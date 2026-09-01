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Прокуратурата на Полша започна разследване за саботаж заради пожар във фабрика за дронове

Прокуратурата на Полша започна разследване за саботаж заради пожар във фабрика за дронове

1 Септември, 2026 05:26 537 2

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  • дронове-
  • фабрика

Никой не е пострадал

Прокуратурата на Полша започна разследване за саботаж заради пожар във фабрика за дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полската прокуратура започна разследване във връзка с пожар в завод за производството на бойни дронове южно от Варшава по подозрения в тероризъм и дейност в полза на чуждестранна разузнавателна служба, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Пожарът избухна във фабриката на полската отбранителна компания Ве Бе Електроникс (WB Electronics) в град Скаржиско-Каменна, на около 150 километра южно от столицата Варшава, като за него е бил подаден сигнал малко след полунощ.

Говорителка на местната полиция заяви пред полския в. "Факт", че пожарът е бил потушен. "Никой не е пострадал", съобщи тя. Прокуратурата съобщи в Екс, че е започнало разследване по случая.

По-рано говорител на разузнаването заяви, че на място са пристигнали служители от Службата за вътрешна сигурност на Полша, но че "все още е твърде рано да се потвърди дали инцидентът е акт на саботаж".

Според полската частна радиостанция Ар Ем Еф Еф Ем (RMF FM) камерите за наблюдение на компанията са заснели неизвестен мъж с маска и раница, за когото се смята, че е запалил огън в едно от помещенията на фабриката. Според информацията мъжът е задействал и алармената система.

Полша е ключов политически и военен съюзник на Украйна във войната срещу Русия, като страната също така значително разширява и военните си възможности.

Правителството във Варшава обвинява разузнавателните служби на Русия и Беларус за изпращането на няколко агенти в страната за извършване на саботажи.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джиджи

    7 1 Отговор
    Фабрика, произвеждаща дронове за Украйна, се е запалила в Полша.

    Пожар избухна през нощта в WB Electronics, голяма частна отбранителна компания, която произвежда разузнавателни системи FlyEye и барражиращи боеприпаси Warmate за Украйна. 

    Служителите на реда разследват възможността за палеж.

    Охранителни камери са заснели мъж с балаклава, който влиза в комплекса през ограда. Наблизо са открити раница и суитшърт. Няма пострадали."
    Не намерили 🧤.
    Само Путин е бил, по призумция. Путин си свали белите ръкавици.

    05:29 01.09.2026

  • 2 Оня

    1 1 Отговор
    Мислех си че ще започнат от малобритания но явно за тях ще има други подаръци!

    05:56 01.09.2026

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