Мерц: Саксония-Анхалт ще се превърне в полигон за разярени граждани, ако „Алтернатива за Германия“ дойде на власт

Германският канцлер Фридрих Мерц направи първото си предизборно посещение в източната провинция Саксония-Анхалт и отново предупреди, че идване на власт там на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) крие опасност за икономическото развитие на този федерален регион, предаде ДПА, съобщи БТА.
"Саксония-Анхалт не бива да се превръща в полигон за разярени граждани", каза Мерц след съвместно посещение с областния премиер и водач на листата на консервативния Християндемократически съюз (ХДС) за регионалните избори в Саксония-Анхалт Свен Шулце.
Ако на власт дойде крайнодясна популистка партия, "чуждестранните инвеститори ще се замислят силно дали да влагат парите си отново в Саксония-Анхалт", посочи германският лидер.
Канцлерът все пак е оптимист, че не всичко е загубено преди неделните регионални избори там и че все още е възможен обрат. Залогът е голям, "но аз съм сигурен, че Свен Шулце и ХДС ще постигнат добри резултати в неделя", каза Мерц.
Той припомни изборите през 2021 г. Тогава ХДС спечели с изненадващо голяма преднина. Преди това социолозите предричаха оспорвана битка между консерваторите и АзГ. Накрая ХДС събра 37,1% от гласовете, а АзГ – 20,8%.
Според социологическите проучвания АзГ води с много голяма преднина пред консерваторите. Данните от изследванията на обществените нагласи сочат, че подкрепата, с която партията се ползва в Саксония-Анхалт преди неделните избори е около 40%, а за ХДС тя е някъде около 23%.
По-рано през вчерашния ден канцлерът бе освиркан при участие в предизборна проява в Кюлунгсборн на Балтийско море, в провинция Мекленбург-Предна Померания.
На крайбрежната алея някои наричаха канцлера "войнолюбец" и "Пинокио" и скандираха "Оставка!". Те обаче срещнаха отпора на присъстващото множество, което призоваваше шумните опоненти на германския лидер към благоприличие.
След посещението си кабинетът на Мерц не излезе с прессъобщение, както бе планирано първоначално. При посещението си в Кюлунгсборн той разговаряше с местни хора пред предизборен щанд на партията си, зад заграждания, изслушвайки историите и проблемите им.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този
Червей.
Коментиран от #7
07:36 01.09.2026
2 Хаген Дас
07:36 01.09.2026
3 МЕРЦ ПЛАШИ ГЕРМАНЦИТЕ
07:37 01.09.2026
4 Алтернатива
07:37 01.09.2026
5 Този…
07:37 01.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 🐛🐛🐛🐛🐛
До коментар #1 от "Този":Гъсеница:)) зелена:))
07:38 01.09.2026
8 Мухахаха
07:38 01.09.2026
9 може ли да си канцлер с 12% одобрение
Коментиран от #14
07:38 01.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Чезни ее
До коментар #6 от "Путин":Пръдльо
07:39 01.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Елементарно , бе Уотсън !
07:40 01.09.2026
14 Канцлер не но Диктатор да
До коментар #9 от "може ли да си канцлер с 12% одобрение":Мухахахахахаха
07:40 01.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Тоя е от категорията
Този хората в източната Германия истински го мразят. И вече не искат и да чуят за неговата партия, партията и на меркелицата която унищожи Германия и Европа. Ако 500 камара са влезнали в къщата, вече никога не може да ги изгониш. А тези вече се и размножават с бясна скорост и открито заявяват, че "най-правилното за Германия и Европа било халифат.." Е, кой луд иска още и още навлеци да приемаме и хрантутим, за да ни организират средновековна диктатура? Само такива неадекватници, като този!!!
07:43 01.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Свършиха
07:45 01.09.2026
21 Демокрация бре
07:45 01.09.2026
22 НЯКЪДЕ ПИШЕШЕ
Коментиран от #35
07:46 01.09.2026
23 Мерц: Саксония-Анхалт
07:47 01.09.2026
24 Пич
07:47 01.09.2026
25 Чака ги или
До коментар #15 от "Лопата Орешник":Смърт, ако Русия вече ги запука или нов Нюрнбергски процес. Фашизмът се оказа генетично заболяване! Не е бил "изтрит" 1945 т.
07:47 01.09.2026
26 пресолена
07:47 01.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Саксония-Анхалт
Коментиран от #37
07:48 01.09.2026
29 А Якажи Чичошмръц
и зелените политики- приличащи на кафявите
Никой не може да съществува като се храни с утопични идей. Така се разпадна най-голямата утопия СССР, сега вие сте тръгнали по същия път.
07:50 01.09.2026
30 Особенно българските нали?
Коментиран от #36
07:51 01.09.2026
31 Поне "руските алкохолици"
До коментар #19 от "Гейрмания потъва":Ще изменат чернотата из градовете. Ще ги стегнат да бачкат, а който не иска, никакъв социал за 15-те му деца и за него с 5-те му жени. И "пияниците" ще пуснат пак немските АЕЦове. Зелените глисти,както и това недоразумение горе, ги взривиха за да потъне Германия... Та дали "пияниците" са по-лош вариант от сегашните психопати?
07:53 01.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 СЛЕД 126-ТАТА САНКЦИЯ СРЕЩУ РУСИЯ
07:56 01.09.2026
34 А си яж барута
07:57 01.09.2026
35 По-лошо брато
До коментар #22 от "НЯКЪДЕ ПИШЕШЕ":Ве немските училища до 15 годишна възраст от 20 ученика, имаш само 1-2 истински германчета. Това колко процента е?
Нашето в 1 клас е едно от 2-те "европейчета" в крас от 22 деца. И ние го преместихме вече в частно училище, понеже в държавното не се трае и нищо не се научава. Тези "новите", нито немски знаят, нито искат някога да знаят. А преподаването е на немски. Е, кво ще научи европейчето в такъв клас от 20 "незнаещи" и 2-ма знаещи езика?
07:59 01.09.2026
36 Свършиии
До коментар #30 от "Особенно българските нали?":Русия повече няма да ги храни
07:59 01.09.2026
37 Независимост няма
До коментар #28 от "Саксония-Анхалт":В Европа! Баба улсула забрани народните референдуми в клуба на богатите. Има банани, ама референдуми не могло да има? Еми яжте от бананите за да знаете, имало ли е някога демокрация и кво животно е това?
08:03 01.09.2026
38 Щели да сменят
08:03 01.09.2026
39 Всичко е 6
08:05 01.09.2026
40 СПРАВЕДЛИВ
08:09 01.09.2026