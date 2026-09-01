The Insider: За трета година поред Путин увеличава състава на ФСО

Руският президент Владимир Путин увеличи щатния състав на Федералната служба за охрана от 785 на 812 служители. Разширяването на броя охранители на държавния глава и административния апарат се случва за трета поредна година, пише The Insider.

От края на 2022 година това увеличение е с 12%, пресмята "Фокус". За сравнение преди началото на войната в Украйна броят на служителите на ФСО не се е променял почти 13 години.

Службата отговаря за физическата охрана на Владимир Путин и семейството му, министър-председателя и други охранявани лица. Освен това ФСО защитава държавните резиденции и сградите на властовите органи, осигуряват специални комуникации.

Увеличаването на щатно заетите беше подготвено още през юни тази година, като в публикувания проект за назначенията от службата не дават обяснения защо е необходимо това. Указът за допълнителните служители беше подписан от Владимир Путин на 31 август, отбелязва The Insider.