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Владимир Путин: Русия има достатъчно войници! Не се нуждаем от нова мобилизация
  Тема: Украйна

Владимир Путин: Русия има достатъчно войници! Не се нуждаем от нова мобилизация

3 Септември, 2026 17:53 520 61

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • войници

Напредъкът на руските сили обаче се забави значително тази година, като при това е постиган с цената на тежки загуби, отбелязва АФП

Владимир Путин: Русия има достатъчно войници! Не се нуждаем от нова мобилизация - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че към момента няма планове за мобилизация във връзка с войната в Украйна, и нарече слуховете за това „дезинформация“ в навечерието на парламентарните избори в Русия този месец, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

“Към момента няма сценарий, който изисква мобилизация“, каза Путин в отговор на въпрос, по време на изказването му пред Източния икономически форум във Владивосток.

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През юли украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е получил „категорична информация“ от разузнавателните си служби, в която се твърди, че Русия подготвя „нова вълна мобилизация през есента“.

“Това е информационна атака от врага в навечерието на изборите за Думата, в опит да повлияят на техния изход“, заяви Путин във връзка с изборите за долната камара на руския парламен, насрочени на 18-20 септември.

Москва извърши „частична мобилизация“ на около 300 000 резервисти през септември 2022 г., за да се бори срещу успешното украинско контранастъпление, няколко месеца след началото на пълномащабната офанзива на Москва в Украйна, която започна през февруари.

Тази мярка доведе до бягство на руснаци в чужбина, а оттогава властите избягват да предприемат подобен ход въпреки тежките загуби на фронта, отбелязва АФП.

Путин заяви също, че руските сили не изпитват никакви проблеми с набирането на войници.

Повече от четири години след началото на войната в Украйна, руската армия набира военни, предлагайки атрактивни заплати и социални придобивки. През 2025 г. са сключени 422 000 договора за военна служба, съобщи заместник-секретарят на Съвета по сигурност Дмитрий Медведев, като отбеляза, че това е спад с 6% в сравнение с 2024 г.

Институтът за изследване на войната – базиран в САЩ мозъчен тръст – през юли даде оценка, че Русия изглежда „полага основите за евентуална мобилизация“.

Напредъкът на руските сили се забави значително тази година, като при това е постиган с цената на тежки загуби, отбелязва АФП.

Русия в момента е окупирала малко над 19% от територията на Украйна, 7% от които контролираше още преди началото на войната през 2022 г., включително Кримския полуостров, анексиран през 2014 г., и райони в Донбаския индустриален басейн, управлявани от проруски сепаратисти.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гори като съчки за стопляне

    12 8 Отговор
    За да отмъсти на запада, Путулер хвърля все повече и повече без м0 зъчна вата в огъня

    17:56 03.09.2026

  • 2 Путулер отонул

    13 8 Отговор
    - Има много вата

    Коментиран от #19

    17:57 03.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 БУНКЕРНАТА ГНИДА

    10 7 Отговор
    Ще им покаже на БЛАТНИТЕ

    След ИЗБОРИТЕ

    дали няма да има

    БУСИФИКАЦИЯ

    УРААААА УРААААА УРААААА

    Коментиран от #17

    17:57 03.09.2026

  • 5 къде са евтените козяшки тролове?

    10 10 Отговор
    140 милионна нация си има всичко ние тука 5 милиона балабар със дъртаците и пенсионерите дето само те са 3 милиона сме тръгнали да мислим великата русия

    Коментиран от #13

    17:58 03.09.2026

  • 6 ФАКТ

    7 10 Отговор
    Най-ценният ресурс на Русия е населнието, което мре като мухи за празноглавия бакшиш. Шифьор на Лада Самара с 5 скорости.

    17:58 03.09.2026

  • 7 Извънредно изявление на

    5 0 Отговор
    Владимир Владимирович Путин днес 3 септември...

    Коментиран от #46, #48

    17:58 03.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    7 4 Отговор
    Мобилизацията е в пълен ход,но в Камерун!

    17:59 03.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бейби

    12 7 Отговор
    Русийката милата ще остане без биомаса.

    Коментиран от #15

    18:00 03.09.2026

  • 13 козяшки евтин трол

    7 7 Отговор

    До коментар #5 от "къде са евтените козяшки тролове?":

    много моля тук сме приятел но заплата която ми дава майка галя е до 17 часа така че след това вече няма защо да пишем срещу русия и без това го правим за пари

    18:00 03.09.2026

  • 14 Руски робот

    7 7 Отговор
    Путин е руският Айнщайн.

    18:01 03.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ееей

    6 5 Отговор
    цял ден само лъжи и пропаганда! Вземете си сменете името!

    18:01 03.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 НИЩО МУ НЯМА

    5 3 Отговор
    ААА НАЧАЛНИК
    ТЕ ТИЯ ТВОЙТЕ🗣 ОТ ФИГ.1☝
    СЛЕД ЕДНА СЕДМИЦА В ОКОПИТЕ НА СВО....ВСЕ ПОВЕЧЕ ЗАПРУЛИЧВАТ НА
    ОНЕЗИ КАПАЧКИ ОТ ПИВО
    КДЕРО ГИ СЛАГАТ ПО СТРЕЛБИЩА
    НА ЛУНА ПАРКОВВЕТЕ И
    ДЕЧУРЛИГАТА СЕ ЗАБАВЛЯВАТ
    КАТО ГИ ЦЕЛЯТ С ВЪЗДУШНИ ПУШКИ😀
    ВЖ.СВОДКАТА С ГЕЕНЕРАЛА
    ОТ КОСМИЧЕСКИТЕ ВОЙСКИ🗣...😀😀😀

    18:02 03.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Аеееееееее

    6 3 Отговор
    Русорастите наесен с песен към Донбас!

    18:03 03.09.2026

  • 21 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    6 9 Отговор
    Руската армия напредва по целия фронт и няма кой да я спре.

    Коментиран от #22

    18:04 03.09.2026

  • 22 Да Напредва

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    Към КЛАДБИЩЕТО.

    Хахахаха

    18:05 03.09.2026

  • 23 Соломон

    6 2 Отговор
    А във Сибир вече строят усилено новия град във който ще бъдат настанени всички участвали във измисленото СВО. По същия начин по който Сталин се погрижи за останалите живи от германски плен войници

    18:06 03.09.2026

  • 24 Ами

    4 2 Отговор
    Щом казва така значи е точно обратно

    18:06 03.09.2026

  • 25 Възpожденец 🇧🇬

    4 1 Отговор
    Гледам лошадь Лаврод как казва, че Османската империя била една от най-развитите цивилизации.
    Тогава тия монголя, от какво са ни "освободили" при войната им за завладяване на проливите ?! От най-развитата цивилизация ?!

    18:06 03.09.2026

  • 26 Горките руснаци

    5 2 Отговор
    нямат късмет и това е:) Раждат се роби и умират като такива, заради диктатора си.

    Коментиран от #33

    18:06 03.09.2026

  • 27 последната укра

    2 5 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 8ма седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    18:06 03.09.2026

  • 28 !!!?

    6 2 Отговор
    Колко по-често кремълската хунта повтаря, че няма да има мобилизация, толко по бързо трябва да се бяга от руския ГУЛАГ !!!?

    18:06 03.09.2026

  • 29 Tётя Мyтpaфановна

    5 0 Отговор
    Докато не се намесят копейките пряко на фронта, другаря Пусин няма никакъв шанс срещу украинците

    18:08 03.09.2026

  • 30 2000 КЪСМЕТЛИИ СА СЕ СПАСИЛИ

    1 3 Отговор
    В "котел" край Волчанск! Украинска групировка от 2000 бойци е обръжена след загуба на позиции. Сега ще се предадат и ще си спасят живота.

    18:08 03.09.2026

  • 31 Какво означава

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "хахахаха":

    русорасти и еврасти ? Превеждайте.

    Коментиран от #40, #47

    18:08 03.09.2026

  • 32 Вътю Т Панчев

    2 0 Отговор
    Има ама свършват

    18:09 03.09.2026

  • 33 млад еврас

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Горките руснаци":

    А за евраските роби кво ще кажеш, или си мислиш, че си свободен хахахаха, колко са заблудени хората, то в Русия са по свободни робите от колкото в ЕС режима.

    Коментиран от #56

    18:09 03.09.2026

  • 34 БРИТАНСКАТА ВОЙНА В НОВОРУСИЯ

    1 5 Отговор
    Е тотален крах.

    Коментиран от #51

    18:09 03.09.2026

  • 35 Многоходовото

    5 0 Отговор
    джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    18:10 03.09.2026

  • 36 Ами

    1 4 Отговор
    Мобилизация в Русия ще има, защото тя е традиционна.
    Прави се всяка година праз пролетта и през есента.
    Традиционно мобилизираните в Русия не се изпращат
    на фронта както в окраина, защото Русия провежда СВО,
    а не води тотална война както е при окраинците и техните спонсори.

    Коментиран от #44

    18:10 03.09.2026

  • 37 ГЕНЕРАЛ НИКОЛАЙ ВАРПАХОВИЧ

    3 0 Отговор
    Отговорен за Удара по

    Детската болница ОХМАТДИТ

    Е получил Своята награда .

    2 Куршума .

    За всички Руски Военнопрестъпници идва
    Възмездието
    Рано или късно.

    18:10 03.09.2026

  • 38 Отец Дионисий

    3 0 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци или севернокорейци.

    18:10 03.09.2026

  • 39 Фактолог

    3 2 Отговор
    Мина пролетният руски наступ,мина летният руски наступ.Атаките към Мала Токмачка продължават с променлив успех
    Е га ти магучая.

    Коментиран от #53

    18:11 03.09.2026

  • 40 млад еврас

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Какво означава":

    Кво е русораст,да имаш рус храст отдоло, демек си от розовите понита на зелето, урааа аз съм розово пони на зеля. Еврас-просто като теб, розовото пони на доня мръсулиня-ваксолиня и на кая мозъка.

    18:11 03.09.2026

  • 41 Руския nИдал, най-големия nИдал !

    2 0 Отговор
    Биомаса има, но войници никога е нямало на територията на РФ. Войници са били от Украйна, Беларус, Балтийските страни ... , по московието са жеHчовци .

    18:11 03.09.2026

  • 42 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    1 3 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил уплашил, че ДРАПАТИ НАЦИСТА въобще не се справя и губи войната.

    Коментиран от #50

    18:12 03.09.2026

  • 43 Т.КОЛЕВ

    2 1 Отговор
    ПУТИН Е ЛУД.Л ИПИ СИ.И ПО ПРИКАЗКИТЕ.МУ.

    18:12 03.09.2026

  • 44 Аа майкуууу

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ами":

    Като през 2022 септември викаш.😂😂😂😂

    18:13 03.09.2026

  • 45 ДАЖЕ И НАЙ-ЗАДРЪСТЕНИТЕ БАНДЕРИ

    1 3 Отговор
    Разбират, че окраина няма да изкара зимата.

    18:13 03.09.2026

  • 46 0001

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Извънредно изявление на":

    Путин вместо да прави мобилизация, да започва да произвежда велосипеди. Бензин нет 😂

    18:13 03.09.2026

  • 47 млад еврас

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Какво означава":

    Всеки ден ли ще ти превеждаме, поне 2 дена го запомни ве, ча па 2 мозъчни клетки да нямаш, ми то си е нормално за еврас с една мозъчна клетка.

    18:14 03.09.2026

  • 48 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Извънредно изявление на":

    Отново е точен г-н Путин! Мъдър владетел - без бензин в Русия и завинаги!

    18:14 03.09.2026

  • 49 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    1 2 Отговор
    Послушаха британците и си загубиха държавата.

    18:14 03.09.2026

  • 50 Кой ви пусна нета в Карлуково?

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":

    Ще го накажем.

    18:14 03.09.2026

  • 51 ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "БРИТАНСКАТА ВОЙНА В НОВОРУСИЯ":

    МНОГОХОДОВАТА

    3 ДНЕВНА ДВИЖУХА

    НА БУНКЕРНАТА ГНИДА

    ЗАТРИ 1.5 МИЛИОНА
    РУСКИ КРЕПОСТНИ

    ВОТ ЕТО ДВИЖУХА.

    18:15 03.09.2026

  • 52 БАБА ВАНГА

    3 1 Отговор
    ЦАР ВЛАДИМИР ЩЕ СПАСИ СВЕТА!

    Коментиран от #58

    18:15 03.09.2026

  • 53 хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Фактолог":

    Малка токмачка я отнесоха отдавна, сега укрите ядат големия тукмак хахахахаха.

    18:16 03.09.2026

  • 54 Град София

    2 1 Отговор
    Да му ядете х.я на путин!

    18:16 03.09.2026

  • 55 Павел Пенев

    1 2 Отговор
    Удряй укро нацистите с тези войници, до капитулацията тази есен.

    18:17 03.09.2026

  • 56 Какво означава евраски роби :)

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "млад еврас":

    Робите са в Северна Корея, Русия и някои африкански диктатури. То много ясно е написано в коментара. Не разбирам защо протестирате срещу написаното, не е лично към Вас. Не сте руснак или севернокореец. Нали ? :)))

    18:17 03.09.2026

  • 57 Заради менте -изборите в

    2 1 Отговор
    Моксель, ... пиздоглазия Фюрер педофил им разправя приказки от 1001 нощ!
    А целия монгольяк кен ЕФ... нахрен горить
    Ааааахахаха

    18:17 03.09.2026

  • 58 ЪХЪ

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "БАБА ВАНГА":

    У гробищата.

    18:17 03.09.2026

  • 59 Ха ха ха

    0 1 Отговор
    Събраха от улицата всякаква сган - пияници и наркомани и затворници от колониите.

    18:18 03.09.2026

  • 60 Пропагандата срещу Русия

    1 0 Отговор
    показва отчаяността и слабостта на фашистите.

    18:18 03.09.2026

  • 61 ДРАПАТИ НАЦИСТА

    0 0 Отговор
    Не се справя много добре. Разбира, че на война не е като да убиваш цивилни в Донбас.

    18:18 03.09.2026

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