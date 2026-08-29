"Прогноза: Путин не искал конфликт с НАТО"

Западни официални лица заявяват, че според тях руският президент Владимир Путин иска да избегне пряка военна конфронтация с НАТО, въпреки все по-враждебната реторика по адрес на Обединеното кралство и други съюзници заради подкрепата им за Украйна.

Това коментира Би Би Си.

В някои публикации се твърдеше, че една от целите на неотдавнашното посещение на директора на ЦРУ в Москва е била да предупреди Русия за последствията от евентуално нападение срещу някой от съюзниците в НАТО, припомни news.bg. Въпреки това високопоставени западни официални лица, които пожелаха да останат анонимни, заявиха, че не вярват, че Путин се стреми към пряка военна конфронтация с Алианса.

Според тях в последните предупреждения от Москва, включително че в бъдеще британските войски могат да станат мишена или че оръжейните заводи могат да бъдат подложени на удари, „няма нищо ново“. Те съответстват на руската военна доктрина за оказване на натиск върху Запада.

Според тях враждебната реторика е също така отражение на нарастващия натиск, на който Путин е подложен у дома, в условията, когато напредъкът в Украйна се оказва бавен и скъпоструващ, а украинските удари с дълъг обсег се усещат дълбоко в руския тил.

В същото време, според официални лица, Русия най-вероятно ще продължи своята „хибридна активност“, без да преминава към директни военни действия, като използва методи като кибератаки, диверсии и дори покушения. Това има за цел да отслаби западната решимост и подкрепата за Украйна, посочват нашите събеседници.

Един от тях отбеляза, че съюзниците от НАТО трябва да запазят спокойствие, но то не бива да се превръща в самонадеяност. Правителството на Великобритания вече даде да се разбере, че последните руски заплахи няма да го накарат да престане да подкрепя Украйна.

Според официални представители тази година се наблюдава „ескалация“ на войната: както Русия, така и Украйна засилиха кампаниите си за удари с дълъг обсег. Путин, според тях, не е променил целите си, въпреки отделни признаци на недоволство в собствената му страна. Дефицитът на бензин в Русия се отразява на подкрепата за войната, отбелязаха източници. Това засилено политическо натиск върху Путин обаче, според тях, не представлява критична опасност за властта му.

Русия продължава да напредва бавно в Донбас, но при това понася тежки загуби. Според западни официални лица тези загуби вече надвишават темповете на набиране в руската армия. Източниците все още не виждат признаци, че Путин ще прибегне до нова мобилизация.

Западни длъжностни лица признаха, че руските ракетни удари по украински градове и инфраструктура също нанасят осезаеми щети. Киев моли Запада да предостави повече системи за противовъздушна отбрана. Но липсват ключови оръжия, преди всичко американските ракети „Пейтриът“, поради което Украйна я очаква тежка зима.

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