Русия твърди: Европейски спецслужби обсъждат кибератаки срещу изборната инфраструктура

Представители на европейски специални служби обсъждат при посещенията си в Украйна планове за кибератаки срещу изборната инфраструктура на Русия, твърди руската Служба за външно разузнаване (СВР), цитирана от „Интерфакс“, предава Фокус.
Според руското разузнаване целта е да бъде затруднен нормалният изборен процес и да бъдат поставени под съмнение резултатите от бъдещото гласуване.
От СВР твърдят още, че по време на срещата на върха на „Коалицията на желаещите“ в Париж на 13 юли европейски представители са насърчили украинските власти да засилят атаките на руска територия. Според руската служба подобни действия имали за цел да предизвикат паника сред населението и да отклонят ресурсите на руските държавни и правоохранителни органи.
Москва твърди, че се подготвя и информационна кампания
В съобщението се посочва, че паралелно с предполагаемите кибератаки се подготвя кампания за поставяне под съмнение на легитимността на бъдещите избори в Русия.
Според СВР тази задача е възложена на базирани извън страната структури на руската несистемна опозиция, които трябва да призовават към бойкот на изборите и към непризнаване на резултатите.
Руското разузнаване твърди, че „Платформата на ПАСЕ за диалог с руските демократични сили“ е получила финансова подкрепа от европейски представители за подобна дейност. От СВР посочват още, че сходна програма се разработва и в рамките на формата „Брюкселски диалог“.
Твърденията са на руската СВР и към момента в предоставената информация не са посочени независими доказателства, които да ги потвърждават.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
всички говорят за тях, но никой не ги е виждал
Коментиран от #8
14:53 31.08.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #16
14:54 31.08.2026
3 Овчар
14:55 31.08.2026
4 Ха-ха
15:05 31.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 @@@
полицията не дошла повече от час след първия сигнал за буйстващата Укра!
Коментиран от #17
15:12 31.08.2026
7 99,9% путин печели
15:13 31.08.2026
8 !!!?
До коментар #1 от "☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️":Пари ли ти...(особено от 5ти) ?
15:14 31.08.2026
9 имат ли Интернет в РФ?
Коментиран от #22, #24
15:20 31.08.2026
10 Цвете
15:22 31.08.2026
11 az СВО Победа 81
А в бивша Украйна западната пропаганда ни обяснява, че не можело да иа има избори .....
Почувствахте ли сега къде има демокрация и къде не и колко струва западната пропаганда???
Коментиран от #14, #15
15:23 31.08.2026
12 Констатация
15:31 31.08.2026
13 А погледнаха ли под леглото?
15:34 31.08.2026
14 На кого му пука
До коментар #11 от "az СВО Победа 81":с колко държави е решила да воюва.
Проблемът си е неин. Да се изтегли.
Кви избори, кви пет лева.
Опозицията отдавна е избита. Големият проблем да избереш измежду само твоята партия другарите.
Аре у лево, неадекватник
Коментиран от #21
15:38 31.08.2026
15 !!!?
До коментар #11 от "az СВО Победа 81":Кремълските фашисти са по-демократи и от древните гърци...през ден да правят избори резултата ще е един и същ !
Ама да се запише в протокола - Путлер спечели...с нова дата !!!?
15:40 31.08.2026
16 Хаха, я па тоя
До коментар #2 от "Сатана Z":Рашките щели да изберат Гюро.
Не си у ред.
15:40 31.08.2026
17 Я па тоя
До коментар #6 от "@@@":Етнически руснак с украински паспорт. На платена квартира, не в пансион. Обикновен проруски бандит.
Избягал е, за да не се бие срещу руските си роднини.
Какъв ти е проблемът. Ако бомбеше
рашки, щеше да квичиш двойно.
15:43 31.08.2026
18 az СВО Победа 81
🤣🤣🤣🤣
15:44 31.08.2026
19 52 държави ?
15:46 31.08.2026
20 !!!?
Путлер пише в бункера само на листчета още от баба му Путина...!!!?
15:46 31.08.2026
21 az СВО Победа 81
До коментар #14 от "На кого му пука":То е все едно да настояваш северна България да се изтегли от южна, заради незанонната окупация наричана у нас "Съединение"
15:47 31.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 !!!?
До коментар #9 от "имат ли Интернет в РФ?":👍🎯 ...!
15:57 31.08.2026