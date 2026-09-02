Кая Калас: Опитът за атака в Лайпциг носи белезите на държавно спонсориран тероризъм

Опитът за атака в Лайпциг носи всички белези на държавно спонсориран тероризъм, заяви ръководителката на външната политика на ЕС Кая Калас, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.

Тя призова Европа да координира действията си относно това какво още може да бъде направено предвид ескалацията на руските атаки срещу Украйна.

Германското правителство заяви вчера, че е стигнало до заключението, че Русия е отговорна за опита за атака с дрон миналия месец.

В изявление преди неофициалната среща на европейските външни министри в Ирландия Калас също така съобщи, че се работи по списък с 1600 санкции, свързани с руския военнопромишлен комплекс.

„Може би ще бъдат добавени още“, заяви тя.