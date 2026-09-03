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Русия превърна райски остров в инструмент за войната срещу Украйна
  Тема: Украйна

Русия превърна райски остров в инструмент за войната срещу Украйна

3 Септември, 2026 16:43 1 565 24

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин

Руснаците са втората по големина група чуждестранни туристи след китайските граждани, а местното летище генерира приходи от обработка на товари, търговски такси и продажби на гориво

Русия превърна райски остров в инструмент за войната срещу Украйна - 1
The Wall Street Journal The Wall Street Journal

Островната държава Малдивите, известна предимно като популярна туристическа дестинация, се е превърнала в канал за стоки, забранени от западните санкции, към Русия. Това сочи разследване на The Wall Street Journal, чиито автори са анализирали транспортни документи, товарни манифести и кореспонденция между логистични компании.

Според изданието, стоки на стойност стотици милиони долари се превозват до Русия през летището в Мале, столицата на страната. Те включват части за самолети, електронни компоненти и продукти с двойна употреба, които могат да се използват както в гражданската, така и във военната промишленост. По-конкретно, в статията се споменават микрочипове, оптични инструменти и високоякостни крепежни елементи за самолети.

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Схемата, според авторите на разследването, работи благодарение на транзитния статус на товара. Всяка сутрин руски самолет на Аерофлот пристига в Мале. Местни посредници и свързани с Русия логистични компании помагат за митническото освобождаване на товара, след което той се претоварва на самолет, пътуващ за Москва. Стоките обаче официално не влизат на вътрешния пазар на Малдивите.

Документите показват, че след пристигане в Мале могат да бъдат издадени нови въздушни товарителници за товара. В тях вече не е посочен първоначалният продавач на стоките, а вместо това е посочена руска компания като получател.

"Товарите никога не се класифицират като внос и преминават само през минимални митнически проверки, преди да бъдат прехвърлени между самолети", пише изданието, позовавайки се на документи и източници.

Един пример е доставка през май 2024 г. Германската компания Kraemer Mining е продала оборудване на стойност приблизително 9000 евро на купувач в Киргизстан. Товарът първоначално е пристигнал от Германия в Мале, където е обработен от местната компания Freight Care. Няколко дни по-късно оборудването е изпратено до Москва с полет на Аерофлот. Новата товарителница вече не е споменавала германския производител, а е посочена руска компания, базирана в Красноярск, като получател.

Според журналисти мащабът на търговията значително надвишава официално регистрирания износ от Малдивите за Русия. Малдивската митническа статистика за 2022-2025 г. показва само приблизително 2300 долара износ на риба тон и 25 долара печатни материали. Междувременно, руските търговски данни показват, че вносът от Малдивите през 2022 г. е надхвърлил 630 милиона долара, в сравнение с по-малко от 7 милиона долара през предходната година.

Авторите отбелязват, че действителният обем може да е дори по-висок, тъй като Русия започна да ограничава достъпа до търговска статистика през 2024 г. и напълно го блокира в началото на 2025 г.

Според Павло Шкуренко, експерт в Киевското училище по икономика, историята на Малдивите демонстрира обширната мрежа, използвана за заобикаляне на санкциите. "Това показва, че има ефективни канали, които се простират далеч отвъд обичайните заподозрени", посочва той.

В същото време Малдивите имат икономически стимули да не ескалират отношенията с Русия. Руснаците са втората по големина група чуждестранни туристи след китайските граждани, а местното летище генерира приходи от обработка на товари, търговски такси и продажби на гориво.

Според представител на Freight Care, компанията наистина обработва транзитни товари от Мале до Русия, но не е била наясно с пратките със стоки, които биха могли да бъдат използвани за производство на оръжия. "Ние не подкрепяме никаква война", заяви директорът на компанията.

Междувременно западните власти увеличават натиска върху Малдивите да блокират този маршрут. Според източник на WSJ местните власти са наясно с проблема и се опитват да го решат. Ограничените митнически ресурси и липсата на физически проверки на транзитните товари обаче оставят отворени възможности за по-нататъшно заобикаляне на санкциите.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На никой не му пука

    34 10 Отговор
    за украйна

    Коментиран от #18

    16:44 03.09.2026

  • 2 9689

    1 3 Отговор
    Болен мозък.

    16:46 03.09.2026

  • 3 Факти

    35 9 Отговор
    Кървавия киевски режим агонизира вече, а вие сайта продължавате с пропагандата и лъжите! Така, са казвали 1945 година на Хитлер, че Германия печели войната!!

    16:47 03.09.2026

  • 4 Чукче - поет

    20 7 Отговор
    Звездна и студена, мрачна и зловеща нощ!
    Украинският "Титаник" потъва в необятната бездна...

    Рускоговорящите украинци са заключени в най-долните палуби,
    а спасителните лодки са само за платежоспособните притежатели
    на прословутите 30 сребърника.

    На палубата се чува тъжна музика.
    Световно известен нам кабаретист
    свири на пиано с високо вдигнати ръце(?) и крещи:
    - Има ли някаква надеждаааа?

    В "далечната далечина" се чува глас на английски:
    -Имааа, има надеждаааа. Всеки украинец трябва да глътне колкото се може
    повече вода и когато океанът пресъхне, тогава корабът няма да потъне.
    Но за целта са ни нужни много хора.
    "До последния украинец, до последния украинец, до последния
    украинец.... " - подхвана ехото западния марионетен вятър,
    - тоз пореден театър.

    16:47 03.09.2026

  • 5 Госあ

    22 2 Отговор
    "оборудване на стойност приблизително 9000 Евро" Уаааа 😂😂😂 аве, съвсем изтрещехте ве! много ви дъни тоя Путин, май 😂

    16:49 03.09.2026

  • 6 Имат пари

    16 2 Отговор
    угаждат си. Пък вие си вийте.

    16:50 03.09.2026

  • 7 Спецназ

    14 3 Отговор
    РАЗКРИХА ГИ!

    Влачат боНби до тропиците, после да ги закарат до Северния полюс!


    За АФтора на писанието му слагам 3 на релси, а не 2
    само заради фантазията и разионализма в мисленето му!

    ФАКТ!

    16:51 03.09.2026

  • 8 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    4 21 Отговор
    Където стъпи ботуша на монголята става пустиня, като марокански скакалци и черна чума в едно са !

    16:52 03.09.2026

  • 9 където им орки

    5 9 Отговор
    там става свинарник.Излишна статия.

    16:53 03.09.2026

  • 10 Това

    1 6 Отговор
    Означава , че острова не е райски! Аз съм на райски остров в момента, изпъвам се на шезлонг колкото матрак за легло, и плувам като морско същество в нереално кристалната вода! Никой не се интересува от Русия и Украйна!

    16:54 03.09.2026

  • 11 Бай Иван

    21 3 Отговор
    С тези санкции ги спазват и налагат само Европа и САЩ които вече са тотално изолирани от БРИКС и ШОС които сумарно са около 65% от планетата като ресурси и популация. Русия ще си транспортира стоки както и от където си пожелае . Европа и САЩ да си гледат работата а украИна губи всекидневно човешки животи и територии ФАКТ!

    Коментиран от #13

    16:54 03.09.2026

  • 12 Ъхъъъъъ...

    12 1 Отговор
    Сега пък и Малдивите им пречили. Ами о. Мавриций ?

    16:55 03.09.2026

  • 13 Геро

    3 11 Отговор

    До коментар #11 от "Бай Иван":

    Нали ти казах,че мнението на от-падъ-ци като теб е без значение.

    Коментиран от #16

    16:56 03.09.2026

  • 14 А тъй, точно тъй

    16 1 Отговор
    Всяка сутрин руски самолет на Аерофлот пристига в Мале.... И го пълнят с чипове от перални

    16:57 03.09.2026

  • 15 Украинче офшорче

    1 1 Отговор
    Ако се порови в офшорните зони ще види 100 млрд от запада и 100 млрд от Русия за запад
    Както се казва: Добро утро

    16:58 03.09.2026

  • 16 Стефан

    10 2 Отговор

    До коментар #13 от "Геро":

    Демокрация е колега всеки може да си изрязвва мнението , бегай да ядеш банани някъде!

    16:58 03.09.2026

  • 17 Само с тва не се бяхме занимавали

    8 0 Отговор
    Да четем Малдивската митническа статистика

    16:59 03.09.2026

  • 18 Я за Русия

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "На никой не му пука":

    Два пъти повече

    17:00 03.09.2026

  • 19 Напишете го още в началото бре

    7 0 Отговор
    Че да не си губим времето да четем. (Според Павло Шкуренко, експерт в Киевското училище по икономика...)...

    17:02 03.09.2026

  • 20 От Малдивите

    9 0 Отговор
    С руска ядрена подводница се пренасят стоки до беларуските пристанища ! Казвам ви гу щот съм експерт в Киевското училище по икономика в кв. Христю Ботеф

    17:05 03.09.2026

  • 21 И при липсата на физически

    9 0 Отговор
    проверки на транзитните товари тогава за каква Малдивска митническа статистика говори тоя украински перко ? Все повече се убеждавам обаче че тея украинци нямат нищо в кратуните ей...

    17:10 03.09.2026

  • 22 Цвете

    3 3 Отговор
    ИМАЛО МНОГО РУСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ПОСЕЩАВАЛИ МАЛДИВИТЕ ? ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНА, ТЕ СИ СЕ ПЕКАТ НА ВОЛЯ, А ОТ КЪДЕ СА ИМ ПАРИТЕ? ИЛИ САМО РУСКАТА ОЛИГАРХИЯ РАЗПОЛАГА С ТАКИВА ,КАКТО МЕЖДУ ДРУГОТО Е И В БЪЛГАРИЯ. ДЯВОЛСКА МУ РАБОТА.А МАГАЗИНИТЕ, КОИТО ПОКАЗАХА МЛАДИ ЮТУБЪРИ ГОВОРИ ПРОТИВОПОЛОЖНО, КАТО ПОКАЗВАТ 15 КМ. ОПАШКИ ЗА БЕНЗИН И ПРАЗНИ МАГАЗИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ?! НА КОГО ДА ВЯРВАМЕ?

    17:23 03.09.2026

  • 23 Някой

    9 0 Отговор
    Убеден съм, че нито властите на Малдивите, нито хората там са против това, държавата им да се използва за износ на стоки към Русия. Не виждам защо представяте този факт за лошо нещо. В злобата си сте готови да кажете на черното бяло.

    17:26 03.09.2026

  • 24 Иван

    2 0 Отговор
    Сатанинските евреи печатат долари.

    17:38 03.09.2026

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