Тръмп, Путин и Зеленски! Москва разкри единственото условие за организирането на подобна среща

Среща между лидерите на САЩ и Украйна и руския президент Владимир Путин би била възможна само с цел финализиране на окончателни споразумения, а не за преговори. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчертава обаче, че постигането на тези споразумения ще бъде труден процес и няма да се свежда до просто споразумение, съобщава РБК Украина.
Според говорителя на Кремъл среща на върха, в която да участват Владимир Путин, Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, няма да има смисъл без предварителна подготовка на окончателен документ. Песков подчерта, че евентуална среща би трябвало да постави край на вече изготвените споразумения, а не да служи като рамка за първоначални преговори. Сложността на преговорите Кремъл също така заяви, че постигането на общи решения ще изисква сериозни усилия от страна на всички участници.
Песков подчерта, че проблемът не може да бъде решен чрез опростено споразумение, тъй като включва сложни и дълбоко вкоренени разногласия.
По-рано Песков обяви, че мирният процес между Русия и Украйна, чийто последен кръг преговори, в който посредничеха САЩ, се състоя през февруари, е "напълно блокиран“.
"Въпросът с мирните преговори в момента е напълно блокиран. Няма нови идеи“, заяви в петък Песков.
Москва многократно заяви през последните месеци, че очаква нови предложения от американския държавен секретар Марко Рубио, след като и двете страни признаха, че споразумението, постигнато преди година на руско-американската среща на върха в Анкъридж, вече не е валидно.
Въпреки това Песков настоя в петък, че "украинската страна е напълно наясно с нашите изисквания“, като намекна за искането на Русия Киев да изтегли войските си от целия регион на Донбас.
"Те не искат да обсъждат това по мирен път, поради което поддържаме положителна динамика по фронтовата линия, а (специалната военна) операция продължава“, подчерта той. Песков заяви също, че руският президент Владимир Путин не възнамерява да разговаря с американския си колега Доналд Тръмп.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #5, #9
21:17 31.08.2026
2 Среща
21:17 31.08.2026
3 .....
21:19 31.08.2026
4 Първо
Коментиран от #10
21:19 31.08.2026
5 ЕгатИ Кристи,
До коментар #1 от "Европеец":И Европееца .. какво да преДстои , бе ?
21:20 31.08.2026
6 Москаль
Коментиран от #12
21:21 31.08.2026
7 Сатана Z
21:21 31.08.2026
8 Ами така е но...
21:22 31.08.2026
9 да питам
До коментар #1 от "Европеец":На баба ти киселото да престои до нагодина ...
21:22 31.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хе хе...
Условията на руснаците са ясни, всеизвестни и не са мръднали и на милиметър от години. Но евроатлантическите розАви понита с удивление ги преоткриват отново и отново.
Коментиран от #15
21:24 31.08.2026
12 А не, бе...
До коментар #6 от "Москаль":Ху йло педофила каза 2 ДНЯ и ВСЕ,...а после Избега по трусики от некаков лош ГОТВАЧ
Ееееедехееее
21:26 31.08.2026
13 Путин, В. В.
Толкова ли е трудно да се запомни?
21:26 31.08.2026
14 Цвете
Коментиран от #28
21:26 31.08.2026
15 Нема се сдухваш Петушила
До коментар #11 от "Хе хе...":АааааааХахахаха
Виж Целите на ТРИДНЕВНАТА ДВИЖУХА обявени от педофилот -- пе Деразин!!
АааааааХахахаха
Тее БА фустата
АааааааХахахаха
21:28 31.08.2026
16 ВВП
Коментиран от #21, #22
21:29 31.08.2026
17 ВВП
21:30 31.08.2026
18 бедствие
21:31 31.08.2026
19 ВВП
21:31 31.08.2026
20 Нито един ясновидец
Коментиран от #27
21:31 31.08.2026
21 Ментеливия
До коментар #16 от "ВВП":Не говори в евра , 3500 рубли са си нищо .. 🤫
21:32 31.08.2026
22 Не се срамувай,че си нищеброд
До коментар #16 от "ВВП":И пен ДЕЛ,.. всички надничари и мякащи монголски пиздоглазци са пе ДЕРУНГЕЛЕ
Ееееедехееее
Коментиран от #29
21:32 31.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Иван Грозний
21:32 31.08.2026
25 ЩЕ СЕ СПОРАЗУМЕЯТ
21:33 31.08.2026
26 Голго
До коментар #10 от "13 г...3 дневен БЛИЦКРИГ на у ЙЛО":Бараш и лягаш Пенсийо Дърта
21:33 31.08.2026
27 Монголоиден Москаль
До коментар #20 от "Нито един ясновидец":Че какво ни интересува нас Библията? Вовка ТРИДНЕВНАТА... цалива КУ РАна рамАзан секи ден!
Ние сме Монголи , библията да си я четат в Европа
Коментиран от #33
21:36 31.08.2026
28 Мдаа...
До коментар #14 от "Цвете":Цвете, Русия и сащ ги дели проток широк десетина километра. Какви океани те гонят? Купи си глобус и спри да се излагаш.
Относно ЕсеС и гордото ни присъствие в него- никой вече не ни брои за живи. Крепи ни истеричната пропаганда и непрекъснатите заеми. Въпросът е до кога? Година? Пет? Или нещо по средата...
21:37 31.08.2026
29 Брачед ,
До коментар #22 от "Не се срамувай,че си нищеброд":Преведи му какво е нищеброд , че нема те разбере ..
21:37 31.08.2026
30 Това е истината
21:39 31.08.2026
31 Цвете
21:40 31.08.2026
32 Русия мачка
21:41 31.08.2026
33 кух ,
До коментар #27 от "Монголоиден Москаль":В маалата знаете ли какво е това библия , че я споменаваш из сайтовете ?! Щраус , мамин , сладък ...
Коментиран от #38
21:41 31.08.2026
34 Среща на върха?
Това за "среща на върха" няма как да го е казал Песков. И Зеленски там???
Това са си ваши модификации:)
21:42 31.08.2026
35 Щом няма нови идеи
21:44 31.08.2026
36 Джони Тоторо
21:47 31.08.2026
37 ГОСТ
21:54 31.08.2026
38 Пенка
До коментар #33 от "кух ,":Знае кво е кабала,китайска метафизика и индиянски пророчества😂😂експерт по всичкология.
22:00 31.08.2026
39 ПУТИН ОТДАВНА КАЗА........
22:02 31.08.2026
40 Тити на Кака
22:08 31.08.2026
41 Зеления
Как не ви омръзна?
Читателите ви, приличат ли ви на стадо, за да четат едно и също и да блеят в захлас?
22:08 31.08.2026
42 нннн
22:11 31.08.2026