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Срив в съюза! Армения вече не счита Русия за стратегически партньор

Срив в съюза! Армения вече не счита Русия за стратегически партньор

28 Август, 2026 15:13 1 404 65

  • русия-
  • армения-
  • нагорни карабах-
  • никол пашинян

Русия твърди, че ангажиментите на Москва в сферата на сигурността не се отнасят за Нагорни Карабах, територия, която е международно призната като част от Азербайджан, а важат единствено за международно признатата територия на самата Армения

Срив в съюза! Армения вече не счита Русия за стратегически партньор - 1
TRT World TRT World

Имаме основания вече да не разглеждаме Русия като стратегически партньор. Това заяви арменският премиер Никол Пашинян, цитиран от TRT World.

Той обвини Русия и Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) в неизпълнение на задълженията им в сферата на сигурността по време на ескалацията на напрежението между Армения и Азербайджан през 2022 г. Според него след събитията от септември 2022 г. не може да се говори за стратегическо партньорство.

Пашинян посочи, че Ереван ще продължи диалога, насочен към взаимноизгодно сътрудничество с Русия в различни сектори, като същевременно трансформира отношенията си с Москва и води балансирана външна политика.

По думите му трансформацията на арменско-руските отношения е естествен процес, последвал установяването на мира между Армения и Азербайджан.

Русия твърди, че ангажиментите на Москва в сферата на сигурността не се отнасят за Нагорни Карабах, територия, която е международно призната като част от Азербайджан, а важат единствено за международно признатата територия на самата Армения.


Армения
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    25 53 Отговор
    Край на Русия

    Коментиран от #44

    15:15 28.08.2026

  • 2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    30 57 Отговор
    Русия е злото. Московска Русия се разболява още.

    Коментиран от #33, #61

    15:16 28.08.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    42 23 Отговор
    Добре,но не става ясно накъде си го е преместил Путин!?🦧🤣🖕🤣🦧

    Коментиран от #17, #19, #20, #30, #35

    15:16 28.08.2026

  • 4 Разберете това

    18 33 Отговор
    ОНД се разпада

    15:16 28.08.2026

  • 5 Ами нормално

    18 36 Отговор
    Руската сфера на влияние системно и методично се премахва докато Русия гледа безпомощно и само осъжда остро докато е потънала в Украйна, която изпълнява ролята на съвременния и "Афганистан". Браво на Путин, който разкри реалните възможности на Руската армия и показа на всички, че могат безпроблемно да не се съобразяват с интересите на Кремълския режим и ситемно да елиминират сферата му на влияние

    Коментиран от #8

    15:18 28.08.2026

  • 6 жик так

    36 11 Отговор
    Ами вървете на кучето в за...ка .
    Те Азерите ще ви разкатаят фамилията , рано или късно .

    Коментиран от #37

    15:20 28.08.2026

  • 7 Някой

    40 12 Отговор
    Супер! Тогава да се отказват от всичко руско - включително и руския пазар, за който изнасят над 50% от селскостопанската си продукция.
    А за конфликта с Азербайдажн - сам си е иновен. Като се перчи, а няма нужните военни сили, така ще е.

    Коментиран от #38

    15:20 28.08.2026

  • 8 да бе козляк

    35 11 Отговор

    До коментар #5 от "Ами нормално":

    Нали правеха съвместни учения с краварите , като им взеха Нагорни Карабах !!
    Краварите защо не ги защитиха ?!

    Коментиран от #32

    15:21 28.08.2026

  • 9 ха ха ха ....

    36 11 Отговор
    Тоя перко ще затрие Армения .
    Както Сакашвили щеше за затрие Грузия без малко ...

    15:22 28.08.2026

  • 10 реалистъ

    19 30 Отговор
    Русия изгуби всичките си съюзници. Само един Ким Чен Ун остана, докато китайчетата не му издърпат ушите.

    Коментиран от #41, #58

    15:24 28.08.2026

  • 11 Гошо

    7 5 Отговор
    я да земат ,за доказателство ,някое руско знаме да запалят Едно пред представителството на ЕС и другото пред щатското посолство То само с приказки не става

    15:24 28.08.2026

  • 12 Примати

    10 19 Отговор
    В началото на войната между Русия и Украйна Русия е имала танков резерв от около 7300 машини. В окупираните територии тя поддържа между 1500 и 2000 танка. През първите години на войната Русия губеше средно по 6 танка на ден. Сега обаче Русия не използва танковете за настъпление а само като стволове от тила. Сега губи по 3 танка на ден. Страната произвежда около 300 танка на месец. С тези темпове след още една година Русия няма да може да поддържа броя на танковете в Украйна защото в нейния резерв са останали само около 850 танка които подлежат на възстановяване…

    Коментиран от #14, #21, #46

    15:27 28.08.2026

  • 13 Симо

    27 8 Отговор
    Когато се опитваш да седиш на два стола, обикновено падаш от единия, а често и от двата! Пашишян нека погледна към Украйна, която се опита да "услужи" на англосаксонците и да си даде сметка бъдещето на Армения в коя сфера на влияние е? Отговора е очевиден, единствено не е тези с превръзка на очите.

    15:28 28.08.2026

  • 14 ДОБРЕ ЧЕ Е ИНТЕРНЕТ

    12 6 Отговор

    До коментар #12 от "Примати":

    Всеки тъпак може да се изкаже.

    Коментиран от #27

    15:30 28.08.2026

  • 15 Всичко е по план

    6 18 Отговор
    Руското икономическо "чудо". 🤪
    „Русал“ на олигарха Дерипаска спира четири предприятия за производство на алуминиев оксид и боксити поради загуби.
    Основата на путинската икономика — добивът и износът на суровини, вече също се разпада.

    Повече от 100 000 руснаци са заминали за Грузия за една седмица поради страх от мобилизация. Те затова всеки ден пускат опорки срещу Зеленски, че мобилизирал хора в Украйна 🙂 Русия в момента губят по около 1500 войника на ден!

    24-годишна рускиня поставила бомбата в колата на подполковника в Санкт Петербург. След експлозията тя избягала в Турция.

    Коментиран от #53

    15:31 28.08.2026

  • 16 Няма такъв резил

    7 14 Отговор
    Руснаците вече не ги бръснат за слива, хаха!

    Коментиран от #25, #62

    15:32 28.08.2026

  • 17 Един

    6 9 Отговор

    До коментар #3 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Има ли кво да мести?

    15:34 28.08.2026

  • 18 Пашинянчо

    11 2 Отговор
    Много ще го боли накрая, ама пък ще е бавно.

    15:35 28.08.2026

  • 19 100

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Как къде, в бункера.

    15:35 28.08.2026

  • 20 Б.си бokлyka !

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    От на майка ти в на баща ти !

    15:37 28.08.2026

  • 21 Азззззззз

    9 3 Отговор

    До коментар #12 от "Примати":

    Тая вашата математика явно я преподават в дойче зеле. 30 дни по 3 танка са 90 за месец. Произвеждали по 300 на месец, ама щели да им свършат...

    Коментиран от #36

    15:38 28.08.2026

  • 22 Срив ще има за Армения

    13 4 Отговор
    Срив ще има за Пашинян. ЕС не иска да внася стоки от Армения, производителите не могат да изнасят на най-изгодния за тях пазар Русия.

    15:38 28.08.2026

  • 23 Много правилно

    6 11 Отговор
    Пълно изолиране на Московската орда!

    15:38 28.08.2026

  • 24 Пази Боже,

    10 2 Отговор
    От такива съюзници. Българската поговорка е ,,хемнасран, хемголям,,

    15:38 28.08.2026

  • 25 Ами

    5 10 Отговор

    До коментар #16 от "Няма такъв резил":

    Как да ги бръснат след след Асад , Мадуро и Хаменей. Русия вече не е фактор за нищо.

    15:39 28.08.2026

  • 26 Чичак

    6 10 Отговор
    Русия на практика е Китайска колония

    15:41 28.08.2026

  • 27 Не можеш да му помогнеш

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "ДОБРЕ ЧЕ Е ИНТЕРНЕТ":

    Бил е човек, вече се е приМатизирал, горкия.

    15:42 28.08.2026

  • 28 Срива го прави

    11 6 Отговор
    Армения не Русия. След срива Армения ще изчезне и ще се върне в руското пристанище, защото арменския народ и това желае. Пашинян е продажник и пълен некадърник.

    15:44 28.08.2026

  • 29 Точно Пашинян

    10 2 Отговор
    Няколко пъти в последните 3 години си сменяше мнението на по 180 градуса. Последният път и той ходи на килимчето в Москва! Скоро май пак ще упражнява поклоните!

    15:44 28.08.2026

  • 30 Преместил го е

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    от kaлнaтa ти вeнa, в OcTaTa.

    15:45 28.08.2026

  • 31 бай Иван

    14 2 Отговор
    А Армения ще си консервират ли цветята, зеленчуците и плодовете? Щот няма къде да ги изнесат. А и доста мисля ,работещи арменци от Русия ще ги върнат по родните места. Тежки времена чакат Армения. Запада ще ги приласкае за година две и ще ги изхвърли като мръсни котета . Със сигурност. щото там няма и какво да открадне .

    Коментиран от #65

    15:45 28.08.2026

  • 32 Щофьор на рейс си нали

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "да бе козляк":

    Няма договор за колективна отбрана с Вашингтон, а с Москва.

    Коментиран от #40, #59

    15:46 28.08.2026

  • 33 И да вееш укропонаzzистите парцали,

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    няма да спасиш територията и от факта, че ще бъде върната в Русия.

    15:46 28.08.2026

  • 34 идииам

    4 0 Отговор
    Те ти булка Спасов ден.

    15:47 28.08.2026

  • 35 Към устната

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    ти кухина и неусетно го поема.

    15:47 28.08.2026

  • 36 Абе

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Азззззззз":

    Поизвеждат ама неточно произвеждат, а привеждат в подвижно състояние на такива в складовете от СССР времето,но те не са без край. И не танковете са водищите вече гледай кво се случва реално с икономиката на Русия. Рално ако преди 2години някой беше заявил, че Русия ще се пориснедостиг на горива като внася от Индия всички щяха да му се смеят, но от днешна гледна точка това е релността. Какво ли ще е след още една или две години тепърва ще разберем

    15:49 28.08.2026

  • 37 И турците имат

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "жик так":

    голям апетит за тяхната територия, но на Пашинян продажник му е куха хралупа та на раменете и не помни за арменския геноцид.

    Коментиран от #42

    15:50 28.08.2026

  • 38 Специална Военна Опсерация

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    Важното е че миналия месец, Путин асвабади още 2 украински села от жителите им и ги превърна в деревни и след има - няма 50 години, ще продаде лития за литиево-йонни батерии, нали?

    Въпрос:

    На колко деревни е равна Армения?

    15:51 28.08.2026

  • 39 ОБЕКТИВНИЯ

    5 3 Отговор
    Адмирации!
    Макар и късно !
    Нагоре и напред !

    15:53 28.08.2026

  • 40 Бакшишче ,

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Щофьор на рейс си нали":

    Бяха в договор и Москва , и Азербайджан , и Армения ...Нещо "колективна сигурност" беше ! Ама когато Азери и Турция нападнаха Армения , тя беше поканила натовски войски "за общи учения" . И Русия да влезе ли ?.

    Коментиран от #48

    15:54 28.08.2026

  • 41 Това не са съюзници,

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "реалистъ":

    а тежко бреме, като воденимен камък от, който ще се освободят и няма да им изкупуват цялата селско стопанска продукция и да им дават газ за без пари, защото там всичко е на газ от Русия. Ако я спрат, Армения за 48 часа фалира. За това Пашинян в разговор с Лавров каза, че не иска да се отказва от Русия,но Лавров го предупреди за 2 стола и да избира къде да седне.

    15:57 28.08.2026

  • 42 Пашинян

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "И турците имат":

    Геноцидът е спомен. Опастността да живеем под руско робство е реална. Избираме да живеем в 21ви век със спомена, отколкото в 18ти с илюзията.

    16:01 28.08.2026

  • 43 Янко

    3 1 Отговор
    Сега всички арменци ще гледат жално като този на снимката

    16:03 28.08.2026

  • 44 си пън

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    куб корпорейшън,пашинян отече

    16:03 28.08.2026

  • 45 Ердоган

    1 2 Отговор
    Правете скрийншоти на тази новина, до 10 години или по-рано Русия ще намери "нацисти" и в Армения и ще избива мирното население за да не може Армения да стане европейска държава и да задмине блатните

    16:03 28.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 7676

    1 1 Отговор
    Ами питахте се кой ще е след урките,ето ви отговора! Не Карабах и Армения ще влезе в състава на Руската Федерация! Пък вие си лайте !

    Коментиран от #49

    16:06 28.08.2026

  • 48 Путин гол до кръста на пони

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Бакшишче ,":

    Вдлъбнат задунаец бакшишов... мен от НАТО ли ме страх бе... гумена обувка за газене в свинска тор? Ти да си чул мойте планове за НАТО? Ще ги прая да у мир г@т!

    16:08 28.08.2026

  • 49 Ще ще ще ще ще ще

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "7676":

    Ще ще ще ще

    16:09 28.08.2026

  • 50 Рекорд за Гинес

    2 0 Отговор
    100 години да прецакваш арменец!!!

    16:11 28.08.2026

  • 51 Къде са

    2 0 Отговор
    лайкаджиите на Фанова?

    16:11 28.08.2026

  • 52 Монтгомъри

    0 2 Отговор
    Пашинян что не прати своите арменци да гинат за Карабах??????
    Да дайде някой и да умре за Пашинян!
    Е,Сега!

    Коментиран от #56

    16:12 28.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Бакшишче

    1 1 Отговор
    Извинявай ваше високо, светло, величество императоре! Не исках да кажа , че сме напълнили памперсите, но се съобразихме с Турция. Едно време като освободихте Задунайската губерния беше едно, сега е друго!

    16:13 28.08.2026

  • 55 Смешник

    0 2 Отговор
    Още по лошо за Армения които са икономически зависими от Русия За руснаците е все тая

    16:15 28.08.2026

  • 56 Монтгомъри

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Монтгомъри":

    Не стига дето измряха толкоз богатири в Украйна, ми пък сега и в Армения да мрат! Айде стига!

    Коментиран от #60, #64

    16:16 28.08.2026

  • 57 Т Живков

    3 0 Отговор
    Смрът на комунизма!

    16:16 28.08.2026

  • 58 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "реалистъ":

    Е малко ли е Северна Корея е ядрена държава

    16:17 28.08.2026

  • 59 да бе козляк

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Щофьор на рейс си нали":

    А чий го дирят тогава краварите там на съвместни учения ?!
    Да ги бранят тогава !
    Азерите избраха точния момент , когато Арменците с тия учения тръгнаха да дразнят Руснаците !!!

    16:17 28.08.2026

  • 60 Путин гол до кръста на пони

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Монтгомъри":

    Ти не ми брой богатирите, задунайски пей з@н! Имам пушечна мръвка още мноооого, мноооого. Ще се бием с Украйна до последния руZZнак.

    Коментиран от #63

    16:19 28.08.2026

  • 61 Само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Ти да нямаш разстройство случайно ?

    16:19 28.08.2026

  • 62 Смешник

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Няма такъв резил":

    Те защото краварите някой ги бръсне за слива

    16:19 28.08.2026

  • 63 много верно

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Путин гол до кръста на пони":

    Путин гол до кръста язди български козляци

    16:20 28.08.2026

  • 64 да бе готин

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Монтгомъри":

    И стотина натовски генерала , дето ги писаха планинари . Като оня конгресмен Линдзи ли беше ..

    16:21 28.08.2026

  • 65 хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "бай Иван":

    в Русия живеят повече арменци, отколкото в Армения

    16:22 28.08.2026