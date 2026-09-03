Нидерландия премести милиарди долари в злато от САЩ и Канада във Великобритания

Централната банка на Нидерландия обяви, че е изнесла милиарди долари в злато от САЩ и Канада и ги е прехвърлила в Лондон заради нарастващото геополитическо напрежение, пише BBC. В рамките на сложната логистистична операция в продължение на няколко месеца са били прехвърлени 86 тона от благородния метал, изброи "Фокус". Сега златото се държи от Банката на Англия, където този актив може да се търгува по-лесно "в кризисна ситуация“. Според президента на Централната банка на Нидерландия ходът е бил необходим за укрепването и готовността на страната при кризи.

Решението идва на фона на продължаващ търговски спор между САЩ и Канада, като двете страни обявиха нови взаимни тарифи след неуспешни търговски преговори, отбелязва BBC.

Около 27 тона от златото е било физически прехвърлено през океана от Ню Йорк и Отава до Зайст в Нидерландия. Останалото количество е било продадено на борсата в Ню Йорк и изкупено обратно на тази в Лондон. Комбинирането на процесите на покупко-продажба и физически транспорт е позволило на банката да разпредели рисковете, свързани с такова сложно физическо преместване на злато, се казва в изявлението на финансовата институция. От там смятат, че златото, което се съхранява в Банката на Англия, "се счита за най-лесно търгуемото злато в света“ и следователно е по-лесно достъпно по време на криза, отколкото ако все още е в САЩ или Канада.

Общият запас от злато в Нидерландия е бил 612,4 тона в края на 2025 г. и е оценен на 72,2 милиарда евро.