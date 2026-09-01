Мерц: Саксония-Анхалт ще се превърне в полигон за разярени граждани, ако „Алтернатива за Германия“ дойде на власт

Германският канцлер Фридрих Мерц направи първото си предизборно посещение в източната провинция Саксония-Анхалт и отново предупреди, че идване на власт там на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) крие опасност за икономическото развитие на този федерален регион, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Саксония-Анхалт не бива да се превръща в полигон за разярени граждани", каза Мерц след съвместно посещение с областния премиер и водач на листата на консервативния Християндемократически съюз (ХДС) за регионалните избори в Саксония-Анхалт Свен Шулце.

Ако на власт дойде крайнодясна популистка партия, "чуждестранните инвеститори ще се замислят силно дали да влагат парите си отново в Саксония-Анхалт", посочи германският лидер.

Канцлерът все пак е оптимист, че не всичко е загубено преди неделните регионални избори там и че все още е възможен обрат. Залогът е голям, "но аз съм сигурен, че Свен Шулце и ХДС ще постигнат добри резултати в неделя", каза Мерц.

Той припомни изборите през 2021 г. Тогава ХДС спечели с изненадващо голяма преднина. Преди това социолозите предричаха оспорвана битка между консерваторите и АзГ. Накрая ХДС събра 37,1% от гласовете, а АзГ – 20,8%.

Според социологическите проучвания АзГ води с много голяма преднина пред консерваторите. Данните от изследванията на обществените нагласи сочат, че подкрепата, с която партията се ползва в Саксония-Анхалт преди неделните избори е около 40%, а за ХДС тя е някъде около 23%.

По-рано през вчерашния ден канцлерът бе освиркан при участие в предизборна проява в Кюлунгсборн на Балтийско море, в провинция Мекленбург-Предна Померания.

На крайбрежната алея някои наричаха канцлера "войнолюбец" и "Пинокио" и скандираха "Оставка!". Те обаче срещнаха отпора на присъстващото множество, което призоваваше шумните опоненти на германския лидер към благоприличие.

След посещението си кабинетът на Мерц не излезе с прессъобщение, както бе планирано първоначално. При посещението си в Кюлунгсборн той разговаряше с местни хора пред предизборен щанд на партията си, зад заграждания, изслушвайки историите и проблемите им.