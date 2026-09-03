Русия превърна райски остров в инструмент за войната срещу Украйна

Островната държава Малдивите, известна предимно като популярна туристическа дестинация, се е превърнала в канал за стоки, забранени от западните санкции, към Русия. Това сочи разследване на The Wall Street Journal, чиито автори са анализирали транспортни документи, товарни манифести и кореспонденция между логистични компании.

Според изданието, стоки на стойност стотици милиони долари се превозват до Русия през летището в Мале, столицата на страната. Те включват части за самолети, електронни компоненти и продукти с двойна употреба, които могат да се използват както в гражданската, така и във военната промишленост. По-конкретно, в статията се споменават микрочипове, оптични инструменти и високоякостни крепежни елементи за самолети.

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Схемата, според авторите на разследването, работи благодарение на транзитния статус на товара. Всяка сутрин руски самолет на Аерофлот пристига в Мале. Местни посредници и свързани с Русия логистични компании помагат за митническото освобождаване на товара, след което той се претоварва на самолет, пътуващ за Москва. Стоките обаче официално не влизат на вътрешния пазар на Малдивите.

Документите показват, че след пристигане в Мале могат да бъдат издадени нови въздушни товарителници за товара. В тях вече не е посочен първоначалният продавач на стоките, а вместо това е посочена руска компания като получател.

"Товарите никога не се класифицират като внос и преминават само през минимални митнически проверки, преди да бъдат прехвърлени между самолети", пише изданието, позовавайки се на документи и източници.

Един пример е доставка през май 2024 г. Германската компания Kraemer Mining е продала оборудване на стойност приблизително 9000 евро на купувач в Киргизстан. Товарът първоначално е пристигнал от Германия в Мале, където е обработен от местната компания Freight Care. Няколко дни по-късно оборудването е изпратено до Москва с полет на Аерофлот. Новата товарителница вече не е споменавала германския производител, а е посочена руска компания, базирана в Красноярск, като получател.

Според журналисти мащабът на търговията значително надвишава официално регистрирания износ от Малдивите за Русия. Малдивската митническа статистика за 2022-2025 г. показва само приблизително 2300 долара износ на риба тон и 25 долара печатни материали. Междувременно, руските търговски данни показват, че вносът от Малдивите през 2022 г. е надхвърлил 630 милиона долара, в сравнение с по-малко от 7 милиона долара през предходната година.

Авторите отбелязват, че действителният обем може да е дори по-висок, тъй като Русия започна да ограничава достъпа до търговска статистика през 2024 г. и напълно го блокира в началото на 2025 г.

Според Павло Шкуренко, експерт в Киевското училище по икономика, историята на Малдивите демонстрира обширната мрежа, използвана за заобикаляне на санкциите. "Това показва, че има ефективни канали, които се простират далеч отвъд обичайните заподозрени", посочва той.

В същото време Малдивите имат икономически стимули да не ескалират отношенията с Русия. Руснаците са втората по големина група чуждестранни туристи след китайските граждани, а местното летище генерира приходи от обработка на товари, търговски такси и продажби на гориво.

Според представител на Freight Care, компанията наистина обработва транзитни товари от Мале до Русия, но не е била наясно с пратките със стоки, които биха могли да бъдат използвани за производство на оръжия. "Ние не подкрепяме никаква война", заяви директорът на компанията.

Междувременно западните власти увеличават натиска върху Малдивите да блокират този маршрут. Според източник на WSJ местните власти са наясно с проблема и се опитват да го решат. Ограничените митнически ресурси и липсата на физически проверки на транзитните товари обаче оставят отворени възможности за по-нататъшно заобикаляне на санкциите.