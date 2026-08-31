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Русия твърди: Европейски спецслужби обсъждат кибератаки срещу изборната инфраструктура

Русия твърди: Европейски спецслужби обсъждат кибератаки срещу изборната инфраструктура

31 Август, 2026 14:50 582 24

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  • кибератаки-
  • инфраструктура

Според руската СВР плановете са насочени към нарушаване на изборния процес и дискредитиране на резултатите от бъдещи избори в страната

Русия твърди: Европейски спецслужби обсъждат кибератаки срещу изборната инфраструктура - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Представители на европейски специални служби обсъждат при посещенията си в Украйна планове за кибератаки срещу изборната инфраструктура на Русия, твърди руската Служба за външно разузнаване (СВР), цитирана от „Интерфакс“, предава Фокус.

Според руското разузнаване целта е да бъде затруднен нормалният изборен процес и да бъдат поставени под съмнение резултатите от бъдещото гласуване.

От СВР твърдят още, че по време на срещата на върха на „Коалицията на желаещите“ в Париж на 13 юли европейски представители са насърчили украинските власти да засилят атаките на руска територия. Според руската служба подобни действия имали за цел да предизвикат паника сред населението и да отклонят ресурсите на руските държавни и правоохранителни органи.

Москва твърди, че се подготвя и информационна кампания

В съобщението се посочва, че паралелно с предполагаемите кибератаки се подготвя кампания за поставяне под съмнение на легитимността на бъдещите избори в Русия.

Според СВР тази задача е възложена на базирани извън страната структури на руската несистемна опозиция, които трябва да призовават към бойкот на изборите и към непризнаване на резултатите.

Руското разузнаване твърди, че „Платформата на ПАСЕ за диалог с руските демократични сили“ е получила финансова подкрепа от европейски представители за подобна дейност. От СВР посочват още, че сходна програма се разработва и в рамките на формата „Брюкселски диалог“.

Твърденията са на руската СВР и към момента в предоставената информация не са посочени независими доказателства, които да ги потвърждават.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    4 7 Отговор
    нато и членовете му (особено 5ти) са като дядо коледа и елените му

    всички говорят за тях, но никой не ги е виждал

    Коментиран от #8

    14:53 31.08.2026

  • 2 Сатана Z

    3 8 Отговор
    България също трябва да е нащрек покрай изборите за да няма после : “кой ми ака в гащите” осъмвайки с Гюро за президент и милиционера с вълчи поглед за заместник

    Коментиран от #16

    14:54 31.08.2026

  • 3 Овчар

    3 7 Отговор
    През зимата руснаците ще ударят западните сателити за навигация и ранно оповестяване и филма ще приключи..!

    14:55 31.08.2026

  • 4 Ха-ха

    8 2 Отговор
    Русийката пак се обажда без да я питат. Притрябвало му е на някой да се занимава с тази разпадаща се се територия.!

    15:05 31.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 @@@

    3 5 Отговор
    Обгрижван и на пълен пансион Украинец уби млада жена в „Бъкстон“,
    полицията не дошла повече от час след първия сигнал за буйстващата Укра!

    Коментиран от #17

    15:12 31.08.2026

  • 7 99,9% путин печели

    7 2 Отговор
    Хаха пожизнения руски президент-Фашист печели щото изби опозицията!

    15:13 31.08.2026

  • 8 !!!?

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️":

    Пари ли ти...(особено от 5ти) ?

    15:14 31.08.2026

  • 9 имат ли Интернет в РФ?

    7 1 Отговор
    Ква кибер атака? путин кога пусна интернета в русия?????

    Коментиран от #22, #24

    15:20 31.08.2026

  • 10 Цвете

    4 2 Отговор
    ГОЛЯМА ПАРАНОЯ ГИ ТРЕСЕ В КРЕМЪЛ. ВСИЧКИ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА СТРАНАТА ИМ СА ЗЛОСТОРНИЦИ ЛИ? ТОВА, КОГАТО ЕДИН МАЗОХИСТ ПРОДЪЛЖАВА ДА ВОЮВА ЗА КАКВО ОЩЕ СЕ ПИТА В ЗАДАЧАТА? 👺

    15:22 31.08.2026

  • 11 az СВО Победа 81

    3 4 Отговор
    Русия е във война срещу 52 държави и провежда избори!

    А в бивша Украйна западната пропаганда ни обяснява, че не можело да иа има избори .....

    Почувствахте ли сега къде има демокрация и къде не и колко струва западната пропаганда???

    Коментиран от #14, #15

    15:23 31.08.2026

  • 12 Констатация

    4 0 Отговор
    Немъ страшну, другарЕ, никакви "кибер атаки" нема да попречат на любимата партия на Кремълското Старче да спечели Парламентарните Избори!!!! Руснаците от край време си знаят: Не е важно как и за кого гласуваш, важното е кой и как брои!!! -)))))))))

    15:31 31.08.2026

  • 13 А погледнаха ли под леглото?

    4 0 Отговор
    Крадецът викa: Дръжте крадеца

    15:34 31.08.2026

  • 14 На кого му пука

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 81":

    с колко държави е решила да воюва.
    Проблемът си е неин. Да се изтегли.

    Кви избори, кви пет лева.
    Опозицията отдавна е избита. Големият проблем да избереш измежду само твоята партия другарите.
    Аре у лево, неадекватник

    Коментиран от #21

    15:38 31.08.2026

  • 15 !!!?

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 81":

    Кремълските фашисти са по-демократи и от древните гърци...през ден да правят избори резултата ще е един и същ !
    Ама да се запише в протокола - Путлер спечели...с нова дата !!!?

    15:40 31.08.2026

  • 16 Хаха, я па тоя

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Рашките щели да изберат Гюро.
    Не си у ред.

    15:40 31.08.2026

  • 17 Я па тоя

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "@@@":

    Етнически руснак с украински паспорт. На платена квартира, не в пансион. Обикновен проруски бандит.
    Избягал е, за да не се бие срещу руските си роднини.
    Какъв ти е проблемът. Ако бомбеше
    рашки, щеше да квичиш двойно.

    15:43 31.08.2026

  • 18 az СВО Победа 81

    1 2 Отговор
    Така си и знаех, за запада изведнъж изборите станаха нещо лошо и осъдително и не трябва да се провеждат!
    🤣🤣🤣🤣

    15:44 31.08.2026

  • 19 52 държави ?

    1 0 Отговор
    ще умра от смях . Как ги измисляте тия ? Русииката воюва с Украйна , с Корейска намеса . Това че Украйна получава пари и въоражение - къв ви е проблема бе ?

    15:46 31.08.2026

  • 20 !!!?

    2 0 Отговор
    Ама какви кибер атаки бе !?
    Путлер пише в бункера само на листчета още от баба му Путина...!!!?

    15:46 31.08.2026

  • 21 az СВО Победа 81

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "На кого му пука":

    То е все едно да настояваш северна България да се изтегли от южна, заради незанонната окупация наричана у нас "Съединение"

    15:47 31.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 !!!?

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "имат ли Интернет в РФ?":

    👍🎯 ...!

    15:57 31.08.2026

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