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Молдова отбелязва 35 години независимост с военен парад в Кишинев

Молдова отбелязва 35 години независимост с военен парад в Кишинев

27 Август, 2026 11:22, обновена 27 Август, 2026 11:29 730 14

  • молдова-
  • военен парад-
  • кишинев-
  • независимост

Президентът Мая Санду и държавният елит почетоха паметта на Стефан Велики, а в столицата се очакват лидерите на Украйна и Румъния

Молдова отбелязва 35 години независимост с военен парад в Кишинев - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Молдова отбелязва днес, 27 август, 35 години от обявяването на своята независимост. По този повод президентът Мая Санду, председателят на парламента Игор Гросу и премиерът Василе Тофан поднесоха цветя пред паметника на Стефан Велики в Кишинев. В церемонията се включи и българският посланик в Молдова Мая Добрева, предава БТА.

На 27 август 1991 г. молдовският парламент приема Декларацията за независимост, с която страната утвърждава правото си сама да определя своето бъдеще като суверенна държава.

Тазгодишните чествания се провеждат под наслова „Независимостта ни обединява“. Молдова е кандидат за членство в Европейския съюз, а властите в Кишинев си поставят за цел страната да бъде подготвена за присъединяване до 2030 г.

По-късно днес в Молдова се очаква да пристигнат на официално посещение украинският президент Володимир Зеленски и румънският президент Никушор Дан. Предвидена е тристранна среща между лидерите, след която те ще направят изявления пред медиите. Очаква се Зеленски и Дан да присъстват и на официалните чествания в Кишинев.

Кулминация на празничната програма ще бъде военен парад в центъра на столицата. В него се очаква да участват над 2000 военнослужещи и повече от 100 единици военна техника.


Молдова (Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 5 Отговор
    Йотова пак спи. Накрая ще ви вземат и бесарабските българи.

    11:32 27.08.2026

  • 2 Мокой

    20 1 Отговор
    Тяхната тъй наречена независимост, е като независимостта на Украйна. Ако не беше продажника горбачов, нямаше сега да честват нвкакви годишнини. Независимост се извоюва в битки, а не да я получиш наготово.

    11:33 27.08.2026

  • 3 хехе

    21 0 Отговор
    Поредните независими от които нищо не зависи.

    11:34 27.08.2026

  • 4 Дън Бай

    14 0 Отговор
    А Надето, гаражната, поканена ли е?
    Нещо, медалче, няма ли?

    11:38 27.08.2026

  • 5 Враговете треперят

    12 1 Отговор
    На военния парад, само военен оркестър има.

    11:47 27.08.2026

  • 6 Факт

    2 12 Отговор
    Всеки празнува скъсването си с Русия,само ние се щудим колко да им се наведем!

    Коментиран от #8

    12:07 27.08.2026

  • 7 Да бе ,да ! 😜

    12 0 Отговор
    " в столицата се очакват лидерите на Украйна и Румъния " Че той румънския парламент преди седмица обяви Молдова за румънска провинция ?! Каква "независимост" празнуват ?!

    12:16 27.08.2026

  • 8 Елементарно , бе Уотсън !

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Защото празнуваме спасението си от турците ,което дължим на Русия !

    12:18 27.08.2026

  • 9 Стоян

    4 1 Отговор
    Това безспорно е така , само че според някои индивиди видиш ли Русия не била ни освободила , а била окупирала част от територията на отоманската империя 🤯😁

    12:24 27.08.2026

  • 10 и тез на гол тумбак чифте пищове

    5 0 Отговор
    кишинев нищо особено
    шепа народ колкото макените
    и по бедни и ошмуляни от тук

    12:33 27.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Айдее, тия

    5 0 Отговор
    с тоя парад си изядоха държавния бюджет! Сега или ще молят за компенсации, или ще помолят зеля да проси вместо тях...

    12:34 27.08.2026

  • 13 Тия и те се

    3 0 Отговор
    Мислят за държава? При тях една чужденка окупира властта понеже е учила в Харвард. Гууулемата работа. Ние знаем и други, които са учили там, ама и една карелация не знаят. За това ама всичките тези се бутат на власт. Келепира, интереса клати феса!

    12:35 27.08.2026

  • 14 604

    3 0 Отговор
    празнуват банановата експлозия, старта на изкукуригването и нагъзвъането на кравария.....пхахаххахахахаахя

    13:01 27.08.2026