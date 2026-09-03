Световна премиера! Русия демонстрира стелт-дрон за пускане от Су-57Е

Световната премиера на многофункционални стелт-дронове, пускани от изтребител от пето поколение Су-57Е, ще се състои на Международното авиошоу в Ел Аламейн през 2026 г. в Египет, обяви руската държавна корпорация "Ростех", цитирана от ТАСС.
"Държавната корпорация "Ростех" ще проведе световната премиера на многофункционални стелт дронове, изстреляни от изтребител от пето поколение Су-57. Продуктите ще бъдат представени на Международното авиошоу в Ел Аламейн през 2026 г.", се казва в изявлението.
"Ростех" отбеляза, че безпилотните платформи се отличават с ниска забележимост, голям обсег и висока скорост. "Устройствата са оборудвани с различни типове крила", добавя руската държавна корпорация.
Както подчерта представителят на организацията, в съвременните въоръжени конфликти дроновете са се превърнали не само в "очи" за други бойни системи, но и в едно от основните средства за унищожаване. "Специалистите на "Ростех" създадоха семейство универсални платформи, предназначени за използване на изтребители от пето поколение и способни да решават широк спектър от мисии. На световната премиера в Египет ще представим тези нови продукти заедно с руския самолет от пето поколение Су-57Е", заяви той.
Международното авиошоу Ел Аламейн 2026 ще се проведе на международното летище Ел Аламейн в Египет от 8 до 10 септември. Организатор на обединената руска експозиция е "Рособоронекспорт".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Руски робот
18:54 03.09.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #13
18:54 03.09.2026
3 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.
ПОВЕЧЕ.СВО КОЕТО РУСИЯ ПРЕДПРИЕ СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН ПРЕВРАТЕН
РЕЖИМ ОТ 2014, Е СПОРЕД ЧЛ.106,107,1,55 ОТ УСТАВА НА ООН.В УКРАЙНА ИМА
ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
АРМИЯ. ТЕЗИ НАЕМНИЦИ ИЗБИХА =2,7 МЛН. УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ. АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ. ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ = 3 % ОТ БВП !
Коментиран от #43
18:55 03.09.2026
4 Шпек
18:55 03.09.2026
5 Сделнато
18:55 03.09.2026
6 осраински
18:57 03.09.2026
7 Сатана Z
Разработчиците на двуместния вариант на изтребителя от пето поколение Су-57 споделиха подробности относно възможностите на усъвършенствания самолет. Според тях, Су-57Д ще изпълнява две основни роли. Първо, той ще служи като тренажор за преподготовка на пилоти за новия тип самолет. Двойното управление ще позволи на пилота-инструктор да коригира грешките на обучаващия се и да наблюдава тренировъчния полет от началото до края - от излитане до кацане.
Второ, Су-57Д може да функционира като въздушен команден пункт за управление на група тежки безпилотни летателни апарати С-70 "Охотник" (Хънтър), действайки като водещ самолет за рояка от дронове в рамките на мрежово-центрична война. Вторият член на екипажа управлява сензори, електронна война и насочване на дронове, освобождавайки пилота от тежестта на едновременното провеждане на бойни операции и управление на рояка.
18:57 03.09.2026
8 Копейко
Коментиран от #12
18:57 03.09.2026
9 Оскар
18:57 03.09.2026
10 Васил
18:58 03.09.2026
11 Като
18:59 03.09.2026
12 Путин
До коментар #8 от "Копейко":Сорос ми заповяда да съм "многоходов".
18:59 03.09.2026
13 Ха ха ха
До коментар #2 от "Сатана Z":Теб те е освободила от мозък явно!
Коментиран от #29
18:59 03.09.2026
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:00 03.09.2026
15 Кое е новото
Коментиран от #38
19:00 03.09.2026
16 Премиера
19:01 03.09.2026
17 Тик-Ток
Коментиран от #25, #40
19:01 03.09.2026
18 Ха ха ха
Коментиран от #31, #35
19:04 03.09.2026
19 ОППАА
19:04 03.09.2026
20 По картон
19:05 03.09.2026
21 Сармат
Коментиран от #28
19:07 03.09.2026
22 Хахахахаха
Коментиран от #33
19:10 03.09.2026
23 млад еврас
Коментиран от #26
19:11 03.09.2026
24 аналлгофнет
19:16 03.09.2026
25 тик так
До коментар #17 от "Тик-Ток":и да ти омесят глината
19:18 03.09.2026
26 дрът эврас
До коментар #23 от "млад еврас":млат эвгъzиец мушкаши
19:19 03.09.2026
27 БРАВО !!!
19:20 03.09.2026
28 Мишел
До коментар #21 от "Сармат":Два полка със Сармати са на бойно дежурство в двата района на Русия с ракетни шахти от повече от година. Въоръжени са с Авангард.
Основните стратегически ракетни сили на Русия са въоръжени с Ярс с Авангард, над 80 % от тях са на подвижни самоходни изстрелващи машини. Те са основния проблем на САЩ НатО, защото са в непрекъснато движение върху 1/6 от сушата и не могат да бъдат следени
19:21 03.09.2026
29 оня с коня
До коментар #13 от "Ха ха ха":вземай на дядо си феса от мазата и бягай на мегдана предател
19:21 03.09.2026
30 КОЙ ДА ЗНАЙ
Основни програми и технологииПрограма Gremlins (X-61A): Цели изстрелване на множество евтини многоразови безпилотни апарати от големи транспортни самолети (като C-130) извън обсега на враждебната противовъздушна отбрана. Успешно е демонстрирано както пускане във въздуха, така и прихващане и прибиране обратно в товарен самолет по време на полет.
Микродронове Perdix: Изтребители (като F/A-18 Super Hornet) могат да пуснат над 100 минидрона наведнъж. Те работят като интелигентен рояк за разузнаване и наблюдение.
Тежки дронове Стелт, с обсег до 500 км и носещи значително количества взривно вещество
19:23 03.09.2026
31 Хм...
До коментар #18 от "Ха ха ха":Че те ги осмиват в повечето случаи. А такива статии генерират трафик, което е добре за тях.
19:25 03.09.2026
32 Копейко
Коментиран от #34
19:28 03.09.2026
33 оня с коня
До коментар #22 от "Хахахахаха":това са евтените козяшки тролове на галя пишат за смешни пари само глупости
галя се подиграва с тях но те са гладни и пак пишат
19:32 03.09.2026
34 Тролеите
До коментар #32 от "Копейко":най добре показват каква сила е Русия, за да се отчаят и да опрат до глупак да троли евтини лъжи срещу Русия! Няма по добро доказателство от тролея.
Коментиран от #39
19:33 03.09.2026
35 шефа на сайта
До коментар #18 от "Ха ха ха":ами само с тия статий се генерира трафик
иначе няма реклами и от там и пари няма
само на свиркии в офиса не може да се живеее
19:33 03.09.2026
36 Механик
19:35 03.09.2026
37 КОЙ ДА ЗНАЙ
Най-важният и мащабен проект е Jiu Tian (Jiutian / „Девет небеса“). Това е масивен, 26-тонен реактивен безпилотен самолет, разработен от държавната корпорация AVIC, който извърши своя първи успешен полет в провинция Шанси.
Ключови характеристики на самолета-майка Jiu Tian:Капацитет за спускане: В централната част на фюзелажа му е разположен т.нар. Isopod – модулен отсек за полезен товар. Оттам в средата на полета могат да бъдат спуснати до 100 по-малки дрона (включително дронове-камикадзе и разузнавателни квадрокоптери).
Дронове Стелт до 40 броя заедно.
Дронове за разузнаване, радио заглушаване, дронове с изкуствен интелект, насочвани от изкуствен интелект
19:36 03.09.2026
38 варна
До коментар #15 от "Кое е новото":всичко руско е от Алиекспрес хаххах
19:36 03.09.2026
39 Ти съвсем се ошашави:)
До коментар #34 от "Тролеите":В една и съща статия си Млад евраст и Тролей. Горката Русия, съвсем пропадна :)
Коментиран от #42
19:40 03.09.2026
40 Нямат край
До коментар #17 от "Тик-Ток":русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат..😂
19:43 03.09.2026
41 КОЙ ДА ЗНАЙ
1. Проектът Airbus A400M като „Самолет-майка“Airbus Defence and Space (с водеща роля на германското подразделение и Бундесвера) разработва система за масово изстрелване на дронове от транспортния самолет Airbus A400M.Как работи: Дроновете се пускат в полет през задната товарна рампа на самолета с помощта на специално проектирана пускова система с компресиран въздух. След като се отделят от турбулентния поток, двигателите им се запалват.Капацитет: Самолетът ще може да носи и изстрелва до 50 малки дрона или до 12 тежки безпилотни апарата при една мисия. Целта е създаването на рояци от дронове, които да извършват дълбоки удари, разузнаване или да претоварват противниковата ПВО.Успешни тестове: Първият в света успешен реален тест беше извършен над Северна Германия, използвайки модифициран дрон Airbus Do-DT25. Управлението беше предадено успешно от самолета към наземен оператор през бойна облачна система. Пълната оперативна концепция се очаква да бъде готова до 2027 г..
2. Концепцията Remote Ca
19:43 03.09.2026
42 Ами с тролене
До коментар #39 от "Ти съвсем се ошашави:)":освен, че изглеждаш глупаво и показваш отчаяното от Русия, се ошушкваш и от простотия! Но всеки според интелекта си! Тролея е нула.
19:44 03.09.2026
43 Ха-ха
До коментар #3 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 18 900 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #44
19:44 03.09.2026
44 Така са
До коментар #43 от "Ха-ха":само в прогандата и воя на глупавите тролеи! Реалността се вижда при размени. 6000/60
19:47 03.09.2026
45 ГОЛЕМ СМЕХ
Май руснаците са доста назад в тая сфера.
19:48 03.09.2026
46 Рефер
19:49 03.09.2026
47 Тия сега откриват колелото
19:50 03.09.2026
48 КОЙ ДА ЗНАЙ
1. Дронове-"лоялни крилни" (Loyal Wingman)Концепция: Изтребители като Mitsubishi F-2 или бъдещия изтребител от следващо поколение (разработван съвместно с Обединеното кралство и Италия по програмата GCAP) ще могат да носят и изстрелват автономни дронове директно по време на полет.
Функции: Тези безпилотни апарати ще летят пред пилотираните изтребители, контролирани чрез изкуствен интелект (AI).
Техните основни задачи ще бъдат:
Разузнаване и ранно засичане на заплахи в силно оспорвано въздушно пространство.
Примамки за противниковата отбрана.
Директно нанасяне на удари по вражески обекти.
Изстрелване на стелт ракети от самите дронове с далекобойност до 1000 км
19:55 03.09.2026