Прокуратурата на Полша започна разследване за саботаж заради пожар във фабрика за дронове

Полската прокуратура започна разследване във връзка с пожар в завод за производството на бойни дронове южно от Варшава по подозрения в тероризъм и дейност в полза на чуждестранна разузнавателна служба, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Пожарът избухна във фабриката на полската отбранителна компания Ве Бе Електроникс (WB Electronics) в град Скаржиско-Каменна, на около 150 километра южно от столицата Варшава, като за него е бил подаден сигнал малко след полунощ.
Говорителка на местната полиция заяви пред полския в. "Факт", че пожарът е бил потушен. "Никой не е пострадал", съобщи тя. Прокуратурата съобщи в Екс, че е започнало разследване по случая.
По-рано говорител на разузнаването заяви, че на място са пристигнали служители от Службата за вътрешна сигурност на Полша, но че "все още е твърде рано да се потвърди дали инцидентът е акт на саботаж".
Според полската частна радиостанция Ар Ем Еф Еф Ем (RMF FM) камерите за наблюдение на компанията са заснели неизвестен мъж с маска и раница, за когото се смята, че е запалил огън в едно от помещенията на фабриката. Според информацията мъжът е задействал и алармената система.
Полша е ключов политически и военен съюзник на Украйна във войната срещу Русия, като страната също така значително разширява и военните си възможности.
Правителството във Варшава обвинява разузнавателните служби на Русия и Беларус за изпращането на няколко агенти в страната за извършване на саботажи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Джиджи
Пожар избухна през нощта в WB Electronics, голяма частна отбранителна компания, която произвежда разузнавателни системи FlyEye и барражиращи боеприпаси Warmate за Украйна.
Служителите на реда разследват възможността за палеж.
Охранителни камери са заснели мъж с балаклава, който влиза в комплекса през ограда. Наблизо са открити раница и суитшърт. Няма пострадали."
Не намерили 🧤.
Само Путин е бил, по призумция. Путин си свали белите ръкавици.
05:29 01.09.2026
2 Оня
05:56 01.09.2026