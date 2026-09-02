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Лондон променя политиката към Израел

Лондон променя политиката към Израел

2 Септември, 2026 05:51 1 061 5

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Премиерът на Обединеното кралство Анди Бърнам също предупреди

Лондон променя политиката към Израел - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В първото си обръщение в британския парламент като външен министър Ед Милибанд заяви, че ще въведе „цялостно рестартиране“ на политиката си спрямо Израел „през следващите седмици“, отбеляза БНР.

Това беше посрещнато с предупреждение от израелския му колега Гидеон Саар, че страната му ще отмъсти, ако Обединеното кралство наложи санкции срещу Израел, заради потенциалното разширяване на селища на Западния бряг.

Ед Милибанд заяви пред депутатите в Камарата на общините, че правителството ще проучи как да спре британските компании да „финансират, строят или рекламират нови селища“ на окупирания Западен бряг.

Дипломат номер едно отбеляза, че плановете са „незаконни, съгласно международното право“ и ги нарече „преминаване на червена линия, тъй като тя пресича сърцето на Западния бряг и рискува да направи палестинската държава нежизнеспособна“.

Премиерът на Обединеното кралство Анди Бърнам също предупреди, че изявлението на Израел относно така наречената „зона Е1” може да „застраши или сложи край“ на решението за две държави в Близкия изток.

В отговор Гидеон Саар заяви пред новинарския уебсайт на иврит Ynet: „Ако Великобритания действа срещу Израел, Израел ще действа срещу Великобритания. Ако британцитедействат, мисля, че ще направят голяма грешка“.

Би Би Си припомни, че миналия месец Израел откри търгове за изграждането на около 1200 жилища за селища в зона E1 - стратегически важна област източно от Ерусалим. Плановете предизвикаха широко международно осъждане.


Великобритания
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  • 1 Като се напълни

    7 2 Отговор
    още малко правителството им с индийци и пакистанци... ще видите вие Израел

    05:59 02.09.2026

  • 2 Kaлпазанин

    6 3 Отговор
    Исрахел е създаден от короната на англосаксонските след разпада на османската империя ,така както се появи е време и да се заличи ,стига мъка на този свят ,

    06:14 02.09.2026

  • 3 Ний ша Ва упрайм

    1 0 Отговор
    ндааааа жидовите в немилост странно лихварите, парите у тях

    06:33 02.09.2026

  • 4 Мнение

    1 0 Отговор
    И на тези от време на време им идва акъл.7966

    06:42 02.09.2026

  • 5 Ван Дал

    0 0 Отговор
    Израел няма да пизволи създаването на палестинска държава. Ще продължи усвояването на територии от палестинската автономия, като тотално ще наруши свързаността им- разделяй и владей.

    06:48 02.09.2026

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