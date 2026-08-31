Русия твърди: Европейски спецслужби обсъждат кибератаки срещу изборната инфраструктура

Представители на европейски специални служби обсъждат при посещенията си в Украйна планове за кибератаки срещу изборната инфраструктура на Русия, твърди руската Служба за външно разузнаване (СВР), цитирана от „Интерфакс“, предава Фокус.

Според руското разузнаване целта е да бъде затруднен нормалният изборен процес и да бъдат поставени под съмнение резултатите от бъдещото гласуване.

От СВР твърдят още, че по време на срещата на върха на „Коалицията на желаещите“ в Париж на 13 юли европейски представители са насърчили украинските власти да засилят атаките на руска територия. Според руската служба подобни действия имали за цел да предизвикат паника сред населението и да отклонят ресурсите на руските държавни и правоохранителни органи.

Москва твърди, че се подготвя и информационна кампания

В съобщението се посочва, че паралелно с предполагаемите кибератаки се подготвя кампания за поставяне под съмнение на легитимността на бъдещите избори в Русия.

Според СВР тази задача е възложена на базирани извън страната структури на руската несистемна опозиция, които трябва да призовават към бойкот на изборите и към непризнаване на резултатите.

Руското разузнаване твърди, че „Платформата на ПАСЕ за диалог с руските демократични сили“ е получила финансова подкрепа от европейски представители за подобна дейност. От СВР посочват още, че сходна програма се разработва и в рамките на формата „Брюкселски диалог“.

Твърденията са на руската СВР и към момента в предоставената информация не са посочени независими доказателства, които да ги потвърждават.