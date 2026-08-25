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На фона на ескалиращата търговска война! Доналд Тръмп обмисля да преименува езерото Онтарио на „Езеро Америка“
  Тема: Войната на митата

На фона на ескалиращата търговска война! Доналд Тръмп обмисля да преименува езерото Онтарио на „Езеро Америка“

25 Август, 2026 20:18, обновена 25 Август, 2026 20:57 1 286 57

  • доналд тръмп-
  • марк карни-
  • сащ-
  • канада-
  • търговска война-
  • онтарио

Онтарио е най-населената канадска провинция и е център на автомобилната индустрия на страната, отбелязва АП

На фона на ескалиращата търговска война! Доналд Тръмп обмисля да преименува езерото Онтарио на „Езеро Америка“ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че обмисля да преименува езерото Онтарио на „Езеро Америка“, докато търговската война между САЩ и Канада се задълбочава, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Подобна стъпка напомня за едностранното решение на президента републиканец от миналата година да преименува чрез указ Мексиканския залив на „Залив Америка“.

САЩ и Канада са въвлечени в търговски спор, като се очаква днес Отава да обяви ответни мерки, след като през уикенда администрацията на Тръмп наложи 50-процентни мита върху канадски стоки на стойност 20 милиарда долара вследствие на провала на преговорите между двете страни.

„Съединените щати сериозно обмислят да променят името на езерото Онтарио на „Езеро Америка“, тъй като не очакваме занапред да развиваме значителна търговска дейност с Онтарио“, написа днес Тръмп в социалните мрежи.

Онтарио е най-населената канадска провинция и е център на автомобилната индустрия на страната, отбелязва АП.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пълен

    36 3 Отговор
    Идиот

    20:20 25.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    25 5 Отговор
    Шефът на ЦРУ на килимчето в Кремъл пред Путин.

    Коментиран от #12, #18, #51

    20:20 25.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Делю Хайдутин

    25 2 Отговор
    А останалите езера?

    20:21 25.08.2026

  • 5 ДАВАЙ ДОНЧО

    11 2 Отговор
    Нападаааааааай.

    20:21 25.08.2026

  • 6 Дедо

    26 2 Отговор
    Цялата им работа втасала, но името на езерото е проблема.

    20:22 25.08.2026

  • 7 ироней

    19 1 Отговор
    това име Онтарио за езеро не е характерно, както би било името на строителя на езерото, богът на езерата, всеизвестния Доналд.

    20:23 25.08.2026

  • 8 Радостна вест

    16 0 Отговор
    Днес е радостен ден за цяла България. Преди 21 години благороден и богословен изстрел , благородно ни спаси от младия живот на Жоро Илиев - безусловен, карач на жените на всички които ми се подчиняваха. който може да бъде поставен заедно с Бай Ганьо, Ал Капоне и останалите мафиоти от Гомора. България те помни, помни и злото което причини, и никога няма да забрави!

    20:24 25.08.2026

  • 9 Винету

    19 0 Отговор
    Онтарио си е оригиналното име на езерото на езика на местните Ирокези.

    Коментиран от #56

    20:24 25.08.2026

  • 10 Дедо

    26 1 Отговор
    Вече никой не приема на сериозно тоя клоун

    20:28 25.08.2026

  • 11 Американец

    21 1 Отговор
    Най-добре е планетата земя да се преименува на планетата Америка и така няма да им се налага да преименуват повече

    20:28 25.08.2026

  • 12 Салавьов

    6 11 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Дочу се че хаяско бил коленичил в очакване на ,, пред госта.

    20:28 25.08.2026

  • 13 гост

    22 1 Отговор
    Този човек трябва по скоро да бъде освидетелстван...за доброто на всички.

    20:29 25.08.2026

  • 14 БеГемот

    14 0 Отговор
    Когато почне да ги именува на себе си ....го признавам...

    20:29 25.08.2026

  • 15 Ормуз

    14 0 Отговор
    ще е Мелания!

    Коментиран от #45

    20:31 25.08.2026

  • 16 Обективен

    19 0 Отговор
    Колко по-смешен може да бъде бай Доня?
    Провинцията Онтарио им дръпва шалтера и тоя “големец” ще го питам как ще се оправя без електричество.

    20:31 25.08.2026

  • 17 Пепа

    20 1 Отговор
    Какъв идиот трябва да си , за да си избереш отново психопат като Тръмп, е и какъв идиот трябва да си , за да си избереш такова нещо , то всъщност е нищо , като Боко….ами ….още се чудя…

    20:31 25.08.2026

  • 18 Герги

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Умният търси начини да се справи с проблема,конят с капаци,си е кон с капаци.

    20:32 25.08.2026

  • 19 Механик

    18 0 Отговор
    Болестта му видимо напредва. Вече е в нелечим стадий човека.
    Или го лекувайте, или го ударете с някоя щанга по главата. Ама силно, че да не се мъчи хайванчето.

    20:34 25.08.2026

  • 20 Боци

    17 1 Отговор
    Няма смисъл да го прекръства на Онтарио. Направо на езерото тръмп и това е. Двойна работа се отваря. Ако говорим сериозно този клоун е за ментална клиника. Не знам как го търпят американците.

    20:34 25.08.2026

  • 21 Боци

    2 0 Отговор
    Извинявам се. На Америка, не Онтарио както съм написал по горе.

    20:36 25.08.2026

  • 22 Тръмп обмисля да преименува езерото

    8 5 Отговор
    Онтарио на „Езеро Америка“ а кмета на София и Пасито Искъра на "Атлантик"

    20:36 25.08.2026

  • 23 Ддд

    14 0 Отговор
    Този откакто стана сега президент, нищо стойностно не е направил за Америка, какво остава за света.
    Освен да показва любов по всички световни диктатори и видимо им завижда. Нищо друго добро не е направил в световен план.

    20:36 25.08.2026

  • 24 Онтарио

    1 5 Отговор
    Не е ли щат на САЩ?

    Коментиран от #31, #50

    20:37 25.08.2026

  • 25 Галина Събева

    12 2 Отговор
    Абе що ни занимавате непрекъснато с емоционалните изблици на един луд ,изобщо не е забавно .

    20:37 25.08.2026

  • 26 Льоша работа

    8 3 Отговор
    Единия психопат начело на Русия , другия начело на САЩ.

    20:37 25.08.2026

  • 27 Чичо Скруч

    0 0 Отговор
    какво ще именуваме?

    20:37 25.08.2026

  • 28 Президентът на САЩ Доналд Тръмп

    14 2 Отговор
    е чисто лудД

    20:38 25.08.2026

  • 29 Вежди

    7 0 Отговор
    Ще го издялкам на Белоградчишките скали!

    20:39 25.08.2026

  • 30 Дааа

    0 0 Отговор
    Ще го преименува.

    20:40 25.08.2026

  • 31 Москва

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Онтарио":

    е столица на РФ !

    20:40 25.08.2026

  • 32 Кои са тези канадски автомобили бре

    3 10 Отговор
    Че Онтарио да е център на автомобилната индустрия на страната ? Москвич ли правят

    Коментиран от #37, #42, #44

    20:40 25.08.2026

  • 33 БиДончо

    9 1 Отговор
    изплиска легена

    20:40 25.08.2026

  • 34 САМО ПИТАМ

    13 1 Отговор
    У ТАЯ АМЕРИКА НЕМА ЛИ ДОКТОРИ ДА ЛЕКУВАТ ТОЯ ПОСТОЯННО ВЛОШАВАЩ СЕ.........?

    20:41 25.08.2026

  • 35 А Украйна пък

    7 1 Отговор
    Ще е Западна Русия

    20:41 25.08.2026

  • 36 Вова

    2 0 Отговор
    Руската федерация,на мен!Опсс...

    20:41 25.08.2026

  • 37 Волга правят

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Кои са тези канадски автомобили бре":

    Но я продават като Волган

    Коментиран от #38

    20:42 25.08.2026

  • 38 Или

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Волга правят":

    Волгин?

    20:43 25.08.2026

  • 39 Ъъъ

    9 0 Отговор
    "Доналд Тръмп обмисля да преименува езерото Онтарио на „Езеро Америка“.

    Тръмп: "Канада трябва да стане 51-вият американски щат“.

    "Администрацията на САЩ официално обяви, че Мексиканският залив се преименува на „Американски залив“

    "Тръмп: "Ще обявя Ормузкия проток за американска територия"

    Тръмп за Гренландия: "Трябва да я притежаваме, а не просто да наемаме бази“

    Тръмп: "Сащ трябва да притежават Панамския канал!"

    Не че нещо, но пропагандните канали винаги говорят за "имперските амбиции на Путин и Русия" и нито веднъж не поставиха в едно изречение "имперски амбиции" и САЩ, въпреки, че имат много повече основания да го направят....На това не му казваха "двоен стандарт"?🤔

    Коментиран от #41

    20:44 25.08.2026

  • 40 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    На слънцето и на луната веч се веел американския флаг,,,,,,,,,,ама така казаха от Холивуд

    20:47 25.08.2026

  • 41 И камчатският краб

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ъъъ":

    е вече американска скарида а омарите в Лас Вегас пък са вече Американски раци

    20:47 25.08.2026

  • 42 Може пък китайците

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Кои са тези канадски автомобили бре":

    Да са отворили заводи

    20:48 25.08.2026

  • 43 сащисан кравар

    5 0 Отговор
    Колкото успя да промени името на Мексиканския залив толкова и на езетото Онтарио, ще успее, демек на върба😅

    20:53 25.08.2026

  • 44 Ъъъ

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Кои са тези канадски автомобили бре":

    За да е "център", не е необходимо да сглобяват канадски автомобили....Провинцивтс генерира около 4% от националния БВП. Тя е единственото място в Канада, където се сглобяват леки и товарни автомобили, като секторът осигурява близо 100 000 работни места....Там има заводи на Тойота, Лексус(пак Тойота), Форд, Дженеал Мотърс, Стелантис, Хонда и т.н....Отделно имат критични минерали за производството на електрички....Регионът разполага с т.нар. "Технологичен коридор" – един от най-големите ИТ клъстери в Северна Америка.....Тръмп няма да иска Нюфаундленд и Лабрадор, където примерно не е стъпвал човешки крак.....Така че, не е толкова глупав колкото го мислим.....

    21:03 25.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Дудов

    4 0 Отговор
    А Марианската Падина ще бъде "на Мелания Шyнgaтa"

    21:07 25.08.2026

  • 47 Кръсникът

    3 0 Отговор
    Парлапипяно...

    21:07 25.08.2026

  • 48 Гошката

    0 1 Отговор
    Следаващите стъпку са Суецкият канал,ЛаМанша и Босфора - нищо че никой няма да спазва териториалните му претенции :DD

    21:08 25.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Соваж бейби

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Онтарио":

    🥴Онтарио е най населената провинция в Канада и втората по площ след Квебек или Кебек не знам по кой начин го наричаш на български. А езерото Онтарио е най малкото и най долното от групата на големите езера в Северна Америка и се намира на границата между САЩ щат Ню Йорк и Канада /провинция Онтарио/.

    21:15 25.08.2026

  • 51 Дрътия Софеанец ,

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Явно ше местиш 17-те ресторанта в Маскве ...😁

    Коментиран от #55

    21:16 25.08.2026

  • 52 нцжьнц

    2 0 Отговор
    Гълъбова , виж ако можеш да уредиш една стая на 1 етаж .....

    21:19 25.08.2026

  • 53 Демократ

    2 1 Отговор
    Канадската ко чина е резултат на тъ поте англйиски инцести. След лато умре Чарлз и се прекръсти на Нови Пакистан Канада ще отиде доброволно към Сащ а Кебек след провъзгласяването на Френска джамахирия ще стане щат Куибъкс и ще влезне в Сащ. Именно от там ще бъхтъме Рашистания и Чайнатаун с баластипни ръкети

    21:23 25.08.2026

  • 54 Давай Съединени Световни Щати

    1 0 Отговор
    ССЩ нации народи всичко щати

    21:29 25.08.2026

  • 55 Тодоров

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "Дрътия Софеанец ,":

    Сотаджийчето ,па хвани си изпери кафявите оааканни работни гащи ,когато караш екстра таxi -то на пациентите не им ли се гади от воннята?

    21:30 25.08.2026

  • 56 Седящия бик

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Винету":

    Прав си! Името Онтарио буквално означава красиво езеро на езика на ирокезите. А, иначе Тръмп се вбеси, защото провинциалният премиер на Онтатио, Дъг Форд каза, че Тръмп може да го целуне отзад и добави, че е голям мъж и има много място одзад. Голям смях! :) А, Тръмп и тръмпанарите му много лесно се обиждат, докачливи са. :)

    21:30 25.08.2026

  • 57 Ели

    2 0 Отговор
    Време е да се спомине !Това недоразумение и онзи с ботокса в РУСИЯ трябва да умират до края на годината

    21:58 25.08.2026