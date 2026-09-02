Кая Калас: Опитът за атака в Лайпциг носи белезите на държавно спонсориран тероризъм

Опитът за атака в Лайпциг носи всички белези на държавно спонсориран тероризъм, заяви ръководителката на външната политика на ЕС Кая Калас, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.
Тя призова Европа да координира действията си относно това какво още може да бъде направено предвид ескалацията на руските атаки срещу Украйна.
Германското правителство заяви вчера, че е стигнало до заключението, че Русия е отговорна за опита за атака с дрон миналия месец.
В изявление преди неофициалната среща на европейските външни министри в Ирландия Калас също така съобщи, че се работи по списък с 1600 санкции, свързани с руския военнопромишлен комплекс.
„Може би ще бъдат добавени още“, заяви тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПО ДОБРЕ КЪСНО
Коментиран от #11
10:55 02.09.2026
2 Гост№4442
Коментиран от #43
10:55 02.09.2026
3 Милан
10:55 02.09.2026
4 Робот
Коментиран от #26
10:56 02.09.2026
5 държавно спонсориран тероризъм
10:56 02.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Снимката кърти
Коментиран от #12, #14, #21
10:57 02.09.2026
8 Някой
10:57 02.09.2026
9 Акъл
10:58 02.09.2026
10 кайче
10:58 02.09.2026
11 ХА ХА ХА
До коментар #1 от "ПО ДОБРЕ КЪСНО":държавно спонсориран тероризъм от ЕС и НАТО!
10:58 02.09.2026
12 Трол
До коментар #7 от "Снимката кърти":Нищо й няма на снимката. На племенничките ми слагат абсолютно същите диадеми на звездички в детската градина.
10:59 02.09.2026
13 Хаха
11:01 02.09.2026
14 Карлсон
До коментар #7 от "Снимката кърти":С перка на главата и фъссс ...💨🚀
11:01 02.09.2026
15 Каьо
Коментиран от #28
11:02 02.09.2026
16 Изглежда,
11:03 02.09.2026
17 Мими Кучева🐕
11:04 02.09.2026
18 Русия с вас е Бъгарския народ.
11:06 02.09.2026
19 ЕСтествено
11:06 02.09.2026
20 Лопата с чип
мислех, че нацистката никога няма да го каже, но ме опроверга!
да, точно така - типична разработка на терористична държава - тази копято взриви северен поток, която взривява училища, сртеля по плажове и търговски обекти - браво Кая , само дето името на държавата е Украйна, а не Русия!
Но нищо, скоро и това ще стане- когато руснаците спрат бизнеса на съпругът ти!
11:07 02.09.2026
21 КОЙчо
До коментар #7 от "Снимката кърти":На мен друго ми прави впечатление - тиксото с което са и залепили слушалката в ухото- малко мърляво.
Но пък върши работа - поне може да повтаря, каквото и диктуват господарите, без да бърка.
11:12 02.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Перо
11:16 02.09.2026
26 Не е жена и не е сляпа
До коментар #4 от "Робот":правоверен роб-ястреб е сравнително близко определение
11:19 02.09.2026
27 Много ми хареса отговора на
11:19 02.09.2026
28 Отреазвяващ
До коментар #15 от "Каьо":Ще навреди на бизнеса.
11:23 02.09.2026
29 Полгер
11:25 02.09.2026
30 Дзак
11:26 02.09.2026
31 Тиква
11:33 02.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Кая Калас
11:47 02.09.2026
34 Отвратителен
11:50 02.09.2026
35 За няколко цента повече
11:51 02.09.2026
36 Кала Каяс
11:53 02.09.2026
37 Няма ли някой
12:01 02.09.2026
38 батСали
А за Путин ще са безплатни...
12:05 02.09.2026
39 Аман от тъпи тутрутки
12:12 02.09.2026
40 О, Морес
12:24 02.09.2026
41 Трагични русофоби
12:29 02.09.2026
42 Перо
12:30 02.09.2026
43 Перо
До коментар #2 от "Гост№4442":Това е вечна мечта на Зеленски и за това са тия конспиративни саботажи, но за Северен поток ги сгащиха!
12:31 02.09.2026