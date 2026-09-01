Италианската компания "Леонардо" стъпи в Украйна

Италианската публична компания "Леонардо" развиваща дейност в секторите на отбраната , аерокосмическата промишленост и сигурността, установява присъствие в Украйна, фокусирайки се върху дронове, изкуствен интелект и противовъздушна отбрана, посочи БНР.
"Създаването на Leonardo Ukraine бележи важна стъпка от обикновено търговско присъствие в Киев“, съобщи Agenzia Nova. Посочва, че така, "италианската компания се оборудва с корпоративен инструмент, чрез който може директно да влезе в технологичната и индустриална екосистема, изградена от Украйна в продължение на четиригодишния конфликт, да избира партньори, да тества решения, да оценява съвместни програми за разработка и производство".
Смята се, че това е ключовата ценност за новата компания, която ѝ позволява да управлява една от най-модерните лаборатории в света за дронове, електронна война, сензори, изкуствен интелект и нискобюджетна въздушна защита.
Agenzia nova отбелязва също, че Киев става привлекателен във финансов и индустриален европейски план, защото "Брюксел вече не разглежда украинската индустрия само като бенефициент на помощ, а се фокусира върху нейната постепенна интеграция в европейската отбранителна индустриална и технологична база".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 изпитателен полигон
05:02 01.09.2026
2 АЙДЕ БЕ ,МА ВЕРНО ЛИ??
А БЕ И ТЕЯ МИСЛИТЕЛИ СА СЪЩИТЕ КАТО ОНИЯ ,ДЕТО ДА Е ДО ПОСЛЕДНИЯ!!!
05:06 01.09.2026
3 нощяска
05:07 01.09.2026
4 еврея плаче
05:10 01.09.2026
5 Да де...
05:10 01.09.2026
6 Арчи
Коментиран от #8
05:14 01.09.2026
7 Европейски крадци
05:15 01.09.2026
8 Ами НЕ
До коментар #6 от "Арчи":Много е добра новината...-докато не изгори от някой Калибър като английската фабрика.Това са пак празни евро приказки-не знаят вече какво да лъжат и мажат - кой ще си вкара пари в държава която постоянно е засипана от ракети и бомби...-приказки за наивници...
05:28 01.09.2026
9 Който е преписвал
05:32 01.09.2026
10 Оня
06:06 01.09.2026
11 Дааа
06:22 01.09.2026
12 Бончо М.
06:27 01.09.2026
13 Трошача
06:33 01.09.2026