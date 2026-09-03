Русия превърна райски остров в инструмент за войната срещу Украйна

Островната държава Малдивите, известна предимно като популярна туристическа дестинация, се е превърнала в канал за стоки, забранени от западните санкции, към Русия. Това сочи разследване на The Wall Street Journal, чиито автори са анализирали транспортни документи, товарни манифести и кореспонденция между логистични компании.
Според изданието, стоки на стойност стотици милиони долари се превозват до Русия през летището в Мале, столицата на страната. Те включват части за самолети, електронни компоненти и продукти с двойна употреба, които могат да се използват както в гражданската, така и във военната промишленост. По-конкретно, в статията се споменават микрочипове, оптични инструменти и високоякостни крепежни елементи за самолети.
Схемата, според авторите на разследването, работи благодарение на транзитния статус на товара. Всяка сутрин руски самолет на Аерофлот пристига в Мале. Местни посредници и свързани с Русия логистични компании помагат за митническото освобождаване на товара, след което той се претоварва на самолет, пътуващ за Москва. Стоките обаче официално не влизат на вътрешния пазар на Малдивите.
Документите показват, че след пристигане в Мале могат да бъдат издадени нови въздушни товарителници за товара. В тях вече не е посочен първоначалният продавач на стоките, а вместо това е посочена руска компания като получател.
"Товарите никога не се класифицират като внос и преминават само през минимални митнически проверки, преди да бъдат прехвърлени между самолети", пише изданието, позовавайки се на документи и източници.
Един пример е доставка през май 2024 г. Германската компания Kraemer Mining е продала оборудване на стойност приблизително 9000 евро на купувач в Киргизстан. Товарът първоначално е пристигнал от Германия в Мале, където е обработен от местната компания Freight Care. Няколко дни по-късно оборудването е изпратено до Москва с полет на Аерофлот. Новата товарителница вече не е споменавала германския производител, а е посочена руска компания, базирана в Красноярск, като получател.
Според журналисти мащабът на търговията значително надвишава официално регистрирания износ от Малдивите за Русия. Малдивската митническа статистика за 2022-2025 г. показва само приблизително 2300 долара износ на риба тон и 25 долара печатни материали. Междувременно, руските търговски данни показват, че вносът от Малдивите през 2022 г. е надхвърлил 630 милиона долара, в сравнение с по-малко от 7 милиона долара през предходната година.
Авторите отбелязват, че действителният обем може да е дори по-висок, тъй като Русия започна да ограничава достъпа до търговска статистика през 2024 г. и напълно го блокира в началото на 2025 г.
Според Павло Шкуренко, експерт в Киевското училище по икономика, историята на Малдивите демонстрира обширната мрежа, използвана за заобикаляне на санкциите. "Това показва, че има ефективни канали, които се простират далеч отвъд обичайните заподозрени", посочва той.
В същото време Малдивите имат икономически стимули да не ескалират отношенията с Русия. Руснаците са втората по големина група чуждестранни туристи след китайските граждани, а местното летище генерира приходи от обработка на товари, търговски такси и продажби на гориво.
Според представител на Freight Care, компанията наистина обработва транзитни товари от Мале до Русия, но не е била наясно с пратките със стоки, които биха могли да бъдат използвани за производство на оръжия. "Ние не подкрепяме никаква война", заяви директорът на компанията.
Междувременно западните власти увеличават натиска върху Малдивите да блокират този маршрут. Според източник на WSJ местните власти са наясно с проблема и се опитват да го решат. Ограничените митнически ресурси и липсата на физически проверки на транзитните товари обаче оставят отворени възможности за по-нататъшно заобикаляне на санкциите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На никой не му пука
Коментиран от #18
16:44 03.09.2026
2 9689
16:46 03.09.2026
3 Факти
16:47 03.09.2026
4 Чукче - поет
Украинският "Титаник" потъва в необятната бездна...
Рускоговорящите украинци са заключени в най-долните палуби,
а спасителните лодки са само за платежоспособните притежатели
на прословутите 30 сребърника.
На палубата се чува тъжна музика.
Световно известен нам кабаретист
свири на пиано с високо вдигнати ръце(?) и крещи:
- Има ли някаква надеждаааа?
В "далечната далечина" се чува глас на английски:
-Имааа, има надеждаааа. Всеки украинец трябва да глътне колкото се може
повече вода и когато океанът пресъхне, тогава корабът няма да потъне.
Но за целта са ни нужни много хора.
"До последния украинец, до последния украинец, до последния
украинец.... " - подхвана ехото западния марионетен вятър,
- тоз пореден театър.
16:47 03.09.2026
5 Госあ
16:49 03.09.2026
6 Имат пари
16:50 03.09.2026
7 Спецназ
Влачат боНби до тропиците, после да ги закарат до Северния полюс!
За АФтора на писанието му слагам 3 на релси, а не 2
само заради фантазията и разионализма в мисленето му!
ФАКТ!
16:51 03.09.2026
8 "Всякога проклета Русия" по Раковски
16:52 03.09.2026
9 където им орки
16:53 03.09.2026
10 Това
16:54 03.09.2026
11 Бай Иван
Коментиран от #13
16:54 03.09.2026
12 Ъхъъъъъ...
16:55 03.09.2026
13 Геро
До коментар #11 от "Бай Иван":Нали ти казах,че мнението на от-падъ-ци като теб е без значение.
Коментиран от #16
16:56 03.09.2026
14 А тъй, точно тъй
16:57 03.09.2026
15 Украинче офшорче
Както се казва: Добро утро
16:58 03.09.2026
16 Стефан
До коментар #13 от "Геро":Демокрация е колега всеки може да си изрязвва мнението , бегай да ядеш банани някъде!
16:58 03.09.2026
17 Само с тва не се бяхме занимавали
16:59 03.09.2026
18 Я за Русия
До коментар #1 от "На никой не му пука":Два пъти повече
17:00 03.09.2026
19 Напишете го още в началото бре
17:02 03.09.2026
20 От Малдивите
17:05 03.09.2026
21 И при липсата на физически
17:10 03.09.2026
22 Цвете
17:23 03.09.2026
23 Някой
17:26 03.09.2026
24 Иван
17:38 03.09.2026