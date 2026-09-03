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Иран атакува ключова американска военна база в Кувейт

Иран атакува ключова американска военна база в Кувейт

3 Септември, 2026 13:06, обновена 3 Септември, 2026 13:18 704 7

  • иран-
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  • военна база-
  • американска база

Според иранската Press TV по обекта са били изстреляни ракети и дронове, като след удара над базата се е издигнал стълб дим

Иран атакува ключова американска военна база в Кувейт - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иранските сили са атакували ключова американска военна база в Кувейт, съобщава Press TV, предава News.bg.

„Ключов обект в американската база в Кувейт беше ударен, изпращайки стълбове дим във въздуха“, се казва в репортажа на иранския канал.

Според медията при атаката са използвани ракети и дронове.

Нов кръг на ескалация

В средата на юни САЩ и Иран са подписали меморандум, целящ да постави началото на мирен процес.

Три седмици по-късно обаче е започнал нов кръг на ескалация. Съединените щати са обвинили Иран в стрелба по търговски кораби в Ормузкия проток, след което двете страни са възобновили обмена на удари.

Тръмп обяви икономическа операция срещу Иран

На 20 август Доналд Тръмп е обявил началото на икономическа операция срещу Техеран. По думите му тя ще означава изолация на Иран в безпрецедентен мащаб.

Иранският външен министър Абас Арагчи е определил изявленията на Тръмп като признание за поражение в конфликта.

Арагчи ги е нарекъл отклонение от вътрешната криза, което според него ще доведе Вашингтон до още по-голямо поражение.


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 Боруна Лом

    11 0 Отговор
    УДРИИИИ БАЦЕ ТАА МАЧКА НЕ Е НАШТА!

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  • 2 Тръмплин

    10 0 Отговор
    - Почнаха мене да ме думкат, а аз да трябва да се пазя.

    13:24 03.09.2026

  • 3 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    На летище София има американски самолети.

    13:25 03.09.2026

  • 4 Браво!!!

    8 1 Отговор
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    Коментиран от #6

    13:26 03.09.2026

  • 5 Ха тъй

    10 1 Отговор
    Пуцай яко кравата.

    13:27 03.09.2026

  • 6 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Браво!!!":

    Американските самолети в момента са на летище София.Не лъжи хората!

    13:34 03.09.2026

  • 7 Майсторът 🐷 на Илюзиите

    7 0 Отговор
    Янките яко са напълнили розовите прашки и прелива навън.

    13:35 03.09.2026

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