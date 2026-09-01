Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп отхвърли възможността САЩ да използват ядрено оръжие срещу Иран

Тръмп отхвърли възможността САЩ да използват ядрено оръжие срещу Иран

1 Септември, 2026 11:59, обновена 1 Септември, 2026 11:59 649 6

  • тръмп-
  • иран-
  • ядрено оръжие

Американският президент заяви, че Техеран е претърпял тежки военни загуби, но предупреди, че Вашингтон може да предприеме нови удари

Тръмп отхвърли възможността САЩ да използват ядрено оръжие срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли възможността Вашингтон да използва ядрено оръжие срещу Иран, съобщава „Джерусалем пост“, предава News.bg.

На въпрос дали изключва използването на ядрено оръжие срещу Иран, Тръмп отговори, че според него Иран вече е претърпял тежко военно поражение и постави под въпрос необходимостта от подобен ход.

Още през април Тръмп заяви, че няма да използва ядрено оръжие срещу Иран, като подчерта, че ядрените оръжия „никога не трябва да бъдат използвани от никого“.

Тръмп: Иран е „провалена държава“

Американският президент определи Иран като „провалена държава“, коментирайки въпроса дали последните събития са част от ограничена военна кампания или от връщане към пълномащабна война.

Тръмп заяви, че Иран е изправен пред висока инфлация и икономически затруднения, а също така твърди, че значителна част от ръководството на страната е загинала и че военноморските и военновъздушните сили са били сериозно засегнати.

„Това не означава, че няма да ги ударим. Ще видим какво ще се случи“, добави Тръмп.

Ормузкият проток

Тръмп коментира и ситуацията около Ормузкия проток, като я определи като „изключително добра“ за САЩ.

По думите му американските военноморски сили подпомагат преминаването на кораби през протока, като посочи, че средно около 30 кораба преминават всяка нощ.

Тръмп свърза движението на корабите през протока и с цената на петрола, като заяви, че именно това е една от причините тя да не се е повишила толкова, колкото са очаквали.

През август американският президент заяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен „много скоро“ и предупреди Иран за тежки последствия, ако това не се случи.

Тръмп: Иран не може да има ядрено оръжие

Американският президент отново заяви, че предотвратяването на придобиването на ядрено оръжие от Иран остава основна цел на САЩ.

„Иран никога няма да има ядрено оръжие. Не става въпрос за нищо друго. Става въпрос за нас като държава и за света. Иран не може да има ядрено оръжие“, заяви Тръмп.

Той допълни, че ако Иран разполага с ядрено оръжие, това би представлявало сериозна заплаха за Израел и региона.

В началото на август Тръмп отново заяви, че Иран „никога няма да има ядрено оръжие“ и че САЩ ще предприемат действия, за да не допуснат това.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    2 2 Отговор
    Що да не използват, сащ са международни терористи. Не се посвениха да избият над 10 000 000 индианци, когато създаваха държавата си, хвърлиха атом над япония и в името на грабежа не се свенят да избиват наред.

    Коментиран от #6

    12:02 01.09.2026

  • 2 Българин

    1 2 Отговор
    Нормалните американци искат силен президент, който не се колебае да използва всички средства, за да наложи интересите си! Ако Тръмп продължава да се прави на миролюбец, то никой няма да го уважава. За това единственото решение е масирен ядрен удар по всички, които не се подчиняват на Тръмп! Това се иска от президента на САЩ!

    Коментиран от #4

    12:10 01.09.2026

  • 3 Провален президент

    3 0 Отговор
    говори за провалени държави 🤣. Щом казва, че няма да използва ЯО, значи го обмисля! Няма да му е първата лъжа, относно конфликта с Иран!

    12:11 01.09.2026

  • 4 Циганин

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    си ти най-обикновен.Сливенски евангелист

    12:27 01.09.2026

  • 5 нннн

    1 0 Отговор
    Ако Иран не може да има ядрено оръжие, Израел може ли да има?
    За днес Тръмп няма да използва ядрено оръжие. До утре - време мнооого

    12:29 01.09.2026

  • 6 123456

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    ...... а ако знаеш преди няколко хиляди години първобитните хора живели по техните земи какви са ги вършили !?

    12:34 01.09.2026