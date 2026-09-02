Путин заяви, че Русия е готова за „конкретни“ преговори по въпроса за Украйна

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че Москва е готова за „конкретни“ преговори за уреждане на конфликта в Украйна, ако успее да се даде нов тласък на процеса, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
В изявление пред журналисти след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Киргизстан президентът на Русия отново изрази увереност, че руските сили ще надделеят в Украйна, а силите на Киев ще „се разпаднат“.
Путин заяви, че основното предизвикателство за Русия са дроновете, но добави, че Москва се справя с него.
По думите на президента на Русия предупреждението на украинския президент Володимир Зеленски към авиокомпаниите, че „украинските дронове ще блокират напълно руското въздушно пространство“, звучи като „държавен тероризъм“ и че Москва ще намери начин да отговори.
Говорейки на пресконференция в Киргизстан, руският президент каза също така, че не е възможно да се преговаря с „терористи“.
Путин съобщи, че руските войски са превзели 270 квадратни километра от Донецка област в Украйна през август и че голяма група украински войници е била обкръжена.
Ройтерс отбелязва, че това изявление на руския президент не може да бъде проверено чрез независими източници.
Русия продължава да настъпва към градовете Славянск и Краматорск, каза още Путин, като добави, че силите на Москва се подготвят да нанесат масирани удари срещу енергийната инфраструктура на Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 ФАКТ
Коментиран от #12
05:02 02.09.2026
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12 Мене роботи
До коментар #4 от "ФАКТ":не ме интересува, важното е водката да е хубава наш, иначе тея роботи с икуствен интелект в москава озвършват доставки по домовете
05:53 02.09.2026
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16 ще се случат
До коментар #8 от "Библейски пророк":нещата, Русия ще пребъде каза Ванга, а за укройна не е чувала...
Коментиран от #20
06:43 02.09.2026
17 Соломон
До коментар #14 от "Артилерист":Абсолютна лъжа се представя за факт. А фактите са че руснаците очакваха да ги посрещнат с хляб и сол в место със коктейли Молотов и РПГ та. Русия се оттегли защото логистиката и не издържа . Особено тази през Беларус. За това там от където дойдоха пак от там и се оттеглиха
06:44 02.09.2026
18 Накратко
06:48 02.09.2026
19 Кремълската бабка
06:53 02.09.2026
20 Данга
До коментар #16 от "ще се случат":Ванга много е набалтала и нищо не е познала.
06:55 02.09.2026