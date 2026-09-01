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The Insider: За трета година поред Путин увеличава състава на ФСО

The Insider: За трета година поред Путин увеличава състава на ФСО

1 Септември, 2026 05:52 583 12

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  • украйна

Преди началото на войната в Украйна броят на служителите на ФСО не се е променял почти 13 години

The Insider: За трета година поред Путин увеличава състава на ФСО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин увеличи щатния състав на Федералната служба за охрана от 785 на 812 служители. Разширяването на броя охранители на държавния глава и административния апарат се случва за трета поредна година, пише The Insider.

От края на 2022 година това увеличение е с 12%, пресмята "Фокус". За сравнение преди началото на войната в Украйна броят на служителите на ФСО не се е променял почти 13 години.

Службата отговаря за физическата охрана на Владимир Путин и семейството му, министър-председателя и други охранявани лица. Освен това ФСО защитава държавните резиденции и сградите на властовите органи, осигуряват специални комуникации.

Увеличаването на щатно заетите беше подготвено още през юни тази година, като в публикувания проект за назначенията от службата не дават обяснения защо е необходимо това. Указът за допълнителните служители беше подписан от Владимир Путин на 31 август, отбелязва The Insider.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лелеееее

    5 1 Отговор
    Смятайте какъв страх ги тресе западняците-увеличил бройката с 27 човека....Че то нашите дерибеи като тиквата и пеевски имат повече охрана.

    Коментиран от #4

    05:56 01.09.2026

  • 2 На Тръмп

    6 0 Отговор
    колко е? Гледаме тук като излезе да говори на открито, стои за бронирано стъкло. Варди другото ухо и перуката да не хвръкнат:))

    05:57 01.09.2026

  • 3 Как така бе

    6 0 Отговор
    Ами то нашето НСО е повече.

    Коментиран от #10

    05:57 01.09.2026

  • 4 Мдаа

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лелеееее":

    Голяма параноя от Путин. И мисирката го пляска без да смята.

    05:59 01.09.2026

  • 5 ХУБУ

    4 0 Отговор
    Друга простотия. Давай следващата.

    06:00 01.09.2026

  • 6 Все тая

    1 5 Отговор
    Свършен е

    Коментиран от #7, #9

    06:05 01.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ПУТИН е шефа

    2 0 Отговор
    Свиквайте

    06:14 01.09.2026

  • 9 Кой

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Все тая":

    Зеленски ли

    06:15 01.09.2026

  • 10 България

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Как така бе":

    Националната служба за охрана (НСО) има приблизително 1000 до 1200 служители, като според неофициални експертни данни и публични анализи съставът възлиза на близо 1200 души

    06:15 01.09.2026

  • 11 Стръв за мисирки

    1 0 Отговор
    За трета поредна година подобни западни издания си пишат съчинения изсмукани от пръстите, без да имат каквато и да е актуална информация.

    06:19 01.09.2026

  • 12 Нормално

    0 0 Отговор
    Изби милион и половина руснаци.

    06:27 01.09.2026

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