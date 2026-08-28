Срив в съюза! Армения вече не счита Русия за стратегически партньор

Имаме основания вече да не разглеждаме Русия като стратегически партньор. Това заяви арменският премиер Никол Пашинян, цитиран от TRT World.
Той обвини Русия и Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) в неизпълнение на задълженията им в сферата на сигурността по време на ескалацията на напрежението между Армения и Азербайджан през 2022 г. Според него след събитията от септември 2022 г. не може да се говори за стратегическо партньорство.
Пашинян посочи, че Ереван ще продължи диалога, насочен към взаимноизгодно сътрудничество с Русия в различни сектори, като същевременно трансформира отношенията си с Москва и води балансирана външна политика.
По думите му трансформацията на арменско-руските отношения е естествен процес, последвал установяването на мира между Армения и Азербайджан.
Русия твърди, че ангажиментите на Москва в сферата на сигурността не се отнасят за Нагорни Карабах, територия, която е международно призната като част от Азербайджан, а важат единствено за международно признатата територия на самата Армения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #44
15:15 28.08.2026
2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #33, #61
15:16 28.08.2026
3 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #17, #19, #20, #30, #35
15:16 28.08.2026
4 Разберете това
15:16 28.08.2026
5 Ами нормално
Коментиран от #8
15:18 28.08.2026
6 жик так
Те Азерите ще ви разкатаят фамилията , рано или късно .
Коментиран от #37
15:20 28.08.2026
7 Някой
А за конфликта с Азербайдажн - сам си е иновен. Като се перчи, а няма нужните военни сили, така ще е.
Коментиран от #38
15:20 28.08.2026
8 да бе козляк
До коментар #5 от "Ами нормално":Нали правеха съвместни учения с краварите , като им взеха Нагорни Карабах !!
Краварите защо не ги защитиха ?!
Коментиран от #32
15:21 28.08.2026
9 ха ха ха ....
Както Сакашвили щеше за затрие Грузия без малко ...
15:22 28.08.2026
10 реалистъ
Коментиран от #41, #58
15:24 28.08.2026
11 Гошо
15:24 28.08.2026
12 Примати
Коментиран от #14, #21, #46
15:27 28.08.2026
13 Симо
15:28 28.08.2026
14 ДОБРЕ ЧЕ Е ИНТЕРНЕТ
До коментар #12 от "Примати":Всеки тъпак може да се изкаже.
Коментиран от #27
15:30 28.08.2026
15 Всичко е по план
„Русал“ на олигарха Дерипаска спира четири предприятия за производство на алуминиев оксид и боксити поради загуби.
Основата на путинската икономика — добивът и износът на суровини, вече също се разпада.
Повече от 100 000 руснаци са заминали за Грузия за една седмица поради страх от мобилизация. Те затова всеки ден пускат опорки срещу Зеленски, че мобилизирал хора в Украйна 🙂 Русия в момента губят по около 1500 войника на ден!
24-годишна рускиня поставила бомбата в колата на подполковника в Санкт Петербург. След експлозията тя избягала в Турция.
Коментиран от #53
15:31 28.08.2026
16 Няма такъв резил
Коментиран от #25, #62
15:32 28.08.2026
17 Един
До коментар #3 от "Mими Кучева🐕🦺":Има ли кво да мести?
15:34 28.08.2026
18 Пашинянчо
15:35 28.08.2026
19 100
До коментар #3 от "Mими Кучева🐕🦺":Как къде, в бункера.
15:35 28.08.2026
20 Б.си бokлyka !
До коментар #3 от "Mими Кучева🐕🦺":От на майка ти в на баща ти !
15:37 28.08.2026
21 Азззззззз
До коментар #12 от "Примати":Тая вашата математика явно я преподават в дойче зеле. 30 дни по 3 танка са 90 за месец. Произвеждали по 300 на месец, ама щели да им свършат...
Коментиран от #36
15:38 28.08.2026
22 Срив ще има за Армения
15:38 28.08.2026
23 Много правилно
15:38 28.08.2026
24 Пази Боже,
15:38 28.08.2026
25 Ами
До коментар #16 от "Няма такъв резил":Как да ги бръснат след след Асад , Мадуро и Хаменей. Русия вече не е фактор за нищо.
15:39 28.08.2026
26 Чичак
15:41 28.08.2026
27 Не можеш да му помогнеш
До коментар #14 от "ДОБРЕ ЧЕ Е ИНТЕРНЕТ":Бил е човек, вече се е приМатизирал, горкия.
15:42 28.08.2026
28 Срива го прави
15:44 28.08.2026
29 Точно Пашинян
15:44 28.08.2026
30 Преместил го е
До коментар #3 от "Mими Кучева🐕🦺":от kaлнaтa ти вeнa, в OcTaTa.
15:45 28.08.2026
31 бай Иван
Коментиран от #65
15:45 28.08.2026
32 Щофьор на рейс си нали
До коментар #8 от "да бе козляк":Няма договор за колективна отбрана с Вашингтон, а с Москва.
Коментиран от #40, #59
15:46 28.08.2026
33 И да вееш укропонаzzистите парцали,
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":няма да спасиш територията и от факта, че ще бъде върната в Русия.
15:46 28.08.2026
34 идииам
15:47 28.08.2026
35 Към устната
До коментар #3 от "Mими Кучева🐕🦺":ти кухина и неусетно го поема.
15:47 28.08.2026
36 Абе
До коментар #21 от "Азззззззз":Поизвеждат ама неточно произвеждат, а привеждат в подвижно състояние на такива в складовете от СССР времето,но те не са без край. И не танковете са водищите вече гледай кво се случва реално с икономиката на Русия. Рално ако преди 2години някой беше заявил, че Русия ще се пориснедостиг на горива като внася от Индия всички щяха да му се смеят, но от днешна гледна точка това е релността. Какво ли ще е след още една или две години тепърва ще разберем
15:49 28.08.2026
37 И турците имат
До коментар #6 от "жик так":голям апетит за тяхната територия, но на Пашинян продажник му е куха хралупа та на раменете и не помни за арменския геноцид.
Коментиран от #42
15:50 28.08.2026
38 Специална Военна Опсерация
До коментар #7 от "Някой":Важното е че миналия месец, Путин асвабади още 2 украински села от жителите им и ги превърна в деревни и след има - няма 50 години, ще продаде лития за литиево-йонни батерии, нали?
Въпрос:
На колко деревни е равна Армения?
15:51 28.08.2026
39 ОБЕКТИВНИЯ
Макар и късно !
Нагоре и напред !
15:53 28.08.2026
40 Бакшишче ,
До коментар #32 от "Щофьор на рейс си нали":Бяха в договор и Москва , и Азербайджан , и Армения ...Нещо "колективна сигурност" беше ! Ама когато Азери и Турция нападнаха Армения , тя беше поканила натовски войски "за общи учения" . И Русия да влезе ли ?.
Коментиран от #48
15:54 28.08.2026
41 Това не са съюзници,
До коментар #10 от "реалистъ":а тежко бреме, като воденимен камък от, който ще се освободят и няма да им изкупуват цялата селско стопанска продукция и да им дават газ за без пари, защото там всичко е на газ от Русия. Ако я спрат, Армения за 48 часа фалира. За това Пашинян в разговор с Лавров каза, че не иска да се отказва от Русия,но Лавров го предупреди за 2 стола и да избира къде да седне.
15:57 28.08.2026
42 Пашинян
До коментар #37 от "И турците имат":Геноцидът е спомен. Опастността да живеем под руско робство е реална. Избираме да живеем в 21ви век със спомена, отколкото в 18ти с илюзията.
16:01 28.08.2026
43 Янко
16:03 28.08.2026
44 си пън
До коментар #1 от "Варна 3":куб корпорейшън,пашинян отече
16:03 28.08.2026
45 Ердоган
16:03 28.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 7676
Коментиран от #49
16:06 28.08.2026
48 Путин гол до кръста на пони
До коментар #40 от "Бакшишче ,":Вдлъбнат задунаец бакшишов... мен от НАТО ли ме страх бе... гумена обувка за газене в свинска тор? Ти да си чул мойте планове за НАТО? Ще ги прая да у мир г@т!
16:08 28.08.2026
49 Ще ще ще ще ще ще
До коментар #47 от "7676":Ще ще ще ще
16:09 28.08.2026
50 Рекорд за Гинес
16:11 28.08.2026
51 Къде са
16:11 28.08.2026
52 Монтгомъри
Да дайде някой и да умре за Пашинян!
Е,Сега!
Коментиран от #56
16:12 28.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Бакшишче
16:13 28.08.2026
55 Смешник
16:15 28.08.2026
56 Монтгомъри
До коментар #52 от "Монтгомъри":Не стига дето измряха толкоз богатири в Украйна, ми пък сега и в Армения да мрат! Айде стига!
Коментиран от #60, #64
16:16 28.08.2026
57 Т Живков
16:16 28.08.2026
58 Смешник
До коментар #10 от "реалистъ":Е малко ли е Северна Корея е ядрена държава
16:17 28.08.2026
59 да бе козляк
До коментар #32 от "Щофьор на рейс си нали":А чий го дирят тогава краварите там на съвместни учения ?!
Да ги бранят тогава !
Азерите избраха точния момент , когато Арменците с тия учения тръгнаха да дразнят Руснаците !!!
16:17 28.08.2026
60 Путин гол до кръста на пони
До коментар #56 от "Монтгомъри":Ти не ми брой богатирите, задунайски пей з@н! Имам пушечна мръвка още мноооого, мноооого. Ще се бием с Украйна до последния руZZнак.
Коментиран от #63
16:19 28.08.2026
61 Само питам
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Ти да нямаш разстройство случайно ?
16:19 28.08.2026
62 Смешник
До коментар #16 от "Няма такъв резил":Те защото краварите някой ги бръсне за слива
16:19 28.08.2026
63 много верно
До коментар #60 от "Путин гол до кръста на пони":Путин гол до кръста язди български козляци
16:20 28.08.2026
64 да бе готин
До коментар #56 от "Монтгомъри":И стотина натовски генерала , дето ги писаха планинари . Като оня конгресмен Линдзи ли беше ..
16:21 28.08.2026
65 хахаха
До коментар #31 от "бай Иван":в Русия живеят повече арменци, отколкото в Армения
16:22 28.08.2026