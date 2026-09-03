Владимир Путин: Русия има достатъчно войници! Не се нуждаем от нова мобилизация

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че към момента няма планове за мобилизация във връзка с войната в Украйна, и нарече слуховете за това „дезинформация“ в навечерието на парламентарните избори в Русия този месец, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

“Към момента няма сценарий, който изисква мобилизация“, каза Путин в отговор на въпрос, по време на изказването му пред Източния икономически форум във Владивосток.

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През юли украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е получил „категорична информация“ от разузнавателните си служби, в която се твърди, че Русия подготвя „нова вълна мобилизация през есента“.

“Това е информационна атака от врага в навечерието на изборите за Думата, в опит да повлияят на техния изход“, заяви Путин във връзка с изборите за долната камара на руския парламен, насрочени на 18-20 септември.

Москва извърши „частична мобилизация“ на около 300 000 резервисти през септември 2022 г., за да се бори срещу успешното украинско контранастъпление, няколко месеца след началото на пълномащабната офанзива на Москва в Украйна, която започна през февруари.

Тази мярка доведе до бягство на руснаци в чужбина, а оттогава властите избягват да предприемат подобен ход въпреки тежките загуби на фронта, отбелязва АФП.

Путин заяви също, че руските сили не изпитват никакви проблеми с набирането на войници.

Повече от четири години след началото на войната в Украйна, руската армия набира военни, предлагайки атрактивни заплати и социални придобивки. През 2025 г. са сключени 422 000 договора за военна служба, съобщи заместник-секретарят на Съвета по сигурност Дмитрий Медведев, като отбеляза, че това е спад с 6% в сравнение с 2024 г.

Институтът за изследване на войната – базиран в САЩ мозъчен тръст – през юли даде оценка, че Русия изглежда „полага основите за евентуална мобилизация“.

Напредъкът на руските сили се забави значително тази година, като при това е постиган с цената на тежки загуби, отбелязва АФП.

Русия в момента е окупирала малко над 19% от територията на Украйна, 7% от които контролираше още преди началото на войната през 2022 г., включително Кримския полуостров, анексиран през 2014 г., и райони в Донбаския индустриален басейн, управлявани от проруски сепаратисти.