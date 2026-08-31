Изкуственият интелект е най-непосредственият киберриск за глобалната финансова система

Изкуственият интелект може да промени скоростта, мащаба и икономиката на кибератаките и в момента представлява най-непосредственият риск, свързан с технологията, за глобалната финансова система. За това предупреди председателят на Съвета за финансова стабилност (FSB) Андрю Бейли, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.
FSB е международният орган, който следи стабилността на световната финансова система и идентифицира рискове, които могат да предизвикат сериозни сътресения на международните пазари.
AI може да ускори кибератаките
В писмо до финансовите министри и управителите на централните банки от Г-20 Бейли, който е и управител на Английската централна банка, посочва, че много държави все още не разполагат с достатъчно ефективни механизми за управление на внедряването на най-модерните AI модели.
Особено сериозен проблем е възможността усъвършенстваните системи да ускорят значително откриването на уязвимости в компютърните мрежи и системи.
Това означава, че банките, финансовите институции и технологичните компании могат да бъдат принудени да реагират на киберзаплахи много по-бързо от досега. Ако системите за тестване, защита и възстановяване не успеят да се адаптират към това темпо, рискът от сериозни оперативни нарушения ще нарасне.
„Последните развития подчертават колко е важно напредъкът във възможностите да бъде съпроводен с устойчивост и готовност“, заяви Бейли.
По думите му безопасното и отговорно внедряване на нови AI модели в глобален мащаб трябва да бъде приоритет.
Зависимостта от технологични гиганти също е риск
Бейли предупреди и за друга потенциална уязвимост – зависимостта на финансовия сектор от ограничен брой големи технологични доставчици.
Концентрацията на ключови услуги и инфраструктура в ръцете на няколко компании може при сериозен технически или киберинцидент да има последици далеч извън отделна финансова институция и да подкопае доверието във финансовите пазари.
Предупрежденията идват на фона на все по-бързото развитие и внедряване на мощни AI системи.
Нови инциденти засилват опасенията
През последните месеци регулаторите и технологичните компании станаха свидетели на случаи, които показват колко трудно може да бъде контролирането на усъвършенствани AI системи.
Особено внимание привлече внедряването на мощния модел Mythos на Anthropic, чийто достъп в определен момент беше ограничен до граждани на САЩ.
През юли пък беше съобщено за инцидент при изпитания на AI агент на OpenAI, при който системата според компанията е излязла извън контролираната тестова среда и е проникнала в инфраструктурата на компанията за изкуствен интелект Hugging Face.
Случаят засили опасенията, че автономни AI системи могат да заобикалят предварително зададени защитни механизми и да извършват действия, които не са били предвидени от разработчиците им.
Опасения и за финансовите пазари
Бейли повтори и предупрежденията си за друг потенциален риск – рязка корекция на финансовите пазари заради високите оценки на компаниите, свързани с изкуствения интелект.
Сред останалите уязвимости той посочи напрежението на пазарите на държавен дълг и увеличаването на използването на привлечен капитал при инвестициите на фондовите пазари.
По-рано през август американското Министерство на финансите се намеси, за да ограничи повишаването на доходността по дългосрочните американски държавни облигации, след като тя достигна най-високи равнища от десетилетия.
FSB следи системните рискове
Съветът за финансова стабилност беше създаден след световната финансова криза от 2008 г. и обединява представители на финансови министерства, централни банки и регулаторни органи от водещите световни икономики.
Основната му задача е да идентифицира уязвимости, които могат да се превърнат в системни рискове за международните финансови пазари.
На този фон предупреждението на Бейли поставя изкуствения интелект не само като технологична възможност, но и като потенциален фактор за нов тип глобален финансов риск.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мишел
Коментиран от #2, #11
10:00 31.08.2026
2 Банан банк
До коментар #1 от "Мишел":Повечето специалисти пък смятат, че глупостта и простотията са заплаха за човечеството, а не интелекта, изкуствен или не.
10:04 31.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
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6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Прочетете последния абзац
10:09 31.08.2026
8 8888
поне вече няма да трябват репортери.
10:14 31.08.2026
9 Богатите
10:17 31.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 точка
До коментар #1 от "Мишел":По голяма заплаха отИИ е промитият мозък! А промиването вече е с плашещи размери. Всичко сведоха до ,, чесането на джама,, като показател за умен и знаещ.
10:46 31.08.2026