Далеч от украинските дронове! Русия спешно пренасочва износа на зърно към Балтийско море

Руските износители на зърно започват да пренасочват все по-големи количества към пристанища на Балтийско море, включително към терминали в балтийските държави, след като украинските атаки с дронове нарушиха търговията през Черно и Азовско море, съобщиха търговци и анализатори пред "Ройтерс".
Русия и Украйна през последните седмици засилиха ударите срещу експортни терминали и кораби, превозващи зърно в Черно море, което доведе до най-сериозните нарушения на търговията в региона от началото на войната преди повече от четири години.
През последния експортен сезон от юли 2025 г. до юни 2026 г. Русия е изнесла през пристанищата на Черно и Азовско море 46,3 млн. тона зърно, или около 90% от целия руски морски износ на зърнени култури. За сравнение, през руските пристанища на Балтийско море са преминали едва около 1 млн. тона.
Сега обаче интересът към северния маршрут рязко нараства. Според източник от сектора заявките за железопътен превоз на зърно към руските балтийски пристанища през настоящия сезон са достигнали 5 млн. тона към 18 август, като по-голямата част от количествата трябва да бъдат доставени през август и септември.
За сравнение, заявките за превози към черноморските пристанища Новоросийск и Туапсе са били за около 6 млн. тона.
Руските компании все по-активно проучват и възможностите за използване на пристанища в балтийските държави, най-вече в Латвия, която е член на Европейския съюз и НАТО.
Въпреки силно влошените отношения между Москва и балтийските страни руски зърнени товари продължават да преминават през техни пристанища. През последния сезон обемът им е бил около 1 млн. тона спрямо 2,5 млн. тона две години по-рано.
"Балтийският регион, северозападът, сега е основният ресурс", заяви ръководителят на консултантската компания "СовЕкон" Андрей Сизов.
По думите му още през септември може да се наблюдава рязко увеличение на доставките както през руските пристанища на Балтийско море, така и през терминалите в балтийските държави.
Председателят на Руския зърнен съюз Аркадий Злочевски прогнозира, че износът на руско зърно през балтийските държави може да достигне между 5 и 6 млн. тона през настоящия сезон. Ако бъдат използвани и естонски пристанища, според него количеството потенциално би могло да достигне дори 10 млн. тона.
Сизов е по-предпазлив и оценява възможния износ през пристанищата на балтийските държави на между 200 000 и 400 000 тона месечно. Това все пак би било приблизително два пъти повече от капацитета, който той очаква да бъде използван през руските балтийски терминали.
Общият капацитет за обработка на зърно в пристанищата на трите балтийски държави надхвърля 18 млн. тона годишно. Тези мощности обаче обслужват и зърно от други европейски държави и не могат да бъдат използвани изцяло за руски товари.
В миналото балтийските държави бяха важни транзитни маршрути за руския износ на петрол и торове. С влошаването на отношенията Москва започна ускорено да развива собствена пристанищна инфраструктура.
След като Русия се превърна в един от най-големите участници на световния пазар на земеделска продукция и в най-големия износител на пшеница, бяха изградени специализирани зърнени терминали във Висоцк и Уст Луга. Зърно може да се изнася също през Санкт Петербург и Калининград.
Общият капацитет на руските пристанища на Балтийско море се оценява на до 7 млн. тона зърно годишно.
Дори след разширяването им обаче северните маршрути не могат напълно да заменят пристанищата на Черно и Азовско море.
Злочевски изчислява, че в най-добрия случай всички останали руски пристанища заедно със сухопътните маршрути могат да поемат едва около половината от количествата, които нормално се изнасят през Черно и Азовско море.
Проблемите с южните маршрути вече оказват натиск върху руския зърнен сектор. Голямата реколта и затрудненият износ създават излишък на вътрешния пазар и натискат цените надолу, докато правителството обсъжда субсидиране на железопътните превози и други мерки за намиране на алтернативни експортни коридори.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Многоходовото
Коментиран от #11, #30
19:15 31.08.2026
2 варна
истинска руска щайга на четири гуми хаххаха
Коментиран от #18
19:16 31.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Копейки,
Коментиран от #17
19:18 31.08.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
КАК Е НА ФРОНТА , КИЙВ СПРЯ ЛИ ДА ГОРИ
.....
ДАЙТЕ МАЛКО ИСТИНСКИ КЕФ - СТИГА С ТЕОРЕТИЧНИ СТАТИИ :)
Коментиран от #27
19:20 31.08.2026
6 Чукче - философ
„Всичко ще се стопи, точно като лед, само едно ще остане недокоснато - славата на Владимир, славата на Русия. Прекалено много поднесени жертви има. Никой не може да спре Русия. Тя ще помете всичко по пътя си и не само ще се съхрани, но и ще стане господар на света."
„Това, което се е обединявало, ще се разпадне на парчета. Това ще се случи в близост до Русия", гласи друго от пророчествата на Ванга.
Преди четири години всички сметнаха, че става дума за Евросъюза, което съвсем не е изключено. Но, може би, Ванга отново е имала предвид Украйна, която се разпада буквално пред очите ни.
„Все по-често ще срещате хора, които имат очи, но не виждат, имат уши, но не чуват.... "
Коментиран от #9
19:20 31.08.2026
7 АНГЛОСАКСИТЕ
19:21 31.08.2026
8 Стоянчо Пуканката
19:22 31.08.2026
9 Наблюдател
До коментар #6 от "Чукче - философ":Склонен съм да вярвам повече на Баба Ванга отколкото на Вкиснатото Зеле.
19:23 31.08.2026
10 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #14, #39
19:24 31.08.2026
11 КАК Е
До коментар #1 от "Многоходовото":СКЪПИ УКРАИНЦИ
РУСИЯ ШЕ ИЗНАСЯ ОТ КЪДЕТО ЩЕ
ОТ ПЕТЕРБУРГ ДО ВЛАДИВОСТОК
А ВИЕ ОТ КЪДЕ ШЕ ИЗНАСЯТЕ
ЩОТО ПОЛСКИТЕ ФЕРМЕРИ МАЙ ША БЛОКИРАТ ГРАНИЦАТА
ЗА ЧЕРНО МОРЕ МОЖЕ ДА ЗАБРАЙТЕ
АБЕ ОСТАНАХА ЛИ ВИ ТЕЦ ОВЕ
КУПУВАЙТЕ ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ ЗА ДА ИМА С КО ДА СИ БЪРШЕТЕ СОПОЛИТЕ
Коментиран от #23
19:24 31.08.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.. С ФАБ 500
......
НЕ ЗНАМ ЗА ЗЪРНОТО, АМА РУСКАТА ПЕХОТА МАЧКА :)
19:25 31.08.2026
13 Мадяр
19:25 31.08.2026
14 Виждащ
До коментар #10 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Прав си.
На доста от бандерите рейтингът е толкова нисък че стига чак до 2 метра под земята.
19:26 31.08.2026
15 Няма край руският позор
Коментиран от #26
19:27 31.08.2026
16 Мишел
19:27 31.08.2026
17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "Копейки,":Това е ГАЗ ка бе девствен мозък
Коментиран от #22
19:27 31.08.2026
18 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #2 от "варна":АААА НЕ ТАКА...В Д.А.П....1989г. пр.н.е.
ЗНАЕТЕЛИ С ТОЗ ГАЗ 53
КОЛКО КЪЩИ...ВИЛИ...И СТУДЕНТИ
СА ЗАВЪРШЕНИ....С НЕ РЕГЛАМЕНТИРАНИ КУРСОВЕ
И ПРИСВОЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН БЕНЗИН
19:28 31.08.2026
19 БЛЕК РОК
19:29 31.08.2026
20 Междувременно
Коментиран от #28
19:29 31.08.2026
21 Крайцера Москва
Коментиран от #32
19:30 31.08.2026
22 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":TAPИКАТ
А ЗАЩО ОГЛЕДАЛАТА СА МУ ОТ...ЗИЛ..А
19:30 31.08.2026
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #11 от "КАК Е":ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ - ВЕЧЕ НЕМА
... В УСВИНИНЕ :)
..... ПРОБЛЕМА Е ГОЛЯМ !:)
Коментиран от #31
19:31 31.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Герге ,
19:33 31.08.2026
26 АМИ БАЯ ГОЛЕМШЪК Е
До коментар #15 от "Няма край руският позор":ОКОЛО 25% ОТ УКРАЙНА
И УТРОЕН РАЗМЕР НА ГРОБИЩАТА В СТРАНАТА
19:33 31.08.2026
27 1945
До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ежедневно има. вчера рафинерия, завод и военно летище.
19:34 31.08.2026
28 МАЙ НЕ БРОИШ
До коментар #20 от "Междувременно":УКРАИНСКАТА ПОСЛАНИЧКА У НАС
Коментиран от #36
19:34 31.08.2026
29 Аеееее
19:34 31.08.2026
30 Само това повтаряп
До коментар #1 от "Многоходовото":малоумник.
Два милиона, РУсия нам-кво-си.
Кой знае в каква кочина живееш но за Русия си се загрижил, влокук.
Коментиран от #37
19:35 31.08.2026
31 АРЕ БЕ
До коментар #23 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ТЕА МАЙ БАЯ СА СА УС.....РАЛИ
19:35 31.08.2026
32 да питам
До коментар #21 от "Крайцера Москва":Да бе верно, какво стана крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?
Коментиран от #40
19:35 31.08.2026
33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
НИЩО НЕ ЗНАЕТЕ.
Коментиран от #38
19:36 31.08.2026
34 Ей, не се научихте!
Също както не се научихте, че такова нещо като "Шахеди" там, няма! Освен ако не настъпи Зельо и иранската мотика.
19:37 31.08.2026
35 ИЗНОСА ПРЕЗ ОДЕСА
19:37 31.08.2026
36 Междувременно
До коментар #28 от "МАЙ НЕ БРОИШ":Тя е мостра ,за запознаване с материята бхихихихи
19:37 31.08.2026
37 ОБЕЩАЛИ СА МУ
До коментар #30 от "Само това повтаряп":ЛИЧНА КОФА ЗА БОКЛУК С КАТИНАР
САМО ЗА НЕГО ЗА ТОВА СЕ ПЪНЕ
19:38 31.08.2026
38 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #33 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ТИ ЯВНО СИ И ЛАПАЛ МЕКИЦАТА,
КАКТО МИ ЛАПАШ НИК-А :)
19:38 31.08.2026
39 Брачет
До коментар #10 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Рузнята е с още по нисък ... Живял ли си там ?
19:39 31.08.2026
40 Димон Сладкия Бонбон
До коментар #32 от "да питам":Мда ,паркира до ГeйТман Сагайдачний борд до борд ,пита го как е водата
19:39 31.08.2026