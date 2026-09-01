Кая Калас: Юли и август са най-смъртоносните месеци от началото на войната

Юли и август са били най-смъртоносните месеци от началото на войната. Това заяви върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас пред журналисти, предава Фокус.
По думите ѝ Русия е ескалирала атаките си срещу украински цивилни през тези месеци.
„Но украинците стоят здраво. Трябва да бъдем до тях. Ето защо противовъздушната отбрана е наш основен приоритет. Някои страни имат прехващачи, чийто срок на годност скоро ще изтече. Те биха могли да бъдат изпратени в Украйна, за да помогнат за защитата на украинските животи“, коментира Калас.
Тя каза още, че се обръща към държави извън Европейския съюз, за да получи ракети-прехващачи за защита на цивилното население.
„Но, разбира се, е много трудно“, призна върховният представител на ЕС.
Заради недостига на системи за противовъздушна отбрана се работи и за съвместно производство на европейски ракети-прехващачи с Киев.
Калас добави, че ЕС се готви да деблокира Европейския фонд за мир за финансиране на противовъздушната отбрана на Украйна.
„Ако това се случи в следващите дни, много държави членки вече заявиха, че ще прехвърлят всички средства, които им бъдат върнати, на Украйна“, допълни върховният представител.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Май
Коментиран от #22
13:45 01.09.2026
2 Гост
Коментиран от #4, #9, #15
13:46 01.09.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Но украинците стоят здраво. Трябва да бъдем до тях. !"
Абе тя КАЯ-та направо като партиен секретар от соца бе❗
13:46 01.09.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Гост":Ако тая ми е в спалнята-
няма да вляза у дома дори ❗
13:47 01.09.2026
5 закон на мърфи
13:48 01.09.2026
6 На тая
13:48 01.09.2026
7 ааа
13:49 01.09.2026
8 Утре
13:49 01.09.2026
9 АБВ
До коментар #2 от "Гост":"Ако ми падне няма да излиза от спалнята 😜"
Извратеняк ! Как можеш ....😜
Коментиран от #24
13:50 01.09.2026
10 Мимч
13:50 01.09.2026
11 А някакви лоши новини има ли?
13:51 01.09.2026
12 Бисмарк
„Нито един договор с Русия не струва дори хартията на която е написан. Не се надявайте, че веднаж възползвали се от слабостта на Русия вие ще получавате дивиденти вечно, руснаците винаги идват за своето. И като дойдат, не се надявайте подписаните от вас йезуитски съглашения да ви оправдаят. Затова с руснаците си струва да се играе или честно, или въобще да не се играе. Сключвайте договори с когото искате, разгръщайте каквито желаете войни, но никога не закачайте руснаците."
Коментиран от #19
13:51 01.09.2026
13 не може да бъде
13:53 01.09.2026
14 Много мирише
13:54 01.09.2026
15 123
До коментар #2 от "Гост":Скумрията става само за печене на скара, за друго не.
13:56 01.09.2026
16 А где,
13:59 01.09.2026
17 Спокойно
13:59 01.09.2026
18 каунь
13:59 01.09.2026
19 не може да бъде
До коментар #12 от "Бисмарк":Цитатът е неточен ..може би и затова че до днес се спори дали Бисмарк е казал това къде го е казал и кога ...на хартия няма нищо..но стилът на казаното е стил на Бисмарк!? ...Искам само да кажа къде е грешката която извращава това митично изказване ..Руснаците винаги идват за парите си ...и когато дойдат подписаните от вас йезуитски договори -за да ви оправдаят -няма да струват и хартията на която са написани!?
Коментиран от #23
14:00 01.09.2026
20 Скептик
14:01 01.09.2026
21 Един
14:01 01.09.2026
22 Аналитик
До коментар #1 от "Май":Кая е с айкю на Ленчето кремчето
14:03 01.09.2026
23 Още
До коментар #19 от "не може да бъде":Има още от него:
"Даже най-благополучната война няма да доведе до разпад на Русия, която се държи на милионите православни християни. Тези последните, дори да бъдат разделени с международни договори, така бързо пак ще се съединят едни с друг в едно, както бързо и цялостно се сливат капките живак. Тази неразрушима държава на руската нация е силна както със своя климат, своите пространства и своята непретенциозност, така и с осъзнатата необходимост от постоянна защита на своите граници. Тази държава, даже след пълно поражение ще бъде за нашето потомство стремящ се към реванш противник"
14:04 01.09.2026
24 Джен Зи
До коментар #9 от "АБВ":Що ти по Пепи фризьора ли си падаш 💁🏿♂️
14:08 01.09.2026
25 Оставка
14:08 01.09.2026
26 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
14:13 01.09.2026