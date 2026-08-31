Вътрешно разследване! Бият ли се индонезийски наемници на страната на Русия в Украйна

Властите на Индонезия разследват информация, засягаща няколко индонезийски граждани, които са заподозрени, че са се присъединили към руската армия и се бият на фронта в Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Няколко министерства и правителствени институции на Индонезия проверяват в момента информации на украинските власти, съобщи индонезийското Министерство на външните работи, без да уточни какъв е броят на индонезийците, заподозрени, че са се присъединили към руската армия.

Ако информациите на Украйна се потвърдят, бойците рискуват да изгубят гражданството си по силата на закон, който задължава индонезийците да получат одобрение от президента, ако желаят да служат във въоръжените сили на чужда държава.

"Ако се потвърди участието на индонезийски граждани във въоръжените сили на чужда държава, то тогава става въпрос за индивидуално решение, което не отразява нито политиката, нито становището на индонезийското правителство. Информацията относно самоличността, процедурата на набиране и формата, под която споменатите лица са се ангажирали (в руските сили, бел. ред.) все още предстои да бъде изяснена по-подробно", допълни министерството.

Индонезийското правителство ще разследва също така "възможността за извършването на измами, експлоатация или набиране чрез предложения за работа, които не съответстват на първоначалната цел", подчерта индонезийското външнополитическо ведомство.

От Индонезия никога не е имало голям брой наемници, отиващи да се бият на страната на Украйна или Русия. И двете държави набират чуждестранни бойци от началото на конфликта между тях, отбелязва АФП.

Според различни информации граждани от африкански страни са били принудително набирани, за да воюват на страната на Русия в Украйна, след като са били привличани с обещания за работа в чужбина.