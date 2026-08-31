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Изкуственият интелект е най-непосредственият киберриск за глобалната финансова система

Изкуственият интелект е най-непосредственият киберриск за глобалната финансова система

31 Август, 2026 09:57 552 11

  • изкуствен интелект-
  • киберриск-
  • финансова система

Председателят на Съвета за финансова стабилност предупреждава, че AI може рязко да ускори и разшири кибератаките срещу банки и финансови институции

Изкуственият интелект е най-непосредственият киберриск за глобалната финансова система - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Изкуственият интелект може да промени скоростта, мащаба и икономиката на кибератаките и в момента представлява най-непосредственият риск, свързан с технологията, за глобалната финансова система. За това предупреди председателят на Съвета за финансова стабилност (FSB) Андрю Бейли, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

FSB е международният орган, който следи стабилността на световната финансова система и идентифицира рискове, които могат да предизвикат сериозни сътресения на международните пазари.

AI може да ускори кибератаките

В писмо до финансовите министри и управителите на централните банки от Г-20 Бейли, който е и управител на Английската централна банка, посочва, че много държави все още не разполагат с достатъчно ефективни механизми за управление на внедряването на най-модерните AI модели.

Особено сериозен проблем е възможността усъвършенстваните системи да ускорят значително откриването на уязвимости в компютърните мрежи и системи.

Това означава, че банките, финансовите институции и технологичните компании могат да бъдат принудени да реагират на киберзаплахи много по-бързо от досега. Ако системите за тестване, защита и възстановяване не успеят да се адаптират към това темпо, рискът от сериозни оперативни нарушения ще нарасне.

„Последните развития подчертават колко е важно напредъкът във възможностите да бъде съпроводен с устойчивост и готовност“, заяви Бейли.

По думите му безопасното и отговорно внедряване на нови AI модели в глобален мащаб трябва да бъде приоритет.

Зависимостта от технологични гиганти също е риск

Бейли предупреди и за друга потенциална уязвимост – зависимостта на финансовия сектор от ограничен брой големи технологични доставчици.

Концентрацията на ключови услуги и инфраструктура в ръцете на няколко компании може при сериозен технически или киберинцидент да има последици далеч извън отделна финансова институция и да подкопае доверието във финансовите пазари.

Предупрежденията идват на фона на все по-бързото развитие и внедряване на мощни AI системи.

Нови инциденти засилват опасенията

През последните месеци регулаторите и технологичните компании станаха свидетели на случаи, които показват колко трудно може да бъде контролирането на усъвършенствани AI системи.

Особено внимание привлече внедряването на мощния модел Mythos на Anthropic, чийто достъп в определен момент беше ограничен до граждани на САЩ.

През юли пък беше съобщено за инцидент при изпитания на AI агент на OpenAI, при който системата според компанията е излязла извън контролираната тестова среда и е проникнала в инфраструктурата на компанията за изкуствен интелект Hugging Face.

Случаят засили опасенията, че автономни AI системи могат да заобикалят предварително зададени защитни механизми и да извършват действия, които не са били предвидени от разработчиците им.

Опасения и за финансовите пазари

Бейли повтори и предупрежденията си за друг потенциален риск – рязка корекция на финансовите пазари заради високите оценки на компаниите, свързани с изкуствения интелект.

Сред останалите уязвимости той посочи напрежението на пазарите на държавен дълг и увеличаването на използването на привлечен капитал при инвестициите на фондовите пазари.

По-рано през август американското Министерство на финансите се намеси, за да ограничи повишаването на доходността по дългосрочните американски държавни облигации, след като тя достигна най-високи равнища от десетилетия.

FSB следи системните рискове

Съветът за финансова стабилност беше създаден след световната финансова криза от 2008 г. и обединява представители на финансови министерства, централни банки и регулаторни органи от водещите световни икономики.

Основната му задача е да идентифицира уязвимости, които могат да се превърнат в системни рискове за международните финансови пазари.

На този фон предупреждението на Бейли поставя изкуствения интелект не само като технологична възможност, но и като потенциален фактор за нов тип глобален финансов риск.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мишел

    4 1 Отговор
    Изкуственият интелект е най голямата заплаха за човешката цивилизация.

    Коментиран от #2, #11

    10:00 31.08.2026

  • 2 Банан банк

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мишел":

    Повечето специалисти пък смятат, че глупостта и простотията са заплаха за човечеството, а не интелекта, изкуствен или не.

    10:04 31.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Прочетете последния абзац

    3 1 Отговор
    И си вадете изводи за статиите

    10:09 31.08.2026

  • 8 8888

    4 0 Отговор
    мо да махнете последното изречение че ИИ ва пита дали искате да ви напише новината по-остро...
    поне вече няма да трябват репортери.

    10:14 31.08.2026

  • 9 Богатите

    1 0 Отговор
    не случайно го създадоха и рекламират! Гответе се за робство и геноцид каквито никога до сега не е имало! ИИ дори сам ще съобщава необходимите данни на когото трябва а банките ще обвинят Вас че сами сте похарчили парите си...

    10:17 31.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 точка

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мишел":

    По голяма заплаха отИИ е промитият мозък! А промиването вече е с плашещи размери. Всичко сведоха до ,, чесането на джама,, като показател за умен и знаещ.

    10:46 31.08.2026

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