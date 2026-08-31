Доставчиците на оръжие за Украйна във Великобритания са предупредени за заплаха от Русия

Ръководителите на британски военни компании, доставящи оръжие за Украйна, са били предупредени за заплаха от страна на руските специални служби, пише Daily Mail.

Според вестника подобно предупреждение е било отправено по време на среща на високопоставени длъжностни лица с ръководители на отбранителни предприятия още в началото на лятото, уточни "Фокус". Властите смятат, че компаниите, свързани с доставките на оръжие и безпилотни летателни апарати за Украйна, могат да бъдат изложени на повишен риск.

Сред тези предприятия изданието посочва Ukrspecsystems, BAE Systems, Callen-Lenz и производителя на ракетите Storm Shadow — MBDA.

Повод за засилване на мерките за сигурност, както отбелязва вестникът, са били, наред с другото, съобщенията за предотвратени покушения срещу ръководители на германски отбранителни компании.