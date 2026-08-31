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Тръмп, Путин и Зеленски! Москва разкри единственото условие за организирането на подобна среща
  Тема: Украйна

Тръмп, Путин и Зеленски! Москва разкри единственото условие за организирането на подобна среща

31 Август, 2026 21:14 1 464 42

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Песков подчерта, че проблемът не може да бъде решен чрез опростено споразумение, тъй като включва сложни и дълбоко вкоренени разногласия

Тръмп, Путин и Зеленски! Москва разкри единственото условие за организирането на подобна среща - 1
Фокус Фокус

Среща между лидерите на САЩ и Украйна и руския президент Владимир Путин би била възможна само с цел финализиране на окончателни споразумения, а не за преговори. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчертава обаче, че постигането на тези споразумения ще бъде труден процес и няма да се свежда до просто споразумение, съобщава РБК Украина.

Според говорителя на Кремъл среща на върха, в която да участват Владимир Путин, Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, няма да има смисъл без предварителна подготовка на окончателен документ. Песков подчерта, че евентуална среща би трябвало да постави край на вече изготвените споразумения, а не да служи като рамка за първоначални преговори. Сложността на преговорите Кремъл също така заяви, че постигането на общи решения ще изисква сериозни усилия от страна на всички участници.

Песков подчерта, че проблемът не може да бъде решен чрез опростено споразумение, тъй като включва сложни и дълбоко вкоренени разногласия.

По-рано Песков обяви, че мирният процес между Русия и Украйна, чийто последен кръг преговори, в който посредничеха САЩ, се състоя през февруари, е "напълно блокиран“.

"Въпросът с мирните преговори в момента е напълно блокиран. Няма нови идеи“, заяви в петък Песков.

Москва многократно заяви през последните месеци, че очаква нови предложения от американския държавен секретар Марко Рубио, след като и двете страни признаха, че споразумението, постигнато преди година на руско-американската среща на върха в Анкъридж, вече не е валидно.

Въпреки това Песков настоя в петък, че "украинската страна е напълно наясно с нашите изисквания“, като намекна за искането на Русия Киев да изтегли войските си от целия регион на Донбас.

"Те не искат да обсъждат това по мирен път, поради което поддържаме положителна динамика по фронтовата линия, а (специалната военна) операция продължава“, подчерта той. Песков заяви също, че руският президент Владимир Путин не възнамерява да разговаря с американския си колега Доналд Тръмп.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    22 9 Отговор
    Разбира се среща ще има, само когато престои да бъдат подписани договорите... Русия това го повтаря от много време, Вълчо защо Дончо и зеления просяк милионер не са го разбрали досега....

    Коментиран от #5, #9

    21:17 31.08.2026

  • 2 Среща

    8 10 Отговор
    Срещата ще се осъществи на погребението на един от тримата...

    21:17 31.08.2026

  • 3 .....

    5 5 Отговор
    Зеленски кога ще се споразумее със съседа си?

    21:19 31.08.2026

  • 4 Първо

    11 10 Отговор
    С/мърт за укропия-След Това преговори, ама с КОГО И ЗА КАКВО....

    Коментиран от #10

    21:19 31.08.2026

  • 5 ЕгатИ Кристи,

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    И Европееца .. какво да преДстои , бе ?

    21:20 31.08.2026

  • 6 Москаль

    11 15 Отговор
    Ама ние още ли превземаме Донбас? За това ли 3 ПЕТИЛЕТКИ ядеме и Я и дървото?

    Коментиран от #12

    21:21 31.08.2026

  • 7 Сатана Z

    22 8 Отговор
    Пълна и безусловна капитулация на Свинският нацистки райх на режима в Куiв е условието.Другото са алабализми на бай Дончо

    21:21 31.08.2026

  • 8 Ами така е но...

    2 1 Отговор
    Днес нов руски кораб отиде за компания на флагмана на руския флот - крайцера "Москва"

    21:22 31.08.2026

  • 9 да питам

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    На баба ти киселото да престои до нагодина ...

    21:22 31.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хе хе...

    14 8 Отговор
    Много ме кефи наивния инфантилен идиотизъм с който праведната пропаганда всяка седмица открива топлата вода.
    Условията на руснаците са ясни, всеизвестни и не са мръднали и на милиметър от години. Но евроатлантическите розАви понита с удивление ги преоткриват отново и отново.

    Коментиран от #15

    21:24 31.08.2026

  • 12 А не, бе...

    5 7 Отговор

    До коментар #6 от "Москаль":

    Ху йло педофила каза 2 ДНЯ и ВСЕ,...а после Избега по трусики от некаков лош ГОТВАЧ
    Ееееедехееее

    21:26 31.08.2026

  • 13 Путин, В. В.

    10 6 Отговор
    Денацификация, демилитаризация, неутрален статус на 4о4. Иначе казано пълна и безусловна капитулация на нато и ЕсеС.
    Толкова ли е трудно да се запомни?

    21:26 31.08.2026

  • 14 Цвете

    4 8 Отговор
    ПЕСКОВ, ЗАПОМНИ ЕДНО, САМО С ЕВРОПА СЕ ПРАВЯТ ДОГОВОРКИ.КАКВО ПОДКРЕПЛЕНИЕ ОЧАКВАТЕ ОТ ДЪРЖАВА, КОЯТО ВИ НИ ДЕЛЯТ ОКЕАНИ РАЗСТОЯНИЕ.ТУК Е ВАЖЕН ГЛАСЪТ НА ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙЦИ.И ЗАПОЧНИ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е В ЕВРОПА И ЩЕ ОСТАНЕ ЗАВИНАГИ В НЕЯ. ПОНЯЛ.

    Коментиран от #28

    21:26 31.08.2026

  • 15 Нема се сдухваш Петушила

    4 7 Отговор

    До коментар #11 от "Хе хе...":

    АааааааХахахаха
    Виж Целите на ТРИДНЕВНАТА ДВИЖУХА обявени от педофилот -- пе Деразин!!
    АааааааХахахаха
    Тее БА фустата
    АааааааХахахаха

    21:28 31.08.2026

  • 16 ВВП

    5 3 Отговор
    Спасих един окропитек от гладна смърт. Дадох му работа ,след година взе да говори зад гърба ми ..Гнусотии...Докато не му нацепих кофата ..Лапаше 3500 евра на месец. Нямаше пари за цигари ....Жена ми е Окрсинка .от Чернигов ..За тия само лобут .

    Коментиран от #21, #22

    21:29 31.08.2026

  • 17 ВВП

    8 4 Отговор
    Само млатене за окраинските мишоци..Никакви алъш вериши..

    21:30 31.08.2026

  • 18 бедствие

    3 2 Отговор
    Лупи се кандидатирал за президент

    21:31 31.08.2026

  • 19 ВВП

    7 3 Отговор
    лобут за окраинската паплач.24/7

    21:31 31.08.2026

  • 20 Нито един ясновидец

    4 1 Отговор
    Нито един ясновидец не предсказва ИИ, дроноввете и криптовалуутата. Но Библията ги прреддсказва. И му бе позволено да вложи дихание в образа на звяра, така че образът на звяра да проговори; -(прилича на ИИ). И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им бъде сложен белег на десницата или на челата им, 17 за да не може никой да купува или да продава освен онзи, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име. (ПРИЛИЧА НА КРИПТОВАЛУТНА ТЪРГОВИЯ, НЯМА ДА ИМА МАТЕРИАЛНИ ПАРИ, А САМО ИДЕНТИФИКАЦИЯ) И от тези трите, от огъня и от дима и от жупела що излязваха из устата им, убити бидоха третата част от человеците. (200 МИЛИОНА ДРОНА ЩЕ ПРЕСЛЕДВАТ И УБИЯТ ЕДНА ТРЕТА ОТ ЧОВЕЧЕСТВОТО) тези предсказания са близко до ИИ, крипто валута, и дронове, в кое казано от ясновидец, филм или книга, се доближава повече? 200 милиона - вероятно машини, ако не са дронове - какво са? Ако не са машини - какво са? Няма как в бъдеще войните да не се водят само от дронове с изкуствен интелект. Изкуственият интелект вече ще е монополен - повече от Фейсбук, Майкрософт, и Гугъл. И ще контролира търговията и всичко, всеки ще има пълно досие и локация. Отдавна Русия трябваше да унищожи всички натовски спътници прелитащи и над Русия и над всички съседни страни. Да обяви война на Мъск, да му унищожи всичко в космосът.

    Коментиран от #27

    21:31 31.08.2026

  • 21 Ментеливия

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "ВВП":

    Не говори в евра , 3500 рубли са си нищо .. 🤫

    21:32 31.08.2026

  • 22 Не се срамувай,че си нищеброд

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "ВВП":

    И пен ДЕЛ,.. всички надничари и мякащи монголски пиздоглазци са пе ДЕРУНГЕЛЕ
    Ееееедехееее

    Коментиран от #29

    21:32 31.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Иван Грозний

    2 7 Отговор
    Въпроса, относно прекратяване на войната м/у Русия и Украйна, може да се реши единствено и само, след капитолацията и разпада на руската опричина.

    21:32 31.08.2026

  • 25 ЩЕ СЕ СПОРАЗУМЕЯТ

    3 1 Отговор
    И ще бъде пак по същите условия както през 2022 година. НО ГЕНА НАРКО-ЕВРЕЙЧЕТО-ОКРАЯНО ЩЕ БЪДЕ ПОБЕДИТЕЛЯ НО ЗА СЕБЕ СИ. БОГАТ ЕВРЕИН. А МИЛИТЕ СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ОКРАЯНСКИ БЕДНИ ДУШИЦИ СА ВЪВ ОТВЪДНОТО. ТОЛКОВА И РУСИ.

    21:33 31.08.2026

  • 26 Голго

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "13 г...3 дневен БЛИЦКРИГ на у ЙЛО":

    Бараш и лягаш Пенсийо Дърта

    21:33 31.08.2026

  • 27 Монголоиден Москаль

    3 4 Отговор

    До коментар #20 от "Нито един ясновидец":

    Че какво ни интересува нас Библията? Вовка ТРИДНЕВНАТА... цалива КУ РАна рамАзан секи ден!
    Ние сме Монголи , библията да си я четат в Европа

    Коментиран от #33

    21:36 31.08.2026

  • 28 Мдаа...

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Цвете":

    Цвете, Русия и сащ ги дели проток широк десетина километра. Какви океани те гонят? Купи си глобус и спри да се излагаш.
    Относно ЕсеС и гордото ни присъствие в него- никой вече не ни брои за живи. Крепи ни истеричната пропаганда и непрекъснатите заеми. Въпросът е до кога? Година? Пет? Или нещо по средата...

    21:37 31.08.2026

  • 29 Брачед ,

    1 4 Отговор

    До коментар #22 от "Не се срамувай,че си нищеброд":

    Преведи му какво е нищеброд , че нема те разбере ..

    21:37 31.08.2026

  • 30 Това е истината

    4 2 Отговор
    само с цел финализиране на окончателни споразумения, а не за преговори. Точка!

    21:39 31.08.2026

  • 31 Цвете

    1 1 Отговор
    Искам някой да ме нажари , с коприва .

    21:40 31.08.2026

  • 32 Русия мачка

    5 0 Отговор
    Като валяк мачка а корейците с машини за балиране събират хурки за салам

    21:41 31.08.2026

  • 33 кух ,

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Монголоиден Москаль":

    В маалата знаете ли какво е това библия , че я споменаваш из сайтовете ?! Щраус , мамин , сладък ...

    Коментиран от #38

    21:41 31.08.2026

  • 34 Среща на върха?

    1 0 Отговор
    "Според говорителя на Кремъл среща на върха, в която да участват Владимир Путин, Доналд Тръмп и Володимир Зеленски,"

    Това за "среща на върха" няма как да го е казал Песков. И Зеленски там???
    Това са си ваши модификации:)

    21:42 31.08.2026

  • 35 Щом няма нови идеи

    1 0 Отговор
    За какво да преговарят. Бой по Киев и така

    21:44 31.08.2026

  • 36 Джони Тоторо

    2 0 Отговор
    Путин и Тръмп ще въртят Зельо на хайдушко чеверме

    21:47 31.08.2026

  • 37 ГОСТ

    1 0 Отговор
    имаме една поговорка....един път стомна за вода втори път стомна за вода на третия се счупи. така че не чакайте руснаците да ви се вържат от сега нататък те ще си гонят техните цели който са си поставили и както решат. а че запада се превърна в ролята на лъжливото овчарче и покани вълка в кошарата в скоби мечката да си бере плодовете но без нас. ние си имаме вътрешни проблеми който трябва да решим първо.

    21:54 31.08.2026

  • 38 Пенка

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "кух ,":

    Знае кво е кабала,китайска метафизика и индиянски пророчества😂😂експерт по всичкология.

    22:00 31.08.2026

  • 39 ПУТИН ОТДАВНА КАЗА........

    0 0 Отговор
    НЕ ПОНАСЯМ ДРОГЕРИИ

    22:02 31.08.2026

  • 40 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Преведено за тукашните гении от фермата за мисирки: Песков дипломатично и за пореден път е казал, че Москва винаги е готова да подпише мирен договор по нейните условия.

    22:08 31.08.2026

  • 41 Зеления

    0 0 Отговор
    Добре де как не ви омръзна всекидневно по 10 статии - Путин, Кремъл, руската пропаганда, Путин, Зеленски, Путин, Украйна, руската пропаганда, Путин, диктатора, режима, страховете на хората, демократичната общност, Путин, авторитаризма, Путин....десетки пъти, стотици пъти, хиляди пъти едно и също и едно и също.
    Как не ви омръзна?
    Читателите ви, приличат ли ви на стадо, за да четат едно и също и да блеят в захлас?

    22:08 31.08.2026

  • 42 нннн

    0 0 Отговор
    Четох тука, че Русия губи войната и се чудя, защо щатите се натискат да спасяват Украйна.

    22:11 31.08.2026

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