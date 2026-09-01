Прокуратурата на Полша започна разследване за саботаж заради пожар във фабрика за дронове

Полската прокуратура започна разследване във връзка с пожар в завод за производството на бойни дронове южно от Варшава по подозрения в тероризъм и дейност в полза на чуждестранна разузнавателна служба, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Пожарът избухна във фабриката на полската отбранителна компания Ве Бе Електроникс (WB Electronics) в град Скаржиско-Каменна, на около 150 километра южно от столицата Варшава, като за него е бил подаден сигнал малко след полунощ.

Говорителка на местната полиция заяви пред полския в. "Факт", че пожарът е бил потушен. "Никой не е пострадал", съобщи тя. Прокуратурата съобщи в Екс, че е започнало разследване по случая.

По-рано говорител на разузнаването заяви, че на място са пристигнали служители от Службата за вътрешна сигурност на Полша, но че "все още е твърде рано да се потвърди дали инцидентът е акт на саботаж".

Според полската частна радиостанция Ар Ем Еф Еф Ем (RMF FM) камерите за наблюдение на компанията са заснели неизвестен мъж с маска и раница, за когото се смята, че е запалил огън в едно от помещенията на фабриката. Според информацията мъжът е задействал и алармената система.

Полша е ключов политически и военен съюзник на Украйна във войната срещу Русия, като страната също така значително разширява и военните си възможности.

Правителството във Варшава обвинява разузнавателните служби на Русия и Беларус за изпращането на няколко агенти в страната за извършване на саботажи.