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Путин заяви, че Русия е готова за „конкретни“ преговори по въпроса за Украйна

Путин заяви, че Русия е готова за „конкретни“ преговори по въпроса за Украйна

2 Септември, 2026 04:41 1 551 20

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  • преговори

Руските войски са превзели 270 квадратни километра от Донецка област

Путин заяви, че Русия е готова за „конкретни“ преговори по въпроса за Украйна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че Москва е готова за „конкретни“ преговори за уреждане на конфликта в Украйна, ако успее да се даде нов тласък на процеса, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В изявление пред журналисти след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Киргизстан президентът на Русия отново изрази увереност, че руските сили ще надделеят в Украйна, а силите на Киев ще „се разпаднат“.

Путин заяви, че основното предизвикателство за Русия са дроновете, но добави, че Москва се справя с него.

По думите на президента на Русия предупреждението на украинския президент Володимир Зеленски към авиокомпаниите, че „украинските дронове ще блокират напълно руското въздушно пространство“, звучи като „държавен тероризъм“ и че Москва ще намери начин да отговори.

Говорейки на пресконференция в Киргизстан, руският президент каза също така, че не е възможно да се преговаря с „терористи“.

Путин съобщи, че руските войски са превзели 270 квадратни километра от Донецка област в Украйна през август и че голяма група украински войници е била обкръжена.

Ройтерс отбелязва, че това изявление на руския президент не може да бъде проверено чрез независими източници.

Русия продължава да настъпва към градовете Славянск и Краматорск, каза още Путин, като добави, че силите на Москва се подготвят да нанесат масирани удари срещу енергийната инфраструктура на Украйна.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 4 ФАКТ

    6 19 Отговор
    Едните правят хуманоидни роботи с изкуствен интелект, идеални работници, а не бавн0 ра3 виващи гербери, а другите - водка.

    Коментиран от #12

    05:02 02.09.2026

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  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мене роботи

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    не ме интересува, важното е водката да е хубава наш, иначе тея роботи с икуствен интелект в москава озвършват доставки по домовете

    05:53 02.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ще се случат

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Библейски пророк":

    нещата, Русия ще пребъде каза Ванга, а за укройна не е чувала...

    Коментиран от #20

    06:43 02.09.2026

  • 17 Соломон

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Артилерист":

    Абсолютна лъжа се представя за факт. А фактите са че руснаците очакваха да ги посрещнат с хляб и сол в место със коктейли Молотов и РПГ та. Русия се оттегли защото логистиката и не издържа . Особено тази през Беларус. За това там от където дойдоха пак от там и се оттеглиха

    06:44 02.09.2026

  • 18 Накратко

    6 0 Отговор
    Бялото знаме и капитулацията са изхода от войната за бункерния ,дърт фашист .

    06:48 02.09.2026

  • 19 Кремълската бабка

    1 0 Отговор
    Подви опашката и заскимтя за преговори!

    06:53 02.09.2026

  • 20 Данга

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "ще се случат":

    Ванга много е набалтала и нищо не е познала.

    06:55 02.09.2026

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