Вътрешно разследване! Бият ли се индонезийски наемници на страната на Русия в Украйна

Властите на Индонезия разследват информация, засягаща няколко индонезийски граждани, които са заподозрени, че са се присъединили към руската армия и се бият на фронта в Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Няколко министерства и правителствени институции на Индонезия проверяват в момента информации на украинските власти, съобщи индонезийското Министерство на външните работи, без да уточни какъв е броят на индонезийците, заподозрени, че са се присъединили към руската армия.
Ако информациите на Украйна се потвърдят, бойците рискуват да изгубят гражданството си по силата на закон, който задължава индонезийците да получат одобрение от президента, ако желаят да служат във въоръжените сили на чужда държава.
"Ако се потвърди участието на индонезийски граждани във въоръжените сили на чужда държава, то тогава става въпрос за индивидуално решение, което не отразява нито политиката, нито становището на индонезийското правителство. Информацията относно самоличността, процедурата на набиране и формата, под която споменатите лица са се ангажирали (в руските сили, бел. ред.) все още предстои да бъде изяснена по-подробно", допълни министерството.
Индонезийското правителство ще разследва също така "възможността за извършването на измами, експлоатация или набиране чрез предложения за работа, които не съответстват на първоначалната цел", подчерта индонезийското външнополитическо ведомство.
От Индонезия никога не е имало голям брой наемници, отиващи да се бият на страната на Украйна или Русия. И двете държави набират чуждестранни бойци от началото на конфликта между тях, отбелязва АФП.
Според различни информации граждани от африкански страни са били принудително набирани, за да воюват на страната на Русия в Украйна, след като са били привличани с обещания за работа в чужбина.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ......-
18:17 31.08.2026
2 Путин многоходовия
Коментиран от #26
18:18 31.08.2026
3 Трапезен бунтар
Само нашите копейки си седят удобно в ЕС и громят Запада от дивана.
Коментиран от #20
18:19 31.08.2026
4 Ъхъ
Коментиран от #11, #12, #43
18:20 31.08.2026
5 Нямат край
Коментиран от #46
18:21 31.08.2026
6 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #22, #40
18:21 31.08.2026
7 Истината
То мъже в блатото вече няма, станаха на слънчогледи.
Остана ли са само женчовци, традиционниnegpacи, нетрадиционниnegpacи, безnoлови ypogи, алкохолици и наркомани.
18:22 31.08.2026
8 Отреазвяващ
18:22 31.08.2026
9 Реалист
18:24 31.08.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #27
18:24 31.08.2026
11 Пепи Волгата
До коментар #4 от "Ъхъ":Не ме интересува! Аз избрах еврото!
Коментиран от #64
18:25 31.08.2026
12 1945
До коментар #4 от "Ъхъ":ще им отнемат индонезийското гражданство.
18:25 31.08.2026
13 Kaлпазанин
18:26 31.08.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... УНИЩОЖИ ЛИ ВЕЧЕ БРАТУШКИТЕ
ИЛИ БЕРЕ ПЛОДОВЕТЕ НА КАКТУСИТЕ С ГОЛИ РЪЦЕ ?
Коментиран от #58
18:26 31.08.2026
15 Няма край руският идиотизъм !
Коментиран от #29, #36
18:27 31.08.2026
16 Намерили украинците
Коментиран от #37
18:27 31.08.2026
17 Кажи честно ... 🤣
Коментиран от #21, #28
18:27 31.08.2026
18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
А Киев има ли някакво ПВО или само прашки, хахахах?
Как е метро то в Киев? Още топло ли е?
А яйца и Интернет в Киев има ли?
18:27 31.08.2026
19 Нашенец
Каквито и да са щом са на чужда територия и доброволно убиват украинци ще бъдат изчиствани наред!
Ако Украйна беше нападнала Русия и на руска територия чужденци убиваха руснаци щеше да е същото!
18:27 31.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #17 от "Кажи честно ... 🤣":Ти явно от прайда такива Аресваш,хах.
18:28 31.08.2026
22 Лост
До коментар #6 от "ГОЛЕМ СМЕХ":И аз така мисля.Един фен на Левски отиде да се бие за Украйна и го убиха.И тук се вдигна голям вой.Ами той не е дете и знае къде отива.Сега и Насар ще се състезава в германски отбор.След като не му осигуряват нормални условия тук, какво му остава да прави?
18:28 31.08.2026
23 Обещали да им много пари, но са
Коментиран от #55
18:29 31.08.2026
24 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС
...
БРАТУШКИТЕ БИВАТ ИЗБИВАНИ КАТ КУЧЕТА!
((:
18:30 31.08.2026
25 Николай II
Коментиран от #47
18:31 31.08.2026
26 Ами
До коментар #2 от "Путин многоходовия":400 хиляди, срещу 2 милиона и 400 хиляди укристанци е добре...
18:31 31.08.2026
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Бях при же Нати, хахах
Каза Пак да идвам, щото Ти вършиш работа, колкотоПВО то в Киев, хазаах.
Каза да взема и други приятели, хаззах
18:31 31.08.2026
28 Зоя Курводемянская
До коментар #17 от "Кажи честно ... 🤣":Без мъже останахме.
Коментиран от #34
18:32 31.08.2026
29 Помниш ли, когато
До коментар #15 от "Няма край руският идиотизъм !":руски генерали бяха пратили войничета да копаят противотанкови окопи край Чернобил?
🥳🥳🥳🥳🥳
Коментиран от #67
18:32 31.08.2026
30 Бият се
18:33 31.08.2026
31 Пиночет
18:33 31.08.2026
32 да питам
18:33 31.08.2026
33 Няма такивa иgиoти !
Руският президент Путин е решил да ескалира допълнително войната в Украйна и се готви да изпрати още няколкостотин хиляди руснаци на фронта, съобщиха източници, близки до Кремъл. Според един от тях Путин смята, че прекратяването на войната без поне осигуряване на окупацията на целия Донбас би изложило живота му на риск. „Ще ме обесят“, казал той на своите доверени лица.
В същото време, продължаването на войната в сегашния й формат създава проблеми и за Путин, тъй като армията му не е в състояние да постигне решителен обрат от няколко години. „Сценариите, базирани на инерция, са неизгодни за Кремъл“, тъй като те само пилеят икономически ресурси и политически капитал, обясни един от членовете на руския елит.
По-конкретно, той планира да изпрати допълнителни 300 000–400 000 души на фронта, без непременно да обявява нова мобилизация, тъй като указът за това е в сила от септември 2022 г. Очаква се набирането на персонал да бъде поверено на регионалните власти, които ще използват натиск, за да поддържат недоволството на местно ниво. Източниците добавят, че новата система вече се тества в Пензенска област, където мъже биват задържани по улиците и насилствено изпращани на война.
Коментиран от #41
18:33 31.08.2026
34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #28 от "Зоя Курводемянская":Зоите от ЕС всичките сте курводемянски, Браво, много точен Ник, хазазаз!!!!!
18:33 31.08.2026
35 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
САМО "ОРКИ" ИМА :)
Коментиран от #42
18:35 31.08.2026
36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #15 от "Няма край руският идиотизъм !":Папа - Гал, смени плочата, хахахх. Раз Брахме Ти диагноза так, не я афиширай повече
18:37 31.08.2026
37 Като не смеят да ти кажат,
До коментар #16 от "Намерили украинците":ти откъде знаеш, че има такива?
От ТАСС ли?
И оттам да е, дай инфо за публикацията?
Нали не си го измисли от яд и безсилие?
18:37 31.08.2026
38 За цял ден
18:39 31.08.2026
39 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #48, #65
18:39 31.08.2026
40 Много смех
До коментар #6 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Обаче , ако наемниците сс в Украйна , според рузнята , неможе ..
18:39 31.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Затова
До коментар #35 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":фермерите в ЕС реват!
18:40 31.08.2026
43 болшевик
До коментар #4 от "Ъхъ":Това е, че тия където се бият не знаят за какво се бият и за кого се бият, а ги интересуват само парите ако им дават! Война без идеология е вредна за масите и от двете враждуващи страни, в угода е само на олигархията, капиталистите и феодалите които от богати стават още по-богати, а бедните ги избиват на фронта.
18:40 31.08.2026
44 голем смех
18:40 31.08.2026
45 Кокошенко
18:41 31.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Атина Палада
До коментар #25 от "Николай II":.Ако в Индонезия има такъв закон ,както пише в статията ,логично е да е така,както казваш ти...Но в Украйна не е редовната руска армия ..Руската армия си е по казармите в Русия.В Украйна са наемници! Така,че дали този закон е само за редовна чужда армия или и за наемнически ..Защото наемническата си е като да отидеш като наемник в дадена фирма в чужда държава.
Коментиран от #50, #51
18:42 31.08.2026
48 Ай майкуууу
До коментар #39 от "Стоянчо Пуканката":Най-богатата държава вика пуканката.😂😂😂😂😂
18:42 31.08.2026
49 Безмозгин
Коментиран от #52
18:43 31.08.2026
50 Къде
До коментар #47 от "Атина Палада":се учи за наемник?
18:44 31.08.2026
51 Каква е разликата
До коментар #47 от "Атина Палада":между редовна и нередовна армия?
Коментиран от #60
18:45 31.08.2026
52 Атина Палада
До коментар #49 от "Безмозгин":За ония дето изпълзяха от бункерите на Азовстал преоблечени в рокли ли питаш?:) Натовските генерали преоблечени в рокли и руснаците отвън се спукаха от смях:)))
Коментиран от #56
18:46 31.08.2026
53 Всякакви азиатци се бият
Коментиран от #59
18:46 31.08.2026
54 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
18:47 31.08.2026
55 Бай Иван
До коментар #23 от "Обещали да им много пари, но са":Стига с тези бъртвежи и измишльотини ! Няма такива 25 минути , 37 секунди и подобни глупости! Няма , това е война и никой не е застрахован от смърт! Но украЙниците губят много повече хора и територии ежедневно!
Коментиран от #62
18:48 31.08.2026
56 Рокля с биберон
До коментар #52 от "Атина Палада":ПЕТ ГОДИНИ ги чакаме да ги покажете тези натовски генерали. 200 ли бяха, 500 ли бяха!
Коментиран от #63
18:48 31.08.2026
57 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КАТО В УКРАЙНА - ЕСТЕСТВЕНО Е ДА УЧАСТВАТ :)
18:49 31.08.2026
58 МАДЯР Е УНГАРЕЦ
До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":УНГАРЦИТЕ МРАЗЯТ РУСНАЦИ
ТРЕПАТ ГИ ЗА СПОРТ
18:49 31.08.2026
59 Православен
До коментар #53 от "Всякакви азиатци се бият":Руските мюсюлмани са 50% от руските наемници във въоръжените сили на Руската федерация биещи се срещу украйна. Ракетчиците които обстрелват болници, детски градини, училища и жилищни квартали са алах-акбараджии.
18:51 31.08.2026
60 Атина Палада
До коментар #51 от "Каква е разликата":Не би ли трябвало да има разлика? Едната си е редовна армия на държавата .Другата си е частна военна армия..Ти можеш да отидеш да работиш в каквато си пожелаеш частна фирма в чужбина..А дали е дърводелска фирмата и да правиш маси и столове,дали е военна и участваш във въоръжен конфликт...Каква е разликата? Ти нямаш съприкосновение с въоръжените сили на дадената страна .
Коментиран от #66
18:52 31.08.2026
61 Копейки
18:53 31.08.2026
62 Всъщност не
До коментар #55 от "Бай Иван":Не губят повече, а по малко и издържат с дни.
Пускат в отпуска и т.н.
Не си в час.
Поне чети руските военни блогъри, които са написали колко издържат руските аскери. Нали затова има брожение.
Като си заравяш главата в пясъка, не си решаваш тревогите.
18:53 31.08.2026
63 Атина Палада
До коментар #56 от "Рокля с биберон":Те са из тайгата в Сибир и секат дърва..Как да ти ги показват?:)))
18:54 31.08.2026
64 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #11 от "Пепи Волгата":И ние сме много доволни от еврото 😘
18:55 31.08.2026
65 Новината е, че лъжеш
До коментар #39 от "Стоянчо Пуканката":Руските банки са пред фалит.
18:56 31.08.2026
66 Блонди
До коментар #60 от "Атина Палада":частна беше на Пригожин,Вагнер!Лющи боба с армии не се занимавай!
18:56 31.08.2026
67 Руски войници копаят в "Червената гора"
До коментар #29 от "Помниш ли, когато":"Червената гора" - зоната с най-висока радиация в Чернобил. Руските войници, копали окопи там, ще живеят максимум година. Руските войски, които са окупирали АЕЦ в Чернобил, освен че прекали дълго време на мястото с висока радиация, са отнесли и предмети с много висок радиационен фон. Стотици руски военни са копали окопи в изключително радиоактивната пръст без никаква екипировка. А с движението си в района и копаенето на окопи са вдигали радиоактивен прах, който вдишвали. Това неминуемо води до лъчева болест с фатален край.
18:59 31.08.2026