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Далеч от украинските дронове! Русия спешно пренасочва износа на зърно към Балтийско море
  Тема: Украйна

Далеч от украинските дронове! Русия спешно пренасочва износа на зърно към Балтийско море

31 Август, 2026 19:14 487 40

  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • ракети

Общият капацитет на руските пристанища на Балтийско море се оценява на до 7 млн. тона зърно годишно

Далеч от украинските дронове! Русия спешно пренасочва износа на зърно към Балтийско море - 1
Reuters Reuters

Руските износители на зърно започват да пренасочват все по-големи количества към пристанища на Балтийско море, включително към терминали в балтийските държави, след като украинските атаки с дронове нарушиха търговията през Черно и Азовско море, съобщиха търговци и анализатори пред "Ройтерс".

Русия и Украйна през последните седмици засилиха ударите срещу експортни терминали и кораби, превозващи зърно в Черно море, което доведе до най-сериозните нарушения на търговията в региона от началото на войната преди повече от четири години.

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През последния експортен сезон от юли 2025 г. до юни 2026 г. Русия е изнесла през пристанищата на Черно и Азовско море 46,3 млн. тона зърно, или около 90% от целия руски морски износ на зърнени култури. За сравнение, през руските пристанища на Балтийско море са преминали едва около 1 млн. тона.

Сега обаче интересът към северния маршрут рязко нараства. Според източник от сектора заявките за железопътен превоз на зърно към руските балтийски пристанища през настоящия сезон са достигнали 5 млн. тона към 18 август, като по-голямата част от количествата трябва да бъдат доставени през август и септември.

За сравнение, заявките за превози към черноморските пристанища Новоросийск и Туапсе са били за около 6 млн. тона.

Руските компании все по-активно проучват и възможностите за използване на пристанища в балтийските държави, най-вече в Латвия, която е член на Европейския съюз и НАТО.

Въпреки силно влошените отношения между Москва и балтийските страни руски зърнени товари продължават да преминават през техни пристанища. През последния сезон обемът им е бил около 1 млн. тона спрямо 2,5 млн. тона две години по-рано.

"Балтийският регион, северозападът, сега е основният ресурс", заяви ръководителят на консултантската компания "СовЕкон" Андрей Сизов.

По думите му още през септември може да се наблюдава рязко увеличение на доставките както през руските пристанища на Балтийско море, така и през терминалите в балтийските държави.

Председателят на Руския зърнен съюз Аркадий Злочевски прогнозира, че износът на руско зърно през балтийските държави може да достигне между 5 и 6 млн. тона през настоящия сезон. Ако бъдат използвани и естонски пристанища, според него количеството потенциално би могло да достигне дори 10 млн. тона.

Сизов е по-предпазлив и оценява възможния износ през пристанищата на балтийските държави на между 200 000 и 400 000 тона месечно. Това все пак би било приблизително два пъти повече от капацитета, който той очаква да бъде използван през руските балтийски терминали.

Общият капацитет за обработка на зърно в пристанищата на трите балтийски държави надхвърля 18 млн. тона годишно. Тези мощности обаче обслужват и зърно от други европейски държави и не могат да бъдат използвани изцяло за руски товари.

В миналото балтийските държави бяха важни транзитни маршрути за руския износ на петрол и торове. С влошаването на отношенията Москва започна ускорено да развива собствена пристанищна инфраструктура.

След като Русия се превърна в един от най-големите участници на световния пазар на земеделска продукция и в най-големия износител на пшеница, бяха изградени специализирани зърнени терминали във Висоцк и Уст Луга. Зърно може да се изнася също през Санкт Петербург и Калининград.

Общият капацитет на руските пристанища на Балтийско море се оценява на до 7 млн. тона зърно годишно.

Дори след разширяването им обаче северните маршрути не могат напълно да заменят пристанищата на Черно и Азовско море.

Злочевски изчислява, че в най-добрия случай всички останали руски пристанища заедно със сухопътните маршрути могат да поемат едва около половината от количествата, които нормално се изнасят през Черно и Азовско море.

Проблемите с южните маршрути вече оказват натиск върху руския зърнен сектор. Голямата реколта и затрудненият износ създават излишък на вътрешния пазар и натискат цените надолу, докато правителството обсъжда субсидиране на железопътните превози и други мерки за намиране на алтернативни експортни коридори.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Многоходовото

    5 11 Отговор
    джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #11, #30

    19:15 31.08.2026

  • 2 варна

    6 9 Отговор
    камиона е култов
    истинска руска щайга на четири гуми хаххаха

    Коментиран от #18

    19:16 31.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Копейки,

    7 4 Отговор
    Вижте ЗИЛ.60/100 разход на гориво.

    Коментиран от #17

    19:18 31.08.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 6 Отговор
    НЕЩО НЯМА ТИЯ ДНИ СТАТИИ ЗА ИЗГОРЕНИ РУСКИ ЗАВОДИ И СКЛАДОВЕ ?????
    ....
    КАК Е НА ФРОНТА , КИЙВ СПРЯ ЛИ ДА ГОРИ
    .....
    ДАЙТЕ МАЛКО ИСТИНСКИ КЕФ - СТИГА С ТЕОРЕТИЧНИ СТАТИИ :)

    Коментиран от #27

    19:20 31.08.2026

  • 6 Чукче - философ

    7 5 Отговор
    В предсказание записано през 1979 г. от писателя Валентин Сидоров, Ванга вещае:
    „Всичко ще се стопи, точно като лед, само едно ще остане недокоснато - славата на Владимир, славата на Русия. Прекалено много поднесени жертви има. Никой не може да спре Русия. Тя ще помете всичко по пътя си и не само ще се съхрани, но и ще стане господар на света."

    „Това, което се е обединявало, ще се разпадне на парчета. Това ще се случи в близост до Русия", гласи друго от пророчествата на Ванга.

    Преди четири години всички сметнаха, че става дума за Евросъюза, което съвсем не е изключено. Но, може би, Ванга отново е имала предвид Украйна, която се разпада буквално пред очите ни.

    „Все по-често ще срещате хора, които имат очи, но не виждат, имат уши, но не чуват.... "

    Коментиран от #9

    19:20 31.08.2026

  • 7 АНГЛОСАКСИТЕ

    7 5 Отговор
    Изкопахте ли редкоземите?

    19:21 31.08.2026

  • 8 Стоянчо Пуканката

    6 4 Отговор
    Ако руснаците не изнасят зърно(те са най-големият производител на зърно в света и въобще едни от най-големите производители на зърнени култури), половината свят ще пукяса от глад...

    19:22 31.08.2026

  • 9 Наблюдател

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "Чукче - философ":

    Склонен съм да вярвам повече на Баба Ванга отколкото на Вкиснатото Зеле.

    19:23 31.08.2026

  • 10 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    9 7 Отговор
    Пропагандата им подхвърля подобни статии да се радват.

    Коментиран от #14, #39

    19:24 31.08.2026

  • 11 КАК Е

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Многоходовото":

    СКЪПИ УКРАИНЦИ
    РУСИЯ ШЕ ИЗНАСЯ ОТ КЪДЕТО ЩЕ
    ОТ ПЕТЕРБУРГ ДО ВЛАДИВОСТОК
    А ВИЕ ОТ КЪДЕ ШЕ ИЗНАСЯТЕ
    ЩОТО ПОЛСКИТЕ ФЕРМЕРИ МАЙ ША БЛОКИРАТ ГРАНИЦАТА
    ЗА ЧЕРНО МОРЕ МОЖЕ ДА ЗАБРАЙТЕ
    АБЕ ОСТАНАХА ЛИ ВИ ТЕЦ ОВЕ
    КУПУВАЙТЕ ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ ЗА ДА ИМА С КО ДА СИ БЪРШЕТЕ СОПОЛИТЕ

    Коментиран от #23

    19:24 31.08.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 5 Отговор
    ГЛЕДАХ КАК БРАТУШКИТЕ НАПРАВИХА МАГИСТРАЛА ПРЕЗ БЛОКОВЕТЕ В ДОБРОПОЛЬЕ
    .. С ФАБ 500
    ......
    НЕ ЗНАМ ЗА ЗЪРНОТО, АМА РУСКАТА ПЕХОТА МАЧКА :)

    19:25 31.08.2026

  • 13 Мадяр

    2 5 Отговор
    Догодина през Беринговият проток.

    19:25 31.08.2026

  • 14 Виждащ

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Прав си.
    На доста от бандерите рейтингът е толкова нисък че стига чак до 2 метра под земята.

    19:26 31.08.2026

  • 15 Няма край руският позор

    4 3 Отговор
    Няма.

    Коментиран от #26

    19:27 31.08.2026

  • 16 Мишел

    3 5 Отговор
    От над месец в пристанищата на Украйна не се посещават и напускат от кораби. Реколтата от милиони тонове зърно е на купове, под открито небе. Украйна обяви, че загубите от житната реколта са над 2.6 милиарда долара, какви ще са от слънчоглед и др.. ще се изчислява тепърва.

    19:27 31.08.2026

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 6 Отговор

    До коментар #4 от "Копейки,":

    Това е ГАЗ ка бе девствен мозък

    Коментиран от #22

    19:27 31.08.2026

  • 18 НИЩО МУ НЯМА

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "варна":

    АААА НЕ ТАКА...В Д.А.П....1989г. пр.н.е.
    ЗНАЕТЕЛИ С ТОЗ ГАЗ 53
    КОЛКО КЪЩИ...ВИЛИ...И СТУДЕНТИ
    СА ЗАВЪРШЕНИ....С НЕ РЕГЛАМЕНТИРАНИ КУРСОВЕ
    И ПРИСВОЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН БЕНЗИН

    19:28 31.08.2026

  • 19 БЛЕК РОК

    2 5 Отговор
    Изнесе ли си зърното през Одеса?? Май ги избомбиха яко.

    19:29 31.08.2026

  • 20 Междувременно

    2 5 Отговор
    украина изнесе един микробус проститутки през търговската 2025-26 ,това е

    Коментиран от #28

    19:29 31.08.2026

  • 21 Крайцера Москва

    5 1 Отговор
    Ги очаква.

    Коментиран от #32

    19:30 31.08.2026

  • 22 НИЩО МУ НЯМА

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    TAPИКАТ
    А ЗАЩО ОГЛЕДАЛАТА СА МУ ОТ...ЗИЛ..А

    19:30 31.08.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "КАК Е":

    ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ - ВЕЧЕ НЕМА
    ... В УСВИНИНЕ :)
    ..... ПРОБЛЕМА Е ГОЛЯМ !:)

    Коментиран от #31

    19:31 31.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Герге ,

    0 2 Отговор
    Вече помниш , къде си си оставил очилата , а ?

    19:33 31.08.2026

  • 26 АМИ БАЯ ГОЛЕМШЪК Е

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Няма край руският позор":

    ОКОЛО 25% ОТ УКРАЙНА
    И УТРОЕН РАЗМЕР НА ГРОБИЩАТА В СТРАНАТА

    19:33 31.08.2026

  • 27 1945

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ежедневно има. вчера рафинерия, завод и военно летище.

    19:34 31.08.2026

  • 28 МАЙ НЕ БРОИШ

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Междувременно":

    УКРАИНСКАТА ПОСЛАНИЧКА У НАС

    Коментиран от #36

    19:34 31.08.2026

  • 29 Аеееее

    3 0 Отговор
    Дъртите русорасти марш на фронта! Мунчо ви намали пенсиите.

    19:34 31.08.2026

  • 30 Само това повтаряп

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Многоходовото":

    малоумник.
    Два милиона, РУсия нам-кво-си.
    Кой знае в каква кочина живееш но за Русия си се загрижил, влокук.

    Коментиран от #37

    19:35 31.08.2026

  • 31 АРЕ БЕ

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ТЕА МАЙ БАЯ СА СА УС.....РАЛИ

    19:35 31.08.2026

  • 32 да питам

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Крайцера Москва":

    Да бе верно, какво стана крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?

    Коментиран от #40

    19:35 31.08.2026

  • 33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    0 2 Отговор
    АКО ЗНАЕТЕ САМО КАК МИРИШЕ МЕКИЦАТА НА ДРУГАРКАТА МИТРОФАНОВА.
    ....
    НИЩО НЕ ЗНАЕТЕ.

    Коментиран от #38

    19:36 31.08.2026

  • 34 Ей, не се научихте!

    0 1 Отговор
    Такова нещо като украински дронове няма. Особено пък морските.И не украинци оперират с тях.

    Също както не се научихте, че такова нещо като "Шахеди" там, няма! Освен ако не настъпи Зельо и иранската мотика.

    19:37 31.08.2026

  • 35 ИЗНОСА ПРЕЗ ОДЕСА

    1 1 Отговор
    Върви ли?

    19:37 31.08.2026

  • 36 Междувременно

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "МАЙ НЕ БРОИШ":

    Тя е мостра ,за запознаване с материята бхихихихи

    19:37 31.08.2026

  • 37 ОБЕЩАЛИ СА МУ

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Само това повтаряп":

    ЛИЧНА КОФА ЗА БОКЛУК С КАТИНАР
    САМО ЗА НЕГО ЗА ТОВА СЕ ПЪНЕ

    19:38 31.08.2026

  • 38 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ТИ ЯВНО СИ И ЛАПАЛ МЕКИЦАТА,
    КАКТО МИ ЛАПАШ НИК-А :)

    19:38 31.08.2026

  • 39 Брачет

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Рузнята е с още по нисък ... Живял ли си там ?

    19:39 31.08.2026

  • 40 Димон Сладкия Бонбон

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "да питам":

    Мда ,паркира до ГeйТман Сагайдачний борд до борд ,пита го как е водата

    19:39 31.08.2026

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