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Доставчиците на оръжие за Украйна във Великобритания са предупредени за заплаха от Русия

Доставчиците на оръжие за Украйна във Великобритания са предупредени за заплаха от Русия

31 Август, 2026 05:05 833 11

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  • украйна-
  • русия-
  • заплаха

Предотвратени покушения срещу ръководители на германски отбранителни компании

Доставчиците на оръжие за Украйна във Великобритания са предупредени за заплаха от Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ръководителите на британски военни компании, доставящи оръжие за Украйна, са били предупредени за заплаха от страна на руските специални служби, пише Daily Mail.

Според вестника подобно предупреждение е било отправено по време на среща на високопоставени длъжностни лица с ръководители на отбранителни предприятия още в началото на лятото, уточни "Фокус". Властите смятат, че компаниите, свързани с доставките на оръжие и безпилотни летателни апарати за Украйна, могат да бъдат изложени на повишен риск.

Сред тези предприятия изданието посочва Ukrspecsystems, BAE Systems, Callen-Lenz и производителя на ракетите Storm Shadow — MBDA.

Повод за засилване на мерките за сигурност, както отбелязва вестникът, са били, наред с другото, съобщенията за предотвратени покушения срещу ръководители на германски отбранителни компании.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уффф

    17 1 Отговор
    Не знам защо руснаците още ги търпят

    Коментиран от #3

    05:20 31.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Уффф":

    Щото нещата не стават като по филмите справка Украйна Иран ..

    05:29 31.08.2026

  • 4 джентълменско

    3 1 Отговор
    от руска страна

    05:33 31.08.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ЧАКАМ ," ЗАЖИГАЛКАТА" ДА ПРЕДАДЕ СИГНАЛ "СВИНЕРЕЗ" :)

    05:38 31.08.2026

  • 6 Чакайте бе

    7 0 Отговор
    Ами Лавров, че и Путин ги предупредиха преди тия! Каква е тази статия?
    Не си ли помните предните публикации от авторитетните медии?

    Коментиран от #11

    05:44 31.08.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    Той и Порошенко се оплаква в Тубата, че нещо в завода му за БОМБонИ гръмнало.🤔
    Ама що ли после имало десетки вторични взривове.....не знаел🤔❗

    05:45 31.08.2026

  • 8 Лакеите на Пентагона

    1 0 Отговор
    И без това мрат кат мухи в цеховете от взривове с допотопна безопасност на труда.

    05:54 31.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Огне.борците в КИ.ЙФ втори ден не могат да у.гасят МОЛ❗
    Яв.но в доста магазини е имало НЕ дрехи и маратонки, ами фо.йерверки за Ко.леда ❗😉

    05:55 31.08.2026

  • 11 Пък и на партенката

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Чакайте бе":

    за предотвратени покушения срещу ръководители на германски отбранителни компании, кой ли ще се върже???
    За какво и е на Русия да ги покушава ръководителите? Какво печели с това? Къде е логиката?
    Не е ли по-ефективно по един Орешник върху работилниците им, като преди това предупредят хората да напуснат,

    Също както логиката да забраняват АзГ за да спасявали демокрацията:) Това им е демокрацията, да забраняват партии които народа им харесва. Ужас!!!

    06:05 31.08.2026

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