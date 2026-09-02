На косъм! Конгресът на САЩ избегна шътдауна

Камарата на представителите на Конгреса на САЩ прие законопроект за временно финансиране на правителството до 11 декември, за да се избегне спирането на работата на правителството - шътдаунът преди междинните избори, обобщи АП.

Според резултатите от гласуването законопроектът бе подкрепен от 370 депутати, а 48 гласуваха "против".

По-рано Сенатът одобри законопроекта с преобладаващо мнозинство и сега той трябва да бъде изпратен за подпис на президента Доналд Тръмп.

Законопроектът предвижда финансиране на федералните агенции в настоящия размер до 11 декември.

"Това дава на страната и на нашите избиратели увереност, че правителството ще продължи да работи, увереност, че нашите военнослужещи ще получат заплатите си", цитира изявлението на члена на Камарата на представителите Том Коул АП.

От своя страна, председателят на долната камара на Конгреса Майк Джонсън заяви пред журналисти преди гласуването: "Няма да допуснем повторение на ситуацията, при която демократите отново могат да блокират работата на правителството".

Законодателите се опасяваха от повторение на ситуацията от миналата година в навечерието на междинните избори за Конгреса.

Миналата есен се случи рекордно по продължителност 43-дневно спиране на работата на правителството. След това последва спиране на работата на Министерството на вътрешната сигурност, което продължи 76 дни.

Финансовата година в САЩ продължава от 1 октомври до 30 септември.

Междинните избори за Конгреса на САЩ са насрочени за 3 ноември 2026 г.