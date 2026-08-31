Доставчиците на оръжие за Украйна във Великобритания са предупредени за заплаха от Русия

Ръководителите на британски военни компании, доставящи оръжие за Украйна, са били предупредени за заплаха от страна на руските специални служби, пише Daily Mail.
Според вестника подобно предупреждение е било отправено по време на среща на високопоставени длъжностни лица с ръководители на отбранителни предприятия още в началото на лятото, уточни "Фокус". Властите смятат, че компаниите, свързани с доставките на оръжие и безпилотни летателни апарати за Украйна, могат да бъдат изложени на повишен риск.
Сред тези предприятия изданието посочва Ukrspecsystems, BAE Systems, Callen-Lenz и производителя на ракетите Storm Shadow — MBDA.
Повод за засилване на мерките за сигурност, както отбелязва вестникът, са били, наред с другото, съобщенията за предотвратени покушения срещу ръководители на германски отбранителни компании.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Уффф
Коментиран от #3
05:20 31.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гост
До коментар #1 от "Уффф":Щото нещата не стават като по филмите справка Украйна Иран ..
05:29 31.08.2026
4 джентълменско
05:33 31.08.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
05:38 31.08.2026
6 Чакайте бе
Не си ли помните предните публикации от авторитетните медии?
Коментиран от #11
05:44 31.08.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Ама що ли после имало десетки вторични взривове.....не знаел🤔❗
05:45 31.08.2026
8 Лакеите на Пентагона
05:54 31.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Яв.но в доста магазини е имало НЕ дрехи и маратонки, ами фо.йерверки за Ко.леда ❗😉
05:55 31.08.2026
11 Пък и на партенката
До коментар #6 от "Чакайте бе":за предотвратени покушения срещу ръководители на германски отбранителни компании, кой ли ще се върже???
За какво и е на Русия да ги покушава ръководителите? Какво печели с това? Къде е логиката?
Не е ли по-ефективно по един Орешник върху работилниците им, като преди това предупредят хората да напуснат,
Също както логиката да забраняват АзГ за да спасявали демокрацията:) Това им е демокрацията, да забраняват партии които народа им харесва. Ужас!!!
06:05 31.08.2026