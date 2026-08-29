"Прогноза: Путин не искал конфликт с НАТО"

Западни официални лица заявяват, че според тях руският президент Владимир Путин иска да избегне пряка военна конфронтация с НАТО, въпреки все по-враждебната реторика по адрес на Обединеното кралство и други съюзници заради подкрепата им за Украйна.
Това коментира Би Би Си.
В някои публикации се твърдеше, че една от целите на неотдавнашното посещение на директора на ЦРУ в Москва е била да предупреди Русия за последствията от евентуално нападение срещу някой от съюзниците в НАТО, припомни news.bg. Въпреки това високопоставени западни официални лица, които пожелаха да останат анонимни, заявиха, че не вярват, че Путин се стреми към пряка военна конфронтация с Алианса.
Според тях в последните предупреждения от Москва, включително че в бъдеще британските войски могат да станат мишена или че оръжейните заводи могат да бъдат подложени на удари, „няма нищо ново“. Те съответстват на руската военна доктрина за оказване на натиск върху Запада.
Според тях враждебната реторика е също така отражение на нарастващия натиск, на който Путин е подложен у дома, в условията, когато напредъкът в Украйна се оказва бавен и скъпоструващ, а украинските удари с дълъг обсег се усещат дълбоко в руския тил.
В същото време, според официални лица, Русия най-вероятно ще продължи своята „хибридна активност“, без да преминава към директни военни действия, като използва методи като кибератаки, диверсии и дори покушения. Това има за цел да отслаби западната решимост и подкрепата за Украйна, посочват нашите събеседници.
Един от тях отбеляза, че съюзниците от НАТО трябва да запазят спокойствие, но то не бива да се превръща в самонадеяност. Правителството на Великобритания вече даде да се разбере, че последните руски заплахи няма да го накарат да престане да подкрепя Украйна.
Според официални представители тази година се наблюдава „ескалация“ на войната: както Русия, така и Украйна засилиха кампаниите си за удари с дълъг обсег. Путин, според тях, не е променил целите си, въпреки отделни признаци на недоволство в собствената му страна. Дефицитът на бензин в Русия се отразява на подкрепата за войната, отбелязаха източници. Това засилено политическо натиск върху Путин обаче, според тях, не представлява критична опасност за властта му.
Русия продължава да напредва бавно в Донбас, но при това понася тежки загуби. Според западни официални лица тези загуби вече надвишават темповете на набиране в руската армия. Източниците все още не виждат признаци, че Путин ще прибегне до нова мобилизация.
Западни длъжностни лица признаха, че руските ракетни удари по украински градове и инфраструктура също нанасят осезаеми щети. Киев моли Запада да предостави повече системи за противовъздушна отбрана. Но липсват ключови оръжия, преди всичко американските ракети „Пейтриът“, поради което Украйна я очаква тежка зима.
Прогноза: Путин не искал конфликт с НАТО
29 Август, 2026 06:28 696 15
Русия продължава да напредва бавно в Донбас, но при това понася тежки загуби
Западни официални лица заявяват, че според тях руският президент Владимир Путин иска да избегне пряка военна конфронтация с НАТО, въпреки все по-враждебната реторика по адрес на Обединеното кралство и други съюзници заради подкрепата им за Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
06:31 29.08.2026
2 Не искал
Британия вече толкова нагло и открито воюва с Русия. Германия, победената каза, че ще плаща милиарди на Британия да си обнови ядрените оръжия... А Путин не че "не искал", той спи бе... Просто спи!
Коментиран от #8, #11
06:34 29.08.2026
3 Уффф
Коментиран от #4, #5
06:34 29.08.2026
4 Бе, ако гледаш
До коментар #3 от "Уффф":От страни, всичко днес прилича много на компютърна игра. 99,99% от европейците не искат никаква война. Но, "едни", на пръсти броени правят всичко възможно, да има "голяма война"! И а познай, кво ще стане?
Пак голямо "меле" и пак милиони убити и пак виновниците, уж се били "самоубили", "самозастреляли", тъмна история... И пак ще правят ООН, което след време ще се управлява от внучка на фашист и т.н. и т.н.
Нас ни правят на маймуни.
Коментиран от #14
06:44 29.08.2026
5 Дзак
До коментар #3 от "Уффф":Преди да коментират, първо да си вдигнат свалените гащи!
06:45 29.08.2026
6 6135
Хем "прогноза", хем пишете в минало време.
Ееех журналисти!
06:46 29.08.2026
7 Обективен
Обединения запад гони милиард,Русия е 145 милиона,ми хайде като сте толкова супер-дупер,смачкайте я тая Русия бе.
Нещо не ви стиска,защото голямата ядрена гьостерица е руска,ако се опитате да вкарате войски в Украйна,ще се сблъскате със съвсем друга война която ава хич няма да ви хареса.
06:55 29.08.2026
8 оня с коня
До коментар #2 от "Не искал":Не е вярно че Путин "спи" - той просто изчаква да се сбъдне Прогнозата на Русофилите във "факти" че НАТО ще се разпадне всеки момент.
06:56 29.08.2026
9 Как така
Коментиран от #10
06:59 29.08.2026
10 Руските ресурси
До коментар #9 от "Как така":.......
07:00 29.08.2026
11 Шопо
До коментар #2 от "Не искал":Ако Нетаняхо беше президент на Русия щеше да изравни със земята Киев.
07:02 29.08.2026
12 Еврогерой
07:04 29.08.2026
13 ОСНОВНИЯ ВЪПРОС В НАТЮ Е
07:11 29.08.2026
14 Дзак
До коментар #4 от "Бе, ако гледаш":Чудя им се на акъла!
07:13 29.08.2026
15 Биби
07:25 29.08.2026