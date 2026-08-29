The Guardian: Русия всеки месец губи по 6 хиляди войници повече, отколкото може да набере

Всеки месец Русия губи в Украйна по 6000 войници повече, отколкото може да набере, пише The Guardian, като се позовава на оценки от западни експерти. Според данните Москва подписва договори с по 1000 наемници всеки ден, но загубите ѝ на бойното поле като убити и ранени войници са много повече, пресмята "Фокус".
Реакцията на Владимир Путин на това беше да ескалира атаките си и да атакува гражданска инфраструктура и цивилни в Украйна, като изстреля над 360 ракети от началото на юли и се възползва от недостига на отбрана на Киев срещу балистични ракети. Ясно е, че Москва възнамерява да се опита да сломи украинския морал, като унищожи енергийната ѝ инфраструктура тази зима, отбелязва изданието.
Подобни тактики са отчасти защото Путин има ограничени възможности за преодоляване на огромните загуби на бойното поле с повече вербуване на войници. Западни представители смятат, че по-нататъшната мобилизация би представлявала голям риск както политически, така и икономически.
Припомня се, че последното подобно събитие, през есента на 2022 г., е довело до напускането на страната от около милион руснаци, често висококвалифицирани, като по-малко от половината от тях са се завърнали. Също така не е ясно дали руската армия би могла да поеме хилядите новобранци, които биха били призовани, предвид липсата на оборудване и офицери.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
Коментиран от #19, #33, #57
07:51 29.08.2026
2 Ха ха
07:51 29.08.2026
3 авантгард
Хахахахаха.......
07:51 29.08.2026
4 Дали
07:52 29.08.2026
5 САМО ПИТАМ
07:54 29.08.2026
6 Гост
07:54 29.08.2026
7 Хе хе...
Коментиран от #13
07:55 29.08.2026
8 Уффф
07:55 29.08.2026
9 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #69
07:57 29.08.2026
10 авантгард
Те са базирани на експерти!
Многобройни, всезнаещи, неспящи Експерти!!!
Експерт да си в днешно време...
07:57 29.08.2026
11 ПУТИН ГО РАЗБОМБИХА
07:57 29.08.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
" УКРАЙНА ОТПРАЗНУВА ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА С ГРАНДИОЗЕН КОНЦЕРТ НА
ВИГ ЗДРАВЕЦ И ФОЙЕРВЕРКИ КОИТО СЕ ВИЖДАХА НА 50 КМ" :)
07:57 29.08.2026
13 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #7 от "Хе хе...":Кой разменя трупове, бе гьотверен.
Коментиран от #21, #24
07:58 29.08.2026
14 Мдаа...
Найс, а?
07:59 29.08.2026
15 3.14К
07:59 29.08.2026
16 шаа
и гардианците се правят на мисирски шутове, ама щом в това виждат признанието си, така да е
07:59 29.08.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
На У...йна и трябвали 30 000 човека месечно,
Русия мобилизирала 30 000 човека месечно,
( по 1 000 на ден нали е толкова)🤔
07:59 29.08.2026
18 Каунь
07:59 29.08.2026
19 Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ
До коментар #1 от "Факти":Дали Украйна ша си вземе западна Русия.
Коментиран от #28, #54
08:00 29.08.2026
20 Жълти издания
08:00 29.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 джурналята
Коментиран от #30, #35
08:03 29.08.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "ГОЛЕМ СМЕХ":ПАК ГОЛЕМ ГЛУ ПАК❗
Чети бе , пишат за това постоянно❗
08:03 29.08.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #22 от "Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ":Ама нали НАТьОто не участваше бе,
ПО ПЕЙКО смешна❗
Коментиран от #29
08:05 29.08.2026
26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КРАЙ КИЙВ ..
.... ГРАНДИОЗНО ЗРЕЛИЩЕ - ЛЕТЯТ РАКЕТИ , ПУПУ , ДЕТОНАЦИИ:)
08:05 29.08.2026
27 Оня
08:06 29.08.2026
28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ":Ще си я вземе,
както заврян зет взима булка❗
Коментиран от #32
08:06 29.08.2026
29 Българин
До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":НАТО ако участва от русия няма да остане много.
Коментиран от #34
08:07 29.08.2026
30 Мария Атанасова
До коментар #23 от "джурналята":Правя каквото мога!
Ти кво искаш сега, гладна ли да стоя?
08:07 29.08.2026
31 Русия губи заводи
Пикалевски глиноземен завод (ПГЛЗ)
Североуралски бокситов рудник (СУБР)
Богословски глиноземен завод
Уралски глиноземен завод
Освободените работници ги "добволизират" и на фронта.
08:09 29.08.2026
32 Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ
До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Зеленски хвърлил око на белгородска област.
Като за начало.
Коментиран от #39
08:11 29.08.2026
33 Ха па ха
До коментар #1 от "Факти":Руското население на Украйна е в България. Викате им укри и ги гоните от хотелите.
08:12 29.08.2026
34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #29 от "Българин":Ама ти верно ли мислиш, че не участва🤔❓
А дали можеш да мислиш изобщо🤔❗
Да даваш оръжие -не е ли участие ❓
Да даваш ракети -не е ли участие❓
Да даваш цели и координати не е ли❓
Да даваш "инструктори" не е ли❓
Да даваш интернет-сигнал не е ли❓
Да даваш "доброволци" не е ли❓
А защо мислиш ЕДИН човек летя , не с чартър,
а с транспортник побиращ цял батальон с въоръжението му❓
Ти кога последно си пътувал с два празни куфара до Лондон и обратно🤔❓
Коментиран от #36
08:13 29.08.2026
35 Ру,бин
До коментар #23 от "джурналята":Бусификацията започна в Русия с указа на Путин от септември 2022.
08:14 29.08.2026
36 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #34 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Русия дава ОРЪЖИЯ на целия свят.
Верно ли Русия участва във война с целия свят???
Коментиран от #41, #46
08:16 29.08.2026
37 Наратив
08:16 29.08.2026
38 Хахахахаха
08:17 29.08.2026
39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #32 от "Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ":А като за край се чуди как да избяга
и от КГБ- които го търсят,
и от МИ-6- ките- които го охраняват,
и от СеРеУ- които си искат парите
❗❗❗
Коментиран от #42
08:18 29.08.2026
40 Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ
08:19 29.08.2026
41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #36 от "ГОЛЕМ СМЕХ":ПАК ГОЛЕМ ГЛУ ПАКНяма по-голям търговец на оръжие и смърт от джЯНКИТЕ❗
Всеки път ти пиша да четеш преди да пишеш глупости, ама ти всеки път пишеш глупости без да четеш ❗
Коментиран от #44
08:20 29.08.2026
42 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #39 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Що да са крие Путин....
Русия е огромна, има къде да са скатае
Както избега от един ГОТВАЧ
Коментиран от #47
08:21 29.08.2026
43 Баце ЕООД
08:22 29.08.2026
44 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #41 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И Русия и САЩ шиткат оръжия...
Значи ли, че са във война с ЦЕЛИЯ СВЯТ....
Нормално е най могъщата държава САЩ, да продава най много оръжия.
Коментиран от #50
08:23 29.08.2026
45 Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ
Ама вече и на тях не им се мре....май.
08:25 29.08.2026
46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #36 от "ГОЛЕМ СМЕХ":ШАШт имат НАД 40% (ЧЕТИРИДЕСЕТ)
дял от световната търговия с оръжия, а
Русия има ПОД 10% (ДЕСЕТ) дял ❗
Чети бе , че се излагаш като ученичка която прави сФирка и говори с пълна уста❗
Коментиран от #49
08:25 29.08.2026
47 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #42 от "ГОЛЕМ СМЕХ":ПАК ГОЛЕМ ГЛУ ПАК❗
Не Путин се крие от КГБ,
не Путин го охраняват МИ-6-ките,
не Путин има да връща пари на СеРеУ❗
Коментиран от #52
08:27 29.08.2026
48 Един
08:28 29.08.2026
49 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Най могъщата държава продава най много оръжия в света....нормално
Значи ли че САЩ е във война с целия свят.
Или САЩ бомбят само Путин и Моджтабата.
Коментиран от #63
08:31 29.08.2026
50 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #44 от "ГОЛЕМ СМЕХ":ПАК ГОЛЕМ ГЛУ ПАК❗
Дори не правиш разлика от това някой да ти продаде нож, за да си режеш хляба и друг да ти продаде нож за да заколиш съседа❗
Коментиран от #55, #56
08:31 29.08.2026
51 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Ватата да гине, копейките им тоже❗
08:32 29.08.2026
52 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #47 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Чакаме го Путин е ЕС и България....
Да му сложим прангите и раирания костюм....
Ама го е ШУБЕ
...
Коментиран от #65
08:32 29.08.2026
53 голем смех
08:32 29.08.2026
54 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #19 от "Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ":То си е изконно тяхно, ватите пари за репарации няма от къде да извадят❗
08:33 29.08.2026
55 Засили се някъде от високо
До коментар #50 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И гледай да няма свидетели.
08:33 29.08.2026
56 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #50 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ти да не режеш хляб с....КАЛАШНИК бре....
Или с М16......
08:33 29.08.2026
57 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #1 от "Факти":А сибир за китай❗
Коментиран от #68
08:34 29.08.2026
58 Хайо
08:35 29.08.2026
59 ОБЕКТИВНИЯ
" бялото знаме" !
Коментиран от #62, #66
08:36 29.08.2026
60 Дон Корлеоне
Коментиран от #64
08:36 29.08.2026
61 Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ
Като за начало....че първата пратка ги избиха.
08:36 29.08.2026
62 Ами
До коментар #59 от "ОБЕКТИВНИЯ":Уж севернокорейци щяха да идват.
08:37 29.08.2026
63 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #49 от "ГОЛЕМ СМЕХ":ПАК ГОЛЕМ ГЛУ ПАК❗
ШАШт не бомбят само Путин и Моджтабата❗
Само О"бонго за една година на всеки ДВАДЕСЕТ МИНУТИ е хвърлял бомба някъде по света❗
Колкото по-рано спреш да пишеш тук-
толкова по-рано ще спреш да се излагаш❗
08:37 29.08.2026
64 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #60 от "Дон Корлеоне":В блатата се разбира че султана е умрел вече като са го изяли червеите❗
Коментиран от #67
08:37 29.08.2026
65 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #52 от "ГОЛЕМ СМЕХ":ПАК ГОЛЕМ ГЛУ ПАК ❗
Що го чакаш, бе❓
Върви и му сложи прангите❗
НЕМОЖАЧ❗
Коментиран от #70, #71
08:39 29.08.2026
66 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #59 от "ОБЕКТИВНИЯ":Тази есен ще е целия байрак, жужа се наигра, той си мислеше, че това е Грузия❗
Коментиран от #72
08:39 29.08.2026
67 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #64 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Я НИКоКРАДЛАТА НЕДО€Б@Н@ ПАК Е ТУК❗
Явно пАлАжението е зле❗
08:40 29.08.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #9 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Толкова им е нисък, че за няма и 4 години приключиха магучая, няма флот, няма авиация, няма аскер, бункерното се моли на корееца за хора да закърпи до изборите❗
08:42 29.08.2026
70 Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ
До коментар #65 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Путин са крие.....
Шубе го е да дойде в "братска" България.
Май ша последва Радко Младич.
Руснаците сами ша го закопчеят......
Коментиран от #75
08:42 29.08.2026
71 Разпаднал ти се е МОЗ АКА
До коментар #65 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":От руската пропаганда.
Коментиран от #83
08:43 29.08.2026
72 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #66 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":НИКоКР@ДЛ@ Н€ДО€Б@Н@, скоро с БЯЛО ще те пръскат по лицето🖕
08:44 29.08.2026
73 Ами
желание да се включат на страната на Русия.
Дори се твърди че 30 000 от тях са вече в Русия.
В същото време Буданов казва, че му трябват по 30 000
човека на месец за да продължават да воюват с Русия.
Така, че търсете хора за окраина, Русия вече си е намерила.
Коментиран от #77, #80
08:44 29.08.2026
74 Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ
Пета година са мъчи с Донбас......
08:44 29.08.2026
75 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #70 от "Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ":Я, милото то💓
от ЩЕ ...ЩЕ ...
вече мина на ША....ША 😀😀😀😀
Коментиран от #79
08:46 29.08.2026
76 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #87
08:46 29.08.2026
77 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #73 от "Ами":Кой иска да МРЕ за дъртака кремълски на другия край на света бре...
Почна да им идва акъла на корейчетата
Коментиран от #81
08:46 29.08.2026
78 Олга
08:48 29.08.2026
79 Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ
До коментар #75 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Дали ЩЕ или ША.....се тая...
ЕС чака Путин да му сложи прангите.
Много го е шубе Путин.....
Коментиран от #85
08:49 29.08.2026
80 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #73 от "Ами":То в съдрана кореа е пожелание, хахаа
Като в блатата, там пожелание и в нужника до оградата не можеш да отидеш, копейките ще ме уморите, от къде ви вадят толкова глуповати❗
Коментиран от #84
08:49 29.08.2026
81 Олга
До коментар #77 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Дебелия ги продава на бункерното за жито и ориз, че иначе останалите ще измрат от глад!
08:51 29.08.2026
82 Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ
Пък и за фронта да има...
.
Коментиран от #86
08:53 29.08.2026
83 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #71 от "Разпаднал ти се е МОЗ АКА":Абе има още, ама на теб като няма какво да ти се разпада явно си добре без мозАк❗
08:54 29.08.2026
84 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #80 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":НИКоКР@ДЛ@Т@ за нещо съдрано ли си мечтае❗
ДА съдерат ГЛУТЕУС МАКСИМУСа ти от SEX ли искаш❓
08:56 29.08.2026
85 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #79 от "Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ":Ами да де , шубе го е ЕсеС❗
Иначе нямаше да го чака, а щеше да отиде и да му ги сложи ❗
Коментиран от #88
08:58 29.08.2026
86 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #82 от "Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ":Китайците оправят нещата, скоро изизи клип кас девачките ги редят като животни да си ги пазаруват жълтите, по 1000 рубли са❗
Коментиран от #89
08:59 29.08.2026
87 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #76 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":НИКоКР@ДЛ@Т@ ПИЯНА пък Н€ДО€Б@Н@
още и още иска ❗
09:00 29.08.2026
88 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️ 🔞🔞
До коментар #85 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Евалник престани да ми пишеш от ника
Ши ГО зов ра на беззъбата ти найка фосстата❗
09:01 29.08.2026
89 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #86 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":НИКоКР@ДЛ@ Н€ДО€Б@Н@,
ВЗЕМИ СИ ВИБРАТОР , МОЖЕ И КИТАЙСКИ‼️
09:01 29.08.2026