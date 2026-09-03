Иран атакува ключова американска военна база в Кувейт

Иранските сили са атакували ключова американска военна база в Кувейт, съобщава Press TV, предава News.bg.

„Ключов обект в американската база в Кувейт беше ударен, изпращайки стълбове дим във въздуха“, се казва в репортажа на иранския канал.

Според медията при атаката са използвани ракети и дронове.

Нов кръг на ескалация

В средата на юни САЩ и Иран са подписали меморандум, целящ да постави началото на мирен процес.

Три седмици по-късно обаче е започнал нов кръг на ескалация. Съединените щати са обвинили Иран в стрелба по търговски кораби в Ормузкия проток, след което двете страни са възобновили обмена на удари.

Тръмп обяви икономическа операция срещу Иран

На 20 август Доналд Тръмп е обявил началото на икономическа операция срещу Техеран. По думите му тя ще означава изолация на Иран в безпрецедентен мащаб.

Иранският външен министър Абас Арагчи е определил изявленията на Тръмп като признание за поражение в конфликта.

Арагчи ги е нарекъл отклонение от вътрешната криза, което според него ще доведе Вашингтон до още по-голямо поражение.