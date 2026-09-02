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На косъм! Конгресът на САЩ избегна шътдауна

На косъм! Конгресът на САЩ избегна шътдауна

2 Септември, 2026 08:18 1 315 17

  • доналд тръмп-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия

Финансовата година в САЩ продължава от 1 октомври до 30 септември

На косъм! Конгресът на САЩ избегна шътдауна - 1
AP AP

Камарата на представителите на Конгреса на САЩ прие законопроект за временно финансиране на правителството до 11 декември, за да се избегне спирането на работата на правителството - шътдаунът преди междинните избори, обобщи АП.

Според резултатите от гласуването законопроектът бе подкрепен от 370 депутати, а 48 гласуваха "против".

По-рано Сенатът одобри законопроекта с преобладаващо мнозинство и сега той трябва да бъде изпратен за подпис на президента Доналд Тръмп.

Законопроектът предвижда финансиране на федералните агенции в настоящия размер до 11 декември.

"Това дава на страната и на нашите избиратели увереност, че правителството ще продължи да работи, увереност, че нашите военнослужещи ще получат заплатите си", цитира изявлението на члена на Камарата на представителите Том Коул АП.

От своя страна, председателят на долната камара на Конгреса Майк Джонсън заяви пред журналисти преди гласуването: "Няма да допуснем повторение на ситуацията, при която демократите отново могат да блокират работата на правителството".

Законодателите се опасяваха от повторение на ситуацията от миналата година в навечерието на междинните избори за Конгреса.

Миналата есен се случи рекордно по продължителност 43-дневно спиране на работата на правителството. След това последва спиране на работата на Министерството на вътрешната сигурност, което продължи 76 дни.

Финансовата година в САЩ продължава от 1 октомври до 30 септември.

Междинните избори за Конгреса на САЩ са насрочени за 3 ноември 2026 г.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    7 3 Отговор
    На косъм от опашката на Гяволо.

    08:19 02.09.2026

  • 2 Тик-Ток

    22 3 Отговор
    Фалирали бандити и терористи

    08:22 02.09.2026

  • 3 Ами

    8 1 Отговор
    През декември ще го мислят.

    08:22 02.09.2026

  • 4 Декември

    8 1 Отговор
    идва Коледа.

    08:23 02.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 жик так

    17 3 Отговор
    Хайде дългът скочи още .

    08:24 02.09.2026

  • 7 Атина Паднала

    14 3 Отговор
    Днес или утре фалита няма да им прости,лошото е че ще завлекат световната финансова система с тях в бездната.

    08:25 02.09.2026

  • 8 Тръмп в

    12 2 Отговор
    стремежа си към велика Америка чрез присвояване на все повече и повече, прекалено много се разкрачи и това ще има свой последствия из невиделица.

    08:26 02.09.2026

  • 9 Икономист

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    Преди два дни политанализатора Лари Джонсън коментира ,че през 2001 г.дългът на Сащ е бил под 6трилиона .....

    08:33 02.09.2026

  • 10 Последните

    5 1 Отговор
    години им е нещо като навик. Дори имаше период на шътдаун.

    08:34 02.09.2026

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 0 Отговор
    370.....ЗА
    48.....ПРОТИВ
    Тва на косъм ли е.....

    Коментиран от #14

    08:35 02.09.2026

  • 12 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    2 2 Отговор
    Що.ли.наливат още милиарди във "фалирала уж" икономика.....Китай, Япония ЕС..

    Коментиран от #15

    08:37 02.09.2026

  • 13 Симо

    5 0 Отговор
    Един и същи ТЕАТЪР всяка година!!!!
    Нека вече "журналистите" не ни информират, как върви постановката. След трепета който всички изпитваме в този трилър, винаги има хепи енд. Гласуват си още пет-шест трилиона да напечатат и всички са щастливи.

    08:41 02.09.2026

  • 14 Я пъ тоа

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Лично тии наливаш кинти в епилации ,лакове за нокти💅и най вече едни малки черни тюленчета с батерии ....

    08:42 02.09.2026

  • 15 ОБЕКТИВЕН

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    Много си се объркал. Да, наливаХА, но вече не. Япония разпродава американски ДЦК, Китай също. Това стеснява доларовото пространство и затова са тези безпардонни войни.

    Коментиран от #16

    08:42 02.09.2026

  • 16 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "ОБЕКТИВЕН":

    Държавният дълг на САЩ отбеляза безпрецедентен ръст, като през фискалната 2025 година се увеличи с 3,17 трилиона долара и достигна общ размер от 37,64 трилиона долара към края на септември 2025 г..
    Този исторически темп на вземане на нови заеми продължи и след това, като през август 2026 г. общият дълг премина психологическата граница от 40 трилиона долара.
    ДАЛИ НИКОЙ НЕ НАЛИВА МИЛИАРДИ В САЩ....

    08:50 02.09.2026

  • 17 Дядо Гъдю

    0 0 Отговор
    На косъм,както обикновено.После пак ,,на косъм" и догодина пак.
    Циркове безкрай на шир и длъж.

    08:51 02.09.2026