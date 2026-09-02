Лондон променя политиката към Израел

В първото си обръщение в британския парламент като външен министър Ед Милибанд заяви, че ще въведе „цялостно рестартиране“ на политиката си спрямо Израел „през следващите седмици“, отбеляза БНР.

Това беше посрещнато с предупреждение от израелския му колега Гидеон Саар, че страната му ще отмъсти, ако Обединеното кралство наложи санкции срещу Израел, заради потенциалното разширяване на селища на Западния бряг.



Ед Милибанд заяви пред депутатите в Камарата на общините, че правителството ще проучи как да спре британските компании да „финансират, строят или рекламират нови селища“ на окупирания Западен бряг.

Дипломат номер едно отбеляза, че плановете са „незаконни, съгласно международното право“ и ги нарече „преминаване на червена линия, тъй като тя пресича сърцето на Западния бряг и рискува да направи палестинската държава нежизнеспособна“.

Премиерът на Обединеното кралство Анди Бърнам също предупреди, че изявлението на Израел относно така наречената „зона Е1” може да „застраши или сложи край“ на решението за две държави в Близкия изток.

В отговор Гидеон Саар заяви пред новинарския уебсайт на иврит Ynet: „Ако Великобритания действа срещу Израел, Израел ще действа срещу Великобритания. Ако британцитедействат, мисля, че ще направят голяма грешка“.

Би Би Си припомни, че миналия месец Израел откри търгове за изграждането на около 1200 жилища за селища в зона E1 - стратегически важна област източно от Ерусалим. Плановете предизвикаха широко международно осъждане.