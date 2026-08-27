Молдова отбелязва 35 години независимост с военен парад в Кишинев

Молдова отбелязва днес, 27 август, 35 години от обявяването на своята независимост. По този повод президентът Мая Санду, председателят на парламента Игор Гросу и премиерът Василе Тофан поднесоха цветя пред паметника на Стефан Велики в Кишинев. В церемонията се включи и българският посланик в Молдова Мая Добрева, предава БТА.
На 27 август 1991 г. молдовският парламент приема Декларацията за независимост, с която страната утвърждава правото си сама да определя своето бъдеще като суверенна държава.
Тазгодишните чествания се провеждат под наслова „Независимостта ни обединява“. Молдова е кандидат за членство в Европейския съюз, а властите в Кишинев си поставят за цел страната да бъде подготвена за присъединяване до 2030 г.
По-късно днес в Молдова се очаква да пристигнат на официално посещение украинският президент Володимир Зеленски и румънският президент Никушор Дан. Предвидена е тристранна среща между лидерите, след която те ще направят изявления пред медиите. Очаква се Зеленски и Дан да присъстват и на официалните чествания в Кишинев.
Кулминация на празничната програма ще бъде военен парад в центъра на столицата. В него се очаква да участват над 2000 военнослужещи и повече от 100 единици военна техника.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
11:32 27.08.2026
2 Мокой
11:33 27.08.2026
3 хехе
11:34 27.08.2026
4 Дън Бай
Нещо, медалче, няма ли?
11:38 27.08.2026
5 Враговете треперят
11:47 27.08.2026
6 Факт
Коментиран от #8
12:07 27.08.2026
7 Да бе ,да ! 😜
12:16 27.08.2026
8 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #6 от "Факт":Защото празнуваме спасението си от турците ,което дължим на Русия !
12:18 27.08.2026
9 Стоян
12:24 27.08.2026
10 и тез на гол тумбак чифте пищове
шепа народ колкото макените
и по бедни и ошмуляни от тук
12:33 27.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Айдее, тия
12:34 27.08.2026
13 Тия и те се
12:35 27.08.2026
14 604
13:01 27.08.2026