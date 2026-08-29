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The Guardian: Русия всеки месец губи по 6 хиляди войници повече, отколкото може да набере
  Тема: Украйна

The Guardian: Русия всеки месец губи по 6 хиляди войници повече, отколкото може да набере

29 Август, 2026 07:49 934 89

  • русия-
  • войници-
  • бойно поле-
  • убити-
  • ранени-
  • украйна-
  • агресия

Подобни тактики са отчасти защото Путин има ограничени възможности за преодоляване на огромните загуби на бойното поле

The Guardian: Русия всеки месец губи по 6 хиляди войници повече, отколкото може да набере - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Всеки месец Русия губи в Украйна по 6000 войници повече, отколкото може да набере, пише The Guardian, като се позовава на оценки от западни експерти. Според данните Москва подписва договори с по 1000 наемници всеки ден, но загубите ѝ на бойното поле като убити и ранени войници са много повече, пресмята "Фокус".

Реакцията на Владимир Путин на това беше да ескалира атаките си и да атакува гражданска инфраструктура и цивилни в Украйна, като изстреля над 360 ракети от началото на юли и се възползва от недостига на отбрана на Киев срещу балистични ракети. Ясно е, че Москва възнамерява да се опита да сломи украинския морал, като унищожи енергийната ѝ инфраструктура тази зима, отбелязва изданието.

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Подобни тактики са отчасти защото Путин има ограничени възможности за преодоляване на огромните загуби на бойното поле с повече вербуване на войници. Западни представители смятат, че по-нататъшната мобилизация би представлявала голям риск както политически, така и икономически.

Припомня се, че последното подобно събитие, през есента на 2022 г., е довело до напускането на страната от около милион руснаци, често висококвалифицирани, като по-малко от половината от тях са се завърнали. Също така не е ясно дали руската армия би могла да поеме хилядите новобранци, които биха били призовани, предвид липсата на оборудване и офицери.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    39 8 Отговор
    Русия им каза, че вече няма смисъл. Тя си взема Източна укра, дето населението е преобладаващо руско. Другите парчета ги връща на Полша, Унгария.... Решение вече е взето. Ама, дали Полша ще иска западните бандери? Те вече ги обвиняват във фашизъм..

    Коментиран от #19, #33, #57

    07:51 29.08.2026

  • 2 Ха ха

    39 6 Отговор
    Е това вече изби рибата..

    07:51 29.08.2026

  • 3 авантгард

    38 5 Отговор
    Позовавал се на оценки на западни експерти.
    Хахахахаха.......

    07:51 29.08.2026

  • 4 Дали

    35 7 Отговор
    все още някой ви вярва?

    07:52 29.08.2026

  • 5 САМО ПИТАМ

    29 6 Отговор
    АМА ВЕРНО ЛИ СИ ВЕРВАТЕ НА ТОВА КОЕТО ДРАСКАТЕ...............?

    07:54 29.08.2026

  • 6 Гост

    31 5 Отговор
    Положението е мноу зле! Шизофренията се шири и ръси навсякъде! Цивилизацията в ЕС отстъпи на Каменната ера!!!

    07:54 29.08.2026

  • 7 Хе хе...

    30 6 Отговор
    Ма разбира се. То затова съотношението при размяна на тела на загинали военни е 1÷25/40 в полза на руснаците. Да не говорим, че миналата година имаше размяна 68÷6060 в полза на Русия. Съотношението да си го смятат родните евроатлантически розАви понита.

    Коментиран от #13

    07:55 29.08.2026

  • 8 Уффф

    26 5 Отговор
    Спрете да публикувате тези глупости бре ненормалници жалки!

    07:55 29.08.2026

  • 9 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    26 2 Отговор
    Пропагандата им подхвърля подобни статии да се радват малко.

    Коментиран от #69

    07:57 29.08.2026

  • 10 авантгард

    24 2 Отговор
    Ама как смеете да се съмнявате в истинноста на твърденията по-горе?
    Те са базирани на експерти!
    Многобройни, всезнаещи, неспящи Експерти!!!
    Експерт да си в днешно време...

    07:57 29.08.2026

  • 11 ПУТИН ГО РАЗБОМБИХА

    3 21 Отговор
    И корейчетата не могат го отърва

    07:57 29.08.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 2 Отговор
    ГАРДИЪН
    " УКРАЙНА ОТПРАЗНУВА ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА С ГРАНДИОЗЕН КОНЦЕРТ НА
    ВИГ ЗДРАВЕЦ И ФОЙЕРВЕРКИ КОИТО СЕ ВИЖДАХА НА 50 КМ" :)

    07:57 29.08.2026

  • 13 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 18 Отговор

    До коментар #7 от "Хе хе...":

    Кой разменя трупове, бе гьотверен.

    Коментиран от #21, #24

    07:58 29.08.2026

  • 14 Мдаа...

    10 2 Отговор
    Месец май депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци. Иначе казано за няма пет години населението на 4о4 се е свило с две трети, територията с една четвърт, икономиката с 90%.
    Найс, а?

    07:59 29.08.2026

  • 15 3.14К

    11 2 Отговор
    Не зная колко жертви на месец дава Русия, но според наркомана той има да плаща за 50 000 убити от началото на войната до сега. При 30 000 населени места в Украйна значи, че във всяко едно от тях трябва да има по 2 гроба....

    07:59 29.08.2026

  • 16 шаа

    12 2 Отговор
    събота сутрин започва с порция смях

    и гардианците се правят на мисирски шутове, ама щом в това виждат признанието си, така да е

    07:59 29.08.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 2 Отговор
    Странно съвпадение🤔
    На У...йна и трябвали 30 000 човека месечно,
    Русия мобилизирала 30 000 човека месечно,
    ( по 1 000 на ден нали е толкова)🤔

    07:59 29.08.2026

  • 18 Каунь

    7 1 Отговор
    Ее, ама само по толкова малко ли губи? Теоретически ако губеше по повече, много по-рано щеше да загуби, ама няма да сме живи да доживеем.

    07:59 29.08.2026

  • 19 Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ

    3 15 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Дали Украйна ша си вземе западна Русия.

    Коментиран от #28, #54

    08:00 29.08.2026

  • 20 Жълти издания

    10 0 Отговор
    Нахранете троловете с пресен тор от сутринта.

    08:00 29.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 джурналята

    8 3 Отговор
    Бусификацията не е в Русия а в Покрайнината! Пробвайте пак!

    Коментиран от #30, #35

    08:03 29.08.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 2 Отговор

    До коментар #13 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    ПАК ГОЛЕМ ГЛУ ПАК❗
    Чети бе , пишат за това постоянно❗

    08:03 29.08.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 4 Отговор

    До коментар #22 от "Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ":

    Ама нали НАТьОто не участваше бе,
    ПО ПЕЙКО смешна❗

    Коментиран от #29

    08:05 29.08.2026

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 1 Отговор
    СНОЩИ ГРЪМНАЛ СКЛАД В КЛИМАТИЦИ
    КРАЙ КИЙВ ..
    .... ГРАНДИОЗНО ЗРЕЛИЩЕ - ЛЕТЯТ РАКЕТИ , ПУПУ , ДЕТОНАЦИИ:)

    08:05 29.08.2026

  • 27 Оня

    3 2 Отговор
    Това да се чува.

    08:06 29.08.2026

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ":

    Ще си я вземе,
    както заврян зет взима булка❗

    Коментиран от #32

    08:06 29.08.2026

  • 29 Българин

    1 11 Отговор

    До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    НАТО ако участва от русия няма да остане много.

    Коментиран от #34

    08:07 29.08.2026

  • 30 Мария Атанасова

    5 3 Отговор

    До коментар #23 от "джурналята":

    Правя каквото мога!
    Ти кво искаш сега, гладна ли да стоя?

    08:07 29.08.2026

  • 31 Русия губи заводи

    4 7 Отговор
    Руският алуминиев гигант „Русал“ (Rusal), контролиран от милиардера Олег Дерипаска, е уведомил руското правителство за намеренията си временно да спре работата на четири от своите предприятия за суровини в Русия. Основната причина са огромните финансови загуби, оценени на около 800 милиона долара годишно.За кои заводи става въпрос?Четирите обекта, които са пред затваряне или консервация, включват производствени мощности за алуминиев оксид (глинозем) и добив на боксит:

    Пикалевски глиноземен завод (ПГЛЗ)
    Североуралски бокситов рудник (СУБР)
    Богословски глиноземен завод
    Уралски глиноземен завод


    Освободените работници ги "добволизират" и на фронта.

    08:09 29.08.2026

  • 32 Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ

    3 7 Отговор

    До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Зеленски хвърлил око на белгородска област.
    Като за начало.

    Коментиран от #39

    08:11 29.08.2026

  • 33 Ха па ха

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Руското население на Украйна е в България. Викате им укри и ги гоните от хотелите.

    08:12 29.08.2026

  • 34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 2 Отговор

    До коментар #29 от "Българин":

    Ама ти верно ли мислиш, че не участва🤔❓
    А дали можеш да мислиш изобщо🤔❗
    Да даваш оръжие -не е ли участие ❓
    Да даваш ракети -не е ли участие❓
    Да даваш цели и координати не е ли❓
    Да даваш "инструктори" не е ли❓
    Да даваш интернет-сигнал не е ли❓
    Да даваш "доброволци" не е ли❓
    А защо мислиш ЕДИН човек летя , не с чартър,
    а с транспортник побиращ цял батальон с въоръжението му❓
    Ти кога последно си пътувал с два празни куфара до Лондон и обратно🤔❓

    Коментиран от #36

    08:13 29.08.2026

  • 35 Ру,бин

    2 6 Отговор

    До коментар #23 от "джурналята":

    Бусификацията започна в Русия с указа на Путин от септември 2022.

    08:14 29.08.2026

  • 36 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 8 Отговор

    До коментар #34 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Русия дава ОРЪЖИЯ на целия свят.
    Верно ли Русия участва във война с целия свят???

    Коментиран от #41, #46

    08:16 29.08.2026

  • 37 Наратив

    2 1 Отговор
    Нищо ново, бездарно и жалко, папагалски, бля бля, дрън, дрън

    08:16 29.08.2026

  • 38 Хахахахаха

    2 1 Отговор
    Хахаха, ревете ли укри хахахаха, за това има едно проруско сайт че което работи с ббс и други медии и там хората правят всеки ден проверки и до сега за 5 години война са загинали 240000 руснака, а смятай укрите само за първите 3 години имаха 1 млн избити и торящи бъдещите руски земи, сега може би гонят 2 млн. Така руснаците 240000 хиляди срещу около 2 млн украински загуби хахахах руските доброволци се гаврят с украинските мъже хахахахх

    08:17 29.08.2026

  • 39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ":

    А като за край се чуди как да избяга
    и от КГБ- които го търсят,
    и от МИ-6- ките- които го охраняват,
    и от СеРеУ- които си искат парите
    ❗❗❗

    Коментиран от #42

    08:18 29.08.2026

  • 40 Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ

    2 5 Отговор
    По нашето черноморие е пълно с руснаци, бягащи от мобилизация. На кой му се мре за дъртака кремълски.

    08:19 29.08.2026

  • 41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 3 Отговор

    До коментар #36 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    ПАК ГОЛЕМ ГЛУ ПАКНяма по-голям търговец на оръжие и смърт от джЯНКИТЕ❗
    Всеки път ти пиша да четеш преди да пишеш глупости, ама ти всеки път пишеш глупости без да четеш ❗

    Коментиран от #44

    08:20 29.08.2026

  • 42 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 6 Отговор

    До коментар #39 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Що да са крие Путин....
    Русия е огромна, има къде да са скатае
    Както избега от един ГОТВАЧ

    Коментиран от #47

    08:21 29.08.2026

  • 43 Баце ЕООД

    3 1 Отговор
    Тия като почнат да се "позовават на западни експерти" го пиши свободна импровизация, тип есе... Тряа си уникално ментално занулен да им вярваш на глупостите

    08:22 29.08.2026

  • 44 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 5 Отговор

    До коментар #41 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И Русия и САЩ шиткат оръжия...
    Значи ли, че са във война с ЦЕЛИЯ СВЯТ....
    Нормално е най могъщата държава САЩ, да продава най много оръжия.

    Коментиран от #50

    08:23 29.08.2026

  • 45 Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ

    2 3 Отговор
    Требват му мужици за пушечно месо....
    Ама вече и на тях не им се мре....май.

    08:25 29.08.2026

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #36 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    ШАШт имат НАД 40% (ЧЕТИРИДЕСЕТ)
    дял от световната търговия с оръжия, а
    Русия има ПОД 10% (ДЕСЕТ) дял ❗
    Чети бе , че се излагаш като ученичка която прави сФирка и говори с пълна уста❗

    Коментиран от #49

    08:25 29.08.2026

  • 47 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #42 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    ПАК ГОЛЕМ ГЛУ ПАК❗
    Не Путин се крие от КГБ,
    не Путин го охраняват МИ-6-ките,
    не Путин има да връща пари на СеРеУ❗

    Коментиран от #52

    08:27 29.08.2026

  • 48 Един

    2 3 Отговор
    Жужака нема матрял.

    08:28 29.08.2026

  • 49 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Най могъщата държава продава най много оръжия в света....нормално
    Значи ли че САЩ е във война с целия свят.
    Или САЩ бомбят само Путин и Моджтабата.

    Коментиран от #63

    08:31 29.08.2026

  • 50 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    ПАК ГОЛЕМ ГЛУ ПАК❗
    Дори не правиш разлика от това някой да ти продаде нож, за да си режеш хляба и друг да ти продаде нож за да заколиш съседа❗

    Коментиран от #55, #56

    08:31 29.08.2026

  • 51 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 2 Отговор
    Важното е бункера да е ок, а кабаева да плава с яхтата из топлите мопета❗
    Ватата да гине, копейките им тоже❗

    08:32 29.08.2026

  • 52 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Чакаме го Путин е ЕС и България....
    Да му сложим прангите и раирания костюм....
    Ама го е ШУБЕ
    ...

    Коментиран от #65

    08:32 29.08.2026

  • 53 голем смех

    2 2 Отговор
    Тия ли щяха да се бият с НАТО?

    08:32 29.08.2026

  • 54 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ":

    То си е изконно тяхно, ватите пари за репарации няма от къде да извадят❗

    08:33 29.08.2026

  • 55 Засили се някъде от високо

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И гледай да няма свидетели.

    08:33 29.08.2026

  • 56 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ти да не режеш хляб с....КАЛАШНИК бре....
    Или с М16......

    08:33 29.08.2026

  • 57 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    А сибир за китай❗

    Коментиран от #68

    08:34 29.08.2026

  • 58 Хайо

    3 1 Отговор
    В русия на границата да разположени над 100 000,но Буданов каза ,че на Украйна й трябвали по 30 000 на месец .От Англия или от Франция ще пращате ? В България има 1200 .Повече не можем да съберем ,толкова са нашите лаещи .

    08:35 29.08.2026

  • 59 ОБЕКТИВНИЯ

    5 1 Отговор
    Като не могат да намерят мераклии за пушечно месо да вдигат
    " бялото знаме" !

    Коментиран от #62, #66

    08:36 29.08.2026

  • 60 Дон Корлеоне

    3 2 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    Коментиран от #64

    08:36 29.08.2026

  • 61 Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ

    1 3 Отговор
    Кимчо му праща още 30 хиляди корейчета...
    Като за начало....че първата пратка ги избиха.

    08:36 29.08.2026

  • 62 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "ОБЕКТИВНИЯ":

    Уж севернокорейци щяха да идват.

    08:37 29.08.2026

  • 63 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #49 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    ПАК ГОЛЕМ ГЛУ ПАК❗
    ШАШт не бомбят само Путин и Моджтабата❗
    Само О"бонго за една година на всеки ДВАДЕСЕТ МИНУТИ е хвърлял бомба някъде по света❗
    Колкото по-рано спреш да пишеш тук-
    толкова по-рано ще спреш да се излагаш❗

    08:37 29.08.2026

  • 64 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 3 Отговор

    До коментар #60 от "Дон Корлеоне":

    В блатата се разбира че султана е умрел вече като са го изяли червеите❗

    Коментиран от #67

    08:37 29.08.2026

  • 65 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #52 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    ПАК ГОЛЕМ ГЛУ ПАК ❗
    Що го чакаш, бе❓
    Върви и му сложи прангите❗
    НЕМОЖАЧ❗

    Коментиран от #70, #71

    08:39 29.08.2026

  • 66 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 3 Отговор

    До коментар #59 от "ОБЕКТИВНИЯ":

    Тази есен ще е целия байрак, жужа се наигра, той си мислеше, че това е Грузия❗

    Коментиран от #72

    08:39 29.08.2026

  • 67 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 3 Отговор

    До коментар #64 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Я НИКоКРАДЛАТА НЕДО€Б@Н@ ПАК Е ТУК❗
    Явно пАлАжението е зле❗

    08:40 29.08.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Толкова им е нисък, че за няма и 4 години приключиха магучая, няма флот, няма авиация, няма аскер, бункерното се моли на корееца за хора да закърпи до изборите❗

    08:42 29.08.2026

  • 70 Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ

    2 3 Отговор

    До коментар #65 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Путин са крие.....
    Шубе го е да дойде в "братска" България.
    Май ша последва Радко Младич.
    Руснаците сами ша го закопчеят......

    Коментиран от #75

    08:42 29.08.2026

  • 71 Разпаднал ти се е МОЗ АКА

    1 2 Отговор

    До коментар #65 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    От руската пропаганда.

    Коментиран от #83

    08:43 29.08.2026

  • 72 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    НИКоКР@ДЛ@ Н€ДО€Б@Н@, скоро с БЯЛО ще те пръскат по лицето🖕

    08:44 29.08.2026

  • 73 Ами

    2 1 Отговор
    Над 200 000 севернокорейци вече са изявили
    желание да се включат на страната на Русия.
    Дори се твърди че 30 000 от тях са вече в Русия.
    В същото време Буданов казва, че му трябват по 30 000
    човека на месец за да продължават да воюват с Русия.
    Така, че търсете хора за окраина, Русия вече си е намерила.

    Коментиран от #77, #80

    08:44 29.08.2026

  • 74 Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ

    1 2 Отговор
    Требва му пушечно месо на дъртака кремълски
    Пета година са мъчи с Донбас......

    08:44 29.08.2026

  • 75 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ":

    Я, милото то💓
    от ЩЕ ...ЩЕ ...
    вече мина на ША....ША 😀😀😀😀

    Коментиран от #79

    08:46 29.08.2026

  • 76 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 2 Отговор
    Пияната от паьола е обещала банкет утре, пирожки и самагон, като за последно, цаедно с боташа ще ги връщаме в блатата другия месец❗

    Коментиран от #87

    08:46 29.08.2026

  • 77 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "Ами":

    Кой иска да МРЕ за дъртака кремълски на другия край на света бре...
    Почна да им идва акъла на корейчетата

    Коментиран от #81

    08:46 29.08.2026

  • 78 Олга

    1 0 Отговор
    he Guardian - британска и натовска медия , която открито демонстрира пешерната русофобия и признава, че снабдява Украйна с далекобойни оръжия против мирно население на Русия и се заканва, че ще представи на Украина секретни до сега военни технологи, от зор ще напише истината за руските успехи на бойното поле? И кога, как и кой брои убитите? Тяхното високомерие и превозходство над тъпите словянски варвари винаги е било пословично.Държат ги за овце,което позвява да им лъжат.

    08:48 29.08.2026

  • 79 Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Дали ЩЕ или ША.....се тая...
    ЕС чака Путин да му сложи прангите.
    Много го е шубе Путин.....

    Коментиран от #85

    08:49 29.08.2026

  • 80 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #73 от "Ами":

    То в съдрана кореа е пожелание, хахаа
    Като в блатата, там пожелание и в нужника до оградата не можеш да отидеш, копейките ще ме уморите, от къде ви вадят толкова глуповати❗

    Коментиран от #84

    08:49 29.08.2026

  • 81 Олга

    2 1 Отговор

    До коментар #77 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Дебелия ги продава на бункерното за жито и ориз, че иначе останалите ще измрат от глад!

    08:51 29.08.2026

  • 82 Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ

    1 0 Отговор
    От ИНДИЯ не обещаха ли на Путин един милион индийчета, да облагородят руската популация, че много рускини били загорели.
    Пък и за фронта да има...
    .

    Коментиран от #86

    08:53 29.08.2026

  • 83 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Разпаднал ти се е МОЗ АКА":

    Абе има още, ама на теб като няма какво да ти се разпада явно си добре без мозАк❗

    08:54 29.08.2026

  • 84 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    НИКоКР@ДЛ@Т@ за нещо съдрано ли си мечтае❗
    ДА съдерат ГЛУТЕУС МАКСИМУСа ти от SEX ли искаш❓

    08:56 29.08.2026

  • 85 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ":

    Ами да де , шубе го е ЕсеС❗
    Иначе нямаше да го чака, а щеше да отиде и да му ги сложи ❗

    Коментиран от #88

    08:58 29.08.2026

  • 86 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Бомбят ПУТИН НА ПОРАЗИЯ":

    Китайците оправят нещата, скоро изизи клип кас девачките ги редят като животни да си ги пазаруват жълтите, по 1000 рубли са❗

    Коментиран от #89

    08:59 29.08.2026

  • 87 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    НИКоКР@ДЛ@Т@ ПИЯНА пък Н€ДО€Б@Н@
    още и още иска ❗

    09:00 29.08.2026

  • 88 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️ 🔞🔞

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Евалник престани да ми пишеш от ника
    Ши ГО зов ра на беззъбата ти найка фосстата❗

    09:01 29.08.2026

  • 89 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    НИКоКР@ДЛ@ Н€ДО€Б@Н@,
    ВЗЕМИ СИ ВИБРАТОР , МОЖЕ И КИТАЙСКИ‼️

    09:01 29.08.2026

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