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AП: Запасите от ракети "Patriot" в Европа са критично ниски

AП: Запасите от ракети "Patriot" в Европа са критично ниски

28 Август, 2026 05:19 634 6

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Войната на Русия в Украйна може да ѝ попречи да нанесе ракетен удар по Европа, тъй като това би затруднило Москва да води въздушна война на два фронта

AП: Запасите от ракети "Patriot" в Европа са критично ниски - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Американската армия изпитва "критичен“ недостиг на съвременни системи за противоракетна отбрана в Европа, до голяма степен причинен от войната на Доналд Тръмп с Иран. Това поражда опасения относно уязвимостта на страните от НАТО към потенциална руска атака, съобщава Асошиейтед прес, като цитира източници от САЩ и Алианса.

Най-тревожният недостиг, според представител на Пентагона, се отнася до ракетите "Patriot“, които са способни да свалят руски високоскоростни балистични ракети, уточни "Фокус". Говорител на НАТО потвърди малкото количество системи "Patriot“ сред силите на САЩ и НАТО в Европа. "Ако Русия нанесе удари с балистични ракети, например, срещу военен щаб или електроцентрала, НАТО може да се окаже в позиция, подобна на тази в Украйна, и да бъде принудена да "понася удар след удар“, заяви говорител на Пентагона. Американски служител заявява, че американските военни в Европа "определено“ не разполагат с достатъчно ракети "Patriot“, за да спрат всяка евентуална продължителна ракетна атака, и нямат капацитет да се защитят от един-единствен ракетен удар, или от случайни руски ракети, които се отклоняват от курса си.

Отбелязва се, че войната на Русия в Украйна може да ѝ попречи да нанесе ракетен удар по Европа, тъй като това би затруднило Москва да води въздушна война на два фронта.

Ед Арнолд от Кралския институт за обединени въоръжени сили заявява: "САЩ доставиха стотици ракети "Patriot“ на Украйна по време на 4,5-годишната война, но войната с Иран бележи повратна точка, която доведе до намаляване на запасите.“ Според него доставките за Украйна са били планирани и разумно изчислени, докато запасите в Близкия изток са били неочаквано и бързо изчерпани, което е разкрило проблеми във веригата за доставки.

НАТО съобщава, че се очаква първият европейски завод за производство на ракети "Patriot“ да отвори врати в Германия през септември, като доставките евентуално ще започнат в началото на следващата година. Първите изделия, обаче, ще заминат за държавите, които вече са направили поръчки - Германия, Холандия, Румъния и Испания. Някои държави, като Германия, са в абсурдната ситуация да са закупили системата "Patriot", и да нямат боеприпаси за нея, допълва AP.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какви са тия американски измишльотини за

    1 5 Отговор
    Европа?
    Тя е много по-силна, отколкото Раша си мисли

    Коментиран от #2, #3

    05:27 28.08.2026

  • 2 Подзаглавието не е от АП

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Какви са тия американски измишльотини за":

    Добавено е от реакцията на сайта на лов за читатели.

    05:30 28.08.2026

  • 3 оня с коня

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Какви са тия американски измишльотини за":

    В статията се коментират не Нападателните,а Отбранителните възможности на Европа и то само в Противоракетно отношение.

    05:36 28.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ракети няма

    0 1 Отговор
    свършиха, как да ви се обясни... Украйна ги хаби по бързо отколкото се произвеждат

    06:03 28.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.