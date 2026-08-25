На фона на ескалиращата търговска война! Доналд Тръмп обмисля да преименува езерото Онтарио на „Езеро Америка“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че обмисля да преименува езерото Онтарио на „Езеро Америка“, докато търговската война между САЩ и Канада се задълбочава, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Подобна стъпка напомня за едностранното решение на президента републиканец от миналата година да преименува чрез указ Мексиканския залив на „Залив Америка“.
САЩ и Канада са въвлечени в търговски спор, като се очаква днес Отава да обяви ответни мерки, след като през уикенда администрацията на Тръмп наложи 50-процентни мита върху канадски стоки на стойност 20 милиарда долара вследствие на провала на преговорите между двете страни.
„Съединените щати сериозно обмислят да променят името на езерото Онтарио на „Езеро Америка“, тъй като не очакваме занапред да развиваме значителна търговска дейност с Онтарио“, написа днес Тръмп в социалните мрежи.
Онтарио е най-населената канадска провинция и е център на автомобилната индустрия на страната, отбелязва АП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пълен
20:20 25.08.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #12, #18, #51
20:20 25.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Делю Хайдутин
20:21 25.08.2026
5 ДАВАЙ ДОНЧО
20:21 25.08.2026
6 Дедо
20:22 25.08.2026
7 ироней
20:23 25.08.2026
8 Радостна вест
20:24 25.08.2026
9 Винету
Коментиран от #56
20:24 25.08.2026
10 Дедо
20:28 25.08.2026
11 Американец
20:28 25.08.2026
12 Салавьов
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Дочу се че хаяско бил коленичил в очакване на ,, пред госта.
20:28 25.08.2026
13 гост
20:29 25.08.2026
14 БеГемот
20:29 25.08.2026
15 Ормуз
Коментиран от #45
20:31 25.08.2026
16 Обективен
Провинцията Онтарио им дръпва шалтера и тоя “големец” ще го питам как ще се оправя без електричество.
20:31 25.08.2026
17 Пепа
20:31 25.08.2026
18 Герги
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Умният търси начини да се справи с проблема,конят с капаци,си е кон с капаци.
20:32 25.08.2026
19 Механик
Или го лекувайте, или го ударете с някоя щанга по главата. Ама силно, че да не се мъчи хайванчето.
20:34 25.08.2026
20 Боци
20:34 25.08.2026
21 Боци
20:36 25.08.2026
22 Тръмп обмисля да преименува езерото
20:36 25.08.2026
23 Ддд
Освен да показва любов по всички световни диктатори и видимо им завижда. Нищо друго добро не е направил в световен план.
20:36 25.08.2026
24 Онтарио
Коментиран от #31, #50
20:37 25.08.2026
25 Галина Събева
20:37 25.08.2026
26 Льоша работа
20:37 25.08.2026
27 Чичо Скруч
20:37 25.08.2026
28 Президентът на САЩ Доналд Тръмп
20:38 25.08.2026
29 Вежди
20:39 25.08.2026
30 Дааа
20:40 25.08.2026
31 Москва
До коментар #24 от "Онтарио":е столица на РФ !
20:40 25.08.2026
32 Кои са тези канадски автомобили бре
Коментиран от #37, #42, #44
20:40 25.08.2026
33 БиДончо
20:40 25.08.2026
34 САМО ПИТАМ
20:41 25.08.2026
35 А Украйна пък
20:41 25.08.2026
36 Вова
20:41 25.08.2026
37 Волга правят
До коментар #32 от "Кои са тези канадски автомобили бре":Но я продават като Волган
Коментиран от #38
20:42 25.08.2026
38 Или
До коментар #37 от "Волга правят":Волгин?
20:43 25.08.2026
39 Ъъъ
Тръмп: "Канада трябва да стане 51-вият американски щат“.
"Администрацията на САЩ официално обяви, че Мексиканският залив се преименува на „Американски залив“
"Тръмп: "Ще обявя Ормузкия проток за американска територия"
Тръмп за Гренландия: "Трябва да я притежаваме, а не просто да наемаме бази“
Тръмп: "Сащ трябва да притежават Панамския канал!"
Не че нещо, но пропагандните канали винаги говорят за "имперските амбиции на Путин и Русия" и нито веднъж не поставиха в едно изречение "имперски амбиции" и САЩ, въпреки, че имат много повече основания да го направят....На това не му казваха "двоен стандарт"?🤔
Коментиран от #41
20:44 25.08.2026
40 Kaлпазанин
20:47 25.08.2026
41 И камчатският краб
До коментар #39 от "Ъъъ":е вече американска скарида а омарите в Лас Вегас пък са вече Американски раци
20:47 25.08.2026
42 Може пък китайците
До коментар #32 от "Кои са тези канадски автомобили бре":Да са отворили заводи
20:48 25.08.2026
43 сащисан кравар
20:53 25.08.2026
44 Ъъъ
До коментар #32 от "Кои са тези канадски автомобили бре":За да е "център", не е необходимо да сглобяват канадски автомобили....Провинцивтс генерира около 4% от националния БВП. Тя е единственото място в Канада, където се сглобяват леки и товарни автомобили, като секторът осигурява близо 100 000 работни места....Там има заводи на Тойота, Лексус(пак Тойота), Форд, Дженеал Мотърс, Стелантис, Хонда и т.н....Отделно имат критични минерали за производството на електрички....Регионът разполага с т.нар. "Технологичен коридор" – един от най-големите ИТ клъстери в Северна Америка.....Тръмп няма да иска Нюфаундленд и Лабрадор, където примерно не е стъпвал човешки крак.....Така че, не е толкова глупав колкото го мислим.....
21:03 25.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Дудов
21:07 25.08.2026
47 Кръсникът
21:07 25.08.2026
48 Гошката
21:08 25.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Соваж бейби
До коментар #24 от "Онтарио":🥴Онтарио е най населената провинция в Канада и втората по площ след Квебек или Кебек не знам по кой начин го наричаш на български. А езерото Онтарио е най малкото и най долното от групата на големите езера в Северна Америка и се намира на границата между САЩ щат Ню Йорк и Канада /провинция Онтарио/.
21:15 25.08.2026
51 Дрътия Софеанец ,
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Явно ше местиш 17-те ресторанта в Маскве ...😁
Коментиран от #55
21:16 25.08.2026
52 нцжьнц
21:19 25.08.2026
53 Демократ
21:23 25.08.2026
54 Давай Съединени Световни Щати
21:29 25.08.2026
55 Тодоров
До коментар #51 от "Дрътия Софеанец ,":Сотаджийчето ,па хвани си изпери кафявите оааканни работни гащи ,когато караш екстра таxi -то на пациентите не им ли се гади от воннята?
21:30 25.08.2026
56 Седящия бик
До коментар #9 от "Винету":Прав си! Името Онтарио буквално означава красиво езеро на езика на ирокезите. А, иначе Тръмп се вбеси, защото провинциалният премиер на Онтатио, Дъг Форд каза, че Тръмп може да го целуне отзад и добави, че е голям мъж и има много място одзад. Голям смях! :) А, Тръмп и тръмпанарите му много лесно се обиждат, докачливи са. :)
21:30 25.08.2026
57 Ели
21:58 25.08.2026