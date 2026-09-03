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Германският военноморски флот успешно тества израелската ракетна система

Германският военноморски флот успешно тества израелската ракетна система

3 Септември, 2026 04:17 360 0

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За защитата на Германия и нашите съюзници този тест представлява нова глава по отношение на възпиращия ефект и готовността в морето

Германският военноморски флот успешно тества израелската ракетна система - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският военноморски флот проведе секретното изпитание в рамките на оперативната си програма за тестване OPEX – инициатива, предназначена да подкрепи програмата Marine 2035 and Beyond, чиято цел е да подготви флота за настоящи и бъдещи заплахи за сигурността, се посочва в изявление на IAI, предава Bild.

Ракетата, изстреляна от кораб на германския военноморски флот, оборудван с командния модул и пусковата установка на системата, успешно измина траекторията си и порази целта с прецизност и в двата тестови сценария, като изпълни всички задачи, уточни "Фокус".

Вицеадмирал Ян Кристиан Каак, инспектор на германския военноморски флот, определи теста като историческо постижение. "С успешното изстрелване на балистична ракета снощи в Северния Атлантик ние написахме страница в историята на военноморските сили. Изключително съм доволен от това постижение“, заяви Каак. "Системата може успешно да бъде разгърната от нашите единици, а потенциалният ѝ обсег надхвърля всичко, което сме познавали досега. За защитата на Германия и нашите съюзници този тест представлява нова глава по отношение на възпиращия ефект и готовността в морето.“

Председателят на IAI Боаз Леви определи изпитанието като "безпрецедентно постижение за IAI и Министерството на отбраната“, като отбеляза, че то се е състояло в Германия – "страната, в която е изобретена първата в света балистична ракета“. Той заяви, че това постижение надгражда израелската система за противоракетна отбрана Arrow-3, която вече е разположена на германска територия, като допълнително укрепва партньорството между двете страни в областта на отбраната.

Изпълнителният директор на IAI Гай Бар Лев заяви, че морската система LORA е "проектирана да осигурява възможности за прецизни удари в дълбочина, дори в трудни оперативни условия“, като я нарече "една от най-модерните и оперативно доказани системи за балистични ракети в света“.

LORA, което е съкращение от Long Range Attack (атака на далечно разстояние), е разработена в Израел система за балистични ракети с къс обсег, доставяна в пускови контейнери за бързо разгръщане от военноморски кораби. Според вестник Bild за изпитанието са били разположени две германски фрегати във водите между Ирландия и Исландия, като ракетната система е с обсег, надхвърлящ 500 километра (310 мили).


Германия
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