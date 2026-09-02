На косъм! Конгресът на САЩ избегна шътдауна

Камарата на представителите на Конгреса на САЩ прие законопроект за временно финансиране на правителството до 11 декември, за да се избегне спирането на работата на правителството - шътдаунът преди междинните избори, обобщи АП.
Според резултатите от гласуването законопроектът бе подкрепен от 370 депутати, а 48 гласуваха "против".
По-рано Сенатът одобри законопроекта с преобладаващо мнозинство и сега той трябва да бъде изпратен за подпис на президента Доналд Тръмп.
Законопроектът предвижда финансиране на федералните агенции в настоящия размер до 11 декември.
"Това дава на страната и на нашите избиратели увереност, че правителството ще продължи да работи, увереност, че нашите военнослужещи ще получат заплатите си", цитира изявлението на члена на Камарата на представителите Том Коул АП.
От своя страна, председателят на долната камара на Конгреса Майк Джонсън заяви пред журналисти преди гласуването: "Няма да допуснем повторение на ситуацията, при която демократите отново могат да блокират работата на правителството".
Законодателите се опасяваха от повторение на ситуацията от миналата година в навечерието на междинните избори за Конгреса.
Миналата есен се случи рекордно по продължителност 43-дневно спиране на работата на правителството. След това последва спиране на работата на Министерството на вътрешната сигурност, което продължи 76 дни.
Финансовата година в САЩ продължава от 1 октомври до 30 септември.
Междинните избори за Конгреса на САЩ са насрочени за 3 ноември 2026 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
08:19 02.09.2026
2 Тик-Ток
08:22 02.09.2026
3 Ами
08:22 02.09.2026
4 Декември
08:23 02.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 жик так
08:24 02.09.2026
7 Атина Паднала
08:25 02.09.2026
8 Тръмп в
08:26 02.09.2026
9 Икономист
До коментар #5 от "Някой":Преди два дни политанализатора Лари Джонсън коментира ,че през 2001 г.дългът на Сащ е бил под 6трилиона .....
08:33 02.09.2026
10 Последните
08:34 02.09.2026
11 ГОЛЕМ СМЕХ
48.....ПРОТИВ
Тва на косъм ли е.....
Коментиран от #14
08:35 02.09.2026
12 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
Коментиран от #15
08:37 02.09.2026
13 Симо
Нека вече "журналистите" не ни информират, как върви постановката. След трепета който всички изпитваме в този трилър, винаги има хепи енд. Гласуват си още пет-шест трилиона да напечатат и всички са щастливи.
08:41 02.09.2026
14 Я пъ тоа
До коментар #11 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Лично тии наливаш кинти в епилации ,лакове за нокти💅и най вече едни малки черни тюленчета с батерии ....
08:42 02.09.2026
15 ОБЕКТИВЕН
До коментар #12 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":Много си се объркал. Да, наливаХА, но вече не. Япония разпродава американски ДЦК, Китай също. Това стеснява доларовото пространство и затова са тези безпардонни войни.
Коментиран от #16
08:42 02.09.2026
16 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
До коментар #15 от "ОБЕКТИВЕН":Държавният дълг на САЩ отбеляза безпрецедентен ръст, като през фискалната 2025 година се увеличи с 3,17 трилиона долара и достигна общ размер от 37,64 трилиона долара към края на септември 2025 г..
Този исторически темп на вземане на нови заеми продължи и след това, като през август 2026 г. общият дълг премина психологическата граница от 40 трилиона долара.
ДАЛИ НИКОЙ НЕ НАЛИВА МИЛИАРДИ В САЩ....
08:50 02.09.2026
17 Дядо Гъдю
Циркове безкрай на шир и длъж.
08:51 02.09.2026