На фона на ескалиращата търговска война! Доналд Тръмп обмисля да преименува езерото Онтарио на „Езеро Америка“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че обмисля да преименува езерото Онтарио на „Езеро Америка“, докато търговската война между САЩ и Канада се задълбочава, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Подобна стъпка напомня за едностранното решение на президента републиканец от миналата година да преименува чрез указ Мексиканския залив на „Залив Америка“.

САЩ и Канада са въвлечени в търговски спор, като се очаква днес Отава да обяви ответни мерки, след като през уикенда администрацията на Тръмп наложи 50-процентни мита върху канадски стоки на стойност 20 милиарда долара вследствие на провала на преговорите между двете страни.

„Съединените щати сериозно обмислят да променят името на езерото Онтарио на „Езеро Америка“, тъй като не очакваме занапред да развиваме значителна търговска дейност с Онтарио“, написа днес Тръмп в социалните мрежи.

Онтарио е най-населената канадска провинция и е център на автомобилната индустрия на страната, отбелязва АП.