Новини
Свят »
Италия »
Италианската компания "Леонардо" стъпи в Украйна

Италианската компания "Леонардо" стъпи в Украйна

1 Септември, 2026 04:51 893 13

  • леонардо-
  • италия-
  • украйна-
  • дрон

Киев става привлекателен във финансов и индустриален европейски план

Италианската компания "Леонардо" стъпи в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Италианската публична компания "Леонардо" развиваща дейност в секторите на отбраната , аерокосмическата промишленост и сигурността, установява присъствие в Украйна, фокусирайки се върху дронове, изкуствен интелект и противовъздушна отбрана, посочи БНР.

"Създаването на Leonardo Ukraine бележи важна стъпка от обикновено търговско присъствие в Киев“, съобщи Agenzia Nova. Посочва, че така, "италианската компания се оборудва с корпоративен инструмент, чрез който може директно да влезе в технологичната и индустриална екосистема, изградена от Украйна в продължение на четиригодишния конфликт, да избира партньори, да тества решения, да оценява съвместни програми за разработка и производство".

Смята се, че това е ключовата ценност за новата компания, която ѝ позволява да управлява една от най-модерните лаборатории в света за дронове, електронна война, сензори, изкуствен интелект и нискобюджетна въздушна защита.

Agenzia nova отбелязва също, че Киев става привлекателен във финансов и индустриален европейски план, защото "Брюксел вече не разглежда украинската индустрия само като бенефициент на помощ, а се фокусира върху нейната постепенна интеграция в европейската отбранителна индустриална и технологична база".


Италия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 изпитателен полигон

    13 1 Отговор
    и нищо повече, краинското месо е безплатно за западняците

    05:02 01.09.2026

  • 2 АЙДЕ БЕ ,МА ВЕРНО ЛИ??

    12 1 Отговор
    ТЕЯ ЛУДИ ЛИ СА ??? ПРИСТИГАТ ОЛЕЛЕ МАСТОРБАНТИ !! НАДУВАТ ШУШОНИТЕ НА НАДРУСАНИЯ , НА ВИДИТЕ ЛИ СЕГА КАТО ДОДЕМ И КАТО ЗАПОЧНИМЕ ЕДНИ КОСМИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВА ИИИИИ ОТНОВО ЛЛЛАЙЙ И ПООООМИЯ!
    А БЕ И ТЕЯ МИСЛИТЕЛИ СА СЪЩИТЕ КАТО ОНИЯ ,ДЕТО ДА Е ДО ПОСЛЕДНИЯ!!!

    05:06 01.09.2026

  • 3 нощяска

    12 1 Отговор
    Близо до Киев е унищожен арсенал на безпилотни апарати на птах мадяр във West Gate Logistics

    05:07 01.09.2026

  • 4 еврея плаче

    11 1 Отговор
    дронопад над ормуз: Иран свали втори безпилотен апарат MQ-9 Reaper от началото на деня

    05:10 01.09.2026

  • 5 Да де...

    11 1 Отговор
    Пак локуми...И тия ще станат на прах- както и английският цех за дронове преди седмица. Какви инвестиции в Украйна-какви пет лева...Брюксел живее в някакъв си техен свят....

    05:10 01.09.2026

  • 6 Арчи

    1 12 Отговор
    Отлична новина, Леонардо са едни от най добрите световни производители на радари.Явно съвсем скоро може да се очаква начало на реалното създаване на общата Европейско- Украинска система за ПРО Фрея, за която Леонардо е един от потенциалните доставчици на радарите

    Коментиран от #8

    05:14 01.09.2026

  • 7 Европейски крадци

    11 0 Отговор
    "Киев става привлекателен във финансов и индустриален европейски план", за най-лесно обиране на европейските данъкоплатци!

    05:15 01.09.2026

  • 8 Ами НЕ

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "Арчи":

    Много е добра новината...-докато не изгори от някой Калибър като английската фабрика.Това са пак празни евро приказки-не знаят вече какво да лъжат и мажат - кой ще си вкара пари в държава която постоянно е засипана от ракети и бомби...-приказки за наивници...

    05:28 01.09.2026

  • 9 Който е преписвал

    9 0 Отговор
    този анекдот, дали се е смял колкото нас, които го четем???

    05:32 01.09.2026

  • 10 Оня

    5 0 Отговор
    Явно пак са объркали раздела с вицовете! Или то факти щели да се прекръсти " хумор сатира и забава"! Путин щели да го бесят, Путин умира поне 20 пъти, урките са пред Москва, Константиновка не е паднала, урките си върнали Крим, в кииф всичко е окей, руснаците свършиха ракетите от 2022, имат само два Орешника .................и така нататък! Няма лошо да си платен само дето после идва видов ден!

    06:06 01.09.2026

  • 11 Дааа

    0 0 Отговор
    Тази фирма не беше ли закупен от турците

    06:22 01.09.2026

  • 12 Бончо М.

    0 0 Отговор
    Щели да управляват украинското производство по телефона от италианския диван.

    06:27 01.09.2026

  • 13 Трошача

    0 0 Отговор
    Киев бил привлекателен за бизнес...?

    06:33 01.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания