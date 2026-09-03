Поредица от саботажи постави германските служби за сигурност в повишена готовност

Поредица от палежи, взривни устройства, атаки срещу електропреносната и железопътната мрежа и използване на дронове срещу стратегически обекти постави германските служби за сигурност в повишена готовност. Информацията обобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Последният случай е от днес, когато двама български граждани бяха задържани след предполагаем палеж край централата на отбранителната технологична компания Rohde & Schwarz в Мюнхен. Само през последните три дни са регистрирани още два опита за саботаж срещу германската електроенергийна инфраструктура.

Германските власти подхождат внимателно към отделните случаи и не твърдят, че всички те са част от една обща кампания. При някои разследвания има предполагаеми връзки с Русия, при други подозренията са насочени към германски крайнолеви групировки, а мотивите за част от инцидентите все още не са установени.

Вътрешният министър Александер Добринт предупреди през август, че страната практически ежедневно е обект на прояви на „хибридна война“ от чужбина.

Пратките с взривни устройства

Един от най-сериозните случаи започва през юли 2024 г., когато пакет с поставено в него запалително устройство се възпламенява в логистичния център на DHL на летище Лайпциг/Хале малко преди да бъде натоварен на самолет за Великобритания.

Подобни пратки се възпламеняват в Полша и Великобритания. Германските служби впоследствие заподозряват операция, свързана с руското военно разузнаване ГРУ и използването на т.нар. агенти за еднократна употреба – хора без официална принадлежност към разузнавателните служби, наемани за конкретни задачи. Москва отрича да има отношение към операцията.

Според германските служби само случайност е предотвратила много по-тежък инцидент, тъй като устройството е могло да се задейства по време на полет. Лайпциг/Хале е едно от най-големите европейски товарни летища и основният международен хъб на DHL.

През май 2025 г. германските власти задържат трима украински граждани по подозрение, че са участвали в подготовката на нови атаки срещу товарния транспорт. Според федералната прокуратура те са били в контакт с лица, за които се предполага, че действат от името на руски държавни структури.

Един от заподозрените е изпратил от Кьолн тестови пратки с GPS устройства, за да бъдат проследени маршрутите на товарния транспорт.

Атаки срещу германската инфраструктура

През следващите месеци мишена все по-често става германската инфраструктура.

На 31 юли 2025 г. пожар в кабелен тунел прекъсва железопътното движение около Дуисбург. Разследващите заподозряват саботаж, а впоследствие е открито повреждане на железопътната инфраструктура и на друго място.

На 9 септември същата година предполагаем палеж срещу два електропровода в Берлин оставя около 50 000 потребители без ток. Възстановяването на електроснабдяването отнема около 60 часа. Според мрежовия оператор това е най-продължителното прекъсване на електрозахранването в германската столица след Втората световна война.

Случаят е свързван с крайнолявата групировка „Вулкан“.

Нова мащабна атака срещу електроенергийната инфраструктура на Берлин следва на 3 януари тази година. Пожар край електроцентралата Лихтерфелде поврежда високоволтови кабели и оставя без електричество около 45 400 домакинства и 2200 фирми в югозападната част на столицата. Засегнати са също отоплението и други услуги.

Дрон с експлозиви на летище Лайпциг/Хале

Особено сериозно безпокойство предизвиква случаят на летище Лайпциг/Хале от началото на август. Там е открит дрон с експлозиви, а друг безпилотен апарат се удря в товарен самолет.

На 6 август разследването е поето от германската федерална прокуратура заради потенциалната заплаха за националната сигурност и транспортната инфраструктура.

На 1 септември германското правителство обявява, че събраните от разследващите доказателства сочат към руски държавни структури. Според вътрешния министър Добринт установеното съответства на познатия модел на руски хибридни операции в Европа. Москва категорично отхвърля обвинението.

Нови опити за саботаж

Само часове след обявяването на тези заключения германските власти започват ново разследване за саботаж – този път срещу електрическа подстанция в Търнов-Прайлак в провинция Бранденбург.

На следващия ден е установен втори опит за атака срещу подстанция край Бергхайм в Северен Рейн-Вестфалия. При него умишлено предизвикани къси съединения временно изваждат от експлоатация пет въглищни енергоблока с обща мощност около 4200 мегавата.

Разследващите проверяват дали между двата случая има връзка.

Двама българи са задържани в Мюнхен

Последният инцидент е регистриран през нощта срещу четвъртък в Мюнхен. Запалителни устройства са хвърлени на строителна площадка край централата на Rohde & Schwarz – компания, която разработва технологии за германския отбранителен сектор, включително системи за откриване, проследяване и заглушаване на дронове.

Във връзка със случая са задържани 28-годишна българка и 38-годишен българин. Те са арестувани на бензиностанция в близост до мястото.

Пожарът е потушен, преди да причини значителни щети. Няма пострадали, а полицията проверява включително възможен политически мотив.

Германските власти подчертават, че не може автоматично да се поставя знак за равенство между различните случаи. При последните атаки срещу електропреносната мрежа например разследващите не изключват нито участие на чужда държава, нито действия на германски крайнолеви екстремисти.

Добринт предупреди обаче, че чужди разузнавателни служби могат да използват местни престъпници или екстремистки групировки като посредници, което значително усложнява установяването на действителните организатори на подобни операции.