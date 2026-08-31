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Вътрешно разследване! Бият ли се индонезийски наемници на страната на Русия в Украйна
  Тема: Украйна

Вътрешно разследване! Бият ли се индонезийски наемници на страната на Русия в Украйна

31 Август, 2026 18:14 792 67

  • русия-
  • украйна-
  • войници

Ако информациите се потвърдят, бойците рискуват да изгубят гражданството си по силата на закон, който задължава индонезийците да получат одобрение от президента, ако желаят да служат във въоръжените сили на чужда държава

Вътрешно разследване! Бият ли се индонезийски наемници на страната на Русия в Украйна - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Властите на Индонезия разследват информация, засягаща няколко индонезийски граждани, които са заподозрени, че са се присъединили към руската армия и се бият на фронта в Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Няколко министерства и правителствени институции на Индонезия проверяват в момента информации на украинските власти, съобщи индонезийското Министерство на външните работи, без да уточни какъв е броят на индонезийците, заподозрени, че са се присъединили към руската армия.

Ако информациите на Украйна се потвърдят, бойците рискуват да изгубят гражданството си по силата на закон, който задължава индонезийците да получат одобрение от президента, ако желаят да служат във въоръжените сили на чужда държава.

"Ако се потвърди участието на индонезийски граждани във въоръжените сили на чужда държава, то тогава става въпрос за индивидуално решение, което не отразява нито политиката, нито становището на индонезийското правителство. Информацията относно самоличността, процедурата на набиране и формата, под която споменатите лица са се ангажирали (в руските сили, бел. ред.) все още предстои да бъде изяснена по-подробно", допълни министерството.

Индонезийското правителство ще разследва също така "възможността за извършването на измами, експлоатация или набиране чрез предложения за работа, които не съответстват на първоначалната цел", подчерта индонезийското външнополитическо ведомство.

От Индонезия никога не е имало голям брой наемници, отиващи да се бият на страната на Украйна или Русия. И двете държави набират чуждестранни бойци от началото на конфликта между тях, отбелязва АФП.

Според различни информации граждани от африкански страни са били принудително набирани, за да воюват на страната на Русия в Украйна, след като са били привличани с обещания за работа в чужбина.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ......-

    22 8 Отговор
    Тъжен евроКвич на розовите неможаци.

    18:17 31.08.2026

  • 2 Путин многоходовия

    12 19 Отговор
    Много ме е страх за живота ми, затова ще жертвам още 400 000 ватници. За да живея още половин година.

    Коментиран от #26

    18:18 31.08.2026

  • 3 Трапезен бунтар

    15 20 Отговор
    Бият се всякаква nanлач за монголята от Московието .
    Само нашите копейки си седят удобно в ЕС и громят Запада от дивана.

    Коментиран от #20

    18:19 31.08.2026

  • 4 Ъхъ

    13 8 Отговор
    Да бият се и кво! А?

    Коментиран от #11, #12, #43

    18:20 31.08.2026

  • 5 Нямат край

    11 9 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #46

    18:21 31.08.2026

  • 6 ГОЛЕМ СМЕХ

    16 3 Отговор
    Всеки наемник може да се бие когато и за когото си иска. Негова си работа.

    Коментиран от #22, #40

    18:21 31.08.2026

  • 7 Истината

    7 13 Отговор
    Нормално е да наемат чужденци за армията.
    То мъже в блатото вече няма, станаха на слънчогледи.
    Остана ли са само женчовци, традиционниnegpacи, нетрадиционниnegpacи, безnoлови ypogи, алкохолици и наркомани.

    18:22 31.08.2026

  • 8 Отреазвяващ

    9 4 Отговор
    Парите не миришат.

    18:22 31.08.2026

  • 9 Реалист

    9 12 Отговор
    Нали точно външните наемници му спасиха Zagника на Путлер.

    18:24 31.08.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 7 Отговор
    пе де ругата от Масква , наврял си Крим в г..а да не е отишъл доброволец , не го мяркам днес

    Коментиран от #27

    18:24 31.08.2026

  • 11 Пепи Волгата

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "Ъхъ":

    Не ме интересува! Аз избрах еврото!

    Коментиран от #64

    18:25 31.08.2026

  • 12 1945

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ъхъ":

    ще им отнемат индонезийското гражданство.

    18:25 31.08.2026

  • 13 Kaлпазанин

    6 4 Отговор
    И то как ,бият се и индианци от амазонка ,даже и извънземни

    18:26 31.08.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 8 Отговор
    КАК Е МАДЯР ?
    .... УНИЩОЖИ ЛИ ВЕЧЕ БРАТУШКИТЕ
    ИЛИ БЕРЕ ПЛОДОВЕТЕ НА КАКТУСИТЕ С ГОЛИ РЪЦЕ ?

    Коментиран от #58

    18:26 31.08.2026

  • 15 Няма край руският идиотизъм !

    6 9 Отговор
    Няма.

    Коментиран от #29, #36

    18:27 31.08.2026

  • 16 Намерили украинците

    12 5 Отговор
    С кого да се занимават. Колко са наемниците от Латинска Америка, САЩ и ЕС, които се бият за Украйна и им се плаща с нашите пари не смеят да кажат, но някакви мними индонезийци и легендарните севернокорейци им бъркат в здравето и тръбят за тях навсякъде. Жалка картинка.

    Коментиран от #37

    18:27 31.08.2026

  • 17 Кажи честно ... 🤣

    6 6 Отговор
    Задължително е да има чужденци с дълги паламарки, за да привличат руските госпожици на фронта . 🤣🤣🤣

    Коментиран от #21, #28

    18:27 31.08.2026

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 6 Отговор
    Днес излезе първото официално видео и репортаж за работата на руските лазерни ПВО комплекси.Автор - Александр Рогаткин, спецкор на СВО.
    А Киев има ли някакво ПВО или само прашки, хахахах?
    Как е метро то в Киев? Още топло ли е?
    А яйца и Интернет в Киев има ли?

    18:27 31.08.2026

  • 19 Нашенец

    7 6 Отговор
    Щом са дошли в чужда държава да убиват ще си понасят последствията!
    Каквито и да са щом са на чужда територия и доброволно убиват украинци ще бъдат изчиствани наред!
    Ако Украйна беше нападнала Русия и на руска територия чужденци убиваха руснаци щеше да е същото!

    18:27 31.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 7 Отговор

    До коментар #17 от "Кажи честно ... 🤣":

    Ти явно от прайда такива Аресваш,хах.

    18:28 31.08.2026

  • 22 Лост

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    И аз така мисля.Един фен на Левски отиде да се бие за Украйна и го убиха.И тук се вдигна голям вой.Ами той не е дете и знае къде отива.Сега и Насар ще се състезава в германски отбор.След като не му осигуряват нормални условия тук, какво му остава да прави?

    18:28 31.08.2026

  • 23 Обещали да им много пари, но са

    6 5 Отговор
    забравили да им кажат, че ще са живи само 25 мин.

    Коментиран от #55

    18:29 31.08.2026

  • 24 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС

    6 9 Отговор
    ВСЕКИ ТРЕТИ РУСКИ БРАТ ВЛЯЗЪЛ В УКРАЙНА Е ЛИКВИДИРАН!
    ...
    БРАТУШКИТЕ БИВАТ ИЗБИВАНИ КАТ КУЧЕТА!
    ((:

    18:30 31.08.2026

  • 25 Николай II

    4 5 Отговор
    Пак тъпи коментатори. Всяка държава има собствени закони за собствените граждани. Ако има забрана/да участва в чужда армия/, такъв е законът. До тъпчо № 6. В България, например, има закон, който позволява полицаи да малтретират жени/Струмяни/. Ей така. В други държави не може.

    Коментиран от #47

    18:31 31.08.2026

  • 26 Ами

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "Путин многоходовия":

    400 хиляди, срещу 2 милиона и 400 хиляди укристанци е добре...

    18:31 31.08.2026

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 6 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Бях при же Нати, хахах
    Каза Пак да идвам, щото Ти вършиш работа, колкотоПВО то в Киев, хазаах.
    Каза да взема и други приятели, хаззах

    18:31 31.08.2026

  • 28 Зоя Курводемянская

    6 3 Отговор

    До коментар #17 от "Кажи честно ... 🤣":

    Без мъже останахме.

    Коментиран от #34

    18:32 31.08.2026

  • 29 Помниш ли, когато

    6 4 Отговор

    До коментар #15 от "Няма край руският идиотизъм !":

    руски генерали бяха пратили войничета да копаят противотанкови окопи край Чернобил?
    🥳🥳🥳🥳🥳

    Коментиран от #67

    18:32 31.08.2026

  • 30 Бият се

    7 3 Отговор
    25 минути!

    18:33 31.08.2026

  • 31 Пиночет

    7 4 Отговор
    Кога товарим копейките?

    18:33 31.08.2026

  • 32 да питам

    6 3 Отговор
    Абе , пратиха ли 3 туби бензин на ким чов ците , да приехают ?

    18:33 31.08.2026

  • 33 Няма такивa иgиoти !

    6 4 Отговор
    Путин се страхува за живота си в случай на поражение в Украйна и планира да изпрати още 300 000–400 000 руснаци на война.
    Руският президент Путин е решил да ескалира допълнително войната в Украйна и се готви да изпрати още няколкостотин хиляди руснаци на фронта, съобщиха източници, близки до Кремъл. Според един от тях Путин смята, че прекратяването на войната без поне осигуряване на окупацията на целия Донбас би изложило живота му на риск. „Ще ме обесят“, казал той на своите доверени лица.
    В същото време, продължаването на войната в сегашния й формат създава проблеми и за Путин, тъй като армията му не е в състояние да постигне решителен обрат от няколко години. „Сценариите, базирани на инерция, са неизгодни за Кремъл“, тъй като те само пилеят икономически ресурси и политически капитал, обясни един от членовете на руския елит.
    По-конкретно, той планира да изпрати допълнителни 300 000–400 000 души на фронта, без непременно да обявява нова мобилизация, тъй като указът за това е в сила от септември 2022 г. Очаква се набирането на персонал да бъде поверено на регионалните власти, които ще използват натиск, за да поддържат недоволството на местно ниво. Източниците добавят, че новата система вече се тества в Пензенска област, където мъже биват задържани по улиците и насилствено изпращани на война.

    Коментиран от #41

    18:33 31.08.2026

  • 34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 7 Отговор

    До коментар #28 от "Зоя Курводемянская":

    Зоите от ЕС всичките сте курводемянски, Браво, много точен Ник, хазазаз!!!!!

    18:33 31.08.2026

  • 35 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 5 Отговор
    НИВЕА НЕМА , ДАНОН НЕМА, КОЛА НЕМА, ПЕПСИ НЕМА, НОВАРТИС НЕМА, БАНАНИ НЕМА, ЯЙЦА НЕМА В УКРАИНЕ
    ......
    САМО "ОРКИ" ИМА :)

    Коментиран от #42

    18:35 31.08.2026

  • 36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 7 Отговор

    До коментар #15 от "Няма край руският идиотизъм !":

    Папа - Гал, смени плочата, хахахх. Раз Брахме Ти диагноза так, не я афиширай повече

    18:37 31.08.2026

  • 37 Като не смеят да ти кажат,

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Намерили украинците":

    ти откъде знаеш, че има такива?
    От ТАСС ли?
    И оттам да е, дай инфо за публикацията?

    Нали не си го измисли от яд и безсилие?

    18:37 31.08.2026

  • 38 За цял ден

    2 5 Отговор
    това ли измислихте,факти?!Много зле!А колкото до гражданството,ще им дадат руско плюс жилище/безплатно/!

    18:39 31.08.2026

  • 39 Стоянчо Пуканката

    2 7 Отговор
    Русия разполага с неограничен финансов продукт и си плаща. Къде е новината? Напълно нормално и естествено е най-богатата държава на планетата да има наемна армия- съставена от местни и чуждестранни такива- и да си постига целите, без "да си цапа много-много ръцете"...

    Коментиран от #48, #65

    18:39 31.08.2026

  • 40 Много смех

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Обаче , ако наемниците сс в Украйна , според рузнята , неможе ..

    18:39 31.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Затова

    2 5 Отговор

    До коментар #35 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    фермерите в ЕС реват!

    18:40 31.08.2026

  • 43 болшевик

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ъхъ":

    Това е, че тия където се бият не знаят за какво се бият и за кого се бият, а ги интересуват само парите ако им дават! Война без идеология е вредна за масите и от двете враждуващи страни, в угода е само на олигархията, капиталистите и феодалите които от богати стават още по-богати, а бедните ги избиват на фронта.

    18:40 31.08.2026

  • 44 голем смех

    7 2 Отговор
    Безбожника Пусин прати и кокалите на Дмитрий Донски на фронта да помагат.

    18:40 31.08.2026

  • 45 Кокошенко

    7 1 Отговор
    руснака изкарва 10 минути повече от индонезиеца!

    18:41 31.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Атина Палада

    0 6 Отговор

    До коментар #25 от "Николай II":

    .Ако в Индонезия има такъв закон ,както пише в статията ,логично е да е така,както казваш ти...Но в Украйна не е редовната руска армия ..Руската армия си е по казармите в Русия.В Украйна са наемници! Така,че дали този закон е само за редовна чужда армия или и за наемнически ..Защото наемническата си е като да отидеш като наемник в дадена фирма в чужда държава.

    Коментиран от #50, #51

    18:42 31.08.2026

  • 48 Ай майкуууу

    6 0 Отговор

    До коментар #39 от "Стоянчо Пуканката":

    Най-богатата държава вика пуканката.😂😂😂😂😂

    18:42 31.08.2026

  • 49 Безмозгин

    1 4 Отговор
    Редклиф прибра ли живите натовски генерали?

    Коментиран от #52

    18:43 31.08.2026

  • 50 Къде

    5 0 Отговор

    До коментар #47 от "Атина Палада":

    се учи за наемник?

    18:44 31.08.2026

  • 51 Каква е разликата

    6 0 Отговор

    До коментар #47 от "Атина Палада":

    между редовна и нередовна армия?

    Коментиран от #60

    18:45 31.08.2026

  • 52 Атина Палада

    1 5 Отговор

    До коментар #49 от "Безмозгин":

    За ония дето изпълзяха от бункерите на Азовстал преоблечени в рокли ли питаш?:) Натовските генерали преоблечени в рокли и руснаците отвън се спукаха от смях:)))

    Коментиран от #56

    18:46 31.08.2026

  • 53 Всякакви азиатци се бият

    5 2 Отговор
    на страната на православна славянска Русия против православна славянска Украйна.

    Коментиран от #59

    18:46 31.08.2026

  • 54 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 2 Отговор
    КАКВО СПИРА БЪЛГАРСКИ НАЕМНИЦИ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

    18:47 31.08.2026

  • 55 Бай Иван

    1 5 Отговор

    До коментар #23 от "Обещали да им много пари, но са":

    Стига с тези бъртвежи и измишльотини ! Няма такива 25 минути , 37 секунди и подобни глупости! Няма , това е война и никой не е застрахован от смърт! Но украЙниците губят много повече хора и територии ежедневно!

    Коментиран от #62

    18:48 31.08.2026

  • 56 Рокля с биберон

    5 0 Отговор

    До коментар #52 от "Атина Палада":

    ПЕТ ГОДИНИ ги чакаме да ги покажете тези натовски генерали. 200 ли бяха, 500 ли бяха!

    Коментиран от #63

    18:48 31.08.2026

  • 57 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 3 Отговор
    В ИНДОНЕЗИЯ НЯМА ЕВРЕИ
    КАТО В УКРАЙНА - ЕСТЕСТВЕНО Е ДА УЧАСТВАТ :)

    18:49 31.08.2026

  • 58 МАДЯР Е УНГАРЕЦ

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    УНГАРЦИТЕ МРАЗЯТ РУСНАЦИ
    ТРЕПАТ ГИ ЗА СПОРТ

    18:49 31.08.2026

  • 59 Православен

    4 0 Отговор

    До коментар #53 от "Всякакви азиатци се бият":

    Руските мюсюлмани са 50% от руските наемници във въоръжените сили на Руската федерация биещи се срещу украйна. Ракетчиците които обстрелват болници, детски градини, училища и жилищни квартали са алах-акбараджии.

    18:51 31.08.2026

  • 60 Атина Палада

    0 3 Отговор

    До коментар #51 от "Каква е разликата":

    Не би ли трябвало да има разлика? Едната си е редовна армия на държавата .Другата си е частна военна армия..Ти можеш да отидеш да работиш в каквато си пожелаеш частна фирма в чужбина..А дали е дърводелска фирмата и да правиш маси и столове,дали е военна и участваш във въоръжен конфликт...Каква е разликата? Ти нямаш съприкосновение с въоръжените сили на дадената страна .

    Коментиран от #66

    18:52 31.08.2026

  • 61 Копейки

    4 0 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    18:53 31.08.2026

  • 62 Всъщност не

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "Бай Иван":

    Не губят повече, а по малко и издържат с дни.
    Пускат в отпуска и т.н.
    Не си в час.
    Поне чети руските военни блогъри, които са написали колко издържат руските аскери. Нали затова има брожение.
    Като си заравяш главата в пясъка, не си решаваш тревогите.

    18:53 31.08.2026

  • 63 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #56 от "Рокля с биберон":

    Те са из тайгата в Сибир и секат дърва..Как да ти ги показват?:)))

    18:54 31.08.2026

  • 64 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пепи Волгата":

    И ние сме много доволни от еврото 😘

    18:55 31.08.2026

  • 65 Новината е, че лъжеш

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Стоянчо Пуканката":

    Руските банки са пред фалит.

    18:56 31.08.2026

  • 66 Блонди

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Атина Палада":

    частна беше на Пригожин,Вагнер!Лющи боба с армии не се занимавай!

    18:56 31.08.2026

  • 67 Руски войници копаят в "Червената гора"

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Помниш ли, когато":

    "Червената гора" - зоната с най-висока радиация в Чернобил. Руските войници, копали окопи там, ще живеят максимум година. Руските войски, които са окупирали АЕЦ в Чернобил, освен че прекали дълго време на мястото с висока радиация, са отнесли и предмети с много висок радиационен фон. Стотици руски военни са копали окопи в изключително радиоактивната пръст без никаква екипировка. А с движението си в района и копаенето на окопи са вдигали радиоактивен прах, който вдишвали. Това неминуемо води до лъчева болест с фатален край.

    18:59 31.08.2026

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