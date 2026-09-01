Кая Калас: Юли и август са най-смъртоносните месеци от началото на войната

Юли и август са били най-смъртоносните месеци от началото на войната. Това заяви върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас пред журналисти, предава Фокус.

По думите ѝ Русия е ескалирала атаките си срещу украински цивилни през тези месеци.

„Но украинците стоят здраво. Трябва да бъдем до тях. Ето защо противовъздушната отбрана е наш основен приоритет. Някои страни имат прехващачи, чийто срок на годност скоро ще изтече. Те биха могли да бъдат изпратени в Украйна, за да помогнат за защитата на украинските животи“, коментира Калас.

Тя каза още, че се обръща към държави извън Европейския съюз, за да получи ракети-прехващачи за защита на цивилното население.

„Но, разбира се, е много трудно“, призна върховният представител на ЕС.

Заради недостига на системи за противовъздушна отбрана се работи и за съвместно производство на европейски ракети-прехващачи с Киев.

Калас добави, че ЕС се готви да деблокира Европейския фонд за мир за финансиране на противовъздушната отбрана на Украйна.

„Ако това се случи в следващите дни, много държави членки вече заявиха, че ще прехвърлят всички средства, които им бъдат върнати, на Украйна“, допълни върховният представител.