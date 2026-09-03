Иран атакува ключова американска военна база в Кувейт

Иранските сили са атакували ключова американска военна база в Кувейт, съобщава Press TV, предава News.bg.
„Ключов обект в американската база в Кувейт беше ударен, изпращайки стълбове дим във въздуха“, се казва в репортажа на иранския канал.
Според медията при атаката са използвани ракети и дронове.
Нов кръг на ескалация
В средата на юни САЩ и Иран са подписали меморандум, целящ да постави началото на мирен процес.
Три седмици по-късно обаче е започнал нов кръг на ескалация. Съединените щати са обвинили Иран в стрелба по търговски кораби в Ормузкия проток, след което двете страни са възобновили обмена на удари.
Тръмп обяви икономическа операция срещу Иран
На 20 август Доналд Тръмп е обявил началото на икономическа операция срещу Техеран. По думите му тя ще означава изолация на Иран в безпрецедентен мащаб.
Иранският външен министър Абас Арагчи е определил изявленията на Тръмп като признание за поражение в конфликта.
Арагчи ги е нарекъл отклонение от вътрешната криза, което според него ще доведе Вашингтон до още по-голямо поражение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
13:19 03.09.2026
2 Тръмплин
13:24 03.09.2026
3 Последния Софиянец
13:25 03.09.2026
4 Браво!!!
Коментиран от #6
13:26 03.09.2026
5 Ха тъй
13:27 03.09.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Браво!!!":Американските самолети в момента са на летище София.Не лъжи хората!
13:34 03.09.2026
7 Майсторът 🐷 на Илюзиите
13:35 03.09.2026