Владимир Путин: Русия има достатъчно войници! Не се нуждаем от нова мобилизация

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че към момента няма планове за мобилизация във връзка с войната в Украйна, и нарече слуховете за това „дезинформация“ в навечерието на парламентарните избори в Русия този месец, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
“Към момента няма сценарий, който изисква мобилизация“, каза Путин в отговор на въпрос, по време на изказването му пред Източния икономически форум във Владивосток.
През юли украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е получил „категорична информация“ от разузнавателните си служби, в която се твърди, че Русия подготвя „нова вълна мобилизация през есента“.
“Това е информационна атака от врага в навечерието на изборите за Думата, в опит да повлияят на техния изход“, заяви Путин във връзка с изборите за долната камара на руския парламен, насрочени на 18-20 септември.
Москва извърши „частична мобилизация“ на около 300 000 резервисти през септември 2022 г., за да се бори срещу успешното украинско контранастъпление, няколко месеца след началото на пълномащабната офанзива на Москва в Украйна, която започна през февруари.
Тази мярка доведе до бягство на руснаци в чужбина, а оттогава властите избягват да предприемат подобен ход въпреки тежките загуби на фронта, отбелязва АФП.
Путин заяви също, че руските сили не изпитват никакви проблеми с набирането на войници.
Повече от четири години след началото на войната в Украйна, руската армия набира военни, предлагайки атрактивни заплати и социални придобивки. През 2025 г. са сключени 422 000 договора за военна служба, съобщи заместник-секретарят на Съвета по сигурност Дмитрий Медведев, като отбеляза, че това е спад с 6% в сравнение с 2024 г.
Институтът за изследване на войната – базиран в САЩ мозъчен тръст – през юли даде оценка, че Русия изглежда „полага основите за евентуална мобилизация“.
Напредъкът на руските сили се забави значително тази година, като при това е постиган с цената на тежки загуби, отбелязва АФП.
Русия в момента е окупирала малко над 19% от територията на Украйна, 7% от които контролираше още преди началото на войната през 2022 г., включително Кримския полуостров, анексиран през 2014 г., и райони в Донбаския индустриален басейн, управлявани от проруски сепаратисти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гори като съчки за стопляне
17:56 03.09.2026
2 Путулер отонул
Коментиран от #19
17:57 03.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 БУНКЕРНАТА ГНИДА
След ИЗБОРИТЕ
дали няма да има
БУСИФИКАЦИЯ
УРААААА УРААААА УРААААА
Коментиран от #17
17:57 03.09.2026
5 къде са евтените козяшки тролове?
Коментиран от #13
17:58 03.09.2026
6 ФАКТ
17:58 03.09.2026
7 Извънредно изявление на
Коментиран от #46, #48
17:58 03.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
17:59 03.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Бейби
Коментиран от #15
18:00 03.09.2026
13 козяшки евтин трол
До коментар #5 от "къде са евтените козяшки тролове?":много моля тук сме приятел но заплата която ми дава майка галя е до 17 часа така че след това вече няма защо да пишем срещу русия и без това го правим за пари
18:00 03.09.2026
14 Руски робот
18:01 03.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ееей
18:01 03.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 НИЩО МУ НЯМА
ТЕ ТИЯ ТВОЙТЕ🗣 ОТ ФИГ.1☝
СЛЕД ЕДНА СЕДМИЦА В ОКОПИТЕ НА СВО....ВСЕ ПОВЕЧЕ ЗАПРУЛИЧВАТ НА
ОНЕЗИ КАПАЧКИ ОТ ПИВО
КДЕРО ГИ СЛАГАТ ПО СТРЕЛБИЩА
НА ЛУНА ПАРКОВВЕТЕ И
ДЕЧУРЛИГАТА СЕ ЗАБАВЛЯВАТ
КАТО ГИ ЦЕЛЯТ С ВЪЗДУШНИ ПУШКИ😀
ВЖ.СВОДКАТА С ГЕЕНЕРАЛА
ОТ КОСМИЧЕСКИТЕ ВОЙСКИ🗣...😀😀😀
18:02 03.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Аеееееееее
18:03 03.09.2026
21 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
Коментиран от #22
18:04 03.09.2026
22 Да Напредва
До коментар #21 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":Към КЛАДБИЩЕТО.
Хахахаха
18:05 03.09.2026
23 Соломон
18:06 03.09.2026
24 Ами
18:06 03.09.2026
25 Възpожденец 🇧🇬
Тогава тия монголя, от какво са ни "освободили" при войната им за завладяване на проливите ?! От най-развитата цивилизация ?!
18:06 03.09.2026
26 Горките руснаци
Коментиран от #33
18:06 03.09.2026
27 последната укра
18:06 03.09.2026
28 !!!?
18:06 03.09.2026
29 Tётя Мyтpaфановна
18:08 03.09.2026
30 2000 КЪСМЕТЛИИ СА СЕ СПАСИЛИ
18:08 03.09.2026
31 Какво означава
До коментар #19 от "хахахаха":русорасти и еврасти ? Превеждайте.
Коментиран от #40, #47
18:08 03.09.2026
32 Вътю Т Панчев
18:09 03.09.2026
33 млад еврас
До коментар #26 от "Горките руснаци":А за евраските роби кво ще кажеш, или си мислиш, че си свободен хахахаха, колко са заблудени хората, то в Русия са по свободни робите от колкото в ЕС режима.
Коментиран от #56
18:09 03.09.2026
34 БРИТАНСКАТА ВОЙНА В НОВОРУСИЯ
Коментиран от #51
18:09 03.09.2026
35 Многоходовото
18:10 03.09.2026
36 Ами
Прави се всяка година праз пролетта и през есента.
Традиционно мобилизираните в Русия не се изпращат
на фронта както в окраина, защото Русия провежда СВО,
а не води тотална война както е при окраинците и техните спонсори.
Коментиран от #44
18:10 03.09.2026
37 ГЕНЕРАЛ НИКОЛАЙ ВАРПАХОВИЧ
Детската болница ОХМАТДИТ
Е получил Своята награда .
2 Куршума .
За всички Руски Военнопрестъпници идва
Възмездието
Рано или късно.
18:10 03.09.2026
38 Отец Дионисий
18:10 03.09.2026
39 Фактолог
Е га ти магучая.
Коментиран от #53
18:11 03.09.2026
40 млад еврас
До коментар #31 от "Какво означава":Кво е русораст,да имаш рус храст отдоло, демек си от розовите понита на зелето, урааа аз съм розово пони на зеля. Еврас-просто като теб, розовото пони на доня мръсулиня-ваксолиня и на кая мозъка.
18:11 03.09.2026
41 Руския nИдал, най-големия nИдал !
18:11 03.09.2026
42 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
Коментиран от #50
18:12 03.09.2026
43 Т.КОЛЕВ
18:12 03.09.2026
44 Аа майкуууу
До коментар #36 от "Ами":Като през 2022 септември викаш.😂😂😂😂
18:13 03.09.2026
45 ДАЖЕ И НАЙ-ЗАДРЪСТЕНИТЕ БАНДЕРИ
18:13 03.09.2026
46 0001
До коментар #7 от "Извънредно изявление на":Путин вместо да прави мобилизация, да започва да произвежда велосипеди. Бензин нет 😂
18:13 03.09.2026
47 млад еврас
До коментар #31 от "Какво означава":Всеки ден ли ще ти превеждаме, поне 2 дена го запомни ве, ча па 2 мозъчни клетки да нямаш, ми то си е нормално за еврас с една мозъчна клетка.
18:14 03.09.2026
48 ДрайвингПлежър
До коментар #7 от "Извънредно изявление на":Отново е точен г-н Путин! Мъдър владетел - без бензин в Русия и завинаги!
18:14 03.09.2026
49 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
18:14 03.09.2026
50 Кой ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #42 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":Ще го накажем.
18:14 03.09.2026
51 ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
До коментар #34 от "БРИТАНСКАТА ВОЙНА В НОВОРУСИЯ":МНОГОХОДОВАТА
3 ДНЕВНА ДВИЖУХА
НА БУНКЕРНАТА ГНИДА
ЗАТРИ 1.5 МИЛИОНА
РУСКИ КРЕПОСТНИ
ВОТ ЕТО ДВИЖУХА.
18:15 03.09.2026
52 БАБА ВАНГА
Коментиран от #58
18:15 03.09.2026
53 хахахаха
До коментар #39 от "Фактолог":Малка токмачка я отнесоха отдавна, сега укрите ядат големия тукмак хахахахаха.
18:16 03.09.2026
54 Град София
18:16 03.09.2026
55 Павел Пенев
18:17 03.09.2026
56 Какво означава евраски роби :)
До коментар #33 от "млад еврас":Робите са в Северна Корея, Русия и някои африкански диктатури. То много ясно е написано в коментара. Не разбирам защо протестирате срещу написаното, не е лично към Вас. Не сте руснак или севернокореец. Нали ? :)))
18:17 03.09.2026
57 Заради менте -изборите в
А целия монгольяк кен ЕФ... нахрен горить
Ааааахахаха
18:17 03.09.2026
58 ЪХЪ
До коментар #52 от "БАБА ВАНГА":У гробищата.
18:17 03.09.2026
59 Ха ха ха
18:18 03.09.2026
60 Пропагандата срещу Русия
18:18 03.09.2026
61 ДРАПАТИ НАЦИСТА
18:18 03.09.2026