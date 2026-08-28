Срив в съюза! Армения вече не счита Русия за стратегически партньор

Имаме основания вече да не разглеждаме Русия като стратегически партньор. Това заяви арменският премиер Никол Пашинян, цитиран от TRT World.

Той обвини Русия и Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) в неизпълнение на задълженията им в сферата на сигурността по време на ескалацията на напрежението между Армения и Азербайджан през 2022 г. Според него след събитията от септември 2022 г. не може да се говори за стратегическо партньорство.

Пашинян посочи, че Ереван ще продължи диалога, насочен към взаимноизгодно сътрудничество с Русия в различни сектори, като същевременно трансформира отношенията си с Москва и води балансирана външна политика.

По думите му трансформацията на арменско-руските отношения е естествен процес, последвал установяването на мира между Армения и Азербайджан.

Русия твърди, че ангажиментите на Москва в сферата на сигурността не се отнасят за Нагорни Карабах, територия, която е международно призната като част от Азербайджан, а важат единствено за международно признатата територия на самата Армения.