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Прогноза: Путин не искал конфликт с НАТО
  Тема: Украйна

Прогноза: Путин не искал конфликт с НАТО

29 Август, 2026 06:28 696 15

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  • нато

Русия продължава да напредва бавно в Донбас, но при това понася тежки загуби

Прогноза: Путин не искал конфликт с НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Западни официални лица заявяват, че според тях руският президент Владимир Путин иска да избегне пряка военна конфронтация с НАТО, въпреки все по-враждебната реторика по адрес на Обединеното кралство и други съюзници заради подкрепата им за Украйна.
Това коментира Би Би Си.
В някои публикации се твърдеше, че една от целите на неотдавнашното посещение на директора на ЦРУ в Москва е била да предупреди Русия за последствията от евентуално нападение срещу някой от съюзниците в НАТО, припомни news.bg. Въпреки това високопоставени западни официални лица, които пожелаха да останат анонимни, заявиха, че не вярват, че Путин се стреми към пряка военна конфронтация с Алианса.
Според тях в последните предупреждения от Москва, включително че в бъдеще британските войски могат да станат мишена или че оръжейните заводи могат да бъдат подложени на удари, „няма нищо ново“. Те съответстват на руската военна доктрина за оказване на натиск върху Запада.
Според тях враждебната реторика е също така отражение на нарастващия натиск, на който Путин е подложен у дома, в условията, когато напредъкът в Украйна се оказва бавен и скъпоструващ, а украинските удари с дълъг обсег се усещат дълбоко в руския тил.
В същото време, според официални лица, Русия най-вероятно ще продължи своята „хибридна активност“, без да преминава към директни военни действия, като използва методи като кибератаки, диверсии и дори покушения. Това има за цел да отслаби западната решимост и подкрепата за Украйна, посочват нашите събеседници.
Един от тях отбеляза, че съюзниците от НАТО трябва да запазят спокойствие, но то не бива да се превръща в самонадеяност. Правителството на Великобритания вече даде да се разбере, че последните руски заплахи няма да го накарат да престане да подкрепя Украйна.
Според официални представители тази година се наблюдава „ескалация“ на войната: както Русия, така и Украйна засилиха кампаниите си за удари с дълъг обсег. Путин, според тях, не е променил целите си, въпреки отделни признаци на недоволство в собствената му страна. Дефицитът на бензин в Русия се отразява на подкрепата за войната, отбелязаха източници. Това засилено политическо натиск върху Путин обаче, според тях, не представлява критична опасност за властта му.
Русия продължава да напредва бавно в Донбас, но при това понася тежки загуби. Според западни официални лица тези загуби вече надвишават темповете на набиране в руската армия. Източниците все още не виждат признаци, че Путин ще прибегне до нова мобилизация.
Западни длъжностни лица признаха, че руските ракетни удари по украински градове и инфраструктура също нанасят осезаеми щети. Киев моли Запада да предостави повече системи за противовъздушна отбрана. Но липсват ключови оръжия, преди всичко американските ракети „Пейтриът“, поради което Украйна я очаква тежка зима.

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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    2 13 Отговор
    Путин не иска конфликт! Просто очаква да му се даде, всичко, което пожелае!

    06:31 29.08.2026

  • 2 Не искал

    5 9 Отговор
    То па нато ще го пита? Те вече открито участват и воюват с Русия! Франция и Британия им вземат танкери с петрол и нищо. Британия и САЩ участват с кво ли не в тая война, а "Путин не бил искал"?
    Британия вече толкова нагло и открито воюва с Русия. Германия, победената каза, че ще плаща милиарди на Британия да си обнови ядрените оръжия... А Путин не че "не искал", той спи бе... Просто спи!

    Коментиран от #8, #11

    06:34 29.08.2026

  • 3 Уффф

    15 5 Отговор
    Западните бандити продължават да си играят с огъня! Тези идиоти ще предизвикат поредната голяма война в Европа!

    Коментиран от #4, #5

    06:34 29.08.2026

  • 4 Бе, ако гледаш

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Уффф":

    От страни, всичко днес прилича много на компютърна игра. 99,99% от европейците не искат никаква война. Но, "едни", на пръсти броени правят всичко възможно, да има "голяма война"! И а познай, кво ще стане?
    Пак голямо "меле" и пак милиони убити и пак виновниците, уж се били "самоубили", "самозастреляли", тъмна история... И пак ще правят ООН, което след време ще се управлява от внучка на фашист и т.н. и т.н.
    Нас ни правят на маймуни.

    Коментиран от #14

    06:44 29.08.2026

  • 5 Дзак

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Уффф":

    Преди да коментират, първо да си вдигнат свалените гащи!

    06:45 29.08.2026

  • 6 6135

    5 1 Отговор
    "Прогноза: Путин не искал конфликт с НАТО"

    Хем "прогноза", хем пишете в минало време.
    Ееех журналисти!

    06:46 29.08.2026

  • 7 Обективен

    7 3 Отговор
    Прогнози,(Русия е фарирала икономически за няколко месеца)високопоставени анонимници, които говорят за победа над Русия и тем подобни глупости,ги слушаме вече 5 години.
    Обединения запад гони милиард,Русия е 145 милиона,ми хайде като сте толкова супер-дупер,смачкайте я тая Русия бе.
    Нещо не ви стиска,защото голямата ядрена гьостерица е руска,ако се опитате да вкарате войски в Украйна,ще се сблъскате със съвсем друга война която ава хич няма да ви хареса.

    06:55 29.08.2026

  • 8 оня с коня

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Не искал":

    Не е вярно че Путин "спи" - той просто изчаква да се сбъдне Прогнозата на Русофилите във "факти" че НАТО ще се разпадне всеки момент.

    06:56 29.08.2026

  • 9 Как така

    6 2 Отговор
    "тежка зима". Очаква я последната зима като държава. После ще се пише в учебниците по итория "Имаше държава Украйна за около 35 години. Тя притежаваше огромен икономически и човешки потенциал. За съжаление подстрекавана от неолиберални страни, заинтересовани да ограбят руските, тя направи стъпки в грешната посока и приключи безславно като държава в лето 2027-о."

    Коментиран от #10

    06:59 29.08.2026

  • 10 Руските ресурси

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Как така":

    .......

    07:00 29.08.2026

  • 11 Шопо

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Не искал":

    Ако Нетаняхо беше президент на Русия щеше да изравни със земята Киев.

    07:02 29.08.2026

  • 12 Еврогерой

    6 2 Отговор
    Защо ли ЦРУ прати такъв огромен самолет "да предупреди" Путин за нещо, което той знае? Големият въпрос по който "авторитетите" мълчат е какво откара този самолет обратно. Дали не са случайно пълни ковчези? Дали скоро няма да има съобщения за загинали с хеликоптер или по време на екскурзия .високопоставени натовски военни?

    07:04 29.08.2026

  • 13 ОСНОВНИЯ ВЪПРОС В НАТЮ Е

    4 1 Отговор
    Кой сега ще спре руската армия?

    07:11 29.08.2026

  • 14 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бе, ако гледаш":

    Чудя им се на акъла!

    07:13 29.08.2026

  • 15 Биби

    0 0 Отговор
    Ромсiа с цената на сто и двайсе иледи отепани и осакатени татароменгянина е оспела да завоюва геройски почти квадратен километър за година деа! А бат Путйо нивга не е сакал вайна с НАТО,само едно мо е мерак- некоя кабарясала ланга,ма не каква да е а старателно и ритоално забелена! Внетно ли е?

    07:25 29.08.2026

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