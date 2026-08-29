The Guardian: Русия всеки месец губи по 6 хиляди войници повече, отколкото може да набере

Всеки месец Русия губи в Украйна по 6000 войници повече, отколкото може да набере, пише The Guardian, като се позовава на оценки от западни експерти. Според данните Москва подписва договори с по 1000 наемници всеки ден, но загубите ѝ на бойното поле като убити и ранени войници са много повече, пресмята "Фокус".

Реакцията на Владимир Путин на това беше да ескалира атаките си и да атакува гражданска инфраструктура и цивилни в Украйна, като изстреля над 360 ракети от началото на юли и се възползва от недостига на отбрана на Киев срещу балистични ракети. Ясно е, че Москва възнамерява да се опита да сломи украинския морал, като унищожи енергийната ѝ инфраструктура тази зима, отбелязва изданието.

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Подобни тактики са отчасти защото Путин има ограничени възможности за преодоляване на огромните загуби на бойното поле с повече вербуване на войници. Западни представители смятат, че по-нататъшната мобилизация би представлявала голям риск както политически, така и икономически.

Припомня се, че последното подобно събитие, през есента на 2022 г., е довело до напускането на страната от около милион руснаци, често висококвалифицирани, като по-малко от половината от тях са се завърнали. Също така не е ясно дали руската армия би могла да поеме хилядите новобранци, които биха били призовани, предвид липсата на оборудване и офицери.