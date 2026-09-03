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Световна премиера! Русия демонстрира стелт-дрон за пускане от Су-57Е

Световна премиера! Русия демонстрира стелт-дрон за пускане от Су-57Е

3 Септември, 2026 18:53 1 298 48

  • дронове-
  • ракети-
  • су-57-
  • русия

"Ростех" отбеляза, че безпилотните платформи се отличават с ниска забележимост, голям обсег и висока скорост

Световна премиера! Русия демонстрира стелт-дрон за пускане от Су-57Е - 1
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Световната премиера на многофункционални стелт-дронове, пускани от изтребител от пето поколение Су-57Е, ще се състои на Международното авиошоу в Ел Аламейн през 2026 г. в Египет, обяви руската държавна корпорация "Ростех", цитирана от ТАСС.

"Държавната корпорация "Ростех" ще проведе световната премиера на многофункционални стелт дронове, изстреляни от изтребител от пето поколение Су-57. Продуктите ще бъдат представени на Международното авиошоу в Ел Аламейн през 2026 г.", се казва в изявлението.

"Ростех" отбеляза, че безпилотните платформи се отличават с ниска забележимост, голям обсег и висока скорост. "Устройствата са оборудвани с различни типове крила", добавя руската държавна корпорация.

Както подчерта представителят на организацията, в съвременните въоръжени конфликти дроновете са се превърнали не само в "очи" за други бойни системи, но и в едно от основните средства за унищожаване. "Специалистите на "Ростех" създадоха семейство универсални платформи, предназначени за използване на изтребители от пето поколение и способни да решават широк спектър от мисии. На световната премиера в Египет ще представим тези нови продукти заедно с руския самолет от пето поколение Су-57Е", заяви той.

Международното авиошоу Ел Аламейн 2026 ще се проведе на международното летище Ел Аламейн в Египет от 8 до 10 септември. Организатор на обединената руска експозиция е "Рособоронекспорт".


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руски робот

    19 21 Отговор
    Хаххаха

    18:54 03.09.2026

  • 2 Сатана Z

    24 26 Отговор
    Слава на Русия,освободителка на България.

    Коментиран от #13

    18:54 03.09.2026

  • 3 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.

    24 16 Отговор
    САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$ ОКАЗАХА СЕ НЕЕФЕКТИВНИ....А РУСКИТЕ ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ.СВО КОЕТО РУСИЯ ПРЕДПРИЕ СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН ПРЕВРАТЕН
    РЕЖИМ ОТ 2014, Е СПОРЕД ЧЛ.106,107,1,55 ОТ УСТАВА НА ООН.В УКРАЙНА ИМА
    ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
    АРМИЯ. ТЕЗИ НАЕМНИЦИ ИЗБИХА =2,7 МЛН. УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ. АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
    УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
    МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ. ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ = 3 % ОТ БВП !

    Коментиран от #43

    18:55 03.09.2026

  • 4 Шпек

    15 12 Отговор
    В Кочината още търсят заглушители на gps

    18:55 03.09.2026

  • 5 Сделнато

    20 17 Отговор
    Първият руски робот е с процесор с двойно захранване на въглища и мазут.

    18:55 03.09.2026

  • 6 осраински

    9 16 Отговор
    НИКАКВИ ЖИВИ ПЛЕННИЦИ ВЪВ ВОЛЧНСКИЯТ КОТЕЛ

    18:57 03.09.2026

  • 7 Сатана Z

    14 14 Отговор
    Су-57Д ще поведе рояк от дронове в атака

    Разработчиците на двуместния вариант на изтребителя от пето поколение Су-57 споделиха подробности относно възможностите на усъвършенствания самолет. Според тях, Су-57Д ще изпълнява две основни роли. Първо, той ще служи като тренажор за преподготовка на пилоти за новия тип самолет. Двойното управление ще позволи на пилота-инструктор да коригира грешките на обучаващия се и да наблюдава тренировъчния полет от началото до края - от излитане до кацане.

    Второ, Су-57Д може да функционира като въздушен команден пункт за управление на група тежки безпилотни летателни апарати С-70 "Охотник" (Хънтър), действайки като водещ самолет за рояка от дронове в рамките на мрежово-центрична война. Вторият член на екипажа управлява сензори, електронна война и насочване на дронове, освобождавайки пилота от тежестта на едновременното провеждане на бойни операции и управление на рояка.

    18:57 03.09.2026

  • 8 Копейко

    17 14 Отговор
    То хубаво ,ама защо гражданските самолети не летят над русийката ,вод каджиите не могат да се приберат в колхоза

    Коментиран от #12

    18:57 03.09.2026

  • 9 Оскар

    5 8 Отговор
    за мултик !

    18:57 03.09.2026

  • 10 Васил

    16 11 Отговор
    Не нужни рашистки боклуци! Даже и верният приятел Индия се отказа от тях.

    18:58 03.09.2026

  • 11 Като

    14 8 Отговор
    Волгата за еднопръстови!

    18:59 03.09.2026

  • 12 Путин

    13 9 Отговор

    До коментар #8 от "Копейко":

    Сорос ми заповяда да съм "многоходов".

    18:59 03.09.2026

  • 13 Ха ха ха

    12 10 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Теб те е освободила от мозък явно!

    Коментиран от #29

    18:59 03.09.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 11 Отговор
    гледах един рашански робот...накрая излезе един алкаш от него

    19:00 03.09.2026

  • 15 Кое е новото

    8 8 Отговор
    дроновете,или Су 57 ?

    Коментиран от #38

    19:00 03.09.2026

  • 16 Премиера

    12 8 Отговор
    в Бальшой театър !

    19:01 03.09.2026

  • 17 Тик-Ток

    14 12 Отговор
    Слава на Русия,чакаме братушките на Дунава да ни освободят пак от колониалното робство на световните терористи и бандити

    Коментиран от #25, #40

    19:01 03.09.2026

  • 18 Ха ха ха

    8 16 Отговор
    Факти хайде поспрете с руската пропаганда. Всяка втора статия за русия.

    Коментиран от #31, #35

    19:04 03.09.2026

  • 19 ОППАА

    8 3 Отговор
    ДЕ ШИ СА КРИЕМ СЕЯ?

    19:04 03.09.2026

  • 20 По картон

    3 7 Отговор
    нетуйорк !

    19:05 03.09.2026

  • 21 Сармат

    1 11 Отговор
    кога застъпва на дежурство?Кога,костка разкъса бела мечка?

    Коментиран от #28

    19:07 03.09.2026

  • 22 Хахахахаха

    10 4 Отговор
    Абе едно такова приятно ми е като гледам как евтините укри си вадят центровете тука хахахах, от сутрин до вечер пишат пишат коментари за 10 цента хаха хахахаха, едно приятно ми е да им плющя жените докато те заработват колосални те 2 Евро на ден хахаха има ли рев укри хахахаха

    Коментиран от #33

    19:10 03.09.2026

  • 23 млад еврас

    9 6 Отговор
    А ЕС режима върже капачки за шишето, сега искат да сцепят мрака като направят нещо невиждано в човешката история, да вържат желязна капачка за стъклено шише и да смаят света.

    Коментиран от #26

    19:11 03.09.2026

  • 24 аналлгофнет

    1 2 Отговор
    опять

    19:16 03.09.2026

  • 25 тик так

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Тик-Ток":

    и да ти омесят глината

    19:18 03.09.2026

  • 26 дрът эврас

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "млад еврас":

    млат эвгъzиец мушкаши

    19:19 03.09.2026

  • 27 БРАВО !!!

    1 5 Отговор
    НАЙ ВЕЛИКИТЕ!!!. И ТО,ЦЕЛИЯ СВЯТ ВОЮВА ПРОТИВ ТЯХ,НЕВЕРОЯТНИ.

    19:20 03.09.2026

  • 28 Мишел

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Сармат":

    Два полка със Сармати са на бойно дежурство в двата района на Русия с ракетни шахти от повече от година. Въоръжени са с Авангард.
    Основните стратегически ракетни сили на Русия са въоръжени с Ярс с Авангард, над 80 % от тях са на подвижни самоходни изстрелващи машини. Те са основния проблем на САЩ НатО, защото са в непрекъснато движение върху 1/6 от сушата и не могат да бъдат следени

    19:21 03.09.2026

  • 29 оня с коня

    0 3 Отговор

    До коментар #13 от "Ха ха ха":

    вземай на дядо си феса от мазата и бягай на мегдана предател

    19:21 03.09.2026

  • 30 КОЙ ДА ЗНАЙ

    3 0 Отговор
    САЩ от пет години изпитват военни дронове, изстрелвани от самолети във въздуха, в рамките на програми като DARPAs Gremlins и проектите за рояци микродронове Perdix.

    Основни програми и технологииПрограма Gremlins (X-61A): Цели изстрелване на множество евтини многоразови безпилотни апарати от големи транспортни самолети (като C-130) извън обсега на враждебната противовъздушна отбрана. Успешно е демонстрирано както пускане във въздуха, така и прихващане и прибиране обратно в товарен самолет по време на полет.

    Микродронове Perdix: Изтребители (като F/A-18 Super Hornet) могат да пуснат над 100 минидрона наведнъж. Те работят като интелигентен рояк за разузнаване и наблюдение.

    Тежки дронове Стелт, с обсег до 500 км и носещи значително количества взривно вещество

    19:23 03.09.2026

  • 31 Хм...

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ха ха ха":

    Че те ги осмиват в повечето случаи. А такива статии генерират трафик, което е добре за тях.

    19:25 03.09.2026

  • 32 Копейко

    3 1 Отговор
    Тьотя ми наду главата че сме някаква сила

    Коментиран от #34

    19:28 03.09.2026

  • 33 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Хахахахаха":

    това са евтените козяшки тролове на галя пишат за смешни пари само глупости

    галя се подиграва с тях но те са гладни и пак пишат

    19:32 03.09.2026

  • 34 Тролеите

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Копейко":

    най добре показват каква сила е Русия, за да се отчаят и да опрат до глупак да троли евтини лъжи срещу Русия! Няма по добро доказателство от тролея.

    Коментиран от #39

    19:33 03.09.2026

  • 35 шефа на сайта

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ха ха ха":

    ами само с тия статий се генерира трафик

    иначе няма реклами и от там и пари няма

    само на свиркии в офиса не може да се живеее

    19:33 03.09.2026

  • 36 Механик

    5 1 Отговор
    Абе, руснака сам не може да произведе два еднакви пирона, къв стелт дрон.

    19:35 03.09.2026

  • 37 КОЙ ДА ЗНАЙ

    4 2 Отговор
    Китай постигна огромна технологична революция в тази сфера с разработването на безпилотни „самолети-майки“ (drone motherships), проектирани специално да пренасят и спускат рояци от по-малки дронове във въздуха.

    Най-важният и мащабен проект е Jiu Tian (Jiutian / „Девет небеса“). Това е масивен, 26-тонен реактивен безпилотен самолет, разработен от държавната корпорация AVIC, който извърши своя първи успешен полет в провинция Шанси.
    Ключови характеристики на самолета-майка Jiu Tian:Капацитет за спускане: В централната част на фюзелажа му е разположен т.нар. Isopod – модулен отсек за полезен товар. Оттам в средата на полета могат да бъдат спуснати до 100 по-малки дрона (включително дронове-камикадзе и разузнавателни квадрокоптери).

    Дронове Стелт до 40 броя заедно.

    Дронове за разузнаване, радио заглушаване, дронове с изкуствен интелект, насочвани от изкуствен интелект

    19:36 03.09.2026

  • 38 варна

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Кое е новото":

    всичко руско е от Алиекспрес хаххах

    19:36 03.09.2026

  • 39 Ти съвсем се ошашави:)

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Тролеите":

    В една и съща статия си Млад евраст и Тролей. Горката Русия, съвсем пропадна :)

    Коментиран от #42

    19:40 03.09.2026

  • 40 Нямат край

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Тик-Ток":

    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат..😂

    19:43 03.09.2026

  • 41 КОЙ ДА ЗНАЙ

    2 1 Отговор
    Германия активно разработва и тества технологии за безпилотни летателни апарати (дронове), изстрелвани директно от самолети във въздуха. Този концепт е ключова част от бъдещата въздушна доктрина на страната и се развива по две основни направления: превръщането на големи транспортни самолети в „летящи самолетоносачи“ (Motherships) и създаването на дронове тип „лоялен оръженосец“ (Loyal Wingman), които летят редом с изтребителите.Основните проекти и системи включват:

    1. Проектът Airbus A400M като „Самолет-майка“Airbus Defence and Space (с водеща роля на германското подразделение и Бундесвера) разработва система за масово изстрелване на дронове от транспортния самолет Airbus A400M.Как работи: Дроновете се пускат в полет през задната товарна рампа на самолета с помощта на специално проектирана пускова система с компресиран въздух. След като се отделят от турбулентния поток, двигателите им се запалват.Капацитет: Самолетът ще може да носи и изстрелва до 50 малки дрона или до 12 тежки безпилотни апарата при една мисия. Целта е създаването на рояци от дронове, които да извършват дълбоки удари, разузнаване или да претоварват противниковата ПВО.Успешни тестове: Първият в света успешен реален тест беше извършен над Северна Германия, използвайки модифициран дрон Airbus Do-DT25. Управлението беше предадено успешно от самолета към наземен оператор през бойна облачна система. Пълната оперативна концепция се очаква да бъде готова до 2027 г..

    2. Концепцията Remote Ca

    19:43 03.09.2026

  • 42 Ами с тролене

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Ти съвсем се ошашави:)":

    освен, че изглеждаш глупаво и показваш отчаяното от Русия, се ошушкваш и от простотия! Но всеки според интелекта си! Тролея е нула.

    19:44 03.09.2026

  • 43 Ха-ха

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 18 900 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #44

    19:44 03.09.2026

  • 44 Така са

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ха-ха":

    само в прогандата и воя на глупавите тролеи! Реалността се вижда при размени. 6000/60

    19:47 03.09.2026

  • 45 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор
    Като чета коментарите
    Май руснаците са доста назад в тая сфера.

    19:48 03.09.2026

  • 46 Рефер

    2 0 Отговор
    На москвич му пада гърнето....

    19:49 03.09.2026

  • 47 Тия сега откриват колелото

    0 0 Отговор
    Турците отдавна изстрелват дрон от дрон😂😂😂

    19:50 03.09.2026

  • 48 КОЙ ДА ЗНАЙ

    0 0 Отговор
    В контекста на съвременната модернизация на отбраната си, Япония активно разработва концепции и технологии за безпилотни летателни апарати (дронове), изстрелвани във въздуха от изтребители. Това е част от по-широката стратегия на страната за въвеждане на т.нар. Crewed-Uncrewed Teaming (CUM-T) — съвместна работа на пилотирани самолети с роботизирани платформи.Основните направления и проекти в тази сфера включват:

    1. Дронове-"лоялни крилни" (Loyal Wingman)Концепция: Изтребители като Mitsubishi F-2 или бъдещия изтребител от следващо поколение (разработван съвместно с Обединеното кралство и Италия по програмата GCAP) ще могат да носят и изстрелват автономни дронове директно по време на полет.
    Функции: Тези безпилотни апарати ще летят пред пилотираните изтребители, контролирани чрез изкуствен интелект (AI).

    Техните основни задачи ще бъдат:
    Разузнаване и ранно засичане на заплахи в силно оспорвано въздушно пространство.
    Примамки за противниковата отбрана.
    Директно нанасяне на удари по вражески обекти.
    Изстрелване на стелт ракети от самите дронове с далекобойност до 1000 км

    19:55 03.09.2026

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