помогнем на господин Путин.

    19:53 28.08.2026

  • 32 пламен

    6 3 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    19:53 28.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Кук

    0 3 Отговор
    Пхахахахахахахаа

    19:54 28.08.2026

  • 35 Сесесере

    5 2 Отговор
    Блатото потъва и блатарите бягат! Само продажните копеи остават!

    19:54 28.08.2026

  • 36 Начо

    6 2 Отговор
    Пълен лузър
    Пак че се моли на северния кореец да го спасява

    19:54 28.08.2026

  • 37 Ами

    3 5 Отговор
    Всяка година в Русия се правят по две мобилизации, пролетна и есенна.
    Ясно е, че някой медии искат по някакъв начин да замажете положението
    че в Германия вече се изисква специално разрешение за напускане на страната
    от лица на възраст подлежащи на мобилизация, но не ви се получава :)

    Коментиран от #61

    19:55 28.08.2026

  • 38 Ако пак изтриете

    2 2 Отговор
    Шеви "/БА Т/ПАТА М/ЦА.... ЯСНО.... БОКЛУЦИ.... 5 г. НЕ МОЕТЕ ДА МЕ БЛОКИРАТЕ.... БОКЛУЦИ

    19:55 28.08.2026

  • 39 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения

    2 3 Отговор
    Иновации в лечението на рософилия!
    Почва се със зъбен къртач При нужда прибягваме да услуги на фадрома.
    Очаквайте след малко пълен списък на процедурите.

    Коментиран от #40, #49

    19:58 28.08.2026

  • 40 Тисилуд

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения":

    Пратих ти електронно направление и рецепти.... Полицията и линейките са пред вас-Не можеш да избяга Вече

    20:01 28.08.2026

  • 41 розовото пони зеля

    4 0 Отговор
    Таа мобилизация я чакаме вече 5 години и все я готвят и все масово напускат, както с чиповете от перални, магарета, лопати и избитата армия, па все обратното се случва.

    20:03 28.08.2026

  • 42 За родину

    1 0 Отговор
    Ии аре де давайте давайте,да се запишем за фронта.

    20:04 28.08.2026

  • 43 Механик

    3 0 Отговор
    Каква статия само. И не мога да разбера сега последно това с тия приказки какво иска да ни внуши???
    Ако руснаците бягат, то това е добре за укрите и европейските койоти. Значи трябва да се радват, а те укоряват.
    Ако пък ще има мобилизация, тогава укрите и европейските койоти трябва да се страхуват, защото ще ядат голям пердах.
    Та, последно, какво цели тая статия?

    Коментиран от #48

    20:04 28.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Вървящият към реката

    2 0 Отговор
    " В своите репортажи и анализи Politico категорично определя действията на Русия като непредизвикана агресия и хибридна война срещу Европа. Медията редовно:
    Дава трибуна на украински държавници и военни лидери.
    Подкрепя налагането на по-строги икономически санкции срещу Москва.
    Анализира нуждата от предоставяне на западна военна помощ (като ПВО системи Patriot и далекобойни ракети) за Киев.

    Тъй че тук няма никаква журналистика а проукраинско лаене !
    🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    20:05 28.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Фейкове на 200-0

    3 0 Отговор
    Лесно проверими има и веб камера даже онлайн ..Контролно-пропускателният пункт „Верхний Ларс“ се намира на границата между Русия и Грузия. Това е единственият сухопътен граничен пункт, който позволява законно пътуване между двете страни; всички други маршрути са или незаконни, или изискват значително отклонение през Азербайджан. Опашката е от Грузия към Русия и е нормално защото руснаците се връщат от отпуска. От Русия към Грузия почити коли няма. Уебкамера на контролно-пропускателния пункт Верхний Ларс е достъпна онлайн в реално време.... че толкова относно поредните фалшиви новини и пропагандни партенки. Всичко трябва да се проверява защото лъжата стана практика за ааатлантенцата

    20:05 28.08.2026

  • 48 Лисабон

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Механик":

    За бой се стяга.....

    20:07 28.08.2026

  • 49 Доктор Деро Сфинктеров -дълбока урология

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения":

    Докторе ,а аспирина ректално ли го пийш ?

    20:07 28.08.2026

  • 50 Бай Дън

    3 0 Отговор
    Това редовната сезонна мобилизация, едно време и в България я имаше пролетна и есенна! Но евроатлантиците от къде да знаят, те ходят на танци!

    20:08 28.08.2026

  • 51 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    2 0 Отговор
    Пълни простотии.

    20:09 28.08.2026

  • 52 Артилерист

    4 0 Отговор
    Вече сто пъти пишете за "новата" руска мобилизация, като "болестите" на Путин. Може и да има напускащи руснаци, но мобилизация в Русия няма, а доброволци, записващи се и попълващи не само загубите, но и увеличаващи силите на фронта. За разлика от Русия, в Украйна се извършва насилствена мобилизация, но независимо от това положението с живата сила е критично...

    Коментиран от #60

    20:10 28.08.2026

  • 53 Урсулски приказки за лека нощ деца

    2 1 Отговор
    Важното е всяка новина в медиите да минава през нишката на русофобията и омразата към всичко руско

    20:11 28.08.2026

  • 54 Мишел

    1 0 Отговор
    Как ли съумявате нито един път да не познаете?
    Ежемесечно в Русия има предостатъчно нови желаещи да воюват на фронта и затова не се налагат мобилизация.

    Коментиран от #59

    20:14 28.08.2026

  • 55 Евтина и глупава пропаганда

    2 1 Отговор
    в ерата на интернета е лесно да се провери, че през граничният пункт са минали такава цифра в двете посоки 😄Русия яко ви отчая.

    20:14 28.08.2026

  • 56 Хаген Дас

    0 2 Отговор
    А тези млади украинци по нашето Черноморие са изгонени нали!

    20:19 28.08.2026

  • 57 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Днес е як маратон с подобни глупости с който заливате, а имбецилите ви вярват.

    20:20 28.08.2026

  • 58 Тези ужасни украинци !?

    1 0 Отговор
    Защо не си дават земята даром...не разбирам ?! Защо не искат в квази раят на земята ?!?!

    20:25 28.08.2026

  • 59 Чакат

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Мишел":

    на опашка да се запишат!Просто не стигат пушки за всички!

    20:25 28.08.2026

  • 60 Ще има

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Артилерист":

    след изборите,които Путин печели с 99,9% !

    20:27 28.08.2026

  • 61 д-р Паул Йозеф Гьобелс

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Ами":

    Браво! Добър ученик!!!

    20:27 28.08.2026

  • 62 Руси Филев

    0 0 Отговор
    Какво лошо има да има мобилизация!Родината трябва да се защитава!Русия воюва с цяло НАТО и още толкова други държави!

    20:29 28.08.2026

  • 63 Митрофанова

    0 0 Отговор
    открива пункт!

    20:30 28.08.2026

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