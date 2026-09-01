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Кая Калас: Юли и август са най-смъртоносните месеци от началото на войната
  Тема: Украйна

Кая Калас: Юли и август са най-смъртоносните месеци от началото на войната

1 Септември, 2026 13:43 580 26

  • украйна-
  • русия-
  • кая калас-
  • война-
  • смъртност-
  • европейски съюз

ЕС определя противовъздушната отбрана на Украйна като основен приоритет и търси допълнителни ракети-прехващачи

Кая Калас: Юли и август са най-смъртоносните месеци от началото на войната - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Юли и август са били най-смъртоносните месеци от началото на войната. Това заяви върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас пред журналисти, предава Фокус.

По думите ѝ Русия е ескалирала атаките си срещу украински цивилни през тези месеци.

„Но украинците стоят здраво. Трябва да бъдем до тях. Ето защо противовъздушната отбрана е наш основен приоритет. Някои страни имат прехващачи, чийто срок на годност скоро ще изтече. Те биха могли да бъдат изпратени в Украйна, за да помогнат за защитата на украинските животи“, коментира Калас.

Тя каза още, че се обръща към държави извън Европейския съюз, за да получи ракети-прехващачи за защита на цивилното население.

„Но, разбира се, е много трудно“, призна върховният представител на ЕС.

Заради недостига на системи за противовъздушна отбрана се работи и за съвместно производство на европейски ракети-прехващачи с Киев.

Калас добави, че ЕС се готви да деблокира Европейския фонд за мир за финансиране на противовъздушната отбрана на Украйна.

„Ако това се случи в следващите дни, много държави членки вече заявиха, че ще прехвърлят всички средства, които им бъдат върнати, на Украйна“, допълни върховният представител.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Май

    15 1 Отговор
    Муна

    Коментиран от #22

    13:45 01.09.2026

  • 2 Гост

    5 7 Отговор
    Ако ми падне няма да излиза от спалнята 😜

    Коментиран от #4, #9, #15

    13:46 01.09.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 3 Отговор
    "Юли и август са били най-смъртоносните месеци от началото на войната.....
    Но украинците стоят здраво. Трябва да бъдем до тях. !"

    Абе тя КАЯ-та направо като партиен секретар от соца бе❗

    13:46 01.09.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Ако тая ми е в спалнята-
    няма да вляза у дома дори ❗

    13:47 01.09.2026

  • 5 закон на мърфи

    8 1 Отговор
    европа без русия е нищо,русия без европа е нищо,сащ без европа и русия са нищо!

    13:48 01.09.2026

  • 6 На тая

    21 2 Отговор
    ли и беха казали в очите че е тъпа

    13:48 01.09.2026

  • 7 ааа

    8 0 Отговор
    Пая Лапас

    13:49 01.09.2026

  • 8 Утре

    20 1 Отговор
    Чакай сега, Кая. Кой започна удари по цивилни цели? Рафинерии, складове на интернет компании, плажове.... Предупредиха ви, че това е опасно. Сега руснаците са започнали методично унищожаване на всичко от енергетика, транспорт и търговия. А когато те започнат нещо методично да правят, няма как да ги спреш.

    13:49 01.09.2026

  • 9 АБВ

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    "Ако ми падне няма да излиза от спалнята 😜"

    Извратеняк ! Как можеш ....😜

    Коментиран от #24

    13:50 01.09.2026

  • 10 Мимч

    10 0 Отговор
    Ами прехвърляйте си.България вече няма какво да прехвърля и чакаме само зеления да го прехвърлите при св.Петър....

    13:50 01.09.2026

  • 11 А някакви лоши новини има ли?

    8 0 Отговор
    Санкциите работят + Техеран за 3 дни

    13:51 01.09.2026

  • 12 Бисмарк

    13 1 Отговор
    Ето какво е казал железният канцлер:
    „Нито един договор с Русия не струва дори хартията на която е написан. Не се надявайте, че веднаж възползвали се от слабостта на Русия вие ще получавате дивиденти вечно, руснаците винаги идват за своето. И като дойдат, не се надявайте подписаните от вас йезуитски съглашения да ви оправдаят. Затова с руснаците си струва да се играе или честно, или въобще да не се играе. Сключвайте договори с когото искате, разгръщайте каквито желаете войни, но никога не закачайте руснаците."

    Коментиран от #19

    13:51 01.09.2026

  • 13 не може да бъде

    6 0 Отговор
    Г-жа Калас е пропуснала да каже че даже е по-важно да има прихващане на вторичните детонации /от обекти разположени между жилищните сгради!?/

    13:53 01.09.2026

  • 14 Много мирише

    8 0 Отговор
    Някой има развалени вмирисани прехващачи с изтекъл срок-ще бъде глобен за укриването им

    13:54 01.09.2026

  • 15 123

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Скумрията става само за печене на скара, за друго не.

    13:56 01.09.2026

  • 16 А где,

    4 0 Отговор
    Никакая Калас ? Где она ?

    13:59 01.09.2026

  • 17 Спокойно

    5 0 Отговор
    другарке, предстоящите няма да са по леки. Ако още не си разбрала, обръча се затяга, дори и за тебе и главатарката Урсула. Вярно главите ви ще паднат последни, е въпрос на време

    13:59 01.09.2026

  • 18 каунь

    4 0 Отговор
    пари хвърлени на вятъра!

    13:59 01.09.2026

  • 19 не може да бъде

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Бисмарк":

    Цитатът е неточен ..може би и затова че до днес се спори дали Бисмарк е казал това къде го е казал и кога ...на хартия няма нищо..но стилът на казаното е стил на Бисмарк!? ...Искам само да кажа къде е грешката която извращава това митично изказване ..Руснаците винаги идват за парите си ...и когато дойдат подписаните от вас йезуитски договори -за да ви оправдаят -няма да струват и хартията на която са написани!?

    Коментиран от #23

    14:00 01.09.2026

  • 20 Скептик

    6 0 Отговор
    Момента е такъв, че никой не ще да продава системи за ПВО. Кая какъвто и фонд да разблокира, каквито и пари да разпределя пак и да дава на Зеле, той няма откъде да купи..

    14:01 01.09.2026

  • 21 Един

    6 0 Отговор
    Кая, ти лично какво си готова да направиш за една ракета - прехващач? Защото нещо може да се уреди.

    14:01 01.09.2026

  • 22 Аналитик

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Май":

    Кая е с айкю на Ленчето кремчето

    14:03 01.09.2026

  • 23 Още

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "не може да бъде":

    Има още от него:
    "Даже най-благополучната война няма да доведе до разпад на Русия, която се държи на милионите православни християни. Тези последните, дори да бъдат разделени с международни договори, така бързо пак ще се съединят едни с друг в едно, както бързо и цялостно се сливат капките живак. Тази неразрушима държава на руската нация е силна както със своя климат, своите пространства и своята непретенциозност, така и с осъзнатата необходимост от постоянна защита на своите граници. Тази държава, даже след пълно поражение ще бъде за нашето потомство стремящ се към реванш противник"

    14:04 01.09.2026

  • 24 Джен Зи

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "АБВ":

    Що ти по Пепи фризьора ли си падаш 💁🏿‍♂️

    14:08 01.09.2026

  • 25 Оставка

    4 0 Отговор
    Когато управниците не се справят със задълженията си, трябва да се оттеглят от властта!

    14:08 01.09.2026

  • 26 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Много е посърнала Кая Никояси...

    14:13 01.09.2026

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