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Кая Калас: Опитът за атака в Лайпциг носи белезите на държавно спонсориран тероризъм

Кая Калас: Опитът за атака в Лайпциг носи белезите на държавно спонсориран тероризъм

2 Септември, 2026 10:52 975 43

  • кая калас-
  • лайпциг-
  • тероризъм-
  • атака

Ръководителката на външната политика на ЕС призова Европа да координира действията си заради ескалацията на руските атаки срещу Украйна

Кая Калас: Опитът за атака в Лайпциг носи белезите на държавно спонсориран тероризъм - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Опитът за атака в Лайпциг носи всички белези на държавно спонсориран тероризъм, заяви ръководителката на външната политика на ЕС Кая Калас, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.

Тя призова Европа да координира действията си относно това какво още може да бъде направено предвид ескалацията на руските атаки срещу Украйна.

Германското правителство заяви вчера, че е стигнало до заключението, че Русия е отговорна за опита за атака с дрон миналия месец.

В изявление преди неофициалната среща на европейските външни министри в Ирландия Калас също така съобщи, че се работи по списък с 1600 санкции, свързани с руския военнопромишлен комплекс.

„Може би ще бъдат добавени още“, заяви тя.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПО ДОБРЕ КЪСНО

    48 8 Отговор
    А НИЕ ТУКА ВЪВ ФОРУМА ОТДАВНА ЗНАЕМ ЧЕ ВСИЧКИ НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ АТАКИ СА ОТ РУСИЯ

    Коментиран от #11

    10:55 02.09.2026

  • 2 Гост№4442

    62 5 Отговор
    Носи белезите на елементарна фалшива операция за въвличане на НАТО във войната.

    Коментиран от #43

    10:55 02.09.2026

  • 3 Милан

    33 3 Отговор
    Може пък и нищо да и няма?

    10:55 02.09.2026

  • 4 Робот

    50 5 Отговор
    Тази жена явно е сляпа.! Жилетките от Франция и другите неправителствени от Германия ще запалят протести в цяла Европа и огъня трудно ще бъде изгасен..! Ще трябва да бъдат пожертвани закони и личности..?!

    Коментиран от #26

    10:56 02.09.2026

  • 5 държавно спонсориран тероризъм

    47 6 Отговор
    Кая кукуто, питам те на какво носят белези атаките с бомби в Монако и срещу руските военни в Москва? Да не би е да е държавно спонсориран тероризъм в полза на Украйна от ЕС?

    10:56 02.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Снимката кърти

    48 3 Отговор
    Честото общуване със зеления клоун, никак не се отразява добре на европейските лидери.

    Коментиран от #12, #14, #21

    10:57 02.09.2026

  • 8 Някой

    35 4 Отговор
    Абсолютно законна военна цел, е да се унищожават вражески самолети пренасящи оръжия за удари по Русия. Независимо къде са. Германия сама се навира в конфликта и като такава трябва ад си носи последиците. За ЕС засега са трилиони евро загуби, че вместо навреме да спрат бандеровците самоопределящи се за фашисти, те действаха на расизъм и омраза - така гледаха и украинците между другото.

    10:57 02.09.2026

  • 9 Акъл

    34 4 Отговор
    от скумрия не щем.😁😁😁

    10:58 02.09.2026

  • 10 кайче

    36 2 Отговор
    реалният саботаж и взривяването от украинци на Северен поток и от там космическите цени на енергията в западна европа може ли да се сравни със съшития с бели конци сценарии на някакъв измислен опит с дронове в Лайпциг

    10:58 02.09.2026

  • 11 ХА ХА ХА

    28 4 Отговор

    До коментар #1 от "ПО ДОБРЕ КЪСНО":

    държавно спонсориран тероризъм от ЕС и НАТО!

    10:58 02.09.2026

  • 12 Трол

    27 1 Отговор

    До коментар #7 от "Снимката кърти":

    Нищо й няма на снимката. На племенничките ми слагат абсолютно същите диадеми на звездички в детската градина.

    10:59 02.09.2026

  • 13 Хаха

    25 2 Отговор
    Кая, Кая бела птицо!

    11:01 02.09.2026

  • 14 Карлсон

    22 1 Отговор

    До коментар #7 от "Снимката кърти":

    С перка на главата и фъссс ...💨🚀

    11:01 02.09.2026

  • 15 Каьо

    30 1 Отговор
    Направи услуга на света, купи си червено бельо, червени ботуши и излез на някоя маги....страла.

    Коментиран от #28

    11:02 02.09.2026

  • 16 Изглежда,

    19 1 Отговор
    е(т0нската ле(бийка е забравила,кой саботира Сев,п0т0к и още куп други европейски дейности,преписани на Русия.Сега не е по-различно и на лъжата краката са къси,а на тази гюв ендия още по.Кат п ръдне и вдига прахта от земята...

    11:03 02.09.2026

  • 17 Мими Кучева🐕

    17 0 Отговор
    Кая е много умна.💋👰🥳🤣👍

    11:04 02.09.2026

  • 18 Русия с вас е Бъгарския народ.

    22 1 Отговор
    ЕС искат да избиват руснаци без да им отговарят.

    11:06 02.09.2026

  • 19 ЕСтествено

    25 0 Отговор
    Северен поток кyxa лейко, кажи нещо за Северен поток и санкции?

    11:06 02.09.2026

  • 20 Лопата с чип

    25 1 Отговор
    Е, най-сетне - доживяхме!
    мислех, че нацистката никога няма да го каже, но ме опроверга!
    да, точно така - типична разработка на терористична държава - тази копято взриви северен поток, която взривява училища, сртеля по плажове и търговски обекти - браво Кая , само дето името на държавата е Украйна, а не Русия!
    Но нищо, скоро и това ще стане- когато руснаците спрат бизнеса на съпругът ти!

    11:07 02.09.2026

  • 21 КОЙчо

    14 0 Отговор

    До коментар #7 от "Снимката кърти":

    На мен друго ми прави впечатление - тиксото с което са и залепили слушалката в ухото- малко мърляво.
    Но пък върши работа - поне може да повтаря, каквото и диктуват господарите, без да бърка.

    11:12 02.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Перо

    15 1 Отговор
    Тези саботажи са еврейски номера на режима в Киев, подобно на доказаното взривяване на Северен поток и да се прехвърли вината на Русия. Няма никакво доказателство, което показва, че е конспирация на Киев за влошаване на отношенията на Германия и Русия, да се покаже, кой се бори с лошия и да се увеличи помощта за ционисткия режим! Освен това Алтернатива за Германия, която е против помощите, вече очаква спечелване на изборите тази година!!

    11:16 02.09.2026

  • 26 Не е жена и не е сляпа

    13 0 Отговор

    До коментар #4 от "Робот":

    правоверен роб-ястреб е сравнително близко определение

    11:19 02.09.2026

  • 27 Много ми хареса отговора на

    15 0 Отговор
    руския дипломат в Германия на срещата за връчване на протестна нота и закриване на посолството в Бон и дипломатическата мисия в Дрезден. Той им е казал една руска поговорка "око за око и зъб за зъб",а тези мозъчно изчерпани пропадналяци западналяци да си правят изводите сами.

    11:19 02.09.2026

  • 28 Отреазвяващ

    10 1 Отговор

    До коментар #15 от "Каьо":

    Ще навреди на бизнеса.

    11:23 02.09.2026

  • 29 Полгер

    11 2 Отговор
    И с отпаднала необходимост ма лельо,тва да не е бахур или леберкез!?Грозната патка пак се издъни в злобата си и некомпетентността си!Жалка порно изява от некадърна актриса!Срам за дърта Европа!

    11:25 02.09.2026

  • 30 Дзак

    15 0 Отговор
    Помним, че да и за Северен Поток обвиняваха дълго време Русия, докато не арестуваха извършителя.

    11:26 02.09.2026

  • 31 Тиква

    10 1 Отговор
    Подли и смешни евроПалатици,в главите само подстрекателство,лъжи и подлост, север поток(окрабандеровци), дронове (окрабандеровци),РЕБ уСрула ревеше,че Русия виновна(нашите мутри). къде истината?. Лъжат и лъжат.

    11:33 02.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Кая Калас

    5 0 Отговор
    Върви по пътя на Саркози към затвора и конфискация на имуществото. Тя си знае защо. Разводът с мъжа и няма да помогне.

    11:47 02.09.2026

  • 34 Отвратителен

    5 0 Отговор
    Тая Калас що не ходи да си пее в операта?

    11:50 02.09.2026

  • 35 За няколко цента повече

    5 0 Отговор
    Ей,тия двете лелки ще затрият ЕС

    11:51 02.09.2026

  • 36 Кала Каяс

    4 0 Отговор
    Куткудяк, куткудяк....

    11:53 02.09.2026

  • 37 Няма ли някой

    0 0 Отговор
    да я спонсорира тая паtка в главата с една тухла, беее?

    12:01 02.09.2026

  • 38 батСали

    1 0 Отговор
    Кайчето Калас скоро ше орави най-евтините свирки в източна европа
    А за Путин ще са безплатни...

    12:05 02.09.2026

  • 39 Аман от тъпи тутрутки

    1 0 Отговор
    като Кая сушената хамсия. Ако руснаците Каьо искаха няма да удрят летището на Дрезден с един дрон/който е украински подхвърлен нарочна там/,а един Орешник и всичко това барабар с оръжието от наzzиsstкiте наследници на Hиtlер предназначено за WCкрайна,щеше да е история. И tъpаnаrи pроsтi западнало tъpаnарskи руснаците никога няма да пратят дрон да стои там и да го хванете вие. Пращат дрон за да си свърши работата и всичко да е в огън и жупел.

    12:12 02.09.2026

  • 40 О, Морес

    0 0 Отговор
    Кайче,в един-два филма "за възрастни" ако беше участвала,все някому щеше да се харесаш,особено ако имаше масови сцени с бедни и онеправдани емигранти.А сега се излагаш като ученичка,яла зелено грозде...

    12:24 02.09.2026

  • 41 Трагични русофоби

    0 0 Отговор
    Начело на ЕС са изключително скромни интелекти. Те го водят към катастрофа, разпад.За добро е.

    12:29 02.09.2026

  • 42 Перо

    0 0 Отговор
    Тая на Естонската ССР ли е външен комисар или на ЕС?

    12:30 02.09.2026

  • 43 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост№4442":

    Това е вечна мечта на Зеленски и за това са тия конспиративни саботажи, но за Северен поток ги сгащиха!

    12:31 02.09.2026

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