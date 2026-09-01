Тръмп отхвърли възможността САЩ да използват ядрено оръжие срещу Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли възможността Вашингтон да използва ядрено оръжие срещу Иран, съобщава „Джерусалем пост“, предава News.bg.

На въпрос дали изключва използването на ядрено оръжие срещу Иран, Тръмп отговори, че според него Иран вече е претърпял тежко военно поражение и постави под въпрос необходимостта от подобен ход.

Още през април Тръмп заяви, че няма да използва ядрено оръжие срещу Иран, като подчерта, че ядрените оръжия „никога не трябва да бъдат използвани от никого“.

Тръмп: Иран е „провалена държава“

Американският президент определи Иран като „провалена държава“, коментирайки въпроса дали последните събития са част от ограничена военна кампания или от връщане към пълномащабна война.

Тръмп заяви, че Иран е изправен пред висока инфлация и икономически затруднения, а също така твърди, че значителна част от ръководството на страната е загинала и че военноморските и военновъздушните сили са били сериозно засегнати.

„Това не означава, че няма да ги ударим. Ще видим какво ще се случи“, добави Тръмп.

Ормузкият проток

Тръмп коментира и ситуацията около Ормузкия проток, като я определи като „изключително добра“ за САЩ.

По думите му американските военноморски сили подпомагат преминаването на кораби през протока, като посочи, че средно около 30 кораба преминават всяка нощ.

Тръмп свърза движението на корабите през протока и с цената на петрола, като заяви, че именно това е една от причините тя да не се е повишила толкова, колкото са очаквали.

През август американският президент заяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен „много скоро“ и предупреди Иран за тежки последствия, ако това не се случи.

Тръмп: Иран не може да има ядрено оръжие

Американският президент отново заяви, че предотвратяването на придобиването на ядрено оръжие от Иран остава основна цел на САЩ.

„Иран никога няма да има ядрено оръжие. Не става въпрос за нищо друго. Става въпрос за нас като държава и за света. Иран не може да има ядрено оръжие“, заяви Тръмп.

Той допълни, че ако Иран разполага с ядрено оръжие, това би представлявало сериозна заплаха за Израел и региона.

В началото на август Тръмп отново заяви, че Иран „никога няма да има ядрено оръжие“ и че САЩ ще предприемат действия, за да не допуснат това.