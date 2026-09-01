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Мерц: Саксония-Анхалт ще се превърне в полигон за разярени граждани, ако „Алтернатива за Германия“ дойде на власт

Мерц: Саксония-Анхалт ще се превърне в полигон за разярени граждани, ако „Алтернатива за Германия“ дойде на власт

1 Септември, 2026 07:34 895 40

  • алтернатива за германия-
  • саксония-анхалт-
  • германия-
  • фридрих мерц

Канцлерът все пак е оптимист, че не всичко е загубено преди неделните регионални избори там и все още е възможен обрат

Мерц: Саксония-Анхалт ще се превърне в полигон за разярени граждани, ако „Алтернатива за Германия“ дойде на власт - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц направи първото си предизборно посещение в източната провинция Саксония-Анхалт и отново предупреди, че идване на власт там на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) крие опасност за икономическото развитие на този федерален регион, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Саксония-Анхалт не бива да се превръща в полигон за разярени граждани", каза Мерц след съвместно посещение с областния премиер и водач на листата на консервативния Християндемократически съюз (ХДС) за регионалните избори в Саксония-Анхалт Свен Шулце.

Ако на власт дойде крайнодясна популистка партия, "чуждестранните инвеститори ще се замислят силно дали да влагат парите си отново в Саксония-Анхалт", посочи германският лидер.

Канцлерът все пак е оптимист, че не всичко е загубено преди неделните регионални избори там и че все още е възможен обрат. Залогът е голям, "но аз съм сигурен, че Свен Шулце и ХДС ще постигнат добри резултати в неделя", каза Мерц.

Той припомни изборите през 2021 г. Тогава ХДС спечели с изненадващо голяма преднина. Преди това социолозите предричаха оспорвана битка между консерваторите и АзГ. Накрая ХДС събра 37,1% от гласовете, а АзГ – 20,8%.

Според социологическите проучвания АзГ води с много голяма преднина пред консерваторите. Данните от изследванията на обществените нагласи сочат, че подкрепата, с която партията се ползва в Саксония-Анхалт преди неделните избори е около 40%, а за ХДС тя е някъде около 23%.

По-рано през вчерашния ден канцлерът бе освиркан при участие в предизборна проява в Кюлунгсборн на Балтийско море, в провинция Мекленбург-Предна Померания.

На крайбрежната алея някои наричаха канцлера "войнолюбец" и "Пинокио" и скандираха "Оставка!". Те обаче срещнаха отпора на присъстващото множество, което призоваваше шумните опоненти на германския лидер към благоприличие.

След посещението си кабинетът на Мерц не излезе с прессъобщение, както бе планирано първоначално. При посещението си в Кюлунгсборн той разговаряше с местни хора пред предизборен щанд на партията си, зад заграждания, изслушвайки историите и проблемите им.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този

    59 1 Отговор
    глист се мисли за незаменим
    Червей.

    Коментиран от #7

    07:36 01.09.2026

  • 2 Хаген Дас

    61 1 Отговор
    Политик с 13% одобрение, тръгнал да плаши!

    07:36 01.09.2026

  • 3 МЕРЦ ПЛАШИ ГЕРМАНЦИТЕ

    61 1 Отговор
    Защото няма какво друго да им предложи. Упадъка в Германия е очевиден и той се дължи най-вече на политиката на Шолц, Мерц, Урсулата и другите подобни.

    07:37 01.09.2026

  • 4 Алтернатива

    54 2 Отговор
    Идва края на еврофашистите

    07:37 01.09.2026

  • 5 Този…

    43 0 Отговор
    …много скоро и с репресии няма да може да задържи властта и сипе огън и жупел по всеки….

    07:37 01.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 🐛🐛🐛🐛🐛

    35 0 Отговор

    До коментар #1 от "Този":

    Гъсеница:)) зелена:))

    07:38 01.09.2026

  • 8 Мухахаха

    37 1 Отговор
    Бай Мерц ша яде големия шперц

    07:38 01.09.2026

  • 9 може ли да си канцлер с 12% одобрение

    40 1 Отговор
    системата на дойчистан е сбъркана

    Коментиран от #14

    07:38 01.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Чезни ее

    22 0 Отговор

    До коментар #6 от "Путин":

    Пръдльо

    07:39 01.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Елементарно , бе Уотсън !

    39 0 Отговор
    Ами тя Германия си е достатъчно разярена на досегашните политици , които тикат икономиката ѝ надолу ,а държавата към война с Русия .

    07:40 01.09.2026

  • 14 Канцлер не но Диктатор да

    15 3 Отговор

    До коментар #9 от "може ли да си канцлер с 12% одобрение":

    Мухахахахахаха

    07:40 01.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тоя е от категорията

    29 0 Отговор
    На онази Аналена Бербокова, която не успя да научи родния си език, ама такива, като този я направиха "някаква си в ООН"!
    Този хората в източната Германия истински го мразят. И вече не искат и да чуят за неговата партия, партията и на меркелицата която унищожи Германия и Европа. Ако 500 камара са влезнали в къщата, вече никога не може да ги изгониш. А тези вече се и размножават с бясна скорост и открито заявяват, че "най-правилното за Германия и Европа било халифат.." Е, кой луд иска още и още навлеци да приемаме и хрантутим, за да ни организират средновековна диктатура? Само такива неадекватници, като този!!!

    07:43 01.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Свършиха

    21 1 Отговор
    ли нормалните хора в Германия та избират да ги управляват самовлюбени нищожества с празни кутии!?

    07:45 01.09.2026

  • 21 Демокрация бре

    18 1 Отговор
    Глас народен. Кво е взел да плаши с разярени глигани и полигони ? Кво ще направят, революция ли или преврат?

    07:45 01.09.2026

  • 22 НЯКЪДЕ ПИШЕШЕ

    17 2 Отговор
    Че вече 50% от децата до 5 годишна възраст в Германия не са с немски произход.

    Коментиран от #35

    07:46 01.09.2026

  • 23 Мерц: Саксония-Анхалт

    16 1 Отговор
    А Макрюн си кара джета и е наел охрана от НАТЮ да го пази от бабата

    07:47 01.09.2026

  • 24 Пич

    16 2 Отговор
    Жалкаря заплашва хората, че ще им спрат парите, което си е чисто изнудване!!! И ги призовава да не трепят камиларите, които той, и подобни на него натресоха в Германия и Европа!!! Истински жалък политик!!!

    07:47 01.09.2026

  • 25 Чака ги или

    12 1 Отговор

    До коментар #15 от "Лопата Орешник":

    Смърт, ако Русия вече ги запука или нов Нюрнбергски процес. Фашизмът се оказа генетично заболяване! Не е бил "изтрит" 1945 т.

    07:47 01.09.2026

  • 26 пресолена

    12 1 Отговор
    мерд плаши с демокрация или плаши демокрацията.

    07:47 01.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Саксония-Анхалт

    9 0 Отговор
    Искали и те ли независимост бре ?

    Коментиран от #37

    07:48 01.09.2026

  • 29 А Якажи Чичошмръц

    9 2 Отговор
    нещо за социялните плащания
    и зелените политики- приличащи на кафявите
    Никой не може да съществува като се храни с утопични идей. Така се разпадна най-голямата утопия СССР, сега вие сте тръгнали по същия път.

    07:50 01.09.2026

  • 30 Особенно българските нали?

    8 1 Отговор
    О жална ми Германио ..... ( "чуждестранните инвеститори ще се замислят силно дали да влагат парите си отново в Саксония-Анхалт", посочи германският лидер.) ... невероятно самочувствие лъха

    Коментиран от #36

    07:51 01.09.2026

  • 31 Поне "руските алкохолици"

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Гейрмания потъва":

    Ще изменат чернотата из градовете. Ще ги стегнат да бачкат, а който не иска, никакъв социал за 15-те му деца и за него с 5-те му жени. И "пияниците" ще пуснат пак немските АЕЦове. Зелените глисти,както и това недоразумение горе, ги взривиха за да потъне Германия... Та дали "пияниците" са по-лош вариант от сегашните психопати?

    07:53 01.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 СЛЕД 126-ТАТА САНКЦИЯ СРЕЩУ РУСИЯ

    9 0 Отговор
    Положението в Германия рязко се влоши.

    07:56 01.09.2026

  • 34 А си яж барута

    6 0 Отговор
    И си мълчи. Съсипа Германия

    07:57 01.09.2026

  • 35 По-лошо брато

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "НЯКЪДЕ ПИШЕШЕ":

    Ве немските училища до 15 годишна възраст от 20 ученика, имаш само 1-2 истински германчета. Това колко процента е?
    Нашето в 1 клас е едно от 2-те "европейчета" в крас от 22 деца. И ние го преместихме вече в частно училище, понеже в държавното не се трае и нищо не се научава. Тези "новите", нито немски знаят, нито искат някога да знаят. А преподаването е на немски. Е, кво ще научи европейчето в такъв клас от 20 "незнаещи" и 2-ма знаещи езика?

    07:59 01.09.2026

  • 36 Свършиии

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Особенно българските нали?":

    Русия повече няма да ги храни

    07:59 01.09.2026

  • 37 Независимост няма

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Саксония-Анхалт":

    В Европа! Баба улсула забрани народните референдуми в клуба на богатите. Има банани, ама референдуми не могло да има? Еми яжте от бананите за да знаете, имало ли е някога демокрация и кво животно е това?

    08:03 01.09.2026

  • 38 Щели да сменят

    0 0 Отговор
    Логото "произведено в Германия" със "Приозведено в окупирана Германия " или в Китай

    08:03 01.09.2026

  • 39 Всичко е 6

    0 0 Отговор
    По-рано през вчерашния ден канцлерът бе освиркан при участие в предизборна проява в Кюлунгсборн на Балтийско море, в провинция Мекленбург-Предна Померания.

    08:05 01.09.2026

  • 40 СПРАВЕДЛИВ

    0 0 Отговор
    Нещата полека-лека се наместват и всичко ще си дойде на мястото.

    08:09 01.09.2026

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