Молдова отбелязва 35 години независимост с военен парад в Кишинев

Молдова отбелязва днес, 27 август, 35 години от обявяването на своята независимост. По този повод президентът Мая Санду, председателят на парламента Игор Гросу и премиерът Василе Тофан поднесоха цветя пред паметника на Стефан Велики в Кишинев. В церемонията се включи и българският посланик в Молдова Мая Добрева, предава БТА.

На 27 август 1991 г. молдовският парламент приема Декларацията за независимост, с която страната утвърждава правото си сама да определя своето бъдеще като суверенна държава.

Тазгодишните чествания се провеждат под наслова „Независимостта ни обединява“. Молдова е кандидат за членство в Европейския съюз, а властите в Кишинев си поставят за цел страната да бъде подготвена за присъединяване до 2030 г.

По-късно днес в Молдова се очаква да пристигнат на официално посещение украинският президент Володимир Зеленски и румънският президент Никушор Дан. Предвидена е тристранна среща между лидерите, след която те ще направят изявления пред медиите. Очаква се Зеленски и Дан да присъстват и на официалните чествания в Кишинев.

Кулминация на празничната програма ще бъде военен парад в центъра на столицата. В него се очаква да участват над 2000 военнослужещи и повече от 100 единици военна техника.