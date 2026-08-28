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В Отава започват процедура за преименуване на „Тръмп Авеню“ заради търговската война със САЩ

В Отава започват процедура за преименуване на „Тръмп Авеню“ заради търговската война със САЩ

28 Август, 2026 16:43 436 2

  • доналд тръмп-
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  • отава

Общински съветник ще ръководи инициативата за преименуване на „Тръмп Авеню“, но последната дума ще имат жителите на улицата

В Отава започват процедура за преименуване на „Тръмп Авеню“ заради търговската война със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Името на американския президент Доналд Тръмп може да бъде премахнато от „Тръмп Авеню“ в Отава на фона на ескалиращото търговско напрежение между САЩ и Канада. Инициативата ще бъде ръководена от общинския съветник Райли Брокингтън, съобщава CTV News, предава Фокус.

„Срамувам се, че в един от кварталите на нашия град има улица на име „Тръмп Авеню“. И ме е срам, че в столицата на Канада Доналд Тръмп е почетен по този начин“, заяви Брокингтън по време на заседание на градския съвет.

Той обяви, че с началото на новия мандат на общинския съвет ще започне процес по преименуване на улицата съвместно с нейните жители.

Жителите ще решат съдбата на улицата

Според правилата на Отава за промяна на име на улица е необходимо одобрението на поне 50% от жителите плюс един допълнителен глас.

На „Тръмп Авеню“ има 62 жилища, а евентуалната промяна ще означава собствениците и обитателите им да актуализират документите, в които е посочен адресът им.

Кметът на Отава Марк Сътклиф определи преименуването като процес, който ще създаде „значителен брой предизвикателства“. Той заяви, че не желае в града да има обект, носещ името на Доналд Тръмп, но подчерта, че окончателното решение принадлежи на жителите на улицата.

Търговската война задълбочава напрежението

Случаят идва на фона на рязко влошаване на отношенията между САЩ и Канада.

На 25 август Тръмп заяви, че езерото Онтарио може да бъде преименувано на „езерото Америка“. Два дни по-рано влязоха в сила 50-процентови американски мита върху определени канадски стоки.

В отговор канадският премиер Марк Карни преустанови търговските преговори с Вашингтон и обяви, че от 8 септември Канада ще въведе ответни тарифи.

Карни определи ситуацията като пълномащабна „търговска война“, започната от Съединените щати.


Канада
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Канадците да прекръстят

    4 0 Отговор
    улицата, а да кръстят на Тръмп някоя психиатрия!

    Психиатрия Доналд Тръмп звучи по достоверно! 🤪

    16:54 28.08.2026

  • 2 Чудно ми е

    4 0 Отговор
    как на жив човек кръщават улица и то в Отава ? Кой измисля и кой разрешава такава гл упост !

    16:59 28.08.2026

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