Среща между лидерите на САЩ и Украйна и руския президент Владимир Путин би била възможна само с цел финализиране на окончателни споразумения, а не за преговори. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчертава обаче, че постигането на тези споразумения ще бъде труден процес и няма да се свежда до просто споразумение, съобщава РБК Украина.

Според говорителя на Кремъл среща на върха, в която да участват Владимир Путин, Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, няма да има смисъл без предварителна подготовка на окончателен документ. Песков подчерта, че евентуална среща би трябвало да постави край на вече изготвените споразумения, а не да служи като рамка за първоначални преговори. Сложността на преговорите Кремъл също така заяви, че постигането на общи решения ще изисква сериозни усилия от страна на всички участници.

Песков подчерта, че проблемът не може да бъде решен чрез опростено споразумение, тъй като включва сложни и дълбоко вкоренени разногласия.

По-рано Песков обяви, че мирният процес между Русия и Украйна, чийто последен кръг преговори, в който посредничеха САЩ, се състоя през февруари, е "напълно блокиран“.

"Въпросът с мирните преговори в момента е напълно блокиран. Няма нови идеи“, заяви в петък Песков.

Москва многократно заяви през последните месеци, че очаква нови предложения от американския държавен секретар Марко Рубио, след като и двете страни признаха, че споразумението, постигнато преди година на руско-американската среща на върха в Анкъридж, вече не е валидно.

Въпреки това Песков настоя в петък, че "украинската страна е напълно наясно с нашите изисквания“, като намекна за искането на Русия Киев да изтегли войските си от целия регион на Донбас.

"Те не искат да обсъждат това по мирен път, поради което поддържаме положителна динамика по фронтовата линия, а (специалната военна) операция продължава“, подчерта той. Песков заяви също, че руският президент Владимир Путин не възнамерява да разговаря с американския си колега Доналд Тръмп.