Световна премиера! Русия демонстрира стелт-дрон за пускане от Су-57Е

Световната премиера на многофункционални стелт-дронове, пускани от изтребител от пето поколение Су-57Е, ще се състои на Международното авиошоу в Ел Аламейн през 2026 г. в Египет, обяви руската държавна корпорация "Ростех", цитирана от ТАСС.

"Държавната корпорация "Ростех" ще проведе световната премиера на многофункционални стелт дронове, изстреляни от изтребител от пето поколение Су-57. Продуктите ще бъдат представени на Международното авиошоу в Ел Аламейн през 2026 г.", се казва в изявлението.

"Ростех" отбеляза, че безпилотните платформи се отличават с ниска забележимост, голям обсег и висока скорост. "Устройствата са оборудвани с различни типове крила", добавя руската държавна корпорация.

Както подчерта представителят на организацията, в съвременните въоръжени конфликти дроновете са се превърнали не само в "очи" за други бойни системи, но и в едно от основните средства за унищожаване. "Специалистите на "Ростех" създадоха семейство универсални платформи, предназначени за използване на изтребители от пето поколение и способни да решават широк спектър от мисии. На световната премиера в Египет ще представим тези нови продукти заедно с руския самолет от пето поколение Су-57Е", заяви той.

Международното авиошоу Ел Аламейн 2026 ще се проведе на международното летище Ел Аламейн в Египет от 8 до 10 септември. Организатор на обединената руска експозиция е "Рособоронекспорт".